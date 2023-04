4. den v Monte Carlu: Lehečku čeká premiérové osmifinále na Masters, utká se v něm se světovou desítkou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Lehečka (ČR) - Fritz (8-USA) | PREVIEW LS | Court Des Princes (14:00 SELČ) • Největší favorité v akci • Sinner (7-It.) - Hurkacz (10-Pol.) | PREVIEW LS | Court Rainier III (11:00 SELČ) Ruud (4-Nor.) - Struff (Něm.) | PREVIEW LS | Court Des Princes (11:00 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Musetti (16-It.) | PREVIEW LS | Court Rainier III (14:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Tsitsipas (2-Řec.) - Jarry (Chile) | PREVIEW LS | Court Rainier III (12:30 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS



• Češi v akci •

Jiří Lehečka (42.) - Taylor Fritz (10.) | Court Des Princes (14:00 SELČ)

Jiří Lehečka dnes nastoupí ke svému premiérovému osmifinále na turnajích Masters a bude usilovat o své páté čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. V cestě mu stojí loňský čtvrtfinalista Taylor Fritz. Američanovi, který uzavírá Top 10 žebříčku, může oplatit nedávnou porážku z United Cupu a srovnat s ním vzájemnou bilanci.

Lehečka si prožil na začátku letošní sezony zatím nejlepší období své kariéry. Po skalpu Alexandera Zvereva v United Cupu se probojoval přes tři nasazené hráče mezi nejlepší osmičku na Australian Open a stal se prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech a v Dauhá byl několikrát jediný míček od první finálové účasti na turnajích ATP. Po nevyužitých mečbolech proti Andymu Murraymu však přišel propad formy, na následujících čtyřech akcích dosáhl dohromady jen na tři výhry. Do antukového jara vstoupil v Monte Carlu a poradil si s lucky loserem Emilem Ruusuvuorim i bývalou světovou trojkou Grigorem Dimitrovem.

Fritz se může pochlubit skvělou letošní bilancí 21-6. Po nečekaném nezdaru ve druhém kole Australian Open se zase rozjel a na všech pěti letošních podnicích ATP prošel minimálně do čtvrtfinále, přičemž v Delray Beach získal svůj pátý titul. Na březnových Masters v Indian Wells, kde neobhájil triumf, a v Miami vypadl shodně před branami semifinále. Antukové jaro zahajuje na Masters v Monte Carlu, na úvod přehrál i díky zvládnutému maratonskému tie-breaku bývalého šampiona Stana Wawrinku.

Lehečka má právě na antuce největší šanci proti Fritzovi uspět. Američan pokračuje v loňských solidních výkonech, ovšem měl letos i několik slabších chvil. Hodně tak bude záležet na tom, v jaké formě zrovna ve čtvrtek nastoupí. Rodák z Mladé Boleslavi má s hráči Top 10 bilanci 2-6, letos porazil Félixe Augera-Aliassimeho a Andreje Rubljova.

Tip na vítěze: Taylor Fritz

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 18-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 2-0

Bilance proti hráčům Top 10: 2-3 (kariérní 2-6)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jiří Lehečka - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Ruusuvuori (6-1 7-5), Dimitrov (7-6 6-4)

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (T); Acapulko, Dallas (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 21-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčům Top 50: 11-4 (kariérní 87-89)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Taylor Fritz - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Wawrinka (7-6 6-2)



• Největší favorité v akci •

Jannik Sinner (8.) - Hubert Hurkacz (13.) | Court Rainier III (11:00 SELČ)

Jannik Sinner se řadí mezi největší favority letošního ročníku Masters v Monte Carlu a jeho další výzvou v cestě za prvním velkým titulem bude souboj s Hubertem Hurkaczem. Oba aktéři mohou vyrovnat své maximum a zároven loňský výsledek v tomto dějišti. Ve vzájemné bilanci má navrch 2-1 polský tenista.

Sinner se v aktuální sezoně zúčastnil šesti turnajů a na všech se podíval minimálně mezi nejlepší šestnáctku. Po vyřazení v osmifinálové fázi Australian Open ovládl halový podnik v Montpellieru a blízko k triumfu měl také v rotterdamské hale. Skvělými výkony se prezentoval i v rámci březnového Sunshine Doublu. V Indian Wells podlehl v semifinále pozdějšímu šampionovi Carlosovi Alcarazovi, v Miami mu porážku oplatil a padl až ve finále s rozjetým Daniilem Medveděvem. V Monte Carlu mu prvním kole za stavu 0-6 1-3 vzdal Diego Schwartzman.

Hurkacz se letos neprezentuje svou nejlepší formou, přesto má na kontě velmi solidní výsledky. Po osmifinále na Australian Open ovládl halový podnik v Marseille a došel do čtvrtfinále v Dubaji. Poslední turnaje pro něj musely být zklámáním, na Masters v Indian Wells i Miami se loučil už ve třetím kole a na první antukové akci v Estorilu ztroskotal hned na Bernabém Zapatovi. V Monte Carlu měl namále v obou zápasech, Lasla Djereho udolal nejtěsnějším možným rozdílem a Jacka Drapera poměrem 7-5 ve třetím setu.

