NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Zelená skupina • Djokovič (1-Srb.) - Rubljov (5-Rus.) | Centre Court (14:00 SEČ) Tsitsipas (4-Řec.) - Ruud (8-Nor.) | Centre Court (21:00 SEČ)



Novak Djokovič (1.) - Andrej Rubljov (5.) | Centre Court (14:00 SEČ)

Novak Djokovič a Andrej Rubljov v posledních letech na nejvyšším okruhu slavili několik titulů a Rubljov už nějaký ten pátek patří do špičky. Přesto se bude jednat o jejich premiérový vzájemný souboj. Čtyřiatřicetiletý Srb, který může šestým triumfem vyrovnat rekordmana Rogera Federera, i o deset let mladší Rus si mohou v případě dnešního vítězství předčasně zajistit postup do semifinále.

Djokovič i Rubljov v úvodním zápase předvedli velmi dobrý výkon. Rubljov může zkušenějšího rodáka z Bělehradu značně potrápit, pokud mu bude fungovat jeho dělový forhend, kterým obvykle diktuje tempo hry. Djokovič navíc v prostředních duelech skupiny není moc úspěšný (6-7), i tak je ale i díky stabilnější a lepší formě jasným favoritem.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Djokovič ovládl letošní Australian Open, French Open a Wimbledon, ale na Golden Slam ani kalendářní Grand Slam nakonec nedosáhl. Na olympiádě ho zastavil Alexander Zverev a na US Open Daniil Medveděv. Nejúspěšnější hráč sezony se po US Open představil až před dvěma týdny v Paříži a částečně si spravil chuť. V hale Bercy triumfoval již pošesté, získal první letošní trofej z Masters, a navíc ve finále oplatil porážku Medveděvovi.

Cesta turnajem

V prvním zápase měl pomalejší start, ale pak už byl proti debutantovi Casperovi Ruudovi jasně lepším hráčem a dle očekávání neztratil set.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaj mistrů se kvalifikoval už počtrnácté, ve skupinové fázi neuspěl jen čtyřikrát. Pětinásobný šampion loni vypadl v semifinále, což se mu stalo teprve podruhé (2010). Pokud v Turíně získá titul, vyrovná rekord Rogera Federera.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Paříž, Wimbledon, French Open, Bělehrad 2, Australian Open (triumf); US Open, Řím (finále); OH Tokio, Bělehrad (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (triumf)

Bilance: 49-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 5-0

Bilance proti hráčům Top 10: 13-3 (kariérní 228-103)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (triumf), Wimbledon (triumf), US Open (finále)

Novak Djokovič - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 39-16

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2012-15)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Paříž (triumf)

Odehrané zápasy: Ruud (7-6 6-2)

Aktuální forma

Rubljov v úvodní půlce roku pravidelně postupoval do závěrečných kol, absolvoval tři finále a v rotterdamské hale ukořistil titul. V létě si o trofej zahrál ještě na Masters v Cincinnati, ale pak přišel zlom a obrovské trápení. Od té doby má mizernou bilanci 8-6 a na posledních čtyřech akcích nedokázal porazit více než jednoho soupeře. Navíc zaznamenal porážky s Francesem Tiafoem, Cameronem Norriem, Tommym Paulem, Adrianem Mannarinem, Boticem van de Zandschulpem a Taylorem Fritzem.

Cesta turnajem

Do letošního ročníku vstoupil mnohem lépe než do toho loňského, v souboji trápících se hráčů bez ztráty setu přehrál Stefanose Tsitsipase.

Historie na Turnaji mistrů

Na závěrečný vrchol sezony se poprvé probojoval loni, zvládl jediný ze tří zápasů a skončil ve skupině.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (triumf); Cincinnati, Halle, Monte Carlo (finále); San Diego, Miami, Dubaj, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Rotterdam (triumf)

Bilance: 49-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 8-3

Bilance proti hráčům Top 10: 4-3 (kariérní 13-20)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (3. kolo)

Andrej Rubljov - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: skupina (2020-21)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Moskva (2. kolo), Petrohrad (čtvrtfinále), Paříž (2. kolo)

Odehrané zápasy: Tsitsipas (6-4 6-4)



Stefanos Tsitsipas (4.) - Casper Ruud (8.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Předloňský šampion Stefanos Tsitsipas ani debutant Casper Ruud v pondělí úvodní zápas nezvládli a poraženému z tohoto duelu se možnost postupu do semifinále ještě více vzdálí. Letos se potkávají potřetí (1-1), Ruud má možnost srovnat vzájemnou bilanci na 2-2.

