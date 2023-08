6. den National Bank Open: Největšího favorita Sinnera čeká přemožitel Alcaraze, Šwiateková se utká s Pegulaovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále žen • Šwiateková (1-Pol.) - Pegulaová (4-USA) | Court Central (18:30 SELČ) Rybakinová (3-Kaz.) - Samsonovová (15-) | Court Central (23:59 SELČ) • Semifinále mužů • Davidovich (Šp.) - de Minaur (Austr.) | Center Court (20:30 SELČ) Paul (12-USA) - Sinner (7-It.) | Center Court (neděle 1:30 SELČ)

Semifinále žen

Iga Šwiateková (1.) - Jessica Pegulaová (3.) | Court Central (18:30 SELČ)

Iga Šwiateková musela ve druhém zápase po sobě do rozhodující sady, nicméně proti Danielle Collinsové v ní nečelila brejkbolu, rozjetou Američanku zdolala 6:3, 4:6, 6:2 a pokračuje v debutu v Montrealu. Jedná se o její jubilejní 50. vítězství v aktuální sezoně, letošní bilanci ve třísetových duelech si vylepšila na 7:3.

Světová jednička přijela do Kanady po triumfu na domácí půdě ve Varšavě, kde za celý týden neztratila set a získala svou první trofej z podniků WTA 250. V Montrealu zatím odehrála tři utkání a ve všech měla potíže, po volném losu v prvním kole přehrála 7:6, 6:2 Karolínu Plíškovou a pak 6:1, 4:6, 6:4 Karolínu Muchovou.

Na National Bank Open účinkuje potřetí v kariéře, v letech 2019 a 2022 vypadla ve druhém dějišti turnaje v Torontu už v osmifinále. Pokud by v Montrealu ukořistila titul, dostala by se do vedení v hodnocení letošní sezony, čímž by si určitě zvedla sebevědomí před blížící se obhajobou triumfu na US Open.

Od začátku loňské sezony posbírala už 21 semifinále (bilance 15:4, jednou odstoupila). V sobotu bude útočit na své 10. kariérní a třetí letošní finále na akcích WTA 1000, v souboji o titul letos neuspěla v Dubaji ani Madridu. A také se může stát teprve druhou polskou finalistkou National Bank Open po Agnieszce Radwaňské (triumf 2014).

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Bilance: 50:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 24:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:4 (kariérní 25:12)

Bilance v semifinále WTA 1000: 2:1 (kariérní 7:1)

Bilance v semifinále: 6:1 (kariérní 19:5)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF)

Iga Šwiateková - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: semifinále (Montreal 2023)

Loňský výsledek (Toronto): osmifinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Varšava (T)

Cesta turnajem: volný los, Kar. Plíšková (7:6, 6:2), (14) Muchová (6:1, 4:6, 6:4), Collinsová (6:3, 4:6, 6:2)

Jessica Pegulaová přetlačila 6:2, 5:7, 7:5 vítězku předchozího turnaje ve Washingtonu a svou deblovou parťačku Cori Gauffovou a prošla třetím rokem po sobě do semifinále National Bank Open. Proti krajance podávala na setrvání v zápase, ale přece jen jí po tuhém boji nedávnou porážku z Eastbourne oplatila.

Devětadvacetiletá Američanka, která v předchozích kolech porazila ve dvou setech Jasmine Paoliniovou i Julii Putincevovou, se nyní bude muset vypořádat se sérií čtyř semifinálových nezdarů. Do finále se nepodívala v Dubaji, Miami, Charlestonu ani Washingtonu a celkově má v semifinále negativní úspěšnost 6:10.

V obou předchozích semifinálových duelech na tomto prestižním kanadském podniku měla smůlu, pokaždé totiž narazila na pozdější šampionku. Recept nenašla na Camilu Giorgiovou předloni tady v Montrealu ani Simonu Halepovou loni ve druhém dějišti turnaje v Torontu. Oběma podlehla ve třech setech a do finále se nepodívala.

