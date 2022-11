5. den v Paříži: Na programu jsou čtvrtfinále. Alcaraze čeká souboj teenagerů s Runem, Djokovič bude čelit Musettimu

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinálové duely • Tiafoe (16-USA) - Auger-Aliassime (8-Kan.) | PREVIEW LS | Court Central (14:00 SEČ) Alcaraz (1-Šp.) - Rune (Dán.) | PREVIEW LS | Court Central (15:30 SEČ) Djokovič (6-Srb.) - Musetti (It.) | PREVIEW LS | Court Central (19:30 SEČ) Tsitsipas (5-Řec.) - Paul (USA) | PREVIEW LS | Court Central (21:00 SEČ)



Frances Tiafoe (21.) - Félix Auger-Aliassime (8.) | Court Central (14:00 SEČ)

Frances Tiafoe bude o své první semifinále na turnajích Masters bojovat proti v hale 15 zápasů neporaženému Félixovi Augerovi-Aliassimemu, který už si jednou semifinále největších podniků ATP zahrál. A to právě v Miami 2019, kde jeho soupeř dosáhl na jedinou předchozí čtvrtfinálovou účast. Obě dosavadní střetnutí vyhrál Kanaďan, recept na Američana našel loni na US Open i letos v Barceloně.

Auger-Aliassime je ve všech směrech lepším hráčem a větším talentem, v halových podmínkách nejen v posledních týdnech exceluje, vyhrál oba předchozí souboje a v osmifinále pošetřil síly. Zaslouženě mu patří nálepka favorita.

Tip na vítěze: Félix Auger-Aliassime

Aktuální forma

Tiafoe sice ani letos zatím druhý triumf na okruhu ATP nepřidal, nicméně prožívá nejlepší sezonu kariéry. V květnu si zahrál finále na antuce v Estorilu, v tomto měsíci další v Tokiu a na US Open mimo jiné vyřadil Rafaela Nadala a postupem do semifinále vylepšil své grandslamové maximum. Navíc má za sebou debut v Top 20. V hale se mu zpočátku nedařilo, ve čtvrtfinále ve Stockholmu schytal výprask od Emila Ruusuvuoriho a v prvním kole ve Vídni narazil na Huberta Hurkacze.

Cesta turnajem

V Paříži už halovou formu našel a bez ztráty setu porazil Lorenza Sonega, nebezpečného Jacka Drapera i houževnatého Alexe de Minaura.

Historie na Rolex Paris Masters

Letošní start je jeho čtvrtým, při těch předchozích byl nejdál ve druhém kole.

Frances Tiafoe - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Tokio, Estoril (F); US Open, Atlanta (SF)

Největší úspěchy v hale: Stockholm (ČF)

Bilance: 35-23

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 5-3

Bilance proti hráčům Top 10: 2-4 (kariérní 9-29)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (OF), US Open (SF)

Frances Tiafoe - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Stockholm (ČF), Vídeň (1K)

Cesta turnajem: Sonego (6-4 6-4), Draper (6-3 7-5), de Minaur (6-3 7-6)

Aktuální forma

Auger-Aliassime v letošní sezoně ukazuje, že mu halové betony sedí nejvíce ze všech povrchů. V těchto podmínkách posbíral všech pět finálových účastí, v únoru v Rotterdamu zlomil sérii osmi prohraných finále a dočkal se premiérového triumfu, o další bojoval o týden později v Marseille. Znovu se pořádně chytl až v říjnu, během posledních tří týdnů kraloval ve Florencii, Antverpách i Basileji. Díky vítězné sérii se vrátil do elitní desítky pořadí.

Cesta turnajem

V Paříži se mohl loučit hned po úvodním zápase, s Mikaelem Ymerem prohrával o set a brejk a zdolal ho až po třech a půl hodinách boje. Mnohem méně práce měl v osmifinále s loučícím se domácím veteránem Gillesem Simonem, kterému povolil čtyři gamy.

Historie na Rolex Paris Masters

V minulosti hrál v tomto dějišti dvakrát, předloni vypadl v prvním kole a loni ve druhém.

