4. den v Římě: Mezi 32 nejlepších se pokusí postoupit Krejčíková, Muchová, Strýcová a Vondroušová

• Češi v akci •

Barbora Strýcová (1103.) - Maria Sakkariová (8.) | Pietrangeli (11:00 SELČ)

Barbora Strýcová pokračuje v Římě ve svém rozlučkovém turné a v úterý slavila svou první singlovou výhru od French Open 2020 a po mateřské pauze. Ve Foro Italicu startuje poosmé a podruhé může přejít přes druhé kolo. Dnes ji čeká premiérový souboj se světovou osmičkou Marií Sakkariovou, bývalou semifinalistkou a loňskou čtvrtfinalistkou.

Strýcová se před dvěma týdny představila poprvé od začátku předloňské sezony, kdy na generálce ani na úvodním grandslamu roku Australian Open neuhrála set. Na výhru ve dvouhře čekala od září 2020, tehdy postoupila do druhého kola French Open. Bývalá světová šestnáctka a někdejší lídryně deblového žebříčku odstartovala své rozlučkové turné na "tisícovce" v Madridu a předvedla velmi solidní výkon, nebezpečnou Elisabettu Cocciarettovou dokonce dostala do tie-breaku. V Římě překvapila třísetovým vítězstvím nad Marynou Zaněvskou.

Sakkariová letos nehraje ve stabilní formě a má na kontě překvapivé porážky s Martinou Trevisanovou, Lin Zhu a Petrou Martičovou. Přesto byla už čtyřikrát v semifinále, ani jedno však ve finále nepřetavila a stále čeká na svůj druhý kariérní triumf na nejvyšší tour. Antukové jaro odstartovala debaklem od Karolíny Plíškové ve Stuttgartu. Mnohem lépe si vedla v Madridu, kde předvedla sérii čtyř výher a v semifinále podlehla pozdější šampionce Aryně Sabalenkové.

Strýcová je po dlouhé pauze výborně připravená, ale Sakkariová pro ni asi bude za současných okolností příliš těžkou soupeřkou. Řecká jednička však letos nehraje ve stabilní ani nijak zvlášť přesvědčivé formě, což by mohlo české veteránce pomoct udržovat alespoň těsnější průběh. Bojovnice Strýcová se každopádně bude prát o každý míček a pokusí se vylepšit svou bilanci 10-59 s hráčkami Top 10, poslední skalp slavila před čtyřmi lety ve Wimbledonu.

Tip na vítězku: Maria Sakkariová

Barbora Strýcová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (2K)

Největší úspěchy na antuce: Řím (2K)

Bilance: 1-1

Bilance z posledních 10 zápasů: přes dva roky nehrála

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 10-59)

Grandslamy: Australian Open (-)

Barbora Strýcová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 6-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Madrid (1K)

Cesta turnajem: Zaněvská (6-1 3-6 6-3)

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Indian Wells, Dauhá, Linec (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (SF)

Bilance: 19-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 3-0 (kariérní 216-133)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Maria Sakkariová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Stuttgart (1K), Madrid (SF)

Cesta turnajem: volný los



Karolína Muchová (52.) - Martina Trevisanová (18.) | Pietrangeli (12:30 SELČ)

Karolína Muchová vypadla při loňském debutu v Římě hned v úvodním kole, ale letos už si první výhru na turnaji připsala. O postup mezi nejlepší dvaatřicítku bude bojovat s domácí jedničkou Martinou Trevisanovou. Obě předchozí střetnutí se uskutečnila v letošní sezoně, Muchová vyhrála v Dauhá i Indian Wells, přičemž v Kalifornii potřebovala všechny tři sety.

Muchová figurovala na začátku sezony celkem hluboko ve druhé stovce pořadí, ale díky skvělé letošní formě je téměř zpět v Top 50. Na všech osmi letošních turnajích včetně Říma zvládla úvodní zápas a už třikrát byla velmi blízko své první semifinálové účasti od Australian Open 2021. Po čtvrtfinále v Indian Wells se probojovala z kvalifikace do třetího kola v Miami. Na antuce se představila už jen v Madridu, kde nedala šanci Anett Kontaveitové a ve druhém kole ve dvou těsných setech podlehla Irině Beguové. V Římě začala těsnými dvěma sety s lucky loserem Kamillou Rachimovovou.

