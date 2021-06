5. den na French Open: O třetí kolo zabojují Kar. Plíšková, Muchová, Krejčíková a Martincová

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (18-ČR) - Lepchenková (USA) | Court 6 (11:00 SELČ) Martincová (ČR) - Pegulaová (28-USA) | Court 11 (11:00 SELČ) Krejčíková (ČR) - Alexandrovová (32-Rus.) | Court 11 (12:30 SELČ) Kar. Plíšková (9-ČR) - Stephensová (USA) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Šwiateková (8-Pol.) - Petersonová (Švéd.) | Court Simonne-Mathieu (16:30 SELČ) Nadal (3-Šp.) - Gasquet (Fr.) | Court Philippe-Chatrier (21:00 SELČ) • Šlágr dne • Čilič (Chorv.) - Federer (8-Švýc.) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Muchová (19.) - Varvara Lepchenková (171.) | Court 6 (11:00 SELČ)

Karolína Muchová i ve druhém letošním zápase na pařížské antuce narazí na hráčku figurující mimo elitní stovku žebříčku WTA. Dnes ji čeká premiérový souboj s kvalifikantkou Varvarou Lepchenkovou, osmifinalistkou ročníku 2012. Pokud nasazená Češka potvrdí roli favoritky, pak vylepší své maximum v areálu Rolanda Garrose a může si zahrát s krajankou Karolínou Plíškovou.

Muchová se od února, kdy se senzačně probojovala do semifinále Australian Open, kvůli léčbě břišního svalu představila pouze na dvou turnajích. Na antuce ve Stuttgartu se v prvním kole trápila se zády a prohrála s Jekatěrinou Alexandrovovou. V Madridu se dostala až do čtvrtfinále. Na French Open nezačala vůbec dobře, ale nakonec Andreu Petkovicovou po obratu přehrála.

Bývalá světová devatenáctka Lepchenková musí se svým momentálním žebříčkovým postavením objíždět i turnaje ITF. Na konci února ovládla domácí podnik ITF W25, ale generálka na antuce jí vůbec nevyšla, když na domácí antukové akci ITF ve druhém kole vzdala. Na French Open ovšem po problémech v prvním kole kvalifikace neztratila set, v prvním kole hlavní soutěže jasně přehrála trápící se Shuai Zhang.

Pokud Muchové drží zdraví, neměla by mít s Lepchenkovou větší potíže. Američanka už dávno není tak kvalitní hráčkou jako kdysi, ovšem rozhodně stále dokáže být nepříjemnou soupeřkou.

Tip: Muchová ve dvou setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 12-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-0 (kariérní 126-62)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Karolína Muchová - French Open

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2019, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Petkovicová (1-6 6-3 6-4)

Varvara Lepchenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: ITF W25 Boca Raton (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: French Open (2. kolo)

Bilance: 15-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 13-32)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Varvara Lepchenková - French Open

Kariérní bilance: 10-13

Nejlepší výsledek: osmifinále (2012)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: ITF W100 Bonita Springs (2. kolo)

Cesta turnajem: Shuai Zhang (6-3 6-3)



Tereza Martincová (94.) - Jessica Pegulaová (29.) | Court 11 (11:00 SELČ)

Tereza Martincová si v pondělí připsala své premiérové vítězství v hlavních soutěžích grandslamových turnajů a o další velký úspěch bude usilovat proti Jessice Pegulaové. Rovněž nasazená Američanka na French Open poprvé přešla přes první kolo. Jediný dosavadní souboj před pěti lety v hale v Québecu vyhrála Martincová.

Martincová měla na betonech velmi slušnou formu a díky skvělým výsledkům na akcích WTA 1000 v Dubaji a Miami se konečně dokázala prokousat do elitní stovky žebříčku WTA a poprvé na grandslamech nemusela do kvalifikace. Na antuce je to ale zatím bída. Na úvodních pěti akcích zvládla dohromady vyhrát jediný zápas, a to hned na té první v Bogotě, do Paříže tak dorazila se sérií pěti porážek. Po "povinném" vítězství nad Ivanou Jorovičovou ji přerušila.

Pegulaová má od loňského restartu životní formu a začíná se chytat už i na nejpomalejším tenisovém podkladu. Na něm si zahrála osmifinále v Madridu a čtvrtfinále v Římě, své premiérové na antukových turnajích WTA. Na poslední generálce ve Štrasburku ovšem překvapivě vypadla už v prvním kole s Arantxou Rusovou. V Paříži měla na úvod nečekané potíže s Lin Zhu.

