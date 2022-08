42letá Venus Williamsová první singlový zápas po roční pauze prohrála

Venus Williamsová se na okruhu WTA ve dvouhře představila naposledy na konci srpna loňského roku. Od té doby se objevila jen před měsícem ve Wimbledonu, kde si po boku Jamieho Murrayho zahrála dva zápasy ve smíšené čtyřhře.



Že to s návratem zpátky na kurty myslí vážně, potvrdila nyní ve Washingtonu, , kde nastoupila k prvnímu turnaji ve dvouhře po téměř roční. V pondělí večer 42letá americká veteránka začala souboj s Kanaďankou Rebeccou Marinovou lépe a získala první set, vedení ale neudržela a prohrála 6-4 1-6 4-6.



"Trochu jsem vyšla ze cviku, ale s tím jsem počítala. Když budu dál hrát, tak to půjde," citovala agentura Reuters sedminásobnou grandslamovou vítězku ve dvouhře.



Williamsová, která má ve sbírce také čtrnáct grandslamových trofejí ze čtyřhry žen, dvě z mixu a k tomu čtyři olympijská zlata (jedno z dvouhry a tři z deblu) , by se v následujících dvou týdnech měla představit také na turnajích v Torontu a Cincinnati.

@beccamarino90 comes from a set down to defeat Williams 4-6, 6-1, 6-4!#CitiOpen pic.twitter.com/DgD0FUNVWy — wta (@WTA) August 2, 2022



Ve Washingtonu se hraje poprvé od roku 2019, kdy triumfovala Jessica Pegulaová. 28letá Američanka se letos na turnaj vrátila jako světová sedmička a v roli nasazené jedničky obhajuje svůj jediný titul na okruhu WTA. Odstartovala snadnou výhrou 6-2 6-2 nad krajankou Hailey Baptisteovou.



Ve druhém kole se nejvýše nasazená Američanka utká s Darjou Savilleovou (h2h 0-0). Australanka na úvod vyhrála více než tříhodinovou bitvu se Švédkou Rebeccou Petersonovou.



Úspěšně do přípravy na US Open vstoupila Simona Halepová. Třetí nasazená Rumunka ve Washingtonu začala vítězstvím 6-3 7-5 nad španělskou kvalifikantkou Cristinou Bucsaovou, přestože ve druhém setu přišla o vedení 5-2 s dvěma brejky v zádech.



Poslední sezonu hrající 37letá deblistka Lucie Hradecká po rychlém přesunu z Prahy do Washingtonu slaví vítězný vstup do tamního turnaje WTA 250. V prvním společném zápasu s Rumunkou Monicou Niculescuovou porazily 6-4 6-1 britsko-dánskou dvojici Emma Raducanuová a Clara Tausonová a jako první postoupily do čtvrtfinále.



Po odhlášení čerstvě šampionky z Prahy Marie Bouzkové je jedinou Češkou v soutěži singlistek Tereza Martincová. O přerušení série pěti porážek bude bojovat v úterý proti Číňance Xinyu Wang.