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Basilej, Antverpy, Florencie, Rotterdam (T); Marseille (F); Los Cabos, Hertogenbosch (SF)

Největší úspěchy v hale: Basilej, Antverpy, Florencie, Rotterdam (T); Marseille (F)

Bilance: 55-24

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance v hale: 24-3

Bilance proti hráčům Top 20: 13-11 (kariérní 31-35)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-1 (kariérní 1-5)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (OF), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Félix Auger-Aliassime - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Astana (1K), Florencie (T), Antverpy (T), Basilej (T)

Cesta turnajem: volný los, M. Ymer (6-7 6-4 7-6), Simon (6-1 6-3)



Carlos Alcaraz (1.) - Holger Rune (18.) | Court Central (15:30 SEČ)

Zatímco Carlos Alcaraz odehraje své již páté letošní a zároveň kariérní čtvrtfinále na Masters, Holger Rune včera zvládl své premiérové osmifinále na nejprestižnějších turnajích ATP. Mladí supertalenti, jejichž datum narození dělí pouhých šest dní, nyní sehrají první čtvrtfinále, semifinále či finále mezi teenagery v historii Rolex Paris Masters (vzniklo v roce 1986) a první čtvrtfinále, semifinále nebo finále náctiletých na Masters od Miami 2007, kde Novak Djokovič v semifinále deklasoval 6-1 6-0 Andyho Murrayho.

Na profesionální tour se dosud střetli jen loni na Turnaji mistrů do 21 let, kde Alcaraz zvítězil bez ztráty setu. Lídr žebříčku nyní potkává svého nejtěžšího soupeře na turnaji. Rune se na posledních třech akcích dostal vždy do finále a prožívá nejlepší období své kariéry, navíc si v Paříži vyšlápl už na dva zástupce Top 10. Alcaraz si zatím v hale Bercy vede velmi dobře, ale bude se muset ještě o poznání zlepšit, aby zastavil rozjetého vrstevníka.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Alcaraz prožívá naprosto neskutečný rok. Do sezony vstupoval ze 32. místa, na kontě má pět triumfů a může se pochlubit bilancí 57-12 v soutěžních zápasech. Po zisku premiérového grandslamového titulu na US Open však přišel propad formy. V hale v Astaně skončil hned v prvním kole na trápícím se Davidovi Goffinovi a poprvé v tomto roce neuhrál alespoň set. Další takovou porážku zaznamenal před týdnem v Basileji, kde v semifinále jasně nestačil na rozjetého pozdějšího šampiona Félixe Augera-Aliassimeho.

Cesta turnajem

V Paříži zatím neztratil set, na úvod si poradil s Jošihitem Nišiokou a v osmifinále povolil jen čtyři gamy zkušenému Grigorovi Dimitrovovi.

Historie na Rolex Paris Masters

V hale Bercy debutoval loni a v osmifinále překvapivě nestačil na domácího kvalifikanta Huga Gastona.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Umag, Hamburk (F); Basilej, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy v hale: Basilej (SF)

Bilance: 57-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 5-2

Bilance proti hráčům Top 20: 18-8 (kariérní 22-13)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 3-1 (kariérní 3-1)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (OF), US Open (T)

Carlos Alcaraz - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Astana (1K), Basilej (SF)

Cesta turnajem: volný los, Nišioka (6-4 6-4), Dimitrov (6-1 6-3)

Aktuální forma

Rune loni exceloval na challengerech a letos se mu to daří na nejvyšší úrovni. První pořádný průlom zaznamenal v Mnichově a dotáhl jej až k titulu, následovalo semifinále v Lyonu a čtvrtfinále na French Open. V následujících měsících se však ohromně trápil a znovu se chytl až na halových betonech. V Métách se sice loučil už ve čtvrtfinále, nicméně v Sofii, Stockholmu i Basileji se probojoval do finále a ve Švédsku si v něm vyšlápl na Stefanose Tsitsipase. Do sezony vstupoval ze 103. místa a nyní je členem Top 20.

Cesta turnajem

V Paříži v parádní formě pokračuje. V úvodním kole sice likvidoval tři mečboly veterána Stana Wawrinky, ale pak porazil členy Top 10 Huberta Hurkacze a Andreje Rubljova, a to ve dvou setech a bez ztráty podání.

