4. den v Římě: Kar. Plíšková, Kvitová a Krejčíková budou útočit na osmifinále, Halepová zahájí obhajobu

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (9-ČR) - Sevastovová (Lot.) | Court 1 (10:00 SELČ) Kvitová (11-ČR) - Zvonarevová (Rus.) | Court 1 (11:30 SELČ) Krejčíková (ČR) - Keninová (4-USA) | Grand Stand Arena (14:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Halepová (3-Rum.) - Kerberová (Něm.) | Grand Stand Arena (16:00 SELČ) • Šlágr dne • Karacev (Rus.) - Medveděv (3-Rus.) | Grand Stand Arena (13:00 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (9.) - Anastasija Sevastovová (47.) | Court 1 (10:00 SELČ)

Karolína Plíšková se pokusí své momentální trápení zlomit na římské antuce, na níž předloni triumfovala a loni znovu bojovala o titul. Česká jednička v úvodním zápase narazí na bývalou světovou jedenáctku Anastasiji Sevastovovou, kterou zdolala letos v Dubaji. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná.

Plíšková letos jen na dvou z osmi turnajů dokázala porazit více než jednu soupeřku. Podruhé se jí to povedlo ve Stuttgartu, kde mohla dopodávat čtvrtfinále se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. V Madridu se loučila už ve druhém kole po porážce s pozdější semifinalistkou Anastasií Pavljučenkovovou.

Sevastovová se v posledních dvou měsících herně zvedla a možná už je z dlouhé krize venku. V Charlestonu sice skončila již ve druhém kole, ovšem v Madridu se z kvalifikace dostala až do osmifinále a v Římě začala úspěšným obratem proti nebezpečné Jil Teichmannové.

Plíšková by si se Sevastovovou znovu měla poradit, i když na antuce to možná bude ještě těžší než na tvrdém povrchu. Česká jednička musí spoléhat i na to, že se jí v Římě bude dařit také letos. Případné vítězství Sevastovové by nebylo žádným překvapením.

Tip: Plíšková ve třech setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (čtvrtfinále)

Bilance: 10-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 3-5 (kariérní 67-40)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Karolína Plíšková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 11-5

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále), Madrid (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los

Anastasija Sevastovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (osmifinále)

Bilance: 13-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 10-27)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Anastasija Sevastovová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 4-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: Teichmannová (3-6 6-1 6-3)



Petra Kvitová (10.) - Věra Zvonarevová (113.) | Court 1 (11:30 SELČ)

Petra Kvitová bude na své celkově páté osmifinále ve Foro Italicu útočit proti kvalifikantce Věře Zvonarevové. S 36letou ruskou veteránkou se potkává po téměř deseti letech. Vzájemná bilance bývalých světových dvojek je vyrovnaná 3-3, oba předchozí antukové souboje suverénně ovládla Kvitová.

Kvitová po mizerném australském létě ovládla turnaj v Dauhá, ale od té doby odehrála pět turnajů a ani na jednom se nedostala přes čtvrtfinále. Na antuce začala v Charlestonu a v osmifinále nečekaně nestačila na Danku Koviničovou, ve čtvrtfinále ve Stuttgartu nevyužila mečboly proti Elině Svitolinové a neobhájila předloňský triumf, ve čtvrtfinále v Madridu prohrála s Ashleigh Bartyovou. V Římě začala obratem proti trápící se Magdě Linetteové.

Dvojnásobná grandslamová finalistka a semifinalistka římského podniku Zvonarevová má letos velmi slušnou bilanci 13-7 a jejím maximem je semifinále v domácí hale v Petrohradu. V Římě stejně jako v Madridu dokázala projít dvoukolovou kvalifikací a tentokrát přidat i vítězství v hlavní soutěži, když v souboji kvalifikantek smetla Christinu McHaleovou.

Zvonarevová už není tak kvalitní hráčkou jako kdysi, i když soupeřky i favoritky stále umí porážet a hlavně potrápit. Kvitová se po mizerném prvním setu na turnaji hodně zlepšila a měla by přidat další vítězství.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Stuttgart (čtvrtfinále)

Bilance: 15-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-3

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-0 (kariérní 115-44)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Petra Kvitová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 8-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2012, 2015)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále), Madrid (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Linetteová (1-6 6-0 6-2)

Věra Zvonarevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (2. kolo)

Bilance: 13-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 33-81)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Věra Zvonarevová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 11-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2004-05)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Istanbul (2. kolo), Madrid (1. kolo)

Cesta turnajem: McHaleová (6-3 6-0)



Barbora Krejčíková (40.) - Sofia Keninová (5.) | Grand Stand Arena (14:30 SELČ)

Barbora Krejčíková bude ve svém debutu ve Foro Italicu pokračovat proti světové pětce Sofii Keninové. Vítězku loňského Australian Open a finalistku loňského French Open vyzve poprvé.

Krejčíková si v první polovině března senzačně zahrála finále na WTA 1000 v Dubaji, ale od té doby se jí nedaří. Na antuce v Istanbulu ve druhém kole nečekaně a hladce prohrála s Anou Bogdanovou a v Madridu skončila hned v prvním kole po porážce s domácí Paulou Badosaovou. V Římě svůj debut zahájila drtivým vítězstvím nad Saisai Zheng, které povolila jen dvě hry.

