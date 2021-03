6. den v Dubaji: Krejčíková se o finále utká s Teichmannovou, Muguruzaová se střetne s Mertensovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (ČR) - Teichmannová (Švýc.) | Centre Court (16:00 SEČ) • Další semifinále dvouhry žen • Muguruzaová (9-Šp.) - Mertensová (10-Belg.) | Centre Court (14:00 SEČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (63.) - Jil Teichmannová (54.) | Centre Court (16:00 SEČ)

Naprosto nečekané semifinále obstarají Barbora Krejčíková a Jil Teichmannová. Pětadvacetiletá Češka i o dva roky mladší Švýcarka nastoupí ke svému největšímu semifinále v kariéře. Jediný předchozí vzájemný duel loni v kvalifikaci v ostravské hale jasně vyhrála Krejčíková.

Krejčíková bude usilovat o své druhé finále na hlavním okruhu, před čtyřmi lety na antuce v Norimberku prohrála souboj o titul s Kiki Bertensovou. Teichmannová finále hrála už třikrát a dvakrát byla úspěšná.

Krejčíková má výbornou formu a dnes ji čeká soupeřka, která do semifinále rozhodně neprošla náhodou. Teichmannová rovněž neztratila set a využila příznivého losu, v Dubaji hraje opravdu parádně. Českou naději tak nečeká vůbec nic jednoduchého, nás diváky nejspíše čeká pořádná bitva.

Tip: Krejčíková ve třech setech

Aktuální forma

Krejčíková má za sebou nejlepší sezonu ve dvouhře a i letos si vede velmi dobře, už podruhé se dostala do čtvrtfinále. To první absolvovala na generálce v Melbourne a poté došla do druhého kola Australian Open. Poslední podnik v Dauhá se jí i kvůli zranění nohy nepovedl, ve druhém kole kvalifikace prohrála s hráčkou druhé stovky Cristinou Bucsaovou.

Cesta turnajem

V Dubaji ovšem ještě neztratila set, když začala nečekaným skalpem nasazené Marie Sakkariové, poté nedala šanci grandslamovým šampionkám Jeleně Ostapenkové ani Světlaně Kuzněcovové a ve čtvrtfinále smetla chybující Anastasii Potapovovou.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Krejčíková v hlavní soutěži dubajského podniku debutuje.

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (semifinále)

Bilance: 9-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-0 (kariérní 15-11)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Barbora Krejčíková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Dauhá (kvalifikace)

Cesta turnajem: (16) Sakkariová (6-2 7-6), Ostapenková (6-3 6-1), Kuzněcovová (6-3 6-2), Potapovová (6-0 6-2)

Aktuální forma

Teichmannové se zpočátku v Austrálii nedařilo, ale po skončení úvodního grandslamu sezony si v Melbourne zahrála čtvrtfinále, a v Adelaide dokonce semifinále.

Cesta turnajem

V Dubaji začala drtivým vítězstvím nad kvalifikantkou Katarinou Zavackou, poté jí vzdala Petra Kvitová a v osmifinále jasně přehrála Ons Džabúrovou. Šanci nedala ani ve čtvrtfinále Cori Gauffové, se kterou prohrála oba úvodní zápasy letošní sezony. Také Švýcarka do semifinále prošla bez ztráty setu.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Teichmannová se hlavní soutěže dubajského turnaje účastní poprvé, loni vypadla v kvalifikaci.

Jil Teichmannová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (semifinále)

Bilance: 10-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 10-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-1 (kariérní 17-20)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Jil Teichmannová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Zavacká (6-1 6-2), (4) Kvitová (6-2 3-4 skreč), Džabúrová (6-3 6-3), Gauffová (6-3 6-3)



• Další semifinále dvouhry žen •

Garbiñe Muguruzaová (16.) - Elise Mertensová (18.) | Centre Court (14:00 SEČ)

Ještě před nástupem Barbory Krejčíkové se odehraje první semifinále mezi Garbiñe Muguruzaovou a Elise Mertensovou. Zatímco Muguruzaová je v Dubaji v semifinále už potřetí a pokusí se poprvé uspět, Mertensová si na prestižním dubajském turnaji semifinále zahraje poprvé a zaútočí na své největší finále. Jediný dosavadní souboj se odehrál na US Open 2016, Muguruzaová tehdy zvítězila po obratu.

Sedmadvacetiletá Muguruzaová bude usilovat o své třetí letošní a celkově 15. finále, na triumf čeká už od dubna 2019. O dva roky mladší Mertensová naopak ve svém jediném letošním finále (generálka v Melbourne) uspěla a upravila svou finálovou bilanci na 6-3.

Muguruzaová i Mertensová už dlouho hrají v parádní formě a momentálně patří k nejstabilnějším a nejlepším hráčkám na okruhu. Muguruzaová je ale přece jen proti těm nejlepším úspěšnější a měla by v semifinále potvrdit roli favoritky. Mertensová navíc byla už v minulém kole na pokraji vyřazení, proti Jessice Pegulaové čelila třem mečbolům.

Tip: Muguruzaová ve dvou setech

Aktuální forma

Muguruzaová má letos parádní formu a na všech čtyřech předchozích akcích prošla minimálně do osmifinále. Letos už dvakrát bojovala o trofej, ale ani v jednom případě neuspěla, nejdříve na generálce v Melbourne a naposledy před týdnem v Dauhá, kde ve finále jasně nestačila na Petru Kvitovou.

Cesta turnajem

V Dubaji po cestě do čtvrtfinále neztratila set a zápas od zápasu se zlepšovala. Nejvíce práce měla v prvním kole s Irinou Beguovou, o něco méně s Amandou Anisimovovou a v osmifinále povolila jen čtyři hry grandslamové šampionce Ize Šwiatekové. Ve čtvrtfinále znovu po týdnu narazila na Arynu Sabalenkovou a i tentokrát ji zdolala ve třech setech.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Muguruzaová v Dubaji startuje posedmé a postupem do semifinále vyrovnala své maximum z let 2015 a 2018. Loni ve čtvrtfinále nestačila na Jennifer Bradyovou.

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Bilance: 16-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 16-4

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 29-26)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 3-5)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Garbiñe Muguruzaová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 14-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2015, 2018, 2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0-2

Generálka: Dauhá (finále)

Cesta turnajem: Beguová (6-3 7-5), Anisimovová (6-4 6-2), (8) Šwiateková (6-0 6-4), (3) Sabalenková (3-6 6-3 6-2)

Aktuální forma

Mertensová má po loňské koronavirové pauze vynikající formu, Belgičanka vyhrála 34 ze 43 zápasů a na sedmi z posledních deseti turnajů prošla minimálně do čtvrtfinále. V Dubaji hraje svůj první turnaj od Australian Open.

Cesta turnajem

Mertensová měla hned na úvod překvapivé potíže s lucky loserem Viktorijí Tomovovou, proti které dokonce musela utkání otáčet. V následujících kolech proti Shelby Rogersové i Caroline Garciaové naopak byla suverénní. Ve čtvrtfinále byla třikrát jediný míček od vyřazení, přesto rozjetou Jessicu Pegulaovou zdolala a dorazila ji "kanárem".

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Mertensová se prestižního dubajského turnaje účastní popáté a nikdy předtím se nedostala ani do čtvrtfinále. Loni ve druhém kole nestačila na svou deblovou parťačku Arynu Sabalenkovou.

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (vítězka)

Bilance: 11-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 11-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 8-22)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Elise Mertensová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Tomovová (4-6 6-2 6-4), Rogersová (6-3 6-3), Garciaová (6-4 6-2), Pegulaová (5-7 7-5 6-0)