Aby pošetřila síly, odhlásila se na probíhající akci z deblové soutěže. V sobotu se pokusí vylepšit svou vysoce negativní bilanci 1:5 v soubojích se světovými jedničkami, pět z nich sehrála právě se Šwiatekovou. Na National Bank Open naposledy z Američanek triumfovala Serena Williamsová v roce 2013.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (F); Washington, Charleston, Miami, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (F); Washington, Miami, Dubaj (SF)

Bilance: 40:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 24:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:4 (kariérní 13:26)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:2 (kariérní 2:5)

Bilance v semifinále: 1:4 (kariérní 6:10)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K), Wimbledon (ČF)

Jessica Pegulaová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 10:2

Nejlepší výsledek: semifinále (Montreal 2021 a 2023, Toronto 2022)

Loňský výsledek (Toronto): semifinále

Bilance v semifinále: 0:2

Generálka: Washington (SF)

Cesta turnajem: volný los, Putincevová (6:4, 6:4), Paoliniová (6:4, 6:0), (6) Gauffová (6:2, 5:7, 7:5)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 5:2. Polka prohrála úvodní střetnutí ve Washingtonu 2019 (tehdy jí bylo 18 let) a ještě jedno z těch letošních v týmovém United Cupu. Vedoucí žena žebříčku by měla mít celkem jasně navrch, podobně jako v posledním měření sil v únoru ve finále v Dauhá, kde dominovala 6:3, 6:0.

Jelena Rybakinová (4.) - Ljudmila Samsonovová (18.) | Court Central (23:59 SELČ)

Jelena Rybakinová má za sebou pořádně hektickou cestu do semifinále. Čtvrtfinálový souboj s Darjou Kasatkinovou zahájila až ve 23:30 montrealského času a Rusku udolala 5:7, 7:5, 7:6 ve 2:54 ráno. Čtyřiadvacetiletá Kazachstánka byla velmi blízko vyřazení, její soupeřka podávala na postup ve druhé i rozhodující sadě.

Proti Kasatkinové byla několikrát dva míčky od porážky, a v koncovce dokonce likvidovala mečbol. Po suverénně nejdelším zápase kariéry se stala první kazašskou semifinalistkou v historii National Bank Open. Zároveň navýšila své vedení v letošní statistice vyhraných tie-breaků (14) a upravila svou letošní bilanci na WTA 1000 na 22:2.

Potíže měla i v předchozích kolech. Kvůli počasí bojovala dva dny s vracející se Jennifer Bradyovou (6:7, 7:6, 6:3) a následně potřebovala ošetření pravé paže v duelu se Sloane Stephensovou (6:3, 6:3), který zakončila okolo 11. hodiny večerní. Na kurtech strávila sedm hodin a 23 minut, což je podstatně méně, než kolik času musela trávit čekáním v šatně.

Světová čtyřka je letos v semifinále neporažena, všechna čtyři předchozí absolvovala na podnicích WTA 1000 či vyšších. To zahrnuje triumfy v Indian Wells a Římě a finálové účasti na Australian Open a v Miami. V semifinále na nejvyšší úrovni má vysoce pozitivní úspěšnost 14:6, od začátku loňské sezony 7:1.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F)

Bilance: 40:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 24:5

Bilance proti hráčkám TOP 20: 13:6 (kariérní 33:29)

Bilance v semifinále WTA 1000: 3:0 (kariérní 3:0)

Bilance v semifinále: 4:0 (kariérní 14:6)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (3K), Wimbledon (ČF)

Jelena Rybakinová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: semifinále (Montreal 2023)

Loňský výsledek (Toronto): 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Bradyová (6:7, 7:6, 6:3), Stephensová (6:3, 6:3), (10) Kasatkinová (5:7, 7:5, 7:6)

Ljudmila Samsonovová porazila v rozmezí osmi hodin šampionku letošního Australian Open a také vítězku posledních olympijských her. Páteční dvojboj zahájila skoro tříhodinovou bitvou s Arynou Sabalenkovou (7:6, 4:6, 6:3) a zakončila výhrou 6:4, 6:4 nad Belindou Bencicovou. Zajistila si tak své první semifinále na akcích WTA 1000.