Martincová ani Pegulaová nemají antuku příliš v oblibě. Martincová má každopádně šanci, pokud Pegulaová bude ve formě z posledních dvou zápasů. Porážka s Rusovou a velké problémy s Zhu totiž nejsou dobrou vizitkou, jelikož obě se trápí. Pegulaová je ale i tak jasnou favoritkou.

Tip: Pegulaová ve dvou setech

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: Bogotá (2. kolo)

Bilance: 17-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 2-5

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Tereza Martincová - French Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: WTA 125k Saint-Malo (1. kolo), Řím (kvalifikace), Bělehrad (1. kolo)

Cesta turnajem: Jorovičová (6-3 7-6)

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 22-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 5-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 8-1 (kariérní 27-25)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Jessica Pegulaová - French Open

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (čtvrtfinále), Štrasburk (1. kolo)

Cesta turnajem: Lin Zhu (6-4 4-6 6-4)



Barbora Krejčíková (33.) - Jekatěrina Alexandrovová (34.) | Court 11 (12:30 SELČ)

Loňská osmifinalistka Barbora Krejčíková se s Jekatěrinou Alexandrovovou, která se jako poslední vešla mezi nasazené a dnes může vyrovnat své grandslamové maximum, potkává podruhé za poslední dva týdny. Ruskou tenistku porazila před týdnem ve Štrasburku a na čtvrtý pokus na ni našla recept.

Krejčíkové se zpočátku na antuce nedařilo. V Istanbulu vyhrála jediný zápas, v Madridu skončila hned v prvním kole, ale v Římě měla v osmifinále dva mečboly proti pozdější šampionce Ize Šwiatekové a ve Štrasburku si zahrála své druhé letošní finále (WTA 1000 Dubaj) a získala svůj premiérový titul. Na French Open se zpočátku nemohla dostat do rytmu, nicméně trápící se krajanku Kristýnu Plíškovou nakonec porazila.

Alexandrovová si hned na první antukové akci ve Stuttgartu zahrála své premiérové čtvrtfinále na nejpomalejším povrchu, dále uhrála osmifinále v Římě a čtvrtfinále ve Štrasburku, v němž nestačila právě na Krejčíkovou. Na French Open na rozdíl od Češky začala suverénním vítězstvím nad trápící se veteránkou Venus Williamsovou.

Krejčíková je zaslouženě favoritkou, poslední vzájemný souboj vyhrála a na antuce má ještě o něco lepší formu než soupeřka. Nemůže si však znovu nechat utéct začátek utkání.

Tip: Krejčíková ve třech setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (vítězka); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (vítězka)

Bilance: 20-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 9-3

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 3-1 (kariérní 6-5)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Barbora Krejčíková - French Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (osmifinále), Štrasburk (vítězka)

Cesta turnajem: Kr. Plíšková (5-7 6-4 6-2)

Jekatěrina Alexandrovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk, Stuttgart (čtvrtfinále)

Bilance: 15-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-4

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 1-3 (kariérní 16-17)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Jekatěrina Alexandrovová - French Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2019-20)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (osmifinále), Štrasburk (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: V. Williamsová (6-3 6-1)



Karolína Plíšková (10.) - Sloane Stephensová (59.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)

Semifinalistka ročníku 2017 Karolína Plíšková dnes nastoupí proti vítězce US Open 2017 a finalistce French Open z roku 2018 Sloane Stephensové. S Američankou sice jediný dosavadní antukový souboj jasně vyhrála, nicméně ve vzájemné bilanci ztrácí 1-3. Pokud česká jednička uspěje, může dojít na derby s Karolínou Muchovou.

Plíšková se na antuce herně zvedla, i když stále nehraje v nejlepší formě. Zatímco v Madridu ve druhém kole ztroskotala na Anastasii Pavljučenkovové, ve Stuttgartu ve čtvrtfinále podávala na vítězství proti světové jedničce Ashleigh Bartyové a v Římě se třetím rokem po sobě dostala do finále, v něm ovšem proti Ize Šwiatekové neuhrála jediný game. V Paříži na úvod ve dvou těsných setech porazila vracející se Donnu Vekičovou.

