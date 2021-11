NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR Duckworth (Austr.) - Hurkacz (7-Pol.) | Court Central (14:00 SEČ) Djokovič (1-Srb.) - Fritz (USA) | Court Central (15:30 SEČ) Gaston (Fr.) - Medveděv (2-Rus.) | Court Central (19:30 SEČ) Ruud (6-Nor.) - Zverev (4-Něm.) | Court Central (21:00 SEČ)



James Duckworth (55.) - Hubert Hurkacz (10.) | Court Central (14:00 SEČ)

Devětadvacetiletý James Duckworth se při svém debutu v hale Bercy probojoval až do svého prvního čtvrtfinále na turnajích Masters. V něm narazí na Huberta Hurkacze, který momentálně uzavírá elitní desítku žebříčku a letos ovládl akci této kategorie v Miami. Polský tenista si může dnešním vítězstvím zajistit poslední volnou letenku na Turnaj mistrů. Bude se jednat o první vzájemný souboj.

A bude hodně záležet na tom, jak se Hurkacz s velkou šancí psychicky vyrovná. V utkání je sice favoritem, ale Duckworth hraje v životní formě a Hurkacz měl v obou předchozích duelech značné potíže.

Tip: Hurkacz ve třech setech

Aktuální forma

Duckworth prožívá jasně nejlepší období kariéry. V srpnu se v Torontu poprvé podíval do osmifinále Masters, ovládl challenger v Istanbulu, v hale v Nur-Sultanu hrál své první finále na turnajích ATP a přidal čtvrtfinálovou účast v sofijské hale.

Cesta turnajem

Dalšího skvělého výsledku se dočkal v pařížské hale Bercy, když ve třech setech zdolal Roberta Bautistu a Lorenza Musettiho a v osmifinále zvládl derby s krajanem Alexejem Popyrinem. Nyní bude usilovat o svůj premiérový skalp hráčů Top 10.

Historie na Rolex Paris Masters

Na turnaji debutuje.

James Duckworth - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nur-Sultan (finále)

Největší úspěchy v hale: Nur-Sultan (finále)

Bilance: 36-23

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 12-8

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 0-9)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (1. kolo)

James Duckworth - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Moskva (2. kolo), Petrohrad (1. kolo)

Cesta turnajem: (14) Bautista (6-4 5-7 7-6), Musetti (6-3 3-6 6-3), Popyrin (7-6 6-4)

Aktuální forma

Hurkacz celou sezonu střídá skvělá a neúspěšná období. Do letošního tenisového roku vstoupil triumfem v Delray Beach, pak se mu přestalo dařit a na začátku dubna senzačně ovládl Masters v Miami. Z následujících sedmi zápasů zvládl jediný, přesto se dostal až do semifinále Wimbledonu. Další úspěch příšel o skoro tři měsíce v později, když triumfoval v hale v Métách. Od té doby vypadl ve druhém kole, čtvrtfinále a v prvním kole.

Cesta turnajem

V Paříži se zatím v přesvědčivé formě nepředstavil. Potíže měl s Tommym Paulem i lucky loserem Dominikem Köpferem, s druhým jmenovaným dokonce dvakrát prohrával o set a brejk.

Historie na Rolex Paris Masters

Při obou předchozích startech skončil hned v prvním kole.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty, Miami, Delray Beach (triumf); Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Méty (triumf)

Bilance: 35-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 7-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 8-5 (kariérní 32-29)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-2 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále), US Open (2. kolo)

Hubert Hurkacz - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Vídeň (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Paul (7-5 7-6), Köpfer (4-6 7-5 6-2)



Novak Djokovič (1.) - Taylor Fritz (26.) | Court Central (15:30 SEČ)

S pěti triumfy nejúspěšnější hráč v historii pařížského podniku a jeden z největších favoritů Novak Djokovič se pokusí svou aktuální neporazitelnost v hale v Bercy uhájit proti Taylorovi Fritzovi, který má na dosah vyrovnání svého maxima na turnajích Masters (semifinále Indian Wells 2021). Všechny čtyři předchozí souboje vyhrál Djokovič.

A neporazitelnost na posledním Masters sezony i proti Fritzovi by uhájit měl. Americký mladík se sice v posledních týdnech rozjel, nicméně na světovou jedničku by to stačit nemělo. Djokovič má navíc motivaci v tom, že potřebuje nahrát co nejvíce bodů, aby posedmé v kariéře zakončil sezonu na prvním místě, čímž by stanovil nový rekord.

Tip: Djokovič ve dvou setech

Aktuální forma

Djokovič ovládl letošní Australian Open, French Open i Wimbledon, dorovnal v počtu grandslamových trofejí Rogera Federera a Rafaela Nadala a na US Open ho dělila jediná výhra od toho, aby jako třetí muž v historii zkompletoval kalendářní grandslam. Tíhu okamžiku však nezvládl a newyorské finále s Daniilem Medveděvem jasně prohrál. Od té doby nehrál a v hale letos účinkuje poprvé.

