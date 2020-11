4. den v Paříži: O čtvrtfinále budou bojovat Nadal, Medveděv, Zverev a Rubljov

V rámci čtvrtého hracího dne letošního ročníku Rolex Paris Masters budou o postup do čtvrtfinále bojovat čtyři největší favorité na triumf. Nasazenou jedničku Rafaela Nadala vyzve Jordan Thompson, Daniil Medveděv bude čelit Alexovi de Minaurovi, Alexander Zverev se utká s Adrianem Mannarinem a Andreje Rubljova čeká šlágr dne se Stanem Wawrinkou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Největší favorité v akci • de Minaur (16-Austr.) - Medveděv (3-Rus.) | Court Central (12:30 SEČ) Nadal (1-Šp.) - Thompson (Austr.) | Court Central (15:30 SEČ) A. Zverev (4-Něm.) - Mannarino (Fr.) | Court Central (18:30 SEČ) • Šlágr dne • Wawrinka (12-Švýc.) - Rubljov (5-Rus.) | Court Central (20:00 SEČ)



• Největší favorité v akci •

Alex de Minaur (25.) - Daniil Medveděv (5.) | Court Central (12:30 SEČ)

Alex de Minaur na své premiérové čtvrtfinále na turnajích Masters zaútočí proti Daniilovi Medveděvovi, který bude usilovat o vyrovnání svého letošního maxima na turnajích ATP. Oba předchozí souboje vyhrál ruský tenista.

De Minaur na začátku sezony kvůli zranění břišního svalu přišel o většinu programu. První solidní letošní výsledek zaznamenal až v září na US Open, kde se poprvé v kariéře dostal do čtvrtfinále grandslamů. Na antuce sice prohrál oba zápasy, ovšem v hale se mu teď daří. Po finále v Antverpách v Paříži bez ztráty setu vyřadil Stefana Travagliu a senzačního finalistu vídeňského halového podniku Lorenza Sonega.

Medveděv během druhé poloviny loňské sezony zářil a byl jedním z nejlepších hráčů na okruhu. Letos se však ruskému mladíkovi nedaří a na kontě má jediné semifinále, kterého se dočkal na US Open. Od té doby je to ještě horší, na antuce v Hamburku a grandslamovém French Open ztroskotal hned na úvodním soupeři, v Petrohradu ve druhém kole nestačil na Reillyho Opelku a ve Vídni ve čtvrtfinále na Andersona. Právě Anderson mu v úvodním zápase v Paříži vzdal.

V hale se teď sice o trochu více daří de Minaurovi, ovšem Medveděv je celkově kvalitnějším hráčem a neměl by ve čtvrtfinále chybět.

Tip: Medveděv ve dvou setech

Alex de Minaur - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Antverpy (finále)

Největší úspěchy v hale: Antverpy (finále)

Bilance: 12-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 6-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 4-15)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), US Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo)

Alex de Minaur - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019-20)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Antverpy (finále)

Cesta turnajem: Travaglia (6-4 6-4), Sonego (6-3 7-5)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň, Marseille (čtvrtfinále)

Bilance: 19-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 5-4

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-0 (kariérní 13-13)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (semifinále), French Open (1. kolo)

Daniil Medveděv - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Petrohrad (2. kolo), Vídeň (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Anderson (6-6 skreč)



Rafael Nadal (2.) - Jordan Thompson (61.) | Court Central (15:30 SEČ)

Rafael Nadal bude pokračovat v útoku na premiérovou trofej z pařížské haly proti Jordanovi Thompsonovi. S Australanem, který bude bojovat o své první čtvrtfinále na turnajích Masters, se ještě neutkal.

Nadal na generálce v Římě překvapivě vypadl již ve čtvrtfinále s Diegem Schwartzmanem, ale vše si vynahradil v areálu Rolanda Garrose. Antukové French Open totiž vyhrál bez ztráty setu, ve finále smetl Novaka Djokoviče a potřinácté zvedl nad hlavu Pohár mušketýrů, navíc získal 20. grandslamovou trofej, kterou vyrovnal rekord Rogera Federera. V hale Bercy hraje svůj první turnaj od triumfu na pařížské antuce, zpočátku měl nečekané potíže s krajanem Felicianem Lópezem.

Thompson teprve potřetí v sezoně dokázal na jednom turnaji porazit více než jednoho soupeře. Letos má na kontě jediné čtvrtfinále, které si zahrál v únoru v newyorské hale. V Paříži porazil Federica Delbonise a po obratu překvapivě nasazeného Bornu Čoriče.

Nadal měl v úvodním zápase nečekané potíže, ale Thompson nemá tak silný servis jako López a pro nasazenou jedničku by to dnes mělo být o něco snazší.

Tip: Nadal ve dvou setech

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Acapulko (vítěz)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 23-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 1-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 10-0 (kariérní 280-19)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál), French Open (vítěz)

Rafael Nadal - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 20-5

Nejlepší výsledek: finále (2007)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 7-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, F. López (4-6 7-6 6-4)

Jordan Thompson - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (čtvrtfinále)

Největší úspěchy v hale: New York (čtvrtfinále)

Bilance: 12-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance v hale: 5-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 1-9)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (osmifinále), French Open (1. kolo)

Jordan Thompson - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Kolín nad Rýnem (1. kolo), Kolín nad Rýnem 2 (1. kolo), Nur-Sultan (2. kolo)

Cesta turnajem: Delbonis (6-2 6-3), (15) Čorič (2-6 6-4 6-2)



Alexander Zverev (7.) - Adrian Mannarino (36.) | Court Central (18:30 SEČ)

Alexander Zverev a Adrian Mannarino se potkávají již potřetí během posledních dvou měsíců, všechny čtyři předchozí souboje vyhrál sedmý hráč světa. Zatímco 23letý Zverev má na kontě tři triumfy na akcích Masters, o devět let starší Mannarino bude bojovat o své teprve druhé kariérní čtvrtfinále na turnajích této kategorie a až při své jubilejní desáté účasti v pařížské hale se dostal přes druhé kolo.

