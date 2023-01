4. den v Melbourne: Plíšková a Linda Fruhvirtová jsou favoritkami, Vondroušová vyzve světovou dvojku

V rámci čtvrtého hracího dne letošního ročníku Australian Open se o postup do třetího kola poperou tři Češky. Karolína Plíšková bude favoritkou proti Julii Putincevové a Lindě Fruhvirtové se věří v utkání s domácí divokou kartou Kimberly Birrellovou. Nejtěžší soupeřku má Markéta Vondroušová, která vyzve světovou dvojku Ons Džabúrovou. Šlágr obstarají grandslamová finalistka Leylah Fernandezová s aktuální světovou čtyřkou Caroline Garciaovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (30-ČR) - Putincevová (Kaz.) | PREVIEW LS | 1573 Arena (5:00 SEČ) L. Fruhvirtová (ČR) - Birrellová (Austr.) | PREVIEW LS | Kia Arena (5:00 SEČ) Vondroušová (ČR) - Džabúrová (2-Tun.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (11:00 SEČ) • Šlágr dne • Fernandezová (Kan.) - Garciaová (4-Fr.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (4:30 SEČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (31.) - Julia Putincevová (47.) | 1573 Arena (5:00 SEČ)

Karolína Plíšková postoupila při posledních sedmi startech na Australian Open minimálně do třetího kola a o udržení této úctyhodné série se popere se svou oblíbenou soupeřkou Julií Putincevovou. S ruskou rodačkou reprezentující Kazachstán vyhrála posledních pět soubojů (vše na venkovních betonech), tři z nich ve dvou setech, a ve vzájemné bilanci dominuje 5-1.

Plíšková o loňské australské léto kvůli zlomenině ruky přišla, na kurty se vrátila až v březnu a sezona pro ni rozhodně povedená nebyla. Navíc ji zakončila čtyřmi porážkami v řadě a s nelichotivou bilancí 21-21. Po celý loňský rok střídala lepší a horší období a pouze dvakrát se podívala do semifinále. Nedaří se jí ani v úvodu letošního roku, na obou podnicích v Adelaide skončila hned v prvním kole po jasných prohrách s Jelenou Ostapenkovou a Danielle Collinsovou. V úvodním zápase na Australian Open přehrála po velice solidním výkonu Xiyu Wang.

Ani Putincevová za sebou nemá nijak povedenou sezonu. Za celý loňský rok dosáhla jen na tři čtvrtfinále, do semifinále prošla pouze na malých antukových turnajích v Istanbulu a Budapešti a ani na jednom ze čtyř majorů nepřešla přes druhé kolo. Letošní působení zahájila v United Cupu a set neuhrála s Belindou Bencicovou ani Igou Šwiatekovou. Následně se zastavila ještě v Hobartu, kde po dvou dvousetových výhrách prohrála čtvrtfinále s Annou Blinkovovou.

Plíšková předvedla v úvodním kole jeden z těch lepších výkonů v probíhající sezoně a agresivnější hra by měla na houževnatou soupeřku platit i tentokrát. Bývalá světová jednička sice není ve své nejlepší formě, ale to ani Putincevová. Semifinalistka ročníku 2019 by měla potvrdit roli favoritky, vyhrát i třetí střetnutí na australské půdě (Brisbane 2017 a 2019) a protáhnout zmíněnou sérii.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (2K)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 0-2 (kariérní 190-155)

Karolína Plíšková - Australian Open

Kariérní bilance: 23-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Adelaide 1 (1K), Adelaide 2 (1K)

Cesta turnajem: Xiyu Wang (6-1 6-3)

Julia Putincevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (ČF)

Bilance: 3-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 3-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 1-2 (kariérní 65-114)

Julia Putincevová - Australian Open

Kariérní bilance: 11-10

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016, 2020-21)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: United Cup (0-2), Hobart (ČF)

Cesta turnajem: Cirsteaová (2-6 6-4 6-3)



Linda Fruhvirtová (82.) - Kimberly Birrellová (167.) | Kia Arena (5:00 SEČ)

Linda Fruhvirtová může při svém debutu na Australian Open znovu využít příznivého losu. Sedmnáctiletá Češka, která i při svém druhém startu v hlavní fázi grandslamů prošla do druhého kola, má jedinečnou příležitost vylepšit své maximum na podnicích velké čtyřky. Také ve druhém zápase totiž narazí na domácí divokou kartu, tentokrát se poprvé utká s Kimberly Birrellovou.