Trevisanová vstoupila do sezony čtyřmi turnajovými porážkami, o to bylo překvapivější, že ve třetím kole v Indian Wells trápila právě Muchovou a následně prošla do čtvrtfinále v Miami. Antukové jaro odstartovala ve Stuttgartu a v úvodním zápase vzdala. V Madridu si poradila s Eugenií Bouchardovou i Alyciou Parksovou a v osmifinále dostala do rozhodující sady loňskou finalistku Jessicu Pegulaovou. Na domácí akci přijela s letošní bilancí 9-11.

Muchová to bude mít nejspíše těžší než v Dauhá a Indian Wells, protože Trevisanová je jasnou antukovou specialistkou. Semifinalistka loňského French Open ovšem v Římě prohrála všech šest předchozích duelů a na nejpomalejším povrchu má letos bilanci 2-2. Česká zástupkyně nepůsobila v úvodním kole přesvědčivě a nejspíše se bude muset zlepšit, aby zvládla potvrdit roli favoritky.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 17-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-3 (kariérní 17-19)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (2K)

Cesta turnajem: Rachimovová (6-4 7-5)

Martina Trevisanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (OF)

Bilance: 9-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-1 (kariérní 16-31)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Martina Trevisanová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Stuttgart (1K), Madrid (OF)

Cesta turnajem: volný los



Barbora Krejčíková (13.) - Danka Koviničová (69.) | Court 12 (15:30 SELČ)

Barbora Krejčíková je po vypadnutí Karolíny Plíškové největší českou nadějí v letošním ročníku Internazionali BNL d'Italia, při předloňském debutu tu neměla daleko ke skalpu vítězky z posledních dvou let Igy Šwiatekové. Do druhého turnaje v řadě vstoupí soubojem s Dankou Koviničovou, s bývalou osmifinalistkou vyhrála oba předchozí duely.

Krejčíková si vede celou sezonu solidně, ovšem uhrála jen jedno čtvrtfinále, které nakonec v Dubaji dotáhla ke svému premiérovému triumfu na podnicích série WTA 1000. Do antukového jara vstoupila ve Stuttgartu a už ve druhém kole narazila na finalistku posledních tří ročníků Arynu Sabalenkovou. Mezi nejlepší osmičku se nepodívala ani v Madridu, ačkoli v osmifinále potkala Petru Martičovou. Proti Chorvatce zaznamenala svůj první letošní turnajový nezdar proti hráčkám figurujícím mimo Top 20.

Koviničová uhrála na začátku sezony semifinále v Aucklandu a čtvrtfinále v Lyonu, ale na dalších pěti hardových akcích ztroskotala na úvodní soupeřce. Nepovedl se jí ani první antukový podnik, avšak následně na W100 v Oeirasu slavila triumf a ve druhém kole v Madridu vypadla právě s Krejčíkovou. Svůj první start v Římě po třech letech zahájila soubojem s domácí Luciou Bronzettiovou, kterou zdolala ve třech setech.

Krejčíková se s Koviničovou potkala i před dvěma týdny v Madridu, potřebovala sice všechny tři sety, nicméně soupeřku dorazila kanárem. Navrch by měla mít i v Římě, kde si před dvěma lety vedla skvěle. Koviničová má solidní formu a na antuce je nejvíce nebezpečná, ovšem působení momentální české dvojky by i kvůli mizerné bilanci 5-21 se zástupkyněmi Top 20 ohrozit neměla.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (OF)

Bilance: 19-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-0 (kariérní 41-19)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (OF)

Cesta turnajem: volný los

Danka Koviničová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 13-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 8-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-2 (kariérní 5-21)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Danka Koviničová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: W80 Zaragoza (2K), W100 Oeiras (T), Madrid (2K)

Cesta turnajem: Bronzettiová (6-3 3-6 6-3)



Markéta Vondroušová (70.) - Bianca Andreescuová (31.) | Grand Stand Arena (19:00 SELČ)

Markéta Vondroušová startuje ve Foro Italicu počtvrté a pouze jednou nebyla alespoň ve čtvrtfinále. Další krok do závěrečných kol letošního ročníku může učinit v premiérovém souboji s grandslamovou šampionkou Biancou Andreescuovou, která v tomto dějišti debutovala loni a ve čtvrtfinále nestačila na Igu Šwiatekovou.

