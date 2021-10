NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (1-ČR) - Haddadová Maiaová (Braz.) | Stadium 3 (22:00 SELČ) Krejčíková (3-ČR) - Anisimovová (USA) | Stadium 2 (úterý 5:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Andreescuová (16-Kan.) - Kontaveitová (18-Est.) | Stadium 2 (21:30 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (3.) - Beatriz Haddadová Maiaová (115.) | Stadium 3 (22:00 SELČ)

Jedna z největších favoritek Karolína Plíšková se o osmifinále popere s lucky loserem Beatriz Haddadovou Maiaovou, která se vrací po dopingovém trestu. S aktuálně 115. a bývalou 58. hráčkou světa se už jednou potkala, na Australian Open 2018 jí povolila pouhé dva gamy.

Plíšková postupem do finále Wimbledonu definitivně zlomila krizi, o titul bojovala také v Montréalu a Římě, přesto na první trofej od loňského ledna stále čeká. Dařilo se jí i na posledních dvou akcích, v Cincinnati se probila do semifinále a na grandslamovém US Open skončila ve čtvrtfinále na raketě Marie Sakkariové. Od té doby nehrála. V Indian Wells si na úvod poradila s kvalifikantkou Magdalenou Frechovou.

Haddadová Maiaová se po dopingovém trestu vrátila loni v září a ve zbytku sezony vyhrála 27 z 29 zápasů. Daří se jí i letos (bilance 65-19) a už má na dosah návrat do elitní stovky. Na nejvyšším okruhu ale moc úspěšná není, ve Wimbledonu i na US Open vypadla v kvalifikaci a na poslední generálce v Chicagu v prvním kole. V Indian Wells ve finále kvalifikace nestačila na Usue Maitane Arconadaovou, po odhlášení nasazené hráčky však dostala druhou šanci a smetla Majar Šarífovou.

Plíšková by neměla mít s dnešní soupeřkou žádné výraznější potíže. Haddadová Maiaová má sice po návratu skvělou bilanci, ale to jen díky výkonům na nižším okruhu ITF.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montréal, Wimbledon, Řím (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 35-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 21-10

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 6-1 (kariérní 237-108)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (finále), US Open (čtvrtfinále)

Karolína Plíšková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 19-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2016-17)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Frechová (7-5 6-2)

Beatriz Haddadová Maiaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (3. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (3. kolo)

Bilance: 65-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 30-10

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 1-6)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála), Wimbledon (kvalifikace), US Open (kvalifikace)

Beatriz Haddadová Maiaová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: ITF W60 Caldas da Rainha (semifinále), WTA 125k Columbus (čtvrtfinále), Chicago 2 (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Šarífová (6-3 6-0)



Barbora Krejčíková (5.) - Amanda Anisimovová (81.) | Stadium 2 (úterý 5:00 SELČ)

Barbora Krejčíková předevčírem úspěšně zahájila svůj debut v hlavní soutěži BNP Paribas Open a o postup do osmifinále se utká s Amandou Anisimovovou, která může vyrovnat svůj nejlepší výsledek na domácí prestižní akci. S o pět let mladší Američankou se česká dvojka střetne poprvé.

Krejčíková od konce května prožívá naprosto parádní období, má bilanci 30-4 a získala své první tituly, když nenašla přemožitelku ve Štrasburku, na French Open ani domácích betonech v pražské Stromovce. Naposledy se představila na US Open, ve čtvrtfinále nestačila na Arynu Sabalenkovou. V Indian Wells měla na úvod překvapivé potíže se Zarinou Dijasovou, s kvalifikantkou dokonce musela do rozhodujícího setu.

Anisimovová se od senzačního semifinále na předloňském French Open stále trápí, i když se v posledních týdnech herně zvedla. Na posledních dvou turnajích měla smůlu na soupeřky, na US Open ve druhém kole prohrála bitvu s Karolínou Plíškovou a v Chicagu v té samé fázi narazila na Elinu Svitolinovou. V Indian Wells nedala šanci Katrině Scottové ani Camile Giorgiové.

Krejčíková je jen mírnou favoritkou. Letošní vítězka French Open v úvodním zápase moc nepřesvědčila, kdežto Anisimovová v obou utkáních předvedla solidní formu. Jednu z největších favoritek nečeká nic jednoduchého a bude hodně záležet na tom, kolik nevynucených chyb mladá Američanka spáchá.

Tip: Krejčíková ve třech setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, French Open, Štrasburk (triumf); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (triumf); Dubaj (finále)

Bilance: 44-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 26-9

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 17-1 (kariérní 28-12)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)

Barbora Krejčíková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 1-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Dijasová (6-4 3-6 6-1)

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Parma (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (osmifinále)

Bilance: 18-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 12-7

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-5 (kariérní 3-13)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (2. kolo)

Amanda Anisimovová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Chicago 2 (2. kolo)

Cesta turnajem: Scottová (6-1 6-1), (30) Giorgiová (6-4 6-1)



• Cesta za obhajobou titulu •

Bianca Andreescuová (21.) - Anett Kontaveitová (20.) | Stadium 2 (21:30 SELČ)

Bianca Andreescuová bude v obhajobě předloňského triumfu pokračovat šlágrem proti své žebříčkové sousedce a sedm zápasů neporažené Anett Kontaveitové, která může vyrovnat své maximum na turnaji. Ve vzájemné bilanci vede 2-0 Kontaveitová, předloni v Miami jí Andreescuová vzdala a letos na trávě v Eastbourne vyhrála jasně.

Andreescuová se po více než roční pauze vrátila solidně a uhrála semifinále na menší akci v Melbourne a finále na velkém podniku v Miami. Od té doby se jí však nedaří, dva zápasy po sobě zvládla už jen ve Štrasburku (odstoupila před čtvrtfinále) a na US Open, kde v roli obhájkyně titulu skončila v osmifinále. V Chicagu se dokonce loučila hned na úvod po porážce se Shelby Rogersovou. V Indian Wells měla potíže hned na úvod s Alison Riskeovou.

Kontaveitová měla v létě menší krizi, když prohrála pět duelů v řadě. Od té doby ale zvládla 14 z 15 utkání, triumfovala v Clevelandu a ostravské hale a uhrála třetí kolo US Open. Z poslední generálky v Chicagu před utkáním druhého kola odstoupila. V kalifornské poušti jí v úvodním zápase vzdala kvalifikantka Martina Trevisanová.

Kontaveitová je favoritkou zaslouženě, v posledních týdnech má mnohem lepší formu a měla by ukončit neporazitelnost Andreescuové na "pátém grandslamu".

Tip: Kontaveitová ve třech setech

Bianca Andreescuová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (finále); Melbourne 4 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (finále); Melbourne 4 (semifinále)

Bilance: 17-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 14-7

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-1 (kariérní 6-4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)

Bianca Andreescuová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8-0

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: triumf

Generálka: Chicago 2 (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Riskeová (7-6 5-7 6-2)

Anett Kontaveitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ostrava, Cleveland (triumf); Eastbourne, Melbourne 3 (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (triumf); Melbourne 3 (finále)

Bilance: 33-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 19-9

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 3-1 (kariérní 14-11)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Anett Kontaveitová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Generálka: Ostrava (triumf), Chicago 2 (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Trevisanová (6-3 5-2 skreč)