Fruhvirtová má za sebou zatím nejlepší sezonu kariéry, během níž se z 279. místa žebříčku i díky senzačnímu triumfu na turnaji WTA v Čennaí, osmifinále na "tisícovce" v Miami a premiérové účasti v hlavní fázi grandslamů (2. kolo na US Open) vyšvihla do elitní stovky pořadí. Po šokujícím prvenství v Indii ale vypadla na následujících třech akcích hned v prvním kole. Přes úvodní kolo hlavní soutěže se neprobila ani na své jediné generálce v Aucklandu, když neudržela vedení setu a brejku proti grandslamové šampionce Emmě Raducanuové. Sérii zlomila až na Australian Open "povinnou" výhrou nad domácí divokou kartou Jaimee Fourlisovou.

Birrellová se ve své kariéře často trápí zdravotně a nebýt zranění, asi by už by prorazila do Top 150 i elitní stovky. Po další skoro roční pauze se vrátila loni, pohybovala se zejména na okruhu ITF: ovládla domácí akci W60 v Playfordu a hrála ještě další dvě finále. Solidně si vede i na začátku letošní sezony, v Adelaide si vyšlápla na Anu Bogdanovou a v prvním kole Australian Open, kam dostala divokou kartu po omluvence Venus Williamsové, senzačně vyřadila nasazenou Kaiu Kanepiovou, ačkoli estonská veteránka podávala na postup.

Druhá domácí soupeřka by měla být nebezpečnější než ta první. Birrellová už se v tomto dějišti jednou podívala do třetího kola, a to po skalpech Pauly Badosaové a Donny Vekičové. Navíc bude mít na své straně publikum. S hráčkami elitní stovky má úspěšnost 7-14 a všechny skalpy posbírala na australské půdě. Fruhvirtová bude potřebovat co možná nejlepší výkon na servisu, aby potvrdila roli favoritky.

Tip na vítězku: Linda Fruhvirtová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (2K)

Bilance: 1-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 1-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 1-0 (kariérní 53-26)

Linda Fruhvirtová - Australian Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Auckland (1K)

Cesta turnajem: Fourlisová (6-0 6-4)

Kimberly Birrellová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (2K)

Bilance: 2-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 3-7)

Kimberly Birrellová - Australian Open

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2019)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Adelaide 1 (Q)

Cesta turnajem: (31) Kanepiová (3-6 7-6 6-1)



Markéta Vondroušová (86.) - Ons Džabúrová (2.) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)

Markéta Vondroušová může na Australian Open třetím rokem po sobě a potřetí v kariéře postoupit do třetího kola. V cestě jí stojí světová dvojka Ons Džabúrová. Rovněž finalistka posledních dvou grandslamů bude usilovat o třetí účast mezi dvaatřicítkou nejlepších v tomto dějišti. Tunisanka vyhrála poslední tři souboje a ve vzájemné bilanci vede 3-1.

Vondroušová od dubna do října kvůli zranění a následné operaci zápěstí nehrála. Po návratu stihla ovládnout W100 ve Velké Británii, vrátit se do elitní stovky světového hodnocení a dojít do čtvrtfinále na 125k ve Francii. Z posledních 13 zápasů má skvělou bilanci 11-2. Před dvěma týdny v Adelaide absolvovala svůj první turnaj na nejvyšším okruhu od loňského dubna. A vedla si skvěle, po výhrách nad Jekatěrinou Alexandrovovou a Kaiou Kanepiovou ji až ve čtvrtfinále zastavila pozdější šampionka Aryna Sabalenková. V úvodním kole Australian Open, které hrála kvůli dešti dva dny, se protrápila k výhře nad Alison Riskeovou-Amritrajovou.

