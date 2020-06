5. června 2016: Den, kdy Djokovič zkompletoval sbírku grandslamových titulů

Djokovič ve finále ročníku 2016 porazil 3-6 6-1 6-2 6-4 Andyho Murrayho a stal se prvním úřadujícím vítězem všech čtyř grandslamů od roku 1969 (Rod Laver). "Tohle je Novakův den. Je neuvěřitelné, co všechno za poslední rok dokázal, vyhrát všechny čtyři grandslamy během jednoho roku je úžasné a v tenise velmi vzácné," pochválil Djokoviče jeho finálový soupeř.

Nyní 33letý rodák z Bělehradu hrál finále French Open čtyřikrát a uspěl až naposledy právě v roce 2016. V letech 2012 ani 2014 nenašel recept na antukového krále Rafaela Nadala a ve finále ročníku 2015 podlehl Stanovi Wawrinkovi.

Djokovič triumfem v roce 2016 potvrdil roli největšího favorita, Nadal totiž kvůli zranění nenastoupil k utkání třetího kola a Roger Federer se antukového grandslamu vůbec neúčastnil. Po cestě do finále (Yen-Hsun Lu, Steve Darcis, Aljaž Bedene, Roberto Bautista, Tomáš Berdych, Dominic Thiem) ztratil jediný set.

