5. den v Turíně: Medveděva v semifinále doplní Zverev, Hurkacz, nebo Sinner

Alexander Zverev (3.) - Hubert Hurkacz (9.) | Centre Court (14:00 SEČ)

Alexander Zverev má jako jediný svůj osud plně ve svých rukou. Nejlepšímu německému tenistovi stačí dnes porazit debutanta Huberta Hurkacze, aby si zajistil druhé postupové místo a účast v semifinále. Jediný dosavadní souboj 24letý mladíků se odehrál předloni na antukovém Masters v Madridu, po obratu zvítězil Zverev.

Zverev na Turnaji mistrů zatím předvádí velmi slušné výkony a předevčírem měl na dosah skalp Daniila Medveděva. O ten statečně bojoval i Hurkacz, ale ve druhém zápase skupiny selhal a jasně nestačil na náhradníka Jannika Sinnera. Zverev by měl proti letos nevyrovnanému soupeři potvrdit roli favorita.

Tip na vítěze: Alexander Zverev

Aktuální forma

Zverev má celou sezonu vynikající formu, ale ve druhé půlce exceluje. Po překvapivém vyřazení v osmifinále Wimbledonu ovládl olympiádu v Tokiu, Masters v Cincinnati a jeho vítěznou sérii až v semifinále US Open zastavil Novak Djokovič. Letos triumfoval ještě v Acapulku, na Masters v Madridu a ve Vídni. Po 16zápasové vítězné šňůře se do závěrečných kol probojoval také v Indian Wells (ČF), vídeňské hale (triumf) a na Masters v Paříži, kde v semifinále nenašel recept na Daniila Medveděva.

Cesta turnajem

Na úvod měl velké potíže s Matteem Berrettinim, dokonce čelil dvěma setbolům. Domácí tenista se ale na začátku druhé sady zranil a musel vzdát. V dalším utkání byl dva míčky od skalpu Daniila Medveděva, k mečbolu se však nedostal a těsně prohrál.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaj mistrů absolvuje popáté. Dvakrát vypadl ve skupině (2017 a 2020), před třemi lety prestižní akci ovládl a předloni dohrál v semifinále.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); Paříž, US Open, French Open (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Vídeň (triumf); Paříž (semifinále)

Bilance: 56-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 10-3

Bilance proti hráčům Top 10: 9-8 (kariérní 36-43)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (semifinále)

Alexander Zverev - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 9-8

Nejlepší výsledek: triumf (2018)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Vídeň (triumf), Paříž (semifinále)

Odehrané zápasy: Berrettini (7-6 1-0 skreč), Medveděv (3-6 7-6 6-7)

Aktuální forma

Hurkacz celý rok předvádí nevyrovnané výkony. Do sezony vstoupil triumfem v Delray Beach, v Miami senzačně získal první trofej z Masters, ve Wimbledonu uhrál semifinále, přestože do Londýna dorazil se sérií šesti porážek, a přemožitele nenašel ještě v hale v Métách. Výjimkou nejsou ani poslední týdny. Po úspěchu v Métách padl ve druhém kole v San Diegu, v Indian Wells se naopak dostal až do čtvrtfinále, ale pak ve Vídni ztroskotal na prvním soupeři. Při posledním vystoupení na Masters v Paříži měl v semifinále blízko ke skalpu Novaka Djokoviče.

Cesta turnajem

Svůj debut na závěrečném vrcholu sezony zahájil skvělým výkonem, přesto to na favorizovaného obhájce titulu Daniila Medveděva nestačilo. V dalším zápase skupiny naopak z formy úplně vypadl a s náhradníkem Jannikem Sinnerem uhrál pouhé čtyři gamy.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaj mistrů se kvalifikoval poprvé.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty, Miami, Delray Beach (triumf); Paříž, Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Méty (triumf); Paříž (semifinále)

Bilance: 36-22

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 8-6

Bilance proti hráčům Top 10: 4-6 (kariérní 9-15)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (semifinále), US Open (2. kolo)

Hubert Hurkacz - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (1. kolo), Paříž (semifinále)

Odehrané zápasy: Medveděv (7-6 3-6 4-6), Sinner (2-6 2-6)



Daniil Medveděv (2.) - Jannik Sinner (11.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Zatímco Daniil Medveděv má po odstoupení Mattea Berrettiniho jisté prvenství ve skupině a postup do semifinále, náhradník Jannik Sinner o účast v další fázi Turnaje mistrů stále bojuje a bude doufat, že Alexander Zverev odpoledne neporazí Huberta Hurkacze. S obhájcem titulu Medveděvem se i potřetí potkává v hale, zatím na něj recept nenašel.

