6. den na US Open: Kvitovou čeká souboj grandslamových šampionek s Muguruzaovou, Plíšková ve třetím kole vyzve Bencicovou

V rámci šestého hracího dne letošního ročníku US Open budou o postup do druhého týdne bojovat poslední dvě české naděje. Petru Kvitovou čeká střetnutí dvojnásobných grandslamových šampionek s Garbiňe Muguruzaovou, bývalá finalistka Karolína Plíšková v souboji o osmifinále vyzve Belindu Bencicovou. Sobotní šlágr obstarají 21letý Jenson Brooksby a 19letý Carlos Alcaraz.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (21-ČR) - Muguruzaová (9-Šp.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ) Kar. Plíšková (22-ČR) - Bencicová (Švýc.) | Grandstand (21:00 SELČ) • Šlágr dne • Brooksby (USA) - Alcaraz (3-Šp.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (21.) - Garbiňe Muguruzaová (10.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)

Petra Kvitová se na kurt dostane po čtyřech dnech a bude útočit na svou první účast ve druhém týdnu grandslamů od French Open 2020. V cestě jí bude stát bývalá světová jednička Garbiňe Muguruzaová, která může vyrovnat své maximum na US Open. Posledních pět soubojů ovládla Kvitová, ve vzájemné bilanci vede 5-1 a na venkovních betonech 4-0.

Kvitová až na pár výsledků prožívá další podprůměrnou sezonu. Kromě triumfu v Eastbourne a finále v Cincinnati nedokázala na žádném z letošních turnajů dojít dál než do čtvrtfinále. Navíc se jí nedaří na grandslamech, nejdál se dostala do třetího kola Wimbledonu a na účast ve druhém týdnu čeká od French Open 2020. Po solidní travnaté části sezony vstoupila v Torontu do US Open Series a loučila se hned po prvním zápase. Mnohem lepší to bylo v Cincinnati, kde po odvráceném mečbolu prošla až do svého největšího finále po více než dvou letech. Solidní formu potvrdila v úvodním kole US Open, kvalifikantku Eriku Andrejevovou dorazila kanárem. Ve druhém měla po odstoupení Anheliny Kalininové volno.

Muguruzaová loni na venkovních betonech excelovala, včetně Turnaje mistryň ovládla tři podniky a vrátila se do Top 10. Letošní sezona je ovšem v jejím podání katastrofální, za sebou má 14 turnajů, na kontě jen 11 výher a v New Yorku dosáhla na teprve druhou vítěznou sérii v tomto roce. Do aktuálního ročníku závěrečného grandslamu sezony vstoupila dvousetovou výhrou nad často zraněnou Clarou Tausonovou, ve druhé sadě ovšem likvidovala tři setboly v řadě. Také s kvalifikantkou Lindou Fruhvirtovou měla potíže až ve druhém dějství, prohrávala dokonce 1-4 0-40.

Muguruzaová se ve Flushing Meadows herně zvedla, ale svůj nejlepší tenis stále nedokáže hrát stabilně. Toho by měla Kvitová využít a potvrdit, že se jí proti Španělce daří. Pro její soupeřku je navíc US Open jasně nejhorším grandslamem a letos prohrála všech pět soubojů s členkami Top 30.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T); Cincinnati (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 23-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-9

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-5 (kariérní 58-66)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Petra Kvitová - US Open

Kariérní bilance: 32-14

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Toronto (1K), Cincinnati (F)

Cesta turnajem: E. Andrejevová (7-6 6-0), Kalininová (bez boje)

Garbiňe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Sydney (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Sydney (ČF)

Bilance: 11-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 8-7

Bilance proti hráčkám Top 30: 0-5 (kariérní 100-96)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (1K)

Garbiñe Muguruzaová - US Open

Kariérní bilance: 11-9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Toronto (OF), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Tausonová (6-3 7-6), L. Fruhvirtová (6-0 6-4)



Karolína Plíšková (22.) - Belinda Bencicová (13.) | Grandstand (21:00 SELČ)

Karolína Plíšková na US Open po finále v roce 2016 pouze jednou nepostoupila do druhého týdne. Dalšímu konci v úvodních kolech se bude snažit vyhnout proti Belindě Bencicové, která tady byla při posledních dvou startech minimálně ve čtvrtfinále a stejně jako česká dvojka má poslední šanci na letošních grandslamech projít alespoň do osmifinále. Švýcarce se slovenskými kořeny může oplatit více než tři roky starou porážku z Indian Wells.

Plíšková do sezony kvůli zlomenině ruky naskočila až v březnu a návrat jí zatím vůbec nevychází, pouze na třech turnajích se probojovala alespoň do čtvrtfinále. Jejím maximem jsou dvě semifinálové účasti. Do US Open Series vstoupila v San José a skončila ve druhém kole na Amandě Anisimovové. V Torontu se naopak dostala až do semifinále, jenže stejně jako ve dvou předchozích případech nedokázala navázat na solidní letošní výsledek a v Cincinnati se loučila již ve druhém kole. V úvodním kole US Open měla namále, s Magdou Linetteovou prohrávala 1-4 v rozhodující sadě a byla dva míčky od porážky. Ve druhém naopak měla usnadněnou práci, jelikož čelila zraněné krajance Marii Bouzkové.

