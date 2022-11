6. den na Turnaji mistryň: Garciaová a Kasatkinová se utkají o semifinále, Šwiateková skupinu zakončí proti Gauffové

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Skupina Tracy Austinové • Garciaová (6-Fr.) - Kasatkinová (8-) | PREVIEW LS | Stadium Court (21:30 SEČ) Šwiateková (1-Pol.) - Gauffová (4-USA) | PREVIEW LS | Stadium Court (neděle 1:00 SEČ)



Caroline Garciaová (6.) - Darja Kasatkinová (8.) | Stadium Court (21:30 SEČ)

Caroline Garciaová a debutantka Darja Kasatkinová svedou přímý souboj o poslední místo v semifinále. Vzájemná bilance je před tímto střetnutím vyrovnaná, před třemi lety ve Wuhanu se radovala Francouzka, loni v San José slavila postup Ruska.

Předchozí souboje nám toho moc nenapoví, protože Garciaová si během nich procházela dlouhou krizí. Teď je však v podstatně lepší formě a očekává se, že by mohla mít mírně navrch. Kasatkinová je ovšem v halových podmínkách velice solidní soupeřkou a pro srovnání uhrála s největší favoritkou Igou Šwiatekovou stejný počet gamů. Rozhodnout by mohl servis, mnohem lepším disponuje Garciaová, která má letos i solidnější bilanci s hráčkami Top 10.

Tip na vítězku: Caroline Garciaová

Aktuální forma

Garciaová si ještě v půlce června procházela skoro pětiletou krizí, ale s příchodem léta neskutečně ožila. Dokonce triumfovala na všech površích, na trávě v Bad Homburgu (první trofej po třech letech), na antuce ve Varšavě a na hardové "tisícovce" v Cincinnati (z kvalifikace) a vrátila se do Top 10. Navíc si na US Open zahrála své první semifinále na majorech. V následujících týdnech nedokázala porazit více než jednu soupeřku, na druhou stranu si porážky připsala proti Shuai Zhang, Danielle Collinsové a Sloane Stephensové.

Cesta turnajem

V Texasu začala hladkou výhrou nad nejmladší účastnicí a debutantkou Cori Gauffovou, ačkoli v utkání dvakrát ztratila podání. Pak přišla očekávaná porážka se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, s největší favoritkou uhrála jen pět gamů.

Historie na Turnaji mistryň

Turnaje mistryň se účastní podruhé, před pěti lety vypadla v semifinále.

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Varšava, Bad Homburg (T); US Open, Lausanne, Lyon (SF)

Největší úspěchy v hale: Lyon (SF)

Bilance: 42-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 5-4 (kariérní 22-48)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (OF), US Open (SF)

Caroline Garciaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Tokio (2K), San Diego (1K), Guadalajara 2 (OF)

Odehrané zápasy: Gauffová (6-4 6-3), Šwiateková (3-6 2-6)

Aktuální forma

Kasatkinová ve druhé půlce sezony posbírala obě letošní trofeje, přesto měla silnější tu úvodní, kdy se celkem čtyřikrát dostala do semifinále a na French Open vylepšila své grandslamové maximum. Od začátku srpna si vede značně nestabilně. Do US Open Series vstoupila triumfem v San José, následovaly dvě porážky v řadě, prvenství v Granby a vypadnutí v prvním kole závěrečného majoru roku. Ani na posledních třech akcích nepůsobila jako členka Top 10, ze všech odjela s bilancí 1-1.

Cesta turnajem

Na úvod potkala největší favoritku a ani v pátém letošním souboji nedokázala Ize Šwiatekové vzdorovat, proti světové jedničce získala pět gamů. V následujícím utkání naopak v souboji debutantek ve dvou setech přehrála Cori Gauffovou a zajistila si přímý souboj o semifinále s Caroline Garciaovou.

Historie na Turnaji mistryň

Debut.

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Granby, San José (T); French Open, Řím, Sydney, Melbourne 2 (SF)

Největší úspěchy v hale: Ostrava (2K)

Bilance: 41-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 6-9 (kariérní 19-35)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (SF), Wimbledon (-), US Open (1K)

Darja Kasatkinová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Ostrava (2K), San Diego (2K), Guadalajara 2 (OF)

Odehrané zápasy: Šwiateková (2-6 3-6), Gauffová (7-6 6-3)



Iga Šwiateková (1.) - Cori Gauffová (4.) | Stadium Court (neděle 1:00 SEČ)

Iga Šwiateková už má jisté prvenství ve skupině Tracy Austinové a v posledním utkání základní fáze změří síly s debutantkou a nejmladší účastnicí letošního Turnaje mistryň Cori Gauffovou. Všechny čtyři předchozí souboje ovládla Šwiateková, soupeřce nepovolila jediný set.

Šwiatekovou už sice nikdo nemůže sesadit z prvního postupového místa, nicméně světová jednička má stále o co bojovat, ve hře jsou body do žebříčku a také vyšší prize money. Gauffovou letos ve všech třech soubojích deklasovala, maximálně jí povolila čtyři gamy. Vzhledem k formě obou to vypadá na další jednoznačnou výhru.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková bude jen těžko překonávat letošní sezonu. V aktuálním roce odehrála 16 turnajů a osm z nich vyhrála, přidala druhý a třetí grandslamový triumf a je jasnou královnou světového hodnocení. Navíc předvedla historicky nejdelší neporazitelnost v tomto století. Po prvenství na French Open se pár měsíců hledala, ale na posledních třech akcích prošla do finále a do Texasu přijela s parádní bilancí 14-1 z posledních 15 zápasů. Kromě triumfu na US Open a v San Diegu bojovala o titul také v ostravské hale.

Cesta turnajem

V úvodním duelu potkala svou oblíbenou soupeřku Darju Kasatkinovou, Rusce povolila jen pět gamů a vyhrála s ní suverénně i páté letošní střetnutí. Jednoznačně si poradila i s Caroline Garciaovou, které oplatila nedávnou porážku z Varšavy.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaji mistryň debutovala loni a s bilancí 1-2 skončila ve skupinové fázi.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego, US Open, French Open, Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Ostrava (F); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy v hale: Ostrava (F)

Bilance: 66-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 14-1 (kariérní 19-7)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (T), Wimbledon (3K), US Open (T)

Iga Šwiateková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Ostrava (F), San Diego (T)

Odehrané zápasy: Kasatkinová (6-2 6-3), Garciaová (6-3 6-2)

Aktuální forma

Gauffová letos dosáhla na celkem devět minimálně čtvrtfinálových účastí a po senzačním finále na French Open, premiérovém na grandslamech a jediném v tomto roce, se pořádně rozjela. V poslední době předvádí velmi stabilní výkony i výsledky, na pěti z posledních šesti akcí postoupila mezi nejlepší osmičku. Dál se ale ani na jednom turnaji nedostala. Na halových betonech hraje poprvé od předloňského října.

Cesta turnajem

V úvodním zápase narazila na Caroline Garciaovou, celkem čtyřikrát zaváhala na vlastním servisu a prohrála hladce ve dvou setech. Sadu nedokázala uhrát ani s Darjou Kasatkinovou a definitivně přišla o možnost postoupit do semifinále, do nějž se nepodívá ani v deblové soutěži.

Historie na Turnaji mistryň

Debut.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (F); Berlín, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 38-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 0-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-10 (kariérní 7-15)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (F), Wimbledon (3K), US Open (ČF)

Cori Gauffová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: skupina (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: San Diego (ČF), Guadalajara 2 (ČF)

Odehrané zápasy: Garciaová (4-6 3-6), Kasatkinová (6-7 3-6)