Cesta turnajem

V prvním soutěžním zápase po téměř dvouměsíční pauze místy působil nerozehraně a s Mártonem Fucsovicsem musel do tří setů. V osmifinále měl po odstoupení Gaëla Monfilse volno.

Historie na Rolex Paris Masters

Djokovič je s pěti triumfy nejúspěšnějším hráčem turnaje. V pařížské hale Bercy, kde zvládl poslední šest duelů, startuje popatnácté a ve čtvrtfinále je podeváté.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, French Open, Bělehrad 2, Australian Open (triumf); US Open, Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 45-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 1-0

Bilance proti hráčům Top 21-30: 1-1 (kariérní 115-24)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 67-15)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (triumf), Wimbledon (triumf), US Open (finále)

Novak Djokovič - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 38-8

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2013-15, 2019)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 6-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Fucsovics (6-2 4-6 6-3), (15) Monfils (bez boje)

Aktuální forma

Fritz v posledních týdnech chytl skvělou formu. V Indian Wells hned dvakrát vylepšil své maximum na Masters a prošel až do semifinále. Vzápětí se v hale v Petrohradu dostal do svého šestého letošního semifinále a prvního finále od loňského března, v němž podlehl Marinovi Čiličovi.

Cesta turnajem

V Paříži na skvělou formu z posledních dvou podniků navazuje. Po obratu proti Lorenzovi Sonegovi přehrál Andreje Rubljova a Camerona Norrieho, který prožívá nejlepší sezonu kariéry.

Historie na Rolex Paris Masters

Hlavní soutěž pařížského Masters hraje potřetí, poprvé se dostal přes druhé kolo.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (finále); Indian Wells, Atlanta, Los Cabos, Cagliari, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Petrohrad (finále)

Bilance: 33-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 7-1

Bilance proti hráčům Top 10: 3-4 (kariérní 9-21)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (2. kolo)

Taylor Fritz - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Petrohrad (finále)

Cesta turnajem: Sonego (3-6 6-2 6-3), (5) Rubljov (7-5 7-6), (10) Norrie (6-3 7-6)



Hugo Gaston (103.) - Daniil Medveděv (2.) | Court Central (19:30 SEČ)

Daniil Medveděv bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat proti domácí senzaci Hugovi Gastonovi a stále má teoretickou šanci stát se koncoroční světovou jedničkou. Zatímco šampion posledního grandslamu na Masters už čtyřikrát triumfoval a posbíral řadu dalších úspěchů, jeho dnešní protivník na akcích této kategorie nikdy předtím nepostoupil ani do osmifinále a bude hrát teprve své druhé čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Hráči se potkávají poprvé.

Medveděv by měl bez větších potíží potvrdit roli favorita. Gaston čelil velkým potížím už v předchozím zápase s Carlosem Alcarazem, ale díky kolapsům španělského teenagera zvítězil.

Tip: Medveděv ve dvou setech

Aktuální forma

Gaston na sebe výrazně upozornil loni na French Open, na domácím grandslamu šokoval skalpem Stana Wawrinky a v osmifinále potrápil Dominica Thiema. Na další úspěch na hlavní tour čekal skoro rok, přišel až letos v červenci postupem do finále antukové akce ve Gstaadu, kde hrál své jediné předchozí čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.

Cesta turnajem

Na domácím Masters nepřestává překvapovat, v kvalifikaci vyřadil Kevina Andersona a Lorenza Musettiho a v hlavní soutěži Arthura Rinderknecha a Pabla Carreña, všechny ve třech setech. Další rozhodující dějství mu hrozilo v osmifinále, Carlos Alcaraz však v obou sadách předvedl totální kolaps (vedení 4-2 v první a 5-0 ve druhé).

Historie na Rolex Paris Masters

Debut v hlavní soutěži si odbyl loni a nepřešel přes první kolo.

Hugo Gaston - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Gstaad (finále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (čtvrtfinále)

Bilance: 44-26

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 10-6

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-1)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (1. kolo), Wimbledon (kvalifikace), US Open (kvalifikace)

Hugo Gaston - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Brest challenger (2. kolo)

Cesta turnajem: Rinderknech (4-6 6-4 6-3), (12) Carreño (6-7 6-4 7-5), Alcaraz (6-4 7-5)

Aktuální forma

Medveděv už několikátým rokem patří k tomu nejlepšímu, co může mužský tenisový okruh nabídnout. Své skvělé výkony korunoval triumfem na US Open, kde ve finále zastavil Novaka Djokoviče a získal svůj první grandslamový titul. Přemožitele letos nenašel ani na Masters v Torontu, Mallorce a v marseillské hale. Žádnou z halových generálek neabsolvoval, naposledy se představil v Indian Wells, kde v osmifinále senzačně prohrál s Grigorem Dimitrovem.

