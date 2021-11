4. den v Paříži: Djokovič, Medveděv a Zverev budou bojovat o čtvrtfinále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Favorité v akci • Djokovič (1-Srb.) - Monfils (15-Fr.) | Court Central (14:00 SEČ) Zverev (4-Něm.) - Dimitrov (16-Bulh.) | Court Central (15:30 SEČ) • Cesta za obhajobou titulu • Medveděv (2-Rus.) - Korda (USA) | Court Central (19:30 SEČ)



Novak Djokovič (1.) - Gaël Monfils (22.) | Court Central (14:00 SEČ)

S pěti triumfy nejúspěšnější hráč v historii pařížského Masters a jeden z největších favoritů Novak Djokovič se pokusí svou aktuální neporazitelnost v hale v Bercy uhájit proti dvojnásobnému finalistovi Gaëlovi Monfilsovi. S domácím showmanem vyhrál všech 17 soubojů na hlavní tour.

Djokovič ovládl letošní Australian Open, French Open i Wimbledon, dorovnal v počtu grandslamových trofejí Rogera Federera a Rafaela Nadala a na US Open ho dělila jediná výhra od toho, aby jako třetí muž v historii zkompletoval kalendářní grandslam. Tíhu okamžiku však nezvládl a newyorské finále s Daniilem Medveděvem jasně prohrál. Od té doby nehrál a v hale letos účinkuje poprvé. V Paříži začal třísetovým vítězstvím nad Mártonem Fucsovicsem.

Monfils se až v polovině srpna dočkal prvního čtvrtfinále a první vítězné série od loňského února, kdy v semifinále v Dubaji prohrál právě s Djokovičem. Od té doby se herně zlepšil a alespoň dva zápasy po sobě zvládl na šesti z následujících sedmi akcí. Největší letošní úspěchy posbíral právě v hale, v té domácí v Métách uhrál semifinále a v Sofii neúspěšně bojoval o titul. V Paříži na poslední chvíli zahájil obrat proti Miomirovi Kecmanovičovi i krajanovi Adrianovi Mannarinovi.

Vzájemná bilance hovoří jasně. Djokovič ještě není po dlouhé pauze rozehraný, což bylo vidět v úvodním zápase, ale měl by se každým utkáním zlepšovat. Monfils bude mít výhodu domácího publika, v Paříži nicméně zatím nepředvádí nijak oslnivé výkony a potíže měl s mnohem slabšími soupeři.

Tip: Djokovič ve dvou setech

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, French Open, Bělehrad 2, Australian Open (triumf); US Open, Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 45-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 1-0

Bilance proti hráčům Top 21-30: 1-1 (kariérní 115-24)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (triumf), Wimbledon (triumf), US Open (finále)

Novak Djokovič - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 38-8

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2013-15, 2019)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 8-3

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Fucsovics (6-2 4-6 6-3)

Gaël Monfils - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sofie (finále); Méty (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Sofie (finále); Méty (semifinále)

Bilance: 18-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 7-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-3 (kariérní 33-83)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (3. kolo)

Gaël Monfils - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 16-9

Nejlepší výsledek: finále (2009-10)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 3-2

Generálka: Vídeň (2. kolo)

Cesta turnajem: Kecmanovič (4-6 7-5 6-3), Mannarino (2-6 7-6 6-2)



Alexander Zverev (4.) - Grigor Dimitrov (30.) | Court Central (15:30 SEČ)

Loňského finalistu Alexandera Zvereva v osmifinále čeká první souboj s Grigorem Dimitrovem po více než pěti letech. Bývalí šampioni Turnaje mistrů se v minulosti utkali třikrát, v posledních dvou střetnutích se radoval Zverev.

Zverev má ve druhé půlce sezony fenomenální formu. Z posledních 27 zápasů jich 25 vyhrál, porazit ho dokázali jen Novak Djokovič v semifinále US Open a Taylor Fritz po odvrácených mečbolech ve čtvrtfinále v Indian Wells. Rodák z Hamburku, který v posledních měsících triumfoval na olympiádě a Masters v Cincinnati, si po nepovedeném Indian Wells spravil chuť hned ve vídeňské hale, kde ve finále porazil Francese Tiafoea. V Paříži začal očekávanou výhrou nad Dušanem Lajovičem.