Stephensová v úvodu sezony pokračovala v obrovské krizi a na betonech vyhrála jediný ze šesti duelů. Také vítězka US Open 2017 se na antuce herně výrazně zvedla, v Charlestonu se dostala až do čtvrtfinále, a v Parmě dokonce do semifinále. Na French Open měla ale namále hned v prvním kole, Carla Suárezová, která odehrála svůj první soutěžní zápas po vyléčení z rakoviny, podávala na vítězství.

Plíšková má přece jen o něco lepší antukovou formu než Stephensová a je celkem jasnou favoritkou na postup. Stephensová může být ale obzvláště na grandslamech velmi nebezpečná a rozhodně bude mít motivaci postoupit dál.

Tip: Plíšková ve třech setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (finále)

Bilance: 15-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 8-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-0 (kariérní 115-44)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Karolína Plíšková - French Open

Kariérní bilance: 13-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (finále)

Cesta turnajem: Vekičová (7-5 6-4)

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Parma (semifinále)

Bilance: 10-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 9-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 17-36)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Sloane Stephensová - French Open

Kariérní bilance: 26-9

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (1. kolo), Parma (semifinále)

Cesta turnajem: Suárezová (3-6 7-6 6-4)



• Cesta za obhajobou titulu •

Iga Šwiateková (9.) - Rebecca Petersonová (60.) | Court Simonne-Mathieu (16:30 SELČ)

Jediná polská grandslamová šampionka Iga Šwiateková bude v obhajobě senzačního loňského triumfu pokračovat proti Rebecce Petersonové, která v případě vítězství vyrovná své grandslamové maximum a vylepší to pařížské. Hráčky se potkávají poprvé.

Šwiateková na antuce potvrzuje, že nejpomalejší povrch je jejím nejsilnějším. Hned na první akci v Madridu se dostala do osmifinále, v němž ve dvou těsných setech podlehla světové jedničce a pozdější finalistce Ashleigh Bartyové. V Římě až na dva odvrácené mečboly Barbory Krejčíkové dominovala, ve finále bez ztráty gamu porazila českou jedničku Karolínu Plíškovou a získala druhou letošní trofej (Adelaide). V Paříži začala hladkým vítězstvím nad Kajou Juvanovou a v areálu Rolanda Garrose už poosmé v řadě neztratila set.

Petersonová loni prožila katastrofální sezonu, letos je to o poznání lepší a na kontě má dvě čtvrtfinále turnajích WTA (menší akce v Melbourne a antukový podnik v Bělehradu). Na posledním turnaji ve Štrasburku prohrála třísetovou bitvu prvního kola s Julií Putincevovou. V Paříži měla v úvodním kole namále, proti favorizované Shelby Rogersové prohrávala o set a dva brejky a čelila třem mečbolům.

Šwiateková by neměla mít s Petersonovou potíže. Švédská tenistka stále nehraje svůj nejlepší tenis a ani ten by v tuto chvíli neměl na jednu z nejlepších hráček na antuce a jednu z největších favoritek stačit.

Tip: Šwiateková ve dvou setech

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Adelaide (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Řím (vítězka)

Bilance: 20-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 9-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-0 (kariérní 20-7)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 11-1

Nejlepší výsledek: vítězka (2020)

Loňský výsledek: vítězka

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (vítězka)

Cesta turnajem: Juvanová (6-0 7-5)

Rebecca Petersonová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad, Melbourne 4 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad (čtvrtfinále)

Bilance: 9-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 5-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 1-5)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Rebecca Petersonová - French Open

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018-19, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: WTA 125k Saint-Malo (čtvrtfinále), Bělehrad (čtvrtfinále), Štrasburk (1. kolo)

Cesta turnajem: Rogersová (6-7 7-6 6-2)



Rafael Nadal (3.) - Richard Gasquet (53.) | Court Philippe-Chatrier (21:00 SELČ)

Největší favorit Rafael Nadal v úterý odstartoval již druhou stovku svých vítězství v areálu Rolanda Garrose a v dalším zápase bude 13násobný šampion a vítěz čtyř posledních ročníků čelit domácímu Richardovi Gasquetovi. S bývalým sedmým hráčem světa a čtvrtfinalistou z roku 2016 absolvuje 18. vzájemný souboj, neuspěl pouze v tom premiérovém před 18 lety na challengeru.