Pro Hurkacze je antuka jeho jasně nejslabším povrchem, na nejvyšším okruhu ještě nikdy nebyl ani v semifinále. Sinner naopak na nejpomalejším povrchu hrát umí a je v těchto podmínkách ještě větším favoritem. Navíc letos disponuje podstatně lepší formou než jeho protivník a měl by s ním srovnat vzájemnou bilanci.

Tip na vítěze: Jannik Sinner

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (T); Miami, Rotterdam (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 22-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčům Top 20: 4-4 (kariérní 24-30)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Jannik Sinner - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Schwartzman (6-0 3-1 skreč)

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille (F)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (OF)

Bilance: 16-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 14-22)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Hubert Hurkacz - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Estoril (2K)

Cesta turnajem: Djere (6-7 7-6 7-6), Draper (6-3 6-7 7-5)



Casper Ruud (4.) - Jan-Lennard Struff (100.) | Court Des Princes (11:00 SELČ)

Casper Ruud se pokusí svou letošní neporazitelnost na antuce protáhnout proti kvalifikantovi Jannovi-Lennardovi Struffovi, který má v osmifinále Masters mizernou úspěšnost 1-8 a může vyrovnat své maximum na turnajích této kategorie. Za sebou mají dva vzájemné souboje, oba vyhrál bez ztráty setu Němec.

Ruud si loni zahrál dvě grandslamová finále, byl blízko postu světové jedničky a prožil nejlepší sezonu kariéry. Před tou další ale neabsolvoval kvalitní přípravu, místo toho se v závěru roku zúčastnil exhibičních utkání s Rafaelem Nadalem napříč Latinskou Amerikou. Na úvodních šesti letošních akcích posbíral dohromady jen pět výher a neuhrál jediné čtvrtfinále. První vítězné série se dočkal až před týdnem v Estorilu, kde odstartoval antukové jaro. V portugalské metropoli nakonec získal svůj jubilejní 10. titul. V Monte Carlu si na úvod ve dvou těsných setech poradil s Boticem van de Zandschulpem.

Struff byl už na 29. místě žebříčku, jenže posledních pár sezon se mu vůbec nepovedlo a v pořadí klesl do druhé stovky. Letos má vynikající bilanci 26-9, ovšem většinu výher posbíral na challengerech. Jeho výkony na Masters v Monte Carlu jsou překvapením, jelikož před týdnem na antuce v Marrákeši ztroskotal hned na trápícím se Hugovi Gastonovi. Po úspěšném průchodu kvalifikací nedal v hlavní soutěži v Monaku šanci Albertovi Ramosovi ani nasazenému Alexovi de Minaurovi.

Loňský finalista French Open sice prohrál obě předchozí střetnutí, nicméně od toho posledního na US Open 2019 učinil značný progres ve všech směrech a je zaslouženě favoritem na postup. Na antuce navíc v posledních letech exceluje a Struff by ho výrazněji ohrozit neměl, ačkoli se v Monte Carlu rozehrál do skvělé formy a už ho tu jednou porazil. Struff nezvládl posledních pět duelů se zástupci elitní desítky a celkově to s nimi má 10-31.

Tip na vítěze: Casper Ruud

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Estoril (T)

Největší úspěchy na antuce: Estoril (T)

Bilance: 10-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 3-2 (kariérní 62-33)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Casper Ruud - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Estoril (T)

Cesta turnajem: volný los, van de Zandschulp (7-5 7-6)

Jan-Lennard Struff - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (OF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (OF)

Bilance: 26-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 10-31)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Jan-Lennard Struff - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 7-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017-18, 2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-2

Generálka: Marrákeš (1K)

Cesta turnajem: Ramos (6-4 6-3), (14) de Minaur (6-3 6-2)



Novak Djokovič (1.) - Lorenzo Musetti (21.) | Court Rainier III (14:00 SELČ)

Novak Djokovič stále útočí na svůj třetí triumf v Monte Carlu a plní roli největšího favorita. Aktuální lídr žebříčku bude v osmifinále čelit Lorenzovi Musettimu, který bude usilovat o vyrovnání svého maxima na turnajích Masters. Srb ztratil úvodní dva sety v osmifinále French Open 2021, od té doby však dominuje a ve vzájemné bilanci vede 3-0.

Djokovič přijel do Monte Carla se skvělou letošní bilancí 15 vítězství a jediné porážky. Po triumfu na generálce v Adelaide ovládl podesáté v kariéře úvodní grandslam roku Australian Open, dorovnal v počtu grandslamových trofejí rekordmana Rafaela Nadala a vrátil se na post světové jedničky. První nezdar zaznamenal až v posledním zápase před startem antukového jara, a to v semifinále v Dubaji proti rozjetému Daniilovi Medveděvovi. Březnových Masters ve Spojených státech se kvůli chybějícímu očkování zúčastnit nemohl. V Monaku začal dvousetovým vítězstvím nad kvalifikantem Ivanem Gachovem.