Tsitsipas by byl za normálních okolností na tvrdém povrchu v hale jasným favoritem, ale od prohraného finále French Open prochází krizí a určitě mu nepřidala ani porážka s Rubljovem. Ruud tak není vůbec bez šance a asi by ani nebylo překvapením, kdyby si dnes připsal své první vítězství na závěrečném vrcholu sezony. Tsitsipase navíc v posledních týdnech trápilo zdraví.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Aktuální forma

Tsitsipas patřil v první polovině sezony k nejlepším, pravidelně se dostával do posledních kol, slavil první triumf na Masters a na French Open absolvoval své premiérové finále na grandslamech. Právě od prohraného finále v Paříži (vedl 2-0 na sety proti Novakovi Djokovičovi) se extrémně trápí a zaznamenal několik překvapivých porážek. Halové generálky se mu vůbec nepovedly, ve Vídni ve druhém kole neuhájil vedení proti Francesovi Tiafoeovi a na Masters v Paříži vzdal hned první zápas.

Cesta turnajem

V krizi pokračuje i na Turnaji mistrů, v úvodním zápase neuhrál set s trápícím se Andrejem Rubljovem.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaji mistrů debutoval předloni a senzačně si došel pro trofej pro vítěze. Loni naopak s bilancí 1-2 skončil už ve skupinových bojích.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Monte Carlo (triumf); French Open, Barcelona, Acapulko (finále); Cincinnati, Toronto, Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Rotterdam (semifinále)

Bilance: 55-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 6-5

Bilance proti hráčům Top 10: 5-8 (kariérní 23-32)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Stefanos Tsitsipas - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Vídeň (2. kolo), Paříž (2. kolo)

Odehrané zápasy: Rubljov (4-6 4-6)

Aktuální forma

Ruud se kvalifikoval díky zisku pěti trofejí a hlavně konzistentním a skvělým výsledkům. Za sebou má 17 turnajů ATP a pouze dvakrát se nedostal alespoň do čtvrtfinále. Kromě premiérové účasti na Turnaji mistrů si vysloužil i debut v elitní desítce světového hodnocení. Na halových generálkách nastartoval další sérii čtvrtfinálových účastí, mezi nejlepší osmičku se podíval ve Vídni (porážka s Jannikem Sinnerem) i na Masters v Paříži (s Alexanderem Zverevem).

Cesta turnajem

Svůj debut na závěrečném vrcholu sezony zahájil skvěle a v úvodním dějství držel krok s Novakem Djokovičem, světové jedničce ale nakonec set nesebral.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaj mistrů se kvalifikoval poprvé.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego, Kitzbühel, Gstaad, Bastad, Ženeva (triumf); Madrid, Mnichov, Monte Carlo (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž, Vídeň (čtvrtfinále)

Bilance: 53-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 5-3

Bilance proti hráčům Top 10: 2-8 (kariérní 3-14)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (2. kolo)

Casper Ruud - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (čtvrtfinále), Paříž (čtvrtfinále)

Odehrané zápasy: Djokovič (6-7 2-6)



Možné scénáře skupiny:

Djokovič si zajistí semifinále, pokud:

- Porazí Rubljova a Ruud porazí Tsitsipase.

- Porazí Rubljova ve 2 setech a Tsitsipas porazí Ruuda ve 3 setech.

Rubljov si zajistí semifinále, pokud:

- Porazí Djokoviče a Tsitsipas porazí Ruuda.

- Porazí Djokoviče ve 2 setech a Ruud porazí Tsitsipase ve 3 setech.