Dimitrov do sezony vstoupil třemi čtvrtfinálovými účastmi, ale pak přišlo další trápení, které zlomil až v posledních týdnech postupem do semifinále v San Diegu a Masters v Indian Wells. Na své jediné generálce měl smůlu na los, ve Vídni v prvním kole těsně podlehl Stefanosovi Tsitsipasovi. V Paříži musel v obou zápasech do rozhodující sady, s Richardem Gasquetem i bývalým vítězem Karenem Chačanovem si nakonec poradil.

Zverev je zaslouženě jasným favoritem, letos a zejména ve druhé půlce sezony má mnohem lepší formu. Dimitrov si ovšem nedávno vyšlápl třeba na Daniila Medveděva a určitě není úplně bez šance.

Tip: Zverev ve dvou setech

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); US Open, French Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (triumf)

Bilance: 52-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 6-1

Bilance proti hráčům Top 21-30: 4-0 (kariérní 28-16)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (semifinále)

Alexander Zverev - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 2-1

Generálka: Vídeň (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Lajovič (6-3 7-6)

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, San Diego (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (osmifinále)

Bilance: 24-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 2-1

Bilance proti hráčům Top 10: 2-4 (kariérní 28-66)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (2. kolo)

Grigor Dimitrov - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 15-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 1-6

Generálka: Vídeň (1. kolo)

Cesta turnajem: Gasquet (6-1 4-6 6-2), Chačanov (4-6 6-2 6-0)



• Cesta za obhajobou titulu •

Daniil Medveděv (2.) - Sebastian Korda (39.) | Court Central (19:30 SEČ)

Daniil Medveděv bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat proti Sebastianovi Kordovi, který v pařížské hale Bercy debutuje a může vyrovnat své maximum na podnicích série Masters. Hráči se potkávají poprvé.

Medveděv už několikátým rokem patří k tomu nejlepšímu, co může mužský tenisový okruh nabídnout. Své skvělé výkony korunoval triumfem na US Open, kde ve finále zastavil Novaka Djokoviče a získal svůj první grandslamový titul. Přemožitele letos nenašel ani na Masters v Torontu, Mallorce a v marseillské hale. Žádnou z halových generálek neabsolvoval, naposledy se představil v Indian Wells, kde v osmifinále senzačně prohrál s Grigorem Dimitrovem. V Paříži na úvod ve dvou těsných setech porazil Ilju Ivašku.

Korda měl vynikající vstup do sezony, v Delray Beach si zahrál své první finále na ATP a poté ovládl halový challenger ve Francii. Následovalo jediné dosavadní čtvrtfinále na Masters (Miami) a o dva měsíce později premiérový triumf na nejvyšším okruhu (antuka v Parmě). Po osmifinále Wimbledonu se Američanovi s českými kořeny přestalo dařit, teprve poprvé zvládl dva zápasy po sobě, když přetlačil Aslana Karaceva a přehrál Marina Čiliče.

Korda má hru na to, aby potrápil i ty nejúspěšnější tenisty, ale teď nemá nejlepší formu, což dělá z Medveděva ještě většího favorita premiérového vzájemného souboje.

Tip: Medveděv ve dvou setech

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Toronto, Mallorca, Marseille (triumf); Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Marseille (triumf)

Bilance: 50-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 5-1

Bilance proti hráčům Top 31-50: 14-1 (kariérní 39-18)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (triumf)

Daniil Medveděv - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los

Sebastian Korda - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (triumf); Delray Beach (finále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (osmifinále)

Bilance: 32-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 9-3

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (1. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (1. kolo)

Sebastian Korda - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Petrohrad (2. kolo)

Cesta turnajem: (13) Karacev (6-2 6-7 7-6), Čilič (6-2 6-4)