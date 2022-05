V rámci pátého hracího dne letošního ročníku Internazionali BNL d'Italia jsou na programu čtvrtfinálové duely. Lídra žebříčku ATP Novaka Djokoviče vyzve Félix Auger-Aliassime, obhájkyně titulu a světová jednička Iga Šwiateková se utká s Biancou Andreescuovou. Do akce půjdou také Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Aryna Sabalenková či Maria Sakkariová.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Sabalenková (3-) - Anisimovová (USA) | Center Court (11:00 SELČ) Šwiateková (1-Pol.) - Andreescuová (Kan.) | Grand Stand Arena (14:30 SELČ) Džabúrová (9-Tun.) - Sakkariová (4-Řec.) | Grand Stand Arena (16:00 SELČ) Teichmannová (Švýc.) - Kasatkinová (-) | Center Court (19:00 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Garín (Chile) - Zverev (2-Něm.) | Grand Stand Arena (11:00 SELČ) Sinner (10-It.) - Tsitsipas (4-Řec.) | Center Court (12:30 SELČ) Shapovalov (13-Kan.) - Ruud (5-Nor.) | Center Court (15:00 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Auger-Aliassime (8-Kan.) | Center Court (20:30 SELČ)



• Čtvrtfinále žen •

Aryna Sabalenková (8.) - Amanda Anisimovová (32.) | Center Court (11:00 SELČ)

Aryna Sabalenková i Amanda Anisimovová si zahrají své první čtvrtfinále ve Foro Italicu. Zatímco Sabalenková už na podnicích WTA 1000 několikrát triumfovala, Anisimovová má znovu po týdnu na dosah své premiérové semifinále na největších akcích WTA. Všechny čtyři souboje včetně těch pár týdnů starých v Charlestonu a Madridu vyhrála Američanka.

Vzhledem ke vzájemné bilanci a nedávným soubojům favorizujeme Anisimovovou. Sabalenková se sice v Římě herně výrazně zvedla, nicméně na svou dnešní soupeřku moc neumí. Samozřejmě ale není bez šance na postup, v posledních dvou duelech prohrála až ve třech setech.

Tip na vítězku: Amanda Anisimovová

Aktuální forma

Sabalenková měla i vinou problémů se servisem katastrofální vstup do sezony a stále nehraje v nejlepší formě. Jediný solidnější výsledek zaznamenala nedávno na antuce ve Stuttgartu, kde znovu po roce prošla do finále a vyřadila své kolegyně z Top 10 Anett Kontaveitovou a Paulu Badosaovou. Při obhajobě v Madridu ztroskotala hned v prvním kole na dnešní soupeřce.

Cesta turnajem

V Římě možná krizi zlomí, do čtvrtfinále prošla se ztrátou pouhých sedmi gamů a po dvou výborných výkonech. Šanci nedala Shuai Zhang ani finalistce z Madridu Jessice Pegulaové.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Při úvodních dvou účastech se loučila hned v prvním kole, loni v osmifinále.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart (F)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (F)

Bilance: 12-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 9-6 (kariérní 96-61)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 6-4)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Aryna Sabalenková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (F)

Cesta turnajem: volný los, Shuai Zhang (6-2 6-0), (13) Pegulaová (6-1 6-4)

Aktuální forma

Anisimovová měla výborný vstup do letošního tenisového roku, na generálce v Melbourne získala svůj druhý titul a na Australian Open byla až v osmifinále. Po čtyřech nepovedených akcích znovu exceluje až na antuce, v Charlestonu v semifinále podlehla Ons Džabúrové a v Madridu ve čtvrtfinále Jekatěrině Alexandrovové.

Cesta turnajem

V solidní formě pokračuje v Římě. Proti Tereze Martincové sice ve druhé sadě schytala kanára, ale nebezpečné Belindu Bencicovou a Danielle Collinsovou přehrála ve dvou setech.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Při všech třech předchozích vystoupeních v tomto dějišti dohrála ve druhém kole.

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (T); Charleston (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (SF)

Bilance: 20-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 10-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-2 (kariérní 6-16)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Amanda Anisimovová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Charleston (SF), Madrid (ČF)

Cesta turnajem: Martincová (6-2 0-6 6-4), (12) Bencicová (7-6 6-1), (7) Collinsová (6-2 6-2)



Iga Šwiateková (1.) - Bianca Andreescuová (90.) | Grand Stand Arena (14:30 SELČ)

Iga Šwiateková zabojuje o už 26. výhru v řadě. Světová jednička bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat proti bývalé světové čtyřce Biance Andreescuové, která podnikne druhý útok na premiérovou semifinálovou účast na antuce na nejvyšším okruhu. Bude se jednat o první vzájemný souboj.