Historie na Rolex Paris Masters

Debut.

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stockholm, Mnichov (T); Basilej, Sofie (F); Lyon (SF)

Největší úspěchy v hale: Stockholm (T); Basilej, Sofie (F)

Bilance: 47-27

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 18-4

Bilance proti hráčům Top 10: 6-5 (kariérní 6-6)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (ČF), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Holger Rune - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Sofie (F), Stockholm (T), Basilej (F)

Cesta turnajem: Wawrinka (4-6 7-5 7-6), (10) Hurkacz (7-5 6-1), (7) Rubljov (6-4 7-5)



Novak Djokovič (7.) - Lorenzo Musetti (23.) | Court Central (19:30 SEČ)

Rekordman v počtu trofejí z podniků Masters Novak Djokovič bude v hale Bercy pokračovat proti Lorenzovi Musettimu, kterého čeká premiérové čtvrtfinále na největších akcích ATP. Se šesti triumfy nejúspěšnější hráč turnaje vyhrál oba předchozí souboje, v tom posledním v únoru v Dubaji absolvoval svůj první letošní zápas.

Musetti se v tomto měsíci výrazně zlepšil na tvrdých površích, ale na Djokoviče by to stačit nemělo. Největší favorit letošního ročníku je v pařížské hale jako doma, zatím postupuje s přehledem a bylo by velkým překvapením, kdyby neprošel do dalšího kola.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Djokovič se letos kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 představil pouze na devíti akcích, přišel o dva grandslamy a také několik podniků série Masters. Přesto posbíral čtyři trofeje, zopakoval prvenství ve slavném Wimbledonu, v žebříčku se drží v elitní desítce, zahraje si pátým rokem po sobě Turnaj mistrů a do Paříže přijel se sérií 16 turnajových vítězství. Do sezony naskočil až na konci února, zpočátku se trápil, ale postupně se rozjel a z posledních 28 duelů prohrál jediný.

Cesta turnajem

V Paříži zatím postupuje s přehledem, šanci nedal servismanovi Maximovi Cressymu ani bývalému šampionovi a svému poslednímu přemožiteli v tomto dějišti Karenovi Chačanovovi.

Historie na Rolex Paris Masters

Se šesti triumfy je nejúspěšnějším hráčem turnaje. Poslední porážku tady zaznamenal ve finále v roce 2018. Tento start je jeho šestnáctým, ve čtvrtfinále je podesáté a poosmé v řadě.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Astana, Tel Aviv, Wimbledon, Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana, Tel Aviv (T)

Bilance: 35-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance v hale: 12-1

Bilance proti hráčům Top 30: 16-4 (kariérní 478-160)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2-0 (kariérní 70-15)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF), Wimbledon (T), US Open (-)

Novak Djokovič - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 43-8

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2013-15, 2019, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 7-1

Generálka: Tel Aviv (T), Astana (T)

Cesta turnajem: volný los, Cressy (7-6 6-4), Chačanov (6-4 6-1)

Aktuální forma

Musetti v průběhu antukového jara ukončil dlouhou krizi a v červenci si na "pětistovce" v Hamburku vyšlápl na Carlose Alcaraze a získal svůj premiérový titul na okruhu ATP. Dříve byl hrozbou hlavně na antukových dvorcích, ale v říjnu ukazuje, že umí hrát i na tvrdých površích. Po semifinále v Sofii se probojoval mezi nejlepší kvarteto také na další halové akci ve Florencii a na domácích venkovních betonech v Neapoli slavil triumf.

Cesta turnajem

V Paříži zmíněné potvrzuje, bez ztráty setu přehrál Marina Čiliče i Nikoloze Basilašviliho a v osmifinále si po obratu vyšlápl na světovou čtyřku Caspera Ruuda.

Historie na Rolex Paris Masters

Debut si odbyl loni a coby lucky loser skončil ve druhém kole na raketě Jamese Duckwortha.