Vondroušová se v závěru předchozí sezony vrátila po půlroční pauze a teprve až letos absolvuje turnaje na nejvyšším okruhu. V aktuálním roce má lichotivou bilanci 19-7 a vstup nezvládla jen na jedné ze sedmi předchozích akcí, navíc na těch úspěšných šesti porazila minimálně dvě soupeřky. Na antuce v Turecku byla hlavní strůjkyní postupu Češek na finálový turnaj BJK Cupu a pak včetně kvalifikace zaregistrovala tři výhry v Madridu, kde prohrála bitvu druhého kola s Magdou Linetteovou. V Římě začala "tříseťákem" s trápící se Kaiou Kanepiovou.

Andreescuová ovládla během fenomenální sezony 2019 dva podniky série WTA 1000 a také grandslamové US Open. Od té doby se však trápí zdravotně, herně i výsledkově. V aktuálním roce má za sebou osm vystoupení a do čtvrtfinále a zároveň semifinále se podívala jen na slabě obsazené akci v Hua Hinu. Jediný antukový turnaj absolvovala před dvěma týdny v Madridu a ve španělském hlavním městě ztroskotala hned na Xiyu Wang. Do Říma přijela s letošní bilancí 9-8.

Není žádným překvapením, že je Vondroušová jasnou favoritkou. Bývalá finalistka French Open je na antuce lepší hráčkou, má stabilnější formu a na výše postavené soupeřky umí. Andreescuová dosud odehrála na nejpomalejším povrchu jen 32 zápasů s bilancí 21-11, v Madridu vypadla hned s Xiyu Wang a po fenomenální sezoně 2019 se jí dlouhodobě nedaří.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 19-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 9-4 (kariérní 57-46)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Madrid (2K)

Cesta turnajem: Kanepiová (6-0 4-6 6-2)

Bianca Andreescuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (SF)

Největší úspěchy na antuce: čeká na první výhru

Bilance: 9-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 0-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-2 (kariérní 25-14)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Bianca Andreescuová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Madrid (2K)

Cesta turnajem: volný los



• Cesta za obhajobou titulu •

Iga Šwiateková (1.) - Anastasia Pavljučenkovová (506.) | Center Court (13:00 SELČ)

Iga Šwiateková vyhrála ve Foro Italicu posledních 11 zápasů a ovládla ročníky 2021-22. Útok na hattrick odstartuje proti bývalé světové jedenáctce Anastasii Pavljučenkovové, která se vrací po zranění, figuruje až v šesté stovce žebříčku a jejím maximem ze 12 účastí v tomto dějišti jsou dvě osmifinále. Hráčky se potkávají poprvé.

Šwiateková loni na ženském tenisovém okruhu dominovala, posbírala osm titulů včetně dvou grandslamových a je suverénní světovou jedničkou. V letošním roce má skvělou bilanci 25-5, ale triumfovat zatím dokázala jen na dvou "pětistovkách" a na Australian Open vypadla už v osmifinále. Na antuce se jí tradičně daří, po úspěšné obhajobě ve stuttgartské hale se probojovala do finále také na "tisícovce" v Madridu a podlehla v něm letos fenomenální Aryně Sabalenkové.