Šwiateková by měla mít na antuce jasně navrch, Andreescuová má s nejpomalejším povrchem málo zkušeností a mnohem nebezpečnější by byla na tvrdém povrchu. Každopádně stále nemá svou nejlepší formu, takže světovou jedničku by ohrozit neměla.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková si ve druhé půlce loňské sezony prošla menší krizí, ale hned na začátku té letošní pod novým trenérem ožila a momentálně se veze na vlně 25 výher. Přemožitelku nenašla v Dauhá, Indian Wells, Miami, kvalifikačním utkání BJK Cupu ani Stuttgartu. Velkou akci v Madridu se rozhodla vynechat a na kurty se po zhruba 14denní pauze vrací v Římě.

Cesta turnajem

V italské metropoli si poradila s lucky loserem Elenou-Gabrielou Ruseovou i bývalou světovou jedničkou a finalistkou ročníku 2013 Viktorií Azarenkovou, dohromady ztratila osm her.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Na turnaji debutovala předloni a v prvním kole utrpěla překvapivou porážku s Arantxou Rusovou. Loni ovšem triumfovala, v šesti zápasech ztratila jediný set.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (T)

Bilance: 34-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 6-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-0 (kariérní 32-7)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 3-0 (kariérní 4-0)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Iga Šwiateková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 8-1

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Stuttgart (T)

Cesta turnajem: volný los, Ruseová (6-3 6-0), (16) Azarenková (6-4 6-1)

Aktuální forma

Andreescuová do sezony naskočila až ve druhé půlce dubna ve Stuttgartu, kde vyřadila Jule Niemeirovou a dostala do rozhodující sady pozdější finalistku Arynu Sabalenkovou. V Madridu prošla mezi nejlepší šestnáctku, když porazila Alison Riskeovou a Danielle Collinsovou. V souboji o čtvrtfinále ji zastavila Jessica Pegulaová, která nakonec postoupila až do finále.

Cesta turnajem

V Římě neztratila set s Emmou Raducanuovou (skreč), lucky loserem Nurií Párrizasovou ani loňskou semifinalistkou Petrou Martičovou. Na antuce je na této úrovni ve čtvrtfinále teprve podruhé v kariéře (Štrasburk 2021).

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Debut.

Bianca Andreescuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (ČF)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 9-5)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 3-1)

Grandslamy: Australian Open (-)

Bianca Andreescuová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (OF)

Cesta turnajem: (10) Raducanuová (6-2 2-1 skreč), Párrizasová (6-3 7-6), Martičová (6-4 6-4)



Ons Džabúrová (7.) - Maria Sakkariová (4.) | Grand Stand Arena (16:00 SELČ)

Ons Džabúrová bude o prodloužení své vítězné série na deset utkání usilovat proti bývalé semifinalistce Marii Sakkariové. Ve vzájemné bilanci zástupkyň elitní desítky světového hodnocení vede 2-1 Sakkariová.

Sakkariová se, zdá se, v Římě zase chytla, ale Džabúrová má teď vynikající formu, je mnohem rozehranější a má velkou šanci natáhnout svou neporazitelnost. Na druhou stranu letos prohrála všechna tři střetnutí s hráčkami Top 10.

Tip na vítězku: Ons Džabúrová

Aktuální forma

Džabúrová měla v úvodních měsících sezony zdravotní potíže, dokonce musela vynechat grandslamové Australian Open. Prvních pořádných výsledků se dočkala až na antuce. V Charlestonu ve finále podlehla Belindě Bencicové, ve Stuttgartu uhrála čtvrtfinále a v Madridu si došla pro svůj druhý a nejcennější titul. Momentálně se veze na vlně deseti výher.

