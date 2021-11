4. den v Miláně: O finále se utkají Korda s Nakashimou a Alcaraz s Báezem

V rámci čtvrtého hracího dne Next Gen ATP Finals jsou na programu semifinálové duely. V americkém derby se o postup do finále poperou Sebastian Korda s Brandonem Nakashimou, nasazenou jedničku a největšího favorita Carlose Alcaraze vyzve překvapivý účastník závěrečné fáze Sebastián Báez.

SEMIFINÁLOVÝ PROGRAM Korda (2-USA) - Nakashima (4-USA) | Allianz Cloud Court (19:00 SEČ) Alcaraz (1-Šp.) - Báez (6-Arg.) | Allianz Cloud Court (21:00 SEČ)



Sebastian Korda (39.) - Brandon Nakashima (63.) | Allianz Cloud Court (19:00 SEČ)

Sebastian Korda a Brandon Nakashima zajistili Turnaji mistrů pro mladíky prvního amerického finalistu ve čtyřleté historii. Jednadvacetiletý Američan s českými kořeny a jeho o rok mladší krajan se potkávají poprvé.

Korda měl skvělý vstup do sezony, v Delray Beach se dostal až do svého prvního finále na okruhu ATP. Následoval triumf na halovém challengeru, první čtvrtfinále na Masters (Miami), zisk první trofeje na nejvyšším okruhu (Parma) a vyrovnání grandslamového maxima (osmifinále Wimbledonu). Pak přišla menší krize, tu syn bývalého českého tenisty nejspíše ukončil na Masters v Paříži skalpy Aslana Karaceva a Marina Čiliče. V Miláně vyhrál všechny tři zápasy skupiny, s Hugem Gastonem sice prohrával 0-2 na sety, ale další sadu už neztratil a porazil i Sebastiána Báeze a Lorenza Musettiho.

Nakashima si kvalifikaci do Milána zajistil hlavně díky skvělým výsledkům ve druhé polovině sezony, když se probojoval do finále akcí ATP v Los Cabos a Atlantě. Dařilo se mu i v hale, už na začátku roku v Quimperu uhrál semifinále a následující akci ovládl. V posledních týdnech se dostal do čtvrtfinále v Antverpách a poté triumfoval na challengeru v Brestu. V italské metropoli si na úvod poradil s Juanem Manuelem Cerúndolem a pak nestačil na největšího favorita Carlose Alcaraze. V přímém souboji o semifinále přehrál Holgera Runeho a vynikající letošní bilanci pod střechou vylepšil na 20-4.

Korda je favoritem, ale první derby s Nakashimou pro něj nejspíše nebude jednoduché. Jeho o rok mladší krajan totiž jasně ukazuje, že mu halové podmínky sedí a rozhodně není bez šance na postup.

Tip na vítěze: Sebastian Korda

Sebastian Korda - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (triumf); Delray Beach (finále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (osmifinále)

Bilance: 35-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 12-4

Bilance proti hráčům Top 50-100: 14-4 (kariérní 17-6)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (1. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (1. kolo)

Sebastian Korda - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: Petrohrad (2. kolo), Paříž (osmifinále)

Odehrané zápasy: Gaston (3-4 3-4 4-0 4-3 4-0), Báez (4-3 4-2 4-2), Musetti (4-2 4-3 4-2)

Brandon Nakashima - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Atlanta, Los Cabos (finále)

Největší úspěchy v hale: Antverpy (čtvrtfinále)

Bilance: 45-24

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 20-4

Bilance proti hráčům Top 31-50: 2-3 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (kvalifikace), Wimbledon (1. kolo), US Open (2. kolo)

Brandon Nakashima - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: Antverpy (čtvrtfinále), Brest challenger (triumf)

Odehrané zápasy: Cerúndolo (4-1 3-4 4-1 4-0), Alcaraz (3-4 1-4 3-4), Rune (3-4 4-1 4-1 4-3)



Carlos Alcaraz (32.) - Sebastian Báez (111.) | Allianz Cloud Court (21:00 SEČ)

Druhý finalista vzejde z utkání mezi dosud neporaženým největším favoritem a nasazenou jedničkou Carlosem Alcarazem a překvapivým semifinalistou Sebastiánem Báezem. Také 18letý Španěl a 20letý Argentinec sehrají premiérový vzájemný souboj.

Alcaraz si v dubnu v Marbelle zahrál své první čtvrtfinále a semifinále na hlavní tour. Své maximum vylepšil na konci července triumfem v Umagu. V létě i na podzim jasně ukázal, že nebude nebezpečný jen na nejpomalejším povrchu. Ve Winston-Salemu se probojoval až do semifinále a na US Open byl i díky skalpu Stefanose Tsitsipase senzačně ve čtvrtfinále. V parádní formě pokračoval v hale, ve Vídni (semifinále) vyřadil Andyho Murrayho či Mattea Berrettiniho, v Paříži (osmifinále) přehrál rozjetého Jannika Sinnera. V Miláně si poradil s Holgerem Runem, Brandonem Nakashimou i Juanem Manuelem Cerúndolem.

Báez zatím jasně preferuje antuku, na níž odehrál už skoro 200 zápasů. Na tvrdém povrchu má nyní kariérní bilanci 23-8, v hale v minulosti absolvoval jediný duel a neuspěl. Letos získal celkem pět trofejí, všechny na antukových challengerech. Do Milána dorazil ve skvělé formě, z posledních 21 zápasů zaznamenal jen tři prohry. V italské metropoli hned na úvod velmi překvapil, když po výborném výkonu přehrál domácí naději Lorenza Musettiho. V dalším utkání neuhrál set se Sebastianem Kordou, ale v posledním duelu nepovolil sadu Hugovi Gastonovi a prošel z druhého místa do semifinále.

Alcaraz by byl favoritem i na Báezově preferované antuce. Největší favorit si ale bude muset dát na rozjetého Argentince pozor, nicméně postup by mu uniknout neměl.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Umag (triumf); Vídeň, Winston-Salem, Marbella (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (semifinále)

Bilance: 46-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 8-3

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 22-5 (kariérní 71-22)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Carlos Alcaraz - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: Vídeň (semifinále), Paříž (čtvrtfinále)

Odehrané zápasy: Rune (4-3 4-2 4-0), Nakashima (4-3 4-1 4-3), Cerúndolo (4-0 4-1 2-4 4-3)

Sebastian Báez - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk (2. kolo)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 51-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 2-1

Bilance proti hráčům Top 31-50: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (kvalifikace), Wimbledon (kvalifikace), US Open (nehrál)

Sebastián Báez - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: žádná (antukové challengery)

Odehrané zápasy: Musetti (4-1 4-1 3-4 4-3), Korda (3-4 2-4 2-4), Gaston (4-3 4-2 4-2)