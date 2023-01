6. den v Melbourne: Fruhvirtová vyzve Vondroušovou, Plíšková se utká s Gračovovou. Djokoviče čeká šlágr s Dimitrovem

• Češi v akci •

Karolína Plíšková (31.) - Varvara Gračovová (97.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

Karolína Plíšková už při osmém startu v řadě postoupila do třetího kola Australian Open a i do dalších kol má příznivý los. Nejprve ale musí semifinalistka ročníku 2019 zvládnout premiérový souboj s Varvarou Gračovovou, která je v této fázi majorů popáté v kariéře a ještě nikdy v ní neuhrála set.

Plíšková o loňské australské léto kvůli zlomenině ruky přišla, na kurty se vrátila až v březnu a sezona pro ni rozhodně povedená nebyla. Navíc ji zakončila čtyřmi porážkami v řadě a s nelichotivou bilancí 21-21. Po celý loňský rok střídala lepší a horší období a pouze dvakrát se podívala do semifinále. Nedaří se jí ani v úvodu letošního roku, na obou podnicích v Adelaide skončila hned v prvním kole po jasných prohrách s Jelenou Ostapenkovou a Danielle Collinsovou. V úvodních dvou kolech na Australian Open přehrála po velice solidním výkonu Xiyu Wang a Julii Putincevovou.

Gračovové se daří právě na grandslamech, už čtyřikrát byla ve třetím kole. Na turnajích WTA je to ovšem v poslední době bída, loni uhrála jen jedno čtvrtfinále. A to v září v Čennaí, kde přerušila sérii 10 porážek, ukončila tříměsíční čekání na výhru a prohrála s pozdější šampionkou Lindou Fruhvirtovou. Na úvodní grandslam sezony se připravovala v Aucklandu a Hobartu a ani na jednom podniku neprošla kvalifikací. V Melbourne smetla mizerně hrající krajanku Darju Kasatkinovou i kvalifikantku Lucreziu Stefaniniovou.

Plíšková je jasnou favoritkou. Gračovová je však právě na grandslamech nejsilnější a nemusí být vůbec jednoduchou soupeřkou, vždyť v prvním kole deklasovala světovou osmičku Darju Kasatkinovou. Její krajanka ovšem předvedla mizerný výkon a výprask byl zasloužený. Pokud česká zástupkyně naváže na výkony z předchozích dvou zápasů, pak by měla úlohu favoritky potvrdit a Gračovovou do jejího prvního osmifinále na grandslamech nepustit. Ruska se umí na majorech vzepřít papírovým předpokladům, nicméně ve třetím kole dosud čelila Petře Martičové, Martě Kosťukové, Anastasii Pavljučenkovové a Elise Mertensové a dohromady uhrála pouhých 19 gamů.

Tip na vítězku: Karolína Plíšková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (3K)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-0 (kariérní 131-55)

Karolína Plíšková - Australian Open

Kariérní bilance: 24-9

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Adelaide 1 (1K), Adelaide 2 (1K)

Cesta turnajem: Xiyu Wang (6-1 6-3), Putincevová (6-0 7-5)

Varvara Gračovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (3K)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 1-0 (kariérní 11-20)

Varvara Gračovová - Australian Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Auckland (Q), Hobart (Q)

Cesta turnajem: (8) Kasatkinová (6-1 6-1), Stefaniniová (6-3 6-1)



Linda Fruhvirtová (82.) - Markéta Vondroušová (86.) | 1573 Arena (4:30 SEČ)

Český tenis bude mít v osmifinále letošního Australian Open minimálně trojí zastoupení. Barboru Krejčíkovou a Jiřího Lehečku doplní vítězka derby mezi 17letou Lindou Fruhvirtovou, která je takto daleko na grandslamech poprvé a v Melbourne Parku debutuje, a grandslamovou finalistkou Markétou Vondroušovou, jež si může ve druhém týdnu úvodního grandslamu roku zahrát podruhé v kariéře. Dosud se potkaly jen na exhibici během koronavirové pauzy, kde měla jasně navrch starší z Češek.

Fruhvirtová má za sebou zatím nejlepší sezonu kariéry, během níž se z 279. místa žebříčku i díky senzačnímu triumfu na turnaji WTA v Čennaí, osmifinále na "tisícovce" v Miami a premiérové účasti v hlavní fázi grandslamů (2. kolo na US Open) vyšvihla do elitní stovky pořadí. Po šokujícím prvenství v Indii ale vypadla na následujících třech akcích hned v prvním kole. Přes úvodní kolo hlavní soutěže se neprobila ani na své jediné generálce v Aucklandu, když neudržela vedení setu a brejku proti grandslamové šampionce Emmě Raducanuové. Sérii zlomila až na Australian Open, kde si suverénně poradila s domácími divokými kartami Jaimee Fourlisovou a Kimberly Birrellovou.