Cesta turnajem

V Římě zatím neztratila set, postupně si poradila se Soranou Cirsteaovou, Ajlou Tomljanovicovou a Julií Putincevovou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Při ani jednom z předchozích dvou startů se nedostala přes úvodní kolo hlavní soutěže.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (T); Charleston (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (T); Charleston (F)

Bilance: 23-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 15-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-3 (kariérní 9-16)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-1 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (-)

Ons Džabúrová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Charleston (F), Stuttgart (ČF), Madrid (T)

Cesta turnajem: Cirsteaová (6-0 7-6), Tomljanovicová (7-5 6-2), Putincevová (6-3 6-2)

Aktuální forma

Sakkariová si letos zahrála osmifinále Australian Open, v petrohradské hale byla kousek od titulu, v Dauhá vypadla až v semifinále a v Indian Wells došla do dalšího finále. Na následujících třech akcích ovšem vyhrála jediný zápas, ve Stuttgartu vzdala Lauře Siegemundové a ve druhém kole v Madridu neuhájila náskok proti Darje Kasatkinové.

Cesta turnajem

V Římě se možná znovu chytla, bez ztráty setu totiž přehrála rozjetou Jekatěrinu Alexandrovovou i loňskou semifinalistku Cori Gauffovou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Hlavní fázi absolvuje počtvrté a čtvrtfinále si zahraje podruhé. Jejím maximem je semifinále z roku 2019.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Petrohrad (F); Dauhá (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (ČF)

Bilance: 19-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-3 (kariérní 20-23)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2-0 (kariérní 5-2)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Maria Sakkariová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (2K)

Cesta turnajem: volný los, Alexandrovová (6-3 6-2), (15) Gauffová (6-4 7-5)



Jil Teichmannová (29.) - Darja Kasatkinová (23.) | Center Court (19:00 SELČ)

Zatímco Jil Teichmannová může na druhé antukové "tisícovce" po sobě postoupit do semifinále a je v této fázi WTA 1000 neporažena, Darja Kasatkinová na nejpomalejším povrchu dosáhla na první čtvrtfinálovou účast od French Open 2018 a bude bojovat o své druhé semifinále na největších podnicích WTA (Indian Wells 2018). Hráčky se dosud střetly jen předloni v BJK Cupu, kde Kasatkinová dominovala.

Výkony Teichmannové a Kasatkinové v Římě jsou srovnatelné, Kasatkinová v tomto ohledu mírně vede, protože v osmifinále vyřadila zástupkyni Top 10 Paulu Badosaovou. Mírnou favoritkou je Teichmannová a vzhledem k lepším výsledkům v posledních týdnech by mohla uspět. Může ji však dostihnout únava z náročného programu. Šance jsou velmi vyrovnané.

Tip na vítězku: Darja Kasatkinová

Aktuální forma

Teichmannová neměla v úvodních měsících až na čtvrtfinálovou účast v Dubaji nijak oslnivé výsledky, ale na antuce se rozjela. Po nezdaru v Istanbulu, kde nestačila na Julii Grabherovou, se v Madridu bez ztráty setu a i díky skalpu Petry Kvitové probojovala až do semifinále.

Cesta turnajem

Ve skvělé formě pokračuje v Římě, kde začala demolicí domácí Jasmine Paoliniové. S finalistkou posledních tří ročníků Karolínou Plíškovou a Jelenou Rybakinovou, která podávala na postup, naopak absolvovala velmi náročné třísetové bitvy.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Při obou předchozích startech skončila v prvním kole.

Jil Teichmannová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (SF)

Bilance: 15-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 8-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 8-4 (kariérní 16-16)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 3-0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Jil Teichmannová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Istanbul (2K), Madrid (SF)

Cesta turnajem: Paoliniová (6-3 6-2), (6) Kar. Plíšková (6-2 4-6 6-4), Rybakinová (6-7 6-3 7-5)

Aktuální forma

Kasatkinová do letošního tenisového roku vstoupila výborně, na obou generálkách uhrála semifinále a na Australian Open třetí kolo. Na čtyřech z následujících šesti akcí ovšem ztroskotala maximálně na druhé soupeřce. Před několika dny v Madridu slavila svou první vítěznou sérii po skoro třech měsících.

Cesta turnajem

V Římě ve dvou setech přehrála semifinalistku loňského French Open Tamaru Zidanšekovou a v osmifinále nasazenou dvojku Paulu Badosaovou. Nejvíce práce měla s Leylah Fernandezovou, souboj bývalých vítězek pařížské juniorky urvala až v tie-breaku rozhodující sady.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Ve Foro Italicu se v minulosti představila šestkrát, čtyřikrát pro ni bylo konečnou osmifinále, dvakrát hned úvodní kolo.