Keninová si sice na úvodních dvou letošních podnicích zahrála čtvrtfinále, ale od neúspěšné obhajoby na Australian Open se trápí herně i zdravotně. Na následujících čtyřech akcích dokázala vyhrát jediný zápas. Na antuce na vítězství stále čeká, v Charlestonu prohrála s krajankou Lauren Davisovou, ve Stuttgartu s Anett Kontaveitovou.

Krejčíková má dnes velkou šanci připsat si svůj premiérový skalp hráček Top 10. Keninová totiž nemá dobrou formu, a vzhledem k posledním výsledkům je Krejčíková dokonce mírnou favoritkou.

Tip: Krejčíková ve třech setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (finále)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (2. kolo)

Bilance: 13-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 0-4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Barbora Krejčíková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Istanbul (2. kolo), Madrid (1. kolo)

Cesta turnajem: Saisai Zheng (6-2 6-0)

Sofia Keninová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2, Abú Zabí (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 7-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 0-0 (kariérní 17-10)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Sofia Keninová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Stuttgart (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los



• Cesta za obhajobou titulu •

Simona Halepová (3.) - Angelique Kerberová (26.) | Grand Stand Arena (16:00 SELČ)

Simona Halepová za obhajobou loňského triumfu vykročí proti Angelique Kerberové. Bude se jednat o již 12. vzájemný souboj, ovšem teprve druhý na antukových turnajích. Jediný předchozí na French Open 2018 po obratu vyhrála Halepová, která ve vzájemné bilanci vede 6-5.

Halepová zatím nemůže letošní sezonu ani dosavadní průběh antukového jara hodnotit pozitivně. Ve Stuttgartu ve svém jediném letošním semifinále jasně nestačila na Arynu Sabalenkovou a v Madridu skončila už v osmifinále na raketě Elise Mertensové, přestože ve druhém i třetím setu vedla o brejk.

Bývalá světová jednička a trojnásobná grandslamová šampionka Kerberová se už dlouho trápí. Dva zápasy v řadě letos dokázala vyhrát pouze na úvodním podniku (generálka v Melbourne). Od té doby na další čtvrtfinálovou účast čeká, ze Stuttgartu i Madridu odjížděla s bilancí jedné výhry a jedné porážky. V Římě si na úvod poradila s Alizé Cornetovou.

Halepová má letos i přes několik nezdarů lepší formu a na antuce se cítí mnohem lépe než její dnešní soupeřka. Proto by měla mít navrch a úspěšně zahájit obhajobu.

Tip: Halepová ve dvou setech

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (semifinále)

Bilance: 11-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 44-24)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Simona Halepová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 20-7

Nejlepší výsledek: vítězka (2020)

Loňský výsledek: vítězka

Generálka: Stuttgart (semifinále), Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los

Angelique Kerberová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 3 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Stuttgart (2. kolo)

Bilance: 7-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 39-63)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Angelique Kerberová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 9-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2012)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Stuttgart (2. kolo), Madrid (2. kolo)

Cesta turnajem: Cornetová (6-2 7-5)



• Šlágr dne •

Aslan Karacev (27.) - Daniil Medveděv (2.) | Grand Stand Arena (13:00 SELČ)

Dnešní šlágr nabídne ruské derby mezi kometou letošní sezony Aslanem Karacevem a světovou dvojkou Daniilem Medveděvem, který při obou předchozích startech v Římě ztroskotal na úvodním soupeři. Oba předchozí souboje vyhrál Karacev, ale jedná se o pět a sedm let staré duely.

Karacev při své premiéře v hlavních soutěží grandslamů na Australian Open senzačně došel z kvalifikace až do semifinále a v Dubaji slavil svůj první triumf na hlavním okruhu. Daří se mu i na antuce, v Bělehradu vyřadil světovou jedničku Novaka Djokoviče a dostal se až do finále, v Madridu uhrál osmifinále. Svůj debut v Římě zahájil vítězstvím nad Miomirem Kecmanovičem.

Medveděv ve finále Australian Open přišel o svou sérii 20 výher, chuť si spravil v polovině března triumfem v marseillské hale. Na úvodním Masters sezony v Miami překvapivě vypadl už ve čtvrtfinále a do antukového jara kvůli nákaze koronavirem vstoupil až před týdnem v Madridu, kde v osmifinále nestačil na Christiana Garína.

Zatímco Karacev se loni po restartu sezony na nejpomalejším povrchu rozehrál do životní formy, Medveděv nemá oranžovou drť vůbec v oblibě. Není tak překvapením, že mírným favoritem na postup je jeho krajan.

Tip: Karacev ve třech setech

Aslan Karacev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (vítěz); Bělehrad (finále); Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad (finále)

Bilance: 23-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-3

Bilance proti hráčům Top 10: 4-4 (kariérní 4-4)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Aslan Karacev - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Bělehrad (finále), Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: Kecmanovič (7-6 6-4)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille (vítěz); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (osmifinále)

Bilance: 18-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-2 (kariérní 14-15)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Daniil Medveděv - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Madrid (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los