Rovněž Bencicová letos sbírá lepší i horší výsledky, nicméně na rozdíl od Plíškové už v tomto roce triumfovala a hrála jedno další finále. Překvapivé jsou její slabé výsledky na grandslamech, na Australian Open se loučila už ve druhém kole, na French Open ve třetím a ve Wimbledonu hned v prvním. Přípravu měla podobnou, po čtvrtfinále v Torontu skončila v Cincinnati hned na první soupeřce. Na US Open měla v obou zápasech potíže, po třísetové bitvě s loučící se Andreou Petkovicovou dovolila Soraně Cirsteaové podávat na postup.

Šance na postup jsou vyrovnané, ani jedna z aktérek teď nemá nijak oslnivou ani stabilní formu a oběma se v posledních letech v New Yorku dařilo. Bencicová je ale přece jen v tuto chvíli o něco vyrovnanější hráčkou a mohla by mít stejně jako před třemi lety v Indian Wells mírně navrch.

Tip na vítězku: Belinda Bencicová

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (SF)

Bilance: 17-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-5

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-1 (kariérní 71-79)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Karolína Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 26-9

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: San José (2K), Toronto (SF), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Linetteová (6-2 4-6 7-6), Bouzková (6-3 6-2)

Belinda Bencicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (T); Berlín (F); Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (SF)

Bilance: 33-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-7

Bilance proti hráčkám Top 30: 7-7 (kariérní 68-68)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K), Wimbledon (1K)

Belinda Bencicová - US Open

Kariérní bilance: 18-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Toronto (ČF), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Petkovicová (6-2 4-6 6-4), Cirsteaová (3-6 7-5 6-2)



• Šlágr dne •

Jenson Brooksby (43.) - Carlos Alcaraz (4.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Šlágr sobotního programu obstarají domácí Jenson Brooksby a Carlos Alcaraz, který se řadí mezi největší favority turnaje. Zatímco 21letý Američan může vyrovnat své newyorské i grandslamové maximum, o dva roky mladší Španěl byl na majorech i ve Flushing Meadows ještě o stupínek dál. Talentovaní mladíci změří síly poprvé.

Brooksby kvůli zdravotním potížím přišel o lednové Australian Open a hned na první akci ATP v Dallasu prošel do finále. Na další souboj o titul však čekal až do startu sezony amerických betonů a ani v Atlantě mu útok na premiérový triumf na této úrovni nevyšel. Alespoň si ale spravil chuť po trápení na antuce a trávě. Ve zbytku přípravy se mu nedařilo, na třech turnajích vyhrál jediný zápas. Na US Open ale zatím postupuje s přehledem, v úvodním kole mu vzdal Dušan Lajovič a pak bez ztráty setu přehrál senzačního šampiona nedávného Masters v Cincinnati Bornu Čoriče.

Alcaraz má letos fenomenální bilanci 46 výher a devíti porážek. Silnou měl hlavně první půlku sezony, po triumfu v Rio de Janeiru získal v Miami svou první trofej z Masters a ovládl i Barcelonu a další Masters v Madridu. Po vyřazení ve čtvrtfinále French Open se mu však přestalo dařit a po skončení Wimbledonu se ještě vrátil na antuku, v Hamburku i Umagu prohrál finále. Generálky na US Open se mu nepovedly vůbec, v Montréalu nestačil hned na Tommyho Paula a ve čtvrtfinále v Cincinnati byl nad jeho síly Cameron Norrie. V New Yorku zatím neztratil set, postupně si poradil se Sebastiánem Báezem (skreč) a Federicem Coríou.

Alcaraz je sice o dva roky mladší, nicméně už je ve všech směrech mnohem dál než Brooksby. To ale neznamená, že domácí zástupce nemůže postoupit do dalšího kola. Forma Alcaraze totiž není v posledních měsících přesvědčivá, favoritem je však zaslouženě.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Jenson Brooksby - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Atlanta, Dallas (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta (F)

Bilance: 24-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 13-7

Bilance proti hráčům Top 10: 1-3 (kariérní 1-5)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (3K)

Jenson Brooksby - US Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Washington (1K), Montréal (2K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Lajovič (6-2 6-0 3-0 skreč), (25) Čorič (6-4 7-6 6-1)

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Umag, Hamburk (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (T); Indian Wells (SF)

Bilance: 46-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 16-4

Bilance proti hráčům Top 50: 30-8 (kariérní 44-16)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (OF)

Carlos Alcaraz - US Open

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Montréal (2K), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Báez (7-5 7-5 2-0 skreč), Coría (6-2 6-1 7-5)