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney, Melbourne 2 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (ČF)

Bilance: 17-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 7-6 (kariérní 50-70)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-5)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Darja Kasatkinová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 11-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (OF)

Cesta turnajem: Zidanšeková (6-4 6-3), Fernandezová (4-6 6-3 7-6), (2) Badosaová (6-4 6-4)



• Čtvrtfinále mužů •

Cristian Garín (45.) - Alexander Zverev (3.) | Grand Stand Arena (11:00 SELČ)

Cristian Garín bude o své premiérové semifinále na turnajích Masters bojovat proti bývalému šampionovi Alexanderovi Zverevovi. Jediný dosavadní duel se uskutečnil před třemi lety ve čtvrtfinále na antuce v Mnichově, Garín zvítězil ve třech těsných setech.

Nejlepší Chilan v žebříčku ATP však v poslední době nehraje v nejlepší formě a moc se mu nedaří ani na jeho nejoblíbenějším povrchu. Zverev se naopak před týdnem v Madridu chytl a měl by potvrdit roli favorita.

Tip na vítěze: Alexander Zverev

Aktuální forma

Garín má letos za sebou devět turnajů a pouze na dvou se dočkal vítězné série, té poslední postupem do semifinále na cihle v Houstonu. Na svém nejoblíbenějším povrchu absolvoval sedm akcí a pětkrát ztroskotal na úvodním protivníkovi. Ve druhém kole v Madridu schytal výprask od Félixe Augera-Aliassimeho.

Cesta turnajem

V Římě využil příznivého losu, v úvodních kolech si bez ztráty setu poradil s Francescem Passarem a Emilem Ruusuvuorim a v osmifinále ve třech setech zdolal Marina Čiliče.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Ve Foro Italicu startuje potřetí a poprvé se dostal přes druhé kolo.

Cristian Garín - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston (SF)

Největší úspěchy na antuce: Houston (SF)

Bilance: 10-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 7-7

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 2-11)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Cristian Garín - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Bělehrad (1K), Mnichov (1K), Madrid (2K)

Cesta turnajem: Passaro (6-3 6-2), Ruusuvuori (6-4 6-4), Čilič (6-3 4-6 6-4)

Aktuální forma

Pro Zvereva musí být letošní sezona zatím obrovským zklamáním. Na Australian Open vypadl už v osmifinále, v Montpellieru jasně prohrál finále s Alexanderem Bublikem, v Acapulku byl diskvalifikován, v Indian Wells ztroskotal na úvodním protivníkovi, v Miami se loučil ve čtvrtfinále, v Monte Carlu v semifinále a na domácí akci v Mnichově v roli nasazené jedničky hned v úvodním zápase. Jediné pozitivum přišlo až před týdnem, kdy v roli obhájce v Madridu skončil až ve finále.

Cesta turnajem

Ve zlepšené formě hraje také v Římě, na úvod zastavil osm zápasů neporaženého Sebastiána Báeze a set neztratil ani s Alexem de Minaurem. V obou utkáních potřeboval tie-break.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Letos absolvuje svůj šestý start. Na kontě má triumf, další finále a čtvrtfinále, dvakrát vypadl ve druhém kole.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Montpellier (F); Monte Carlo (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (F); Monte Carlo (SF)

Bilance: 23-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 9-3

Bilance proti hráčům Top 50: 11-7 (kariérní 174-109)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2-1 (kariérní 14-9)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Alexander Zverev - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 15-4

Nejlepší výsledek: triumf (2017)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-1

Generálka: Monte Carlo (SF), Mnichov (2K), Madrid (F)

Cesta turnajem: volný los, Báez (7-6 6-3), de Minaur (6-3 7-6)



Jannik Sinner (13.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | Center Court (12:30 SELČ)

Jannik Sinner a Stefanos Tsitsipas se v Římě potkali také v letech 2019-20. Zatímco domácí mladík je ve čtvrtfinále domácího Masters poprvé v kariéře, nejlepší Řek v žebříčku ATP potřetí a už byl i v semifinále. Ve Foro Italicu to spolu mají 1-1, ve vzájemné bilanci vede 3-1 Tsitsipas.

Tsitsipas má momentálně mnohem stabilnější formu a na antuce se mu znovu po roce daří. U Sinnera bude hodně záležet na tom, s čím na kurt přijde, protože hru na postup rozhodně má. Favorizovat však v tuto chvíli musíme jeho protivníka.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Aktuální forma

Sinner na všech letošních akcích, ze kterých neodstoupil, došel do čtvrtfinále. O tuto sérii přišel před týdnem po výprasku od Félixe Augera-Aliassimeho v osmifinále Masters v Madridu. Letos má sice na kontě společně s Římem pět čtvrtfinálových účastí a skvělou bilanci 24-5, nicméně na první semifinále v sezoně stále čeká.