Vondroušová od dubna do října kvůli zranění a následné operaci zápěstí nehrála. Po návratu stihla ovládnout W100 ve Velké Británii, vrátit se do elitní stovky světového hodnocení a dojít do čtvrtfinále na 125k ve Francii. Z posledních 14 zápasů má skvělou bilanci 12-2. Před dvěma týdny v Adelaide absolvovala svůj první turnaj na nejvyšším okruhu od loňského dubna. A vedla si skvěle, po výhrách nad Jekatěrinou Alexandrovovou a Kaiou Kanepiovou ji až ve čtvrtfinále zastavila pozdější šampionka Aryna Sabalenková. V úvodním kole Australian Open, které hrála kvůli dešti dva dny, se protrápila k výhře nad Alison Riskeovou-Amritrajovou a v následujícím si vyšlápla na světovou dvojku Ons Džabúrovou.

Pro Fruhvirtovou se bude bez ohledu na výsledek jednat o obrovskou zkušenost, s grandslamovou finalistkou si nezahraje každý den. Vondroušová je zaslouženě jasnou favoritkou a na postup by jí teoreticky měl stačit i standardní výkon. Fruhvirtová bude každopádně bojovat o každý míček a pokusí se své starší krajance cestu do dalšího kola co nejvíce znepříjemnit. Uvidíme, jak se popere s taktickou a technickou hrou bývalé světové čtrnáctky.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Linda Fruhvirtová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (3K)

Bilance: 2-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-1 (kariérní 7-7)

Linda Fruhvirtová - Australian Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Auckland (1K)

Cesta turnajem: Fourlisová (6-0 6-4), Birrellová (6-3 6-2)

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 39-23)

Markéta Vondroušová - Australian Open

Kariérní bilance: 9-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Adelaide 1 (ČF)

Cesta turnajem: Riskeová-Amritrajová (5-7 6-1 6-4), (2) Džabúrová (6-1 5-7 6-1)



• Šlágr dne •

Grigor Dimitrov (28.) - Novak Djokovič (5.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)

Šlágr sobotního programu obstarají bývalý semifinalista a někdejší třetí hráč světa Grigor Dimitrov a s devíti triumfy nejúspěšnější hráč turnaje, největší favorit a bývalý lídr žebříčku Novak Djokovič. Ve vzájemné bilanci dominuje 9-1 Djokovič, který vyhrál posledních sedm soubojů. Aktéři se potkávají poprvé od Masters v Paříži 2019, na Australian Open se dosud nestřetli.

Dimitrov už nějakou dobu nehraje svůj nejlepší tenis, za propadem formy v posledních letech stojí i časté zdravotní potíže. Loni nedosáhl na jedinou finálovou účast a na triumf čeká od Turnaje mistrů 2017. V letošní sezoně mu ale zatím zdraví drží a na výsledcích je to vidět. V United Cupu prohrál až v tie-breaku rozhodující sady se Stefanosem Tsitsipasem a porazil Davida Goffina. Na Australian Open dosud neztratil set, výrazně ho nedokázali ohrozit předloňský semifinalista Aslan Karacev ani Laslo Djere.

Djokovič odehrál loni kvůli odmítavému postoji k očkování jen 11 turnajů, po deportaci přišel o kompletní australské léto a zúčastnit se nemohl ani sezony amerických betonů včetně US Open. Přesto posbíral pět titulů, posedmé vyhrál Wimbledon a sezonu zakončil prvenstvím na Turnaji mistrů a v Top 5. Od začátku travnaté části sezony prohrál jediný z 33 duelů na individuálních akcích. Do nového roku vstoupil triumfem v Adelaide a ziskem 92. titulu dorovnal Rafaela Nadala. Na australské půdě zvládl už 36 zápasů v řadě, poslední porážku zaznamenal na Australian Open 2018. V Melbourne si letos až na jeden ztracený set suverénně poradil s Robertem Carballésem i Enzem Couacaudem.

Favorit je jasný. Otázkou ale je, jak je na tom Djokovičovo zranění zadního stehenního svalu. V předchozím duelu s ním měl potíže, dokonce se musel nechat ošetřovat a v rozhovorech přiznal, že stav není ideální. Proti Dimitrovovi, který už dlouho nehraje svůj nejlepší tenis a v posledních letech měl často zdravotní potíže, by mu ale mohl stačit i jeho standard. Bulhar totiž málokdy dokáže udržet vysokou úroveň hry po celý zápas. V Melbourne sice neztratil set, ovšem soupeři mu dost pomohli: Aslan Karacev spáchal 48 nevynucených chyb a Laslo Djere trefil jen 12 vítězných úderů a vyrobil 44 minel.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 30-74)

Grigor Dimitrov - Australian Open

Kariérní bilance: 31-12

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: United Cup (1-1)

Cesta turnajem: Karacev (7-6 7-5 6-2), Djere (6-3 6-2 6-0)

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (T)

Bilance: 7-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 7-0

Bilance proti hráčům Top 30: 2-0 (kariérní 488-161)

Novak Djokovič - Australian Open

Kariérní bilance: 84-8

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019-21)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Adelaide 1 (T)

Cesta turnajem: Carballés (6-3 6-4 6-0), Couacaud (6-1 6-7 6-2 6-0)