Nadal letos na antuce (na své poměry) nepůsobí přesvědčivě. V Monte Carlu už ve čtvrtfinále vypadl s Andrejem Rubljovem, v Barceloně ve finále odvrátil mečbol Stefanose Tsitsipase, v Madridu byl ve čtvrtfinále nad jeho síly Alexander Zverev a v Římě získal svůj druhý letošní titul, přestože již v osmifinále čelil dvěma mečbolům Denise Shapovalova. Na French Open měl menší potíže hned na úvod, s Alexejem Popyrinem ve třetím setu prohrával 2-5.

Gasquet v letošní sezoně teprve až před dvěma týdny dokázal na jednom turnaji porazit dva soupeře po sobě. Povedlo se mu to na domácí oranžové drti v Lyonu a také o týden později v italské Parmě, na těchto dvou akcích si zahrál svá jediná letošní čtvrtfinále. Na domácím grandslamu překvapil suverénně zvládnutým derby se senzačním loňským osmifinalistou Hugem Gastonem.

I ztracený set Nadala by byl obrovským překvapením, oba předchozí souboje v Paříži (2005 a 2018) totiž vyhrál suverénně. Antukový král je suverénním favoritem, Gasquet mu naposledy sebral set v roce 2008 na Masters v Montréalu.

Tip: Nadal ve třech setech

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Barcelona (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Barcelona (vítěz)

Bilance: 19-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 15-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 6-0 (kariérní 287-19)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Rafael Nadal - French Open

Kariérní bilance: 101-2

Nejlepší výsledek: vítěz (2005 - 2008, 2010 - 2014, 2017 - 2020)

Loňský výsledek: vítěz

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (vítěz)

Cesta turnajem: Popyrin (6-3 6-2 7-6)

Richard Gasquet - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Parma, Lyon (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Parma, Lyon (čtvrtfinále)

Bilance: 8-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-4

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 34-106)

Grandslamy: Australian Open (nehrál)

Richard Gasquet - French Open

Kariérní bilance: 28-17

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Řím (1. kolo), Lyon (čtvrtfinále), Parma (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Gaston (6-1 6-4 6-2)



• Šlágr dne •

Marin Čilič (47.) - Roger Federer (8.) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ)

Dnešní šlágr bude patřit bývalé světové trojce a vítězi US Open 2014 Marinovi Čiličovi a šampionovi ročníku 2009 a majiteli 20 grandslamových trofejí Rogerovi Federerovi. Ve vzájemné bilanci dominuje Federer, který vyhrál devět z deseti soubojů. Na antuce se aktéři potkávají teprve podruhé a po více než deseti letech.

Čilič se už velmi dlouho trápí a nedaří se mu ani letos. Pouze na třech z devíti turnajů dokázal porazit více než jednoho soupeře, jeho letošním maximem je semifinále v Singapuru a Estorilu, kde si zahrál své první antukové semifinále od května 2018. Na French Open si na úvod snadno poradil s domácím Arthurem Rinderknechem.

Federerovi se po dvou operacích kolene a více než roční pauze vůbec nedařilo. V březnu v Dauhá sice začal vydřeným vítězstvím nad Danielem Evansem, jenže pak nestačil na pozdějšího šampiona Nikoloze Basilašviliho. Jedinou generálku absolvoval v Ženevě a hned na úvod prohrál s Pablem Andújarem. V Paříži naopak v prvním kole předvedl velmi dobrý výkon a suverénně přehrál kvalifikanta Denise Istomina.

Federer sice nemá odehráno tolik zápasů jako Čilič, ale pořád je kvalitnějším tenistou a má možná i lepší momentální formu. Švýcar je celkem jasným favoritem a přece jen by pro něj měl být dnešní duel o něco těžší.

Tip: Federer ve čtyřech setech

Marin Čilič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Estoril, Singapur (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Estoril (semifinále)

Bilance: 10-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 5-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 33-85)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Marin Čilič - French Open

Kariérní bilance: 26-14

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017-18)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Řím (2. kolo), Ženeva (1. kolo)

Cesta turnajem: Rinderknech (7-6 6-1 6-2)

Roger Federer - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (2. kolo)

Bilance: 2-2

Bilance z posledních 10 zápasů: přes rok nehrál

Bilance na antuce: 1-1

Bilance proti hráčům Top 31-50: 0-1 (kariérní 249-42)

Grandslamy: Australian Open (nehrál)

Roger Federer - French Open

Kariérní bilance: 71-17

Nejlepší výsledek: vítěz (2009)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Ženeva (2. kolo)

Cesta turnajem: Istomin (6-2 6-4 6-3)