Cesta turnajem

Ani v Římě není jeho forma stabilní, Pedra Martíneze a Filipa Krajinoviče zvládl ve dvou setech, s trápícím se krajanem Fabiem Fogninim potřeboval rozhodující sadu.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Při předchozích třech startech moc úspěšný nebyl, dvakrát skončil ve druhém kole a předloni v osmifinále.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo, Miami, Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (ČF)

Bilance: 24-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 8-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-3 (kariérní 7-15)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-2 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jannik Sinner - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Monte Carlo (ČF), Madrid (OF)

Cesta turnajem: Martínez (6-4 6-3), Fognini (6-2 3-6 6-3), Krajinovič (6-2 7-6)

Aktuální forma

Tsitsipas se v listopadu podrobil operaci lokte, okamžitě se vrátil do turnajového kolotoče a letos disponuje velmi solidní bilancí 29-9 a největším počtem výher na tour. Za sebou má devět turnajů a jen na dvou z nich nedokázal postoupit alespoň do čtvrtfinále. Antukové jaro odstartoval na Masters v Monte Carlu a úspěšně obhájil loňský triumf, v Barceloně skončil již ve čtvrtfinále na raketě pozdějšího šampiona Carlose Alcaraze a v semifinále Masters v Madridu podlehl obhájci Alexanderovi Zverevovi.

Cesta turnajem

V Římě si své výkony zatím pochvalovat nemůže. V úvodním duelu odvracel dva mečboly Grigora Dimitrova, ačkoli ve druhé sadě podával na postup, a v osmifinále s prohrál set s trápícím se Karenem Chačanovem.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

V předchozích letech v Římě střídal špatný výsledek s dobrým. Ročníky 2018 a 2020 pro něj skončily ve druhém kole, mezitím uhrál semifinále a loni čtvrtfinále.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (T); Rotterdam (F); Madrid, Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (T); Madrid (SF)

Bilance: 29-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 12-2

Bilance proti hráčům Top 20: 6-7 (kariérní 50-48)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2-0 (kariérní 9-4)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Stefanos Tsitsipas - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Monte Carlo (T), Barcelona (ČF), Madrid (SF)

Cesta turnajem: volný los, Dimitrov (6-3 5-7 7-6), Chačanov (4-6 6-0 6-3)



Denis Shapovalov (16.) - Casper Ruud (10.) | Center Court (15:00 SELČ)

Denis Shapovalov zvládl všech pět předchozích čtvrtfinálových duelů na turnajích Masters a o uhájení neporazitelnosti v této fázi největších podniků ATP se utká s Casperem Ruudem. Bývalí semifinalisté římského Masters se potkávají podruhé, loni se ve finále na antuce v Ženevě radoval Ruud.

Shapovalov ve včerejším osmifinále zaskočil nejúspěšnějšího hráče turnaje Rafaela Nadala a určitě bude chtít na senzační skalp navázat. Ruud je však na antuce i přes pokles formy v posledních týdnech stále velmi nebezpečný a proti nevyrovnanému vrstevníkovi nastoupí jako favorit.

Tip na vítěze: Casper Ruud

Aktuální forma

Shapovalov měl skvělý vstup do sezony, v ATP Cupu pomohl Kanadě k historicky prvnímu triumfu v týmových soutěžích a ve čtvrtfinále Australian Open sahal po skalpu Rafaela Nadala. Od té doby však zaznamenal jen dvě vítězné série.

Cesta turnajem

Tu druhou až v předchozích dnech právě ve Foro Italicu, kde zdolal domácího Lorenza Sonega a Nikoloze Basilašviliho. V osmifinále po obratu vyřadil obhájce titulu a s deseti triumfy nejúspěšnějšího hráče turnaje Rafaela Nadala, který dohrával se zraněním.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Za sebou má čtyři starty a třikrát prošel do osmifinále. Nejdále byl předloni v semifinále.

Denis Shapovalov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (ČF)

Bilance: 16-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčům Top 10: 2-1 (kariérní 10-23)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 5-0)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Denis Shapovalov - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 12-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Madrid (2K)

Cesta turnajem: Sonego (7-6 3-6 6-3), Basilašvili (6-4 7-6), (3) Nadal (1-6 7-5 6-2)

Aktuální forma

Ruud si před startem antukového jara vedl výborně. Na oranžové drti v Buenos Aires získal titul a v Miami se poprvé v kariéře probojoval do finále turnajů Masters. Před blížícím se French Open však přišel propad formy, na čtyřech antukových akcích vyhrál jen čtyři zápasy a zaznamenal jedinou vítěznou sérii.