Medveděv je na rychlých kurtech díky dělovému servisu jen těžko k poražení, v úvodních dvou zápasech ani jednou neztratil podání. Sinnera tak nečeká jednoduchá výzva, ale domácí publikum by ho mohlo vyburcovat k nečekanému skalpu. Papírové předpoklady jsou jasné, Medveděv je favoritem. Bude hodně záležet na tom, jak k utkání přistoupí, jelikož jeho vítězství ve skupině už nemůže nic ohrozit.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Medveděv v posledních letech patří k nejlepším hráčům na tour a své už tak parádní výsledky korunoval triumfem na US Open, kde ve finále zastavil Novaka Djokoviče a získal první grandslamový titul. Letos zvládl 56 ze 68 zápasů a kraloval ještě na Masters v Torontu, Mallorce a v marseillské hale. I po newyorském tažení si vede výborně. V osmifinále v Indian Wells sice zahodil jasné vedení proti Grigorovi Dimitrovovi, ale na halovém Masters v Paříži prošel až do finále, v němž podlehl Djokovičovi.

Cesta turnajem

V úvodním zápase skupiny narazil na debutanta Huberta Hurkacze a musel do rozhodující sady, ačkoli předvedl parádní výkon a nečelil brejkbolu. Servis neztratil ani proti Alexanderovi Zverevovi, přesto odehrál další bitvu, a dokonce byl pouhé dva míčky od porážky.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaje mistrů se účastní potřetí. Zatímco při předloňském debutu se nedočkal jediné výhry, loni uspěl ve všech pěti utkáních.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Toronto, Mallorca, Marseille (triumf); Paříž, Australian Open (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Marseille (triumf); Paříž (finále)

Bilance: 56-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance v hale: 11-2

Bilance proti hráčům Top 10: 9-4 (kariérní 25-23)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (triumf)

Daniil Medveděv - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Paříž (finále)

Odehrané zápasy: Hurkacz (6-7 6-3 6-4), Zverev (6-3 6-7 7-6)

Aktuální forma

Sinner prožívá nejlepší sezonu kariéry, letos posbíral 46 výher, čtyři trofeje, debutoval v Top 10 a jen o kousek mu utekla přímá kvalifikace na Turnaj mistrů. V říjnu exceloval v hale, přemožitele nenašel v Sofii ani Antverpách. V semifinále ve Vídni ale neudržel jasné vedení proti Francesovi Tiafoeovi a na Masters v Paříži i ve Stockholmu ztroskotal na úvodním protivníkovi. Dvacetiletý Ital přesto skončil v roli prvního náhradníka.

Cesta turnajem

Do akce v domácí hale se dostal až po rundě prvních zápasů a jako náhradník překvapil suverénním vítězstvím nad Hubertem Hurkaczem. K postupu nutně potřebuje zvládnout i dnešní duel.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaji mistrů účinkuje poprvé.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Antverpy, Sofie, Washington, Melbourne 1 (triumf); Miami (finále); Vídeň, Barcelona (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Antverpy, Sofie (triumf); Vídeň (semifinále)

Bilance: 46-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 14-5

Bilance proti hráčům Top 10: 3-6 (kariérní 6-11)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)

Jannik Sinner - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (semifinále), Paříž (2. kolo), Stockholm (2. kolo)

Odehrané zápasy: Hurkacz (6-2 6-2)



Možné scénáře skupiny:

Zverev si zajistí druhé místo ve skupině, pokud:

- Porazí Hurkacze.

Hurkacz si zajistí druhé místo ve skupině, pokud:

- Porazí Zvereva a Medveděv porazí Sinnera.

Sinner si zajistí druhé místo ve skupině, pokud:

- Porazí Medveděva a Hurkacz porazí Zvereva.