Proti Bělorusce zlikvidovala 11 ze 13 brejkbolů a připsala si premiérový skalp TOP 3, v následujícím duelu se Švýcarkou odvrátila všech pět hrozeb. Nasazená patnáctka, která na National Bank Open startuje teprve podruhé, musela jako jediná ze semifinalistek odehrát čtyři zápasy, jelikož neměla v úvodním kole volno.

Čtyřiadvacetiletá Ruska loni touto dobou excelovala a vybojovala titul ve Washingtonu, Clevelandu a Tokiu. V letošní sezoně se jí začalo pravidelněji dařit až v posledních dnech, na 12 z 16 úvodních turnajů nezvládla více než jeden zápas a teď si zahraje semifinále druhým týdnem po sobě (Washington).

Ačkoli se v letošním roce drží v TOP 20 žebříčku, nastoupí v probíhající sezoně ke svému teprve třetímu semifinále. V únoru v Abú Zabí nevyužila mečboly ve finále s Bencicovou a před týdnem ve Washingtonu v aktuální fázi podlehla Cori Gauffové. Celkově má v semifinálových duelech na nejvyšší tour bilanci 5:5.

Ljudmila Samsonovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (F); Washington (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (F); Washington (SF)

Bilance: 23:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 15:9

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:4 (kariérní 4:7)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 1:1 (kariérní 5:5)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Ljudmila Samsonovová - National Bank Open (Montreal + Toronto)

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: semifinále (Montreal 2023)

Loňský výsledek (Toronto): nehrála

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Washington (SF)

Cesta turnajem: Siniaková (4:6, 6:2, 6:3), Qinwen Zheng (6:3, 6:2), (2) Sabalenková (7:6, 4:6, 6:3), (12) Bencicová (6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: Samsonovová vede 2:0, navrch měla v prvním kole předloni tady v Montrealu i loni v Tokiu. Velkou roli může v tomto střetnutí sehrát fyzická kondice, protože obě aktérky mají za sebou velmi náročnou cestu do semifinále. Rybakinová a Samsonovová se velmi dobře znají už z juniorek, Rybakinová vyhrála na antuce v Umagu 2016.

Semifinále mužů

Alejandro Davidovich (37.) - Alex de Minaur (18.) | Center Court (20:30 SELČ)

Alejandro Davidovich sehrál na Masters v Torontu už čtyři zápasy. Až na bitvu s Casperem Ruudem, jehož zdolal v tie-breaku rozhodující sady, dominoval. Jeffreymu Johnovi Wolfovi, Alexanderovi Zverevovi ani Mackenziemu McDonaldovi nepovolil v ani jednom setu více než čtyři gamy.

Zatímco loni bojoval 24letý Španěl se stabilitou, letos tento problém vyřešil. Na posledních akcích ve Wimbledonu a Bastadu ovšem utrpěl zdrcující porážky, které mohly ohrozit jeho další působení v aktuální sezoně. O to více je pro něj momentální tažení v kanadské metropoli důležité. Všech pět předchozích letošních čtvrtfinále posbíral od ledna do konce dubna a teprve až teď se poprvé v tomto roce probil do semifinále.

Semifinále na podnicích Masters absolvuje podruhé, loni na antuce v Monte Carlu podlehl až ve finále Stefanosovi Tsitsipasovi. Po cestě do něj porazil mimo jiné Novaka Djokoviče a v semifinále Grigora Dimitrova. Tento výsledek hrál zásadní roli v jeho debutu v TOP 30 světového hodnocení.

