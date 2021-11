NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Zelená skupina • Rubljov (5-Rus.) - Ruud (8-Nor.) | Centre Court (14:00 SEČ) Djokovič (1-Srb.) - Norrie (10-Brit.) | Centre Court (21:00 SEČ)



Andrej Rubljov (5.) - Casper Ruud (8.) | Centre Court (14:00 SEČ)

O poslední místo v semifinále a následný souboj o finále s Daniilem Medveděvem se utkají Andrej Rubljov, který při své loňské premiéře na Turnaji mistrů vypadl ve skupině, a debutant Casper Ruud. Ve vzájemné bilanci dominuje Rubljov, vyhrál všechny čtyři předchozí duely.

Rubljov je favoritem zaslouženě, na tvrdém povrchu posbíral mnohem více úspěchů než jeho o dva roky mladší protivník a třikrát ho porazil na jeho neoblíbenějším povrchu. Ruud má však velkou šanci na Rubljova poprvé najít recept, jelikož 24letý Rus momentálně prochází dlouhou krizí. Bude hodně záležet na tom, zda Rubljov dokáže ukočírovat svůj dělový forhend.

Tip na vítěze: Andrej Rubljov

Aktuální forma

Rubljov v úvodní půlce roku pravidelně postupoval do závěrečných kol, absolvoval tři finále a v rotterdamské hale ukořistil titul. V létě si o trofej zahrál ještě na Masters v Cincinnati, ale pak přišel zlom a obrovské trápení. Od té doby má mizernou bilanci 