Zverev letos exceloval hlavně na grandslamech, na turnajích ATP se naopak finalistovi letošního US Open vůbec nedařilo. Zlomil to až v posledních týdnech, kdy ovládl oba domácí halové podniky v Kolíně nad Rýnem a dočkal se prvních letošních triumfů. V Paříži si na úvod poradil s Miomirem Kecmanovičem a natáhl svou vítěznou sérii na devět utkání.

Mannarino s příchodem halové části sezony ožil. V Kolíně nad Rýnem, kde ve čtvrtfinále vypadl právě se Zverevem, přerušil sérii pěti porážek a před týdnem na nové akci v Nur-Sultanu hrál finále. Na domácím Masters v hale Bercy vyřadil Dušana Lajoviče a Jošihita Nišioku.

Zverev s Mannarinem ještě nikdy neprohrál a nemělo by se to stát ani dnes. Zverev vypadá ve formě, úvodním zápasem prošel bez jakýchkoli potíží a i proti Mannarinovi by měl slavit dvousetové vítězství.

Tip: Zverev ve dvou setech

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Kolín nad Rýnem 2, Kolín nad Rýnem (vítěz); US Open (finále); Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Kolín nad Rýnem 2, Kolín nad Rýnem (vítěz)

Bilance: 24-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 9-0

Bilance proti hráčům Top 31-50: 6-0 (kariérní 50-18)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), US Open (finále), French Open (osmifinále)

Alexander Zverev - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Kolín nad Rýnem (vítěz), Kolín nad Rýnem 2 (vítěz)

Cesta turnajem: volný los, Kecmanovič (6-2 6-2)

Adrian Mannarino - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nur-Sultan (finále)

Největší úspěchy v hale: Nur-Sultan (finále)

Bilance: 16-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 8-5

Bilance proti hráčům Top 10: 0-4 (kariérní 5-39)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (3. kolo), French Open (1. kolo)

Adrian Mannarino - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 7-9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Petrohrad (1. kolo), Kolín nad Rýnem 2 (čtvrtfinále), Nur-Sultan (finále)

Cesta turnajem: Lajovič (7-6 6-3), Nišioka (6-3 6-7 6-3)



• Šlágr dne •

Stan Wawrinka (20.) - Andrej Rubljov (8.) | Court Central (20:00 SEČ)

Andrej Rubljov se pokusí svou aktuální vítěznou sérii čítající 11 zápasů, pouze na turnajích ATP dokonce 16 duelů, prodloužit ve šlágru čtvrtečního programu proti trojnásobnému grandslamovému šampionovi Stanovi Wawrinkovi. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná.

Wawrinka měl solidní vstup do sezony, ale po koronavirové pauze marně hledá svou nejlepší formu. Na French Open vypadl již ve třetím kole po šokující porážce s nezkušeným Hugem Gastonem, v petrohradské hale ve čtvrtfinále nestačil na Denise Shapovalova a před týdnem ve Vídni prohrál hned v prvním kole s antukářem Christianem Garínem. V Paříži si na úvod poradil s Danielem Evansem a po velkých potížích a až po obratu i s Tommym Paulem.

Rubljov do letošní sezony vstoupil 11 výhrami v řadě a bral dva tituly. Přemožitele nenašel ani na posledních třech odehraných akcích ATP (mezitím uhrál čtvrtfinále French Open), když triumfoval na antuce v Hamburku a halách v Petrohradu a Vídni, posledním triumfem si zajistil premiérovou letenku na Turnaj mistrů. V Paříži si na úvod snadno poradil s lucky loserem Radu Albotem.

Wawrinka už dlouho nehraje svůj nejlepší tenis, Rubljov je naopak v životní formě, kterou by měl proti švýcarskému veteránovi potvrdit.

Tip: Rubljov ve dvou setech

Stan Wawrinka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Petrohrad (čtvrtfinále)

Bilance: 21-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 4-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 57-95)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál), French Open (3. kolo)

Stan Wawrinka - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 16-13

Nejlepší výsledek: semifinále (2015)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 2-5

Generálka: Petrohrad (čtvrtfinále), Vídeň (1. kolo)

Cesta turnajem: Evans (6-3 7-6), Paul (4-6 7-6 6-)

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Petrohrad, Hamburk, Adelaide, Dauhá (vítěz)

Největší úspěchy v hale: Vídeň, Petrohrad (vítěz)

Bilance: 40-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance v hale: 13-1

Bilance proti hráčům Top 11-20: 3-0 (kariérní 9-9)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (čtvrtfinále), French Open (čtvrtfinále)

Andrej Rubljov - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Petrohrad (vítěz), Vídeň (vítěz)

Cesta turnajem: volný los, Albot (6-1 6-2)