Alejandro Davidovich - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (SF)

Bilance: 26:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 14:6

Bilance proti hráčům TOP 20: 4:11 (kariérní 14:36)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 1:0)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 1:3)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K), Wimbledon (3K)

Alejandro Davidovich - National Bank Open (Toronto + Montreal)

Kariérní bilance: 4:2

Nejlepší výsledek: semifinále (Toronto 2023)

Loňský výsledek (Montreal): 1. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Wolf (6:0, 6:2), (13) Zverev (6:1, 6:2), (3) Ruud (7:6, 4:6, 7:6), McDonald (6:4, 6:2)

Alex de Minaur předvedl ve druhém utkání po sobě parádní obrat v úvodním setu. Po likvidaci manka 1:5 proti Taylorovi Fritzovi se mu to podařilo proti ještě větší hrozbě, a sice Daniilovi Medveděvovi. S bývalým šampionem kanadského Masters prohrával v obou dějstvích o brejk a v tie-breaku první sady už 1:5. Přesto zvítězil ve dvou setech a vzájemnou bilanci s ruskou jedničkou upravil na 2:4 ze svého pohledu.

V probíhající sezoně zaznamenal několik zklamání a brzkých vyřazení, ovšem zlepšil se na větších turnajích i v soubojích s nejlepšími hráči světa. To pro něj musí být velkou satisfakcí, protože byl v minulosti několikrát kritizován za absenci postupů do závěrečných kol na větších akcích a také neschopnost porážet soupeře ze špičky.

Se zástupci TOP 10 má sice stále vysoce negativní bilanci 13:34, ovšem v aktuálním roce s nimi vyhrál šest z 10 střetnutí. V Torontu vyřadil už dva (Fritz a Medveděv). Důležité je také zmínit fakt, že před cestou do kanadské metropole se zúčastnil 35 hlavních soutěží na Masters a ani jednou se nepodíval do čtvrtfinále.

Čtyřiadvacetiletý Australan je letos v semifinále neporažen (3:0). Recept našel na Holgera Runeho v Acapulku (triumf) i v londýnském Queen's Clubu (finále) a také před týdnem na Dominika Köpfera v Los Cabos (finále).

Alex de Minaur - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (T); Los Cabos, Queens (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko (T); Los Cabos (F)

Bilance: 31:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 18:6

Bilance proti hráčům TOP 50: 14:10 (kariérní 90:78)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 3:0 (kariérní 13:7)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Alex de Minaur - National Bank Open (Toronto + Montreal)

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: semifinále (Toronto 2023)

Loňský výsledek (Montreal): osmifinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Atlanta (ČF), Los Cabos (F)

Cesta turnajem: (11) Norrie (7:5, 6:4), Diallo (6:4, 7:5), (8) Fritz (7:6, 4:6, 6:1), (2) Medveděv (7:6, 7:5)

Vzájemná bilance: Davidovich vede 3:1. Oba aktéři předčili v Torontu očekávání a budou si po cenných skalpech věřit. Očekáváme těsný průběh. Mírně navrch by mohl mít v souboji 24letých talentů de Minaur, který je zkušenější a momentálně v lepší formě.

Tommy Paul (14.) - Jannik Sinner (8.) | Center Court (neděle 1:30 SELČ)

Tommymu Paulovi se druhým rokem po sobě podařilo na kanadském Masters vyřadit Carlose Alcaraze. Letošní vítězství je ještě cennější, protože do Toronta nedorazil v dobré formě a Španěl přijel po triumfu ve Wimbledonu a coby světová jednička.

Šestadvacetiletý Američan měl na betonech vynikající úvodní měsíce roku. Po senzačním semifinále na Australian Open se probojoval do finále v Acapulku a postupně se usadil v TOP 20 pořadí. Od začátku antukového jara se však trápil se slabší formou, která přetrvávala až do tohoto týdne.

V sobotu nastoupí ke svému premiérovému semifinále na Masters a může navázat na Reillyho Opelku. Jeho krajan v posledním ročníku Masters v Torontu (2021) přetlačil v semifinále ve třech setech Stefanose Tsitsipase a neuspěl až ve finále proti Daniilovi Medveděvovi.