Musetti má za sebou nejlepší sezonu kariéry, dokonce debutoval v Top 20. Po solidním vystoupení v lednovém United Cupu se však ohromně trápí, na ani jednom z úvodních sedmi individuálních turnajů neporazil více než jednoho soupeře a dohromady zapsal pouhá dvě vítězství. Antukové jaro odstartoval před týdnem v Marrákeši a ve čtvrtfinále prohrál s outsiderem Alexandrem Müllerem. V Monte Carlu vyřadil Miomira Kecmanoviče a Lucu Nardiho, v posledních třech setech nadělil "kanára".

Djokovičovi chvíli trvalo, než se v prvním zápase po více než měsíční pauze rozjel. V osmifinále Masters má skvělou bilanci 88-14 a zvládl 11 z posledních 12, neuspěl pouze předloni právě v Monte Carlu. Musetti měl podobný problém, ovšem v posledních třech setech neztratil jediný game. Vzájemná bilance hovoří jasně, Djokovič je zaslouženě favoritem, nicméně právě na antuce má italský mladík největší šanci jednoho z nejúspěšnějších hráčů všech dob porazit.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 16-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčům Top 30: 7-1 (kariérní 493-162)

Grandslamy: Australian Open (T)

Novak Djokovič - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 36-13

Nejlepší výsledek: triumf (2013, 2015)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 9-3

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Gachov (7-6 6-2)

Lorenzo Musetti - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marrákeš, Buenos Aires (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Marrákeš, Buenos Aires (ČF)

Bilance: 8-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 4-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 4-9)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Lorenzo Musetti - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022-23)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Marrákeš (ČF)

Cesta turnajem: Kecmanovič (7-6 6-0), Nardi (6-0 6-0)



• Cesta za obhajobou titulu •

Stefanos Tsitsipas (3.) - Nicolás Jarry (58.) | Court Rainier III (12:30 SELČ)

Vítěz posledních dvou ročníků a jeden z největších favoritů Stefanos Tsitsipas se v osmifinále střetne s Nicolásem Jarrym, který podnikne svůj druhý útok na premiérové čtvrtfinále na podnicích Masters. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil v roce 2019 na trávě v Hertogenboschi, tehdy měl ve třech setech navrch Chilan.

Tsitsipas na začátku sezony sbíral jedno vítězství za druhým, v týmovém United Cupu porazil všechny čtyři protivníky a na Australian Open ho zastavil až ve finále suverénní Novak Djokovič. Na začátku února přidal další dvě výhry v Davisově poháru a v půlce února měl bilanci 12-1. Do dalších turnajů však vstupoval se zraněním ramene. Kvůli špatnému výkladu pravidel jel na březnová Masters do Spojených států, v Indian Wells prohrál hned s Jordanem Thompsonem a v Miami v osmifinále s Karenem Chačanovem. V Monte Carlu pošetřil na úvod síly, po pěti gamech mu vzdal Benjamin Bonzi.

Jarry, který se v závěru roku 2020 vrátil po dopingovém trestu, letos střídá skvělé výsledky s vypadnutími hned s prvními protivníky. Na Australian Open prošel tříkolovou kvalifikací, vyřadil Miomira Kecmanoviče a dostal se do druhého kola. Po nezdaru v Buenos Aires začal na jihoamerických antukových dvorcích excelovat, v semifinále v Rio de Janeiru sebral set Carlosovi Alcarazovi a pak ovládl domácí akci v Santiagu. Znovu se představil až po měsíci v Marrákeši a prohrál hned s Andreou Vavassorim. Při debutu v Monte Carlu přehrál Bornu Čoriče a Alexeje Popyrina.

Tsitsipas je mnohem lepším hráčem na antuce než na trávě, ovšem to samé platí pro Jarryho. Chilan nemá v posledních týdnech tak dobrou formu jako v závěru únorového Golden Swingu, nicméně i tak může být v těchto podmínkách velmi nepříjemným protivníkem. Navíc má solidní bilanci 4-6 se členy Top 10. Tsitsipas by ale měl i tak potvrdit roli favorita, pokud ho tedy nebude limitovat zranění ramene z posledních měsíců.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (F)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 15-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 6-1 (kariérní 82-37)

Grandslamy: Australian Open (F)

Stefanos Tsitsipas - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 13-2

Nejlepší výsledek: triumf (2021-22)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 2-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Bonzi (4-1 skreč)

Nicolás Jarry - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Santiago (T); Rio de Janeiro (SF)

Největší úspěchy na antuce: Santiago (T); Rio de Janeiro (SF)

Bilance: 17-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 12-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 4-6)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Nicolás Jarry - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Marrákeš (1K)

Cesta turnajem: (15) Čorič (6-2 6-3), Popyrin (3-6 7-5 6-4)