Pavljučenkovová zakončila kvůli problémům s kolenem loňskou sezonu právě po vystoupení v Římě. Od začátku loňského roku odehrála jen 18 soutěžních duelů a deset z nich prohrála. V aktuálním roce má bilanci 6-7 a dvě soupeřky v řadě přehrála jen na ITF ve Francii. Na obou antukových podnicích ztroskotala na druhé soupeřce, na W80 v Zaragoze na Arantxe Rusové a v Madridu na Darje Kasatkinové. V Římě začala překvapivě drtivým vítězstvím nad Sarou Erraniovou.

Šwiateková by měla suverénně a velmi rychle projít do další fáze. Na antuce má famózní kariérní úspěšnost 111-16 a v pandemické době na nejpomalejším povrchu dominuje. O 10 let starší Pavljučenkovová ještě na antuce nedosáhla ani na metu 100 výher, proti aktuální světové jedničce by měla být bez šance a rozhodně se neočekává, že by si připsala svůj první skalp Top 10 od French Open 2021.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (T); Madrid (F)

Bilance: 25-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 9-1

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 0-0 (kariérní 92-16)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 11-1

Nejlepší výsledek: triumf (2021-22)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Stuttgart (T), Madrid (F)

Cesta turnajem: volný los

Anastasia Pavljučenkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (2K)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (2K)

Bilance: 6-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 36-73)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Anastasia Pavljučenkovová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 8-12

Nejlepší výsledek: osmifinále (2011, 2017)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (2K)

Cesta turnajem: Erraniová (6-1 6-1)



Novak Djokovič (1.) - Tomás Martín Etcheverry (61.) | Center Court (19:00 SELČ)

Šestinásobný šampion Novak Djokovič vykročí za obhajobou loňského triumfu premiérovým vzájemným soubojem s antukovým specialistou Tomásem Martínem Etcheverrym, který bude usilovat o svou první účast mezi nejlepší dvaatřicítkou na podnicích Masters.

Djokovič měl nejlepší možný vstup do sezony, po triumfu na generálce v Adelaide ovládl podesáté Australian Open a 22. grandslamovým vavřínem dorovnal rekordmana Rafaela Nadala. Na následujících turnajích se ale trápil, v semifinále v Dubaji prohrál s rozjetým Daniilem Medveděvem a připsal si první nezdar v sezoně. Antukové jaro mu zatím i kvůli zranění lokte vůbec nevychází, v Monte Carlu i Banja Luce vyhrál jen jedno utkání a nestačil na Lorenza Musettiho ani pozdějšího šampiona Dušana Lajoviče.

Etcheverry posbíral 14 z 18 letošních výher na nejpomalejším povrchu. V Buenos Aires dosáhl na své premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a pak hrál finále v Santiagu i Houstonu. Na posledních třech akcích ale neporazil více než jednoho protivníka, ačkoli se před týdnem zúčastnil challengeru ve Francii. Svůj debut na římském Masters zahájil dvousetovým vítězstvím nad talentovaným teenagerem Lucou Van Asschem.

Djokovič by si měl s úvodním soupeřem bez větších problémů poradit, tedy pokud nebude zdravotně limitován a stoprocentně doléčil problémy s loktem. V Římě při ani jednom ze 16 startů v hlavní soutěži nevypadl dříve než ve čtvrtfinále. Etcheverry, jenž poprvé vyzve někoho z Top 10, je sice na antuce nebezpečný, nicméně v posledních týdnech neuhrál set s Francesem Tiafoem (x2) ani Alejandrem Davidovichem a před týdnem prohrál bitvu s Jurijem Rodionovem.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Banja Luka (ČF)

Bilance: 17-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 2-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 4-1 (kariérní 232-16)

Grandslamy: Australian Open (T)

Novak Djokovič - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 64-10

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011, 2014-15, 2020, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Monte Carlo (OF), Banja Luka (ČF)

Cesta turnajem: volný los

Tomás Martín Etcheverry - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston, Santiago (F)

Největší úspěchy na antuce: Houston, Santiago (F)

Bilance: 18-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 14-8

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Tomás Martín Etcheverry - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Houston (F), Barcelona (2K), Madrid (2K), Aix-en-Provence challenger (2K)

Cesta turnajem: Van Assche (7-6 6-3)