Tommy Paul - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Acapulko (F); Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko (F); Australian Open (SF)

Bilance: 35:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 20:7

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:3 (kariérní 8:15)

Bilance v semifinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 3:4)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Tommy Paul - National Bank Open (Toronto + Montreal)

Kariérní bilance: 9:3

Nejlepší výsledek: semifinále (Toronto 2023)

Loňský výsledek (Montreal): čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Los Cabos (ČF)

Cesta turnajem: Schwartzman (6:3, 3:6, 6:4), F. Cerúndolo (7:6, 6:7, 6:3), Giron (6:3, 6:2), (1) Alcaraz (6:3, 4:6, 6:3)

Jannik Sinner měl cestu do semifinále značně usnadněnou. Úvodní kolo coby jeden z nejvýše nasazených hrát nemusel a k osmifinále mu nenastoupil Andy Murray. Na postup mezi nejlepší kvarteto mu tak stačilo odehrát pouhé dva zápasy a jen pět setů (všechny skončily poměrem 6:3 nebo 6:4). Ve čtvrtfinále zdolal rozjetého Gaëla Monfilse.

V letošní sezoně byl několikrát velmi blízko prvnímu triumfu na Masters. Ten mu znemožnili hlavně Daniil Medveděv, Carlos Alcaraz a Holger Rune, kteří už ovšem v Torontu dohráli. Jednadvacetiletý Ital navíc strávil na kurtu ze všech přeživších nejméně času a je žebříčkově nejvýše postaveným semifinalistou. V kanadské metropoli má tak jasně největší šanci získat svůj nejcennější titul a cokoli jiného než triumf by mohl považovat za selhání.

Na Masters dosud absolvoval čtyři semifinále a všechna měla těsný průběh. Hned třikrát se v této fázi představil letos, v Indian Wells podlehl Alcarazovi a o dva týdny později v Miami ho porazil a v Monte Carlu nedotáhl solidní náskok proti Runemu.

Ani v aktuální sezoně se mu zdravotní potíže nevyhýbají. Už třikrát musel skrečovat či odstoupit a přišel i o turnaj v Umagu, kde měl obhajovat loňský triumf. Přesto dosahuje i v probíhajícím roce na skvělé výsledky. Například na své poslední akci ve Wimbledonu došel až do semifinále, v němž ho zastavil obhájce titulu Novak Djokovič.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (T); Miami, Rotterdam (F); Wimbledon, Monte Carlo, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (F); Indian Wells (SF)

Bilance: 39:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 16:4

Bilance proti hráčům TOP 20: 5:6 (kariérní 25:32)

Bilance v semifinále Masters: 1:2 (kariérní 2:2)

Bilance v semifinále: 3:3 (kariérní 10:8)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (SF)

Jannik Sinner - National Bank Open (Toronto + Montreal)

Kariérní bilance: 3:2

Nejlepší výsledek: semifinále (Toronto 2023)

Loňský výsledek (Montreal): osmifinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Berrettini (6:4, 6:3), A. Murray (bez boje), Monfils (6:4, 4:6, 6:3)

Vzájemná bilance: 1:1. Paul si nejspíše bude po skalpu světové jedničky Carlose Alcaraze hodně věřit. Favorizovaný Sinner má však mnohem více zkušeností se závěrečnými koly na největších turnajích a hlavně jeho výkon a fyzická kondice rozhodnou o výsledku.

WTA Montreal / Program 6. hracího dne

• COURT CENTRAL • (od 18:30 SELČ)

1. Šwiateková (1-Pol.) - Pegulaová (4-USA)

2. Krawczyková/Schuursová (5-USA/Niz.) - Hunterová/Mertensová (2-Austr./Belg.)

3. Rybakinová (3-Kaz.) - Samsonovová (15-) / nejdříve ve 23:59 SELČ

4. Aojamaová/Šibaharaová (7-Jap.) - L. Chan/Z. Yang (Tchaj-wan/Čína)

ATP Toronto / Program 6. hracího dne

• CENTER COURT • (od 18:30 SELČ)

1. Granollers/Zeballos (7-Šp./Arg.) - Arévalo/Rojer (Salv./Niz.)

2. Davidovich (Šp.) - de Minaur (Austr.) / nejdříve ve 20:30 SELČ

3. Krawietz/Pütz (6-Něm.) - Ram/Salisbury (3-USA/Brit.) / nejdříve ve 23:59 SELČ

4. Paul (12-USA) - Sinner (7-It.) / nejdříve v neděli v 1:30 SELČ