Cesta turnajem

V Paříži na úvod ve dvou těsných setech porazil Ilju Ivašku a potížím se nevyhnul ani proti Sebastianovi Kordovi, kterého porazil až po obratu.

Historie na Rolex Paris Masters

V hlavní soutěži účinkuje počtvrté, v letech 2018-19 vypadl ve druhém kole, ovšem loni ve finále zdolal Alexandera Zvereva.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Toronto, Mallorca, Marseille (triumf); Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Marseille (triumf)

Bilance: 52-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 7-1

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 5-0 (kariérní 168-63)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2-1 (kariérní 7-2)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (triumf)

Daniil Medveděv - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Ivaška (7-5 6-4), Korda (4-6 6-1 6-3)



Casper Ruud (8.) - Alexander Zverev (4.) | Court Central (21:00 SEČ)

Casper Ruud si postupem do čtvrtfinále pařížského podniku zajistil premiérovou účast na Turnaji mistrů. Nyní zabojuje o vyrovnání svého maxima na akcích Masters a vůbec první halové semifinále na nejvyšším okruhu. Jeho soupeřem bude loňský finalista Alexander Zverev, se kterým se v letošní sezoně dělí o první příčku v počtu titulů. Norská jednička může nejlepšímu Němci v žebříčku ATP oplatit nedávnou porážku z Cincinnati.

Zverev v hale vyhrál posledních osm zápasů a měl by ve své neporazitelnosti pokračovat. Ruud není v hale tak silným protivníkem jako na nejpomalejším povrchu, nicméně Turnaj mistrů už má jistý a může do dnešního zápasu nastoupit naprosto uvolněný. Zverev měl navíc v předchozích dvou kolech nečekané potíže, takže Ruud, který oba své předchozí soupeře smetl, rozhodně není bez šance.

Tip: Zverev ve třech setech

Aktuální forma

Ruud prožívá jasně nejúspěšnější sezonu, může se pyšnit obdivuhodnou vyrovnaností a také pěti letošními triumfy. Na 14 z posledních 15 akcí ATP byl minimálně ve čtvrtfinále, o parádní sérii 13 turnajů přišel po porážce v osmifinále v Indian Wells. Další šňůru nastartoval před týdnem ve Vídni, kde ve čtvrtfinále nestačil na rozjetého Jannika Sinnera.

Cesta turnajem

V Paříži si zatím vede naprosto suverénně. Do čtvrtfinále prošel se ztrátou pouhých sedmi gamů, šanci nedal Alexanderovi Bublikovi ani Marcosovi Gironovi.

Historie na Rolex Paris Masters

V hale Bercy při obou předchozích startech skončil v úvodním kole.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego, Kitzbühel, Gstaad, Bastad, Ženeva (triumf); Madrid, Mnichov, Monte Carlo (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (čtvrtfinále)

Bilance: 53-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 5-1

Bilance proti hráčům Top 10: 2-6 (kariérní 3-12)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2-2 (kariérní 3-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (2. kolo)

Casper Ruud - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Vídeň (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Bublik (6-4 6-0), Giron (6-2 6-1)

Aktuální forma

Zverev má ve druhé půlce sezony fenomenální formu. Z posledních 29 zápasů jich 27 vyhrál, porazit ho dokázali jen Novak Djokovič v semifinále US Open a Taylor Fritz po odvrácených mečbolech ve čtvrtfinále v Indian Wells. Rodák z Hamburku, který v posledních měsících triumfoval na olympiádě a Masters v Cincinnati, si po nepovedeném Indian Wells spravil chuť hned ve vídeňské hale, kde ve finále porazil Francese Tiafoea.

Cesta turnajem

V Paříži začal výhrou nad Dušanem Lajovičem, mnohem více práce měl s Grigorem Dimitrovem. Oba soupeři německou jedničku potrápili více, než se očekávalo.

Historie na Rolex Paris Masters

Zverev v Paříži startuje popáté a potřetí je mezi nejlepší osmičkou. Zatímco v roce 2018 v této fázi neuspěl, loni až ve finále podlehl Daniilovi Medveděvovi.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); US Open, French Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (triumf)

Bilance: 54-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 8-1

Bilance proti hráčům Top 10: 7-6 (kariérní 34-41)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2-2 (kariérní 11-8)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (semifinále)

Alexander Zverev - Rolex Paris Masters

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: finále (2020)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-1

Generálka: Vídeň (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Lajovič (6-3 7-6), (16) Dimitrov (7-6 6-7 6-3)