Džabúrová má za sebou nejlepší sezonu kariéry. V úvodních měsících se jí kvůli zdravotním problémům moc nedařilo, dokonce zmeškala Australian Open, nicméně od startu antukového jara excelovala, posbírala dva tituly (Berlín a Madrid) a včetně Wimbledonu a US Open hrála další čtyři finále. Do nového tenisového roku vstoupila na úvodním ze dvou podniků v Adelaide, kde přetlačila Soranu Cirsteaovou a Martu Kosťukovou a ve čtvrtfinále podlehla Lindě Noskové. Na Australian Open měla na úvod nečekané potíže s trápící se Tamarou Zidanšekovou.

Poprvé se potkávají na betonech. Ani jedna z aktérek nepředvedla v úvodním kole přesvědčivý výkon, Vondroušová se trápila s chybující Američankou Riskeovou-Amritrajovou a Džabúrová měla problémy ve festivalu nevynucených chyb se Slovinkou Zidanšekovou. Pokud by světová dvojka výrazně chybovala i tentokrát, mohla by obvykle solidní Češka slavit postup a navázat na krajanku Noskovou, která Tunisanku porazila před dvěma týdny. Džabúrová je ovšem v poslední době na grandslamech silná a do karet jí hraje i vzájemná bilance.

Tip na vítězku: Ons Džabúrová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 6-15)

Markéta Vondroušová - Australian Open

Kariérní bilance: 8-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Adelaide 1 (ČF)

Cesta turnajem: Riskeová-Amritrajová (5-7 6-1 6-4)

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-0 (kariérní 65-36)

Ons Džabúrová - Australian Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Adelaide 1 (ČF)

Cesta turnajem: Zidanšeková (7-6 4-6 6-1)



• Šlágr dne •

Leylah Fernandezová (40.) - Caroline Garciaová (4.) | Rod Laver Arena (4:30 SEČ)

Šlágr čtvrtečního programu nabídne premiérový souboj mezi grandslamovou finalistkou a bývalou světovou třináctkou Leylah Fernandezovou, která v Melbourne na čtvrtý pokus přešla přes první kolo, a aktuální čtvrtou nejlepší tenistkou pořadí a úřadující šampionkou Turnaje mistryň Caroline Garciaovou.

Fernandezová si přivodila v loňském čtvrtfinále French Open zranění chodidla, přes dva měsíce nehrála a ve zbytku roku dokázala na nejvyšší úrovni vyhrát jen tři z devíti zápasů. Generálku absolvovala v Aucklandu, kde zničila 15letou Brendu Fruhvirtovou i Julii Grabherovou. Pak ale znovu potvrdila nestabilní formu a ve čtvrtfinále neuhrála set s outsiderkou a kvalifikantkou Ysaline Bonaventureovou. Do úvodního grandslamu sezony vstoupila dvousetovou výhrou nad loňskou čtvrtfinalistkou Alizé Cornetovou.

Garciaová si ještě loni v červnu procházela zhruba čtyřletou krizí, ale od poloviny stejného měsíce má na kontě nejvíce výher na hlavní tour. Své znovuzrození odstartovala triumfem v Bad Homburgu a kralovala ještě ve Varšavě, Cincinnati a na Turnaji mistryň, navíc na US Open prošla do svého prvního semifinále na majorech. Novou sezonu zahájila v United Cupu a neztratila set s Nadiou Podoroskou ani Petrou Martičovou, na generálce v Adelaide sehrála bitvy s Kateřinou Siniakovou a Belindou Bencicovou. V Melbourne na úvod smetla kvalifikantku Katherine Sebovovou.

Garciaová je favoritkou zaslouženě, od června má výbornou a hlavně stabilní formu, kdežto Fernandezová pokračuje v nevyrovnaných výkonech i výsledcích a po zranění na French Open se jí moc nedaří. Mladá Kanaďanka má ovšem se zástupkyněmi Top 10 solidní bilanci 4-4, tři skalpy posbírala během senzačního tažení na předloňském US Open, a je jednou z nejtěžších nenasazených soupeřek na turnaji.

Tip na vítězku: Caroline Garciaová

Leylah Fernandezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (ČF)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 4-4)

Leylah Fernandezová - Australian Open

Kariérní bilance: 1-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Auckland (ČF)

Cesta turnajem: Cornetová (7-5 6-2)

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 2-1 (kariérní 118-144)

Caroline Garciaová - Australian Open

Kariérní bilance: 13-11

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: United Cup (2-0), Adelaide 2 (ČF)

Cesta turnajem: Sebovová (6-3 6-0)