Lorenzo Musetti - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Neapol, Hamburk (T); Florencie, Sofie (SF)

Největší úspěchy v hale: Florencie, Sofie (SF)

Bilance: 43-25

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 9-5

Bilance proti hráčům Top 10: 3-3 (kariérní 4-6)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (3K)

Lorenzo Musetti - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Sofie (SF), Florencie (SF), Neapol (T), Basilej (1K)

Cesta turnajem: (15) Čilič (6-4 6-4), Basilašvili (6-4 6-2), (4) Ruud (4-6 6-4 6-4)



Stefanos Tsitsipas (5.) - Tommy Paul (31.) | Court Central (21:00 SEČ)

Stefanos Tsitsipas letos zvládl všechny čtyři čtvrtfinálové duely na akcích Masters a v hale Bercy postupem mezi nejlepší osmičku vyrovnal své maximum na turnaji. Tommy Paul si naopak zahraje čtvrtfinále na Masters teprve podruhé v kariéře, nedávno v Montréalu neuspěl proti Danielovi Evansovi. Obě předchozí měření sil vyhrál bez ztráty setu Tsitsipas.

Tsitsipas není v nejlepší formě a Paul naopak letos v Paříži dosud exceloval a určitě si dělá zálusk na další velmi cenný skalp. Tsitsipas, pokud chce mít nějakou šanci uspět na blížícím se Turnaji mistrů v Turíně, by měl výpadku favoritů využít a s o rok starším Američanem si poradit.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Aktuální forma

Tsitsipas letos posbíral nejvíce výher na tour, ale určitě od sebe v probíhající sezoně očekával více. Na kontě má jen dva tituly, ačkoli si finále zahrál celkem sedmkrát. V hale v tomto roce účinkuje pošesté a pouze před týdnem ve Vídni se nedostal alespoň do čtvrtfinále, když ve druhém kole nedotáhl náskok proti svému neoblíbenému soupeři Bornovi Čoričovi. Na dalších říjnových akcích v Astaně (Novak Djokovič) a ve Stockholmu (Holger Rune) byl ve finále.

Cesta turnajem

V Paříži zatím potvrzuje roli favorita, set nepovolil Danielovi Evansovi ani domácímu kvalifikantovi Corentinovi Moutetovi.

Historie na Rolex Paris Masters

V hale Bercy startuje popáté a teprve podruhé se dostal přes druhé kolo, jeho maximem je právě čtvrtfinále.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Monte Carlo (T); Stockholm, Astana, Cincinnati, Řím, Rotterdam (F); Madrid, Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy v hale: Stockholm, Astana, Rotterdam (F)

Bilance: 59-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 16-6

Bilance proti hráčům Top 50: 29-15 (kariérní 143-82)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 4-0 (kariérní 11-4)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (OF), Wimbledon (3K), US Open (1K)

Stefanos Tsitsipas - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 4-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Astana (F), Stockholm (F), Vídeň (2K)

Cesta turnajem: volný los, Evans (6-3 6-4), Moutet (6-3 7-6)

Aktuální forma

Paul letos včetně Paříže posbíral celkem deset postupů do čtvrtfinále, ovšem do další fáze se probojoval pouze v únoru v Delray Beach a možná sezonu zakončí bez finálové účasti. V evropských halách si vede solidně, ve čtvrtfinále v Gijónu potrápil pozdějšího šampiona Andreje Rubljova a ve Vídni sahal po skalpu Dominica Thiema. Na druhou stranu ve Stockholmu prohrál druhé kolo s Mikaelem Ymerem.

Cesta turnajem

V Paříži nepřestává překvapovat a je katem španělských tenistů. V úvodním kole vyřadil Roberta Bautistu, pak senzačně světovou dvojku Rafaela Nadala a v osmifinále Pabla Carreňa.

Historie na Rolex Paris Masters

Při obou předchozích startech vypadl ve druhém kole.

Tommy Paul - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (SF)

Největší úspěchy v hale: Gijón (ČF)

Bilance: 39-26

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 6-3

Bilance proti hráčům Top 10: 4-4 (kariérní 6-11)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (OF), US Open (3K)

Tommy Paul - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Gijón (ČF), Stockholm (2K), Vídeň (1K)

Cesta turnajem: Bautista (6-4 6-4), (2) Nadal (3-6 7-6 6-1), (14) Carreňo (6-4 6-4)