Cesta turnajem

V Římě se o něco zlepšil, na úvod po obratu oplatil nedávnou porážku Boticovi van de Zandschulpovi a v osmifinále si poradil s relativně nezkušeným Jensonem Brooksbym.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

I při své třetí účasti se dostal přes úvodní kola, nejlepším výsledkem je předloňské semifinále.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (T); Miami (F)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (T)

Bilance: 19-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 10-4

Bilance proti hráčům Top 20: 4-3 (kariérní 18-28)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 4-3)

Grandslamy: Australian Open (-)

Casper Ruud - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Monte Carlo (OF), Barcelona (ČF), Mnichov (ČF), Madrid (2K)

Cesta turnajem: volný los, van de Zandschulp (6-7 6-2 6-4), Brooksby (6-3 6-4)



Novak Djokovič (1.) - Félix Auger-Aliassime (9.) | Center Court (20:30 SELČ)

Pětinásobný šampion a loňský finalista Novak Djokovič bude pokračovat premiérovým soubojem se svým kolegou z Top 10 Félixem Augerem-Aliassimem. Druhý jmenovaný bude útočit na své první antukové semifinále od května 2019 a druhý postup mezi nejlepší kvarteto na turnajích Masters.

Djokovič se každým turnajem zlepšuje a na své oblíbené antukové akci by měl mít navrch. Auger-Aliassime je v posledních letech mnohem nebezpečnější na ostatních površích, nicméně na tom nejpomalejším by neměl být tak velkou hrozbou.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Djokovič se letos kvůli odmítání vakcíny a opatřením proti Covidu-19 do akce dostal až na konci února v Dubaji a ve čtvrtfinále senzačně nestačil na Jiřího Veselého. Znovu se představil na začátku antukového jara, na Masters v Monte Carlu prohrál úvodní zápas s Alejandrem Davidovichem a ve finále na domácí půdě v Bělehradu podlehl Andrejovi Rubljovovi. V Madridu si bez ztráty setu poradil s Gaëlem Monfilsem i Hubertem Hurkaczem a v semifinále velmi těsně padl s pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem.

Cesta turnajem

V Římě ve zlepšené formě pokračuje, ve Foro Italicu si suverénně poradil s Aslanem Karacevem i vracejícím se Stanem Wawrinkou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

I při svém 16. startu v hlavní soutěži se dostal minimálně do čtvrtfinále. V této fázi má bilanci 12-3 a naposledy v ní neuspěl v roce 2013. V tomto dějišti celkem pětkrát triumfoval, naposledy předloni.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad (F); Madrid (SF)

Bilance: 9-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 229-106)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 69-15)

Grandslamy: Australian Open (-)

Novak Djokovič - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 61-10

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011, 2014-15, 2020)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 12-3

Generálka: Monte Carlo (2K), Bělehrad (F), Madrid (SF)

Cesta turnajem: volný los, Karacev (6-3 6-2), Wawrinka (6-2 6-2)

Aktuální forma

Auger-Aliassime měl vynikající vstup do sezony, v ATP Cupu své zemi pomohl k prvnímu triumfu v týmových soutěžích, na Australian Open měl ve čtvrtfinále mečbol proti Daniilovi Medveděvovi, v Rotterdamu zlomil finálové prokletí a o titul bojoval také v Marseille. Pak však přišel propad formy. O něco se zvedl na antuce, na posledních třech akcích (Barcelona, Estoril a Masters v Madridu) byl ve čtvrtfinále.

Cesta turnajem

V Římě měl namále hned v úvodním zápase s nebezpečným Alejandrem Davidovichem. V osmifinále naopak jasně přehrál lucky losera Marcose Girona.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Při prvních dvou startech ztroskotal v prvním kole, loni uhrál osmifinále. Čtvrtfinále je tak jeho novým maximem.

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (T); Marseille (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Estoril, Barcelona (ČF)

Bilance: 23-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 8-5

Bilance proti hráčům Top 10: 3-4 (kariérní 9-24)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Félix Auger-Aliassime - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Monte Carlo (2K), Barcelona (ČF), Estoril (ČF), Madrid (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Davidovich (4-6 7-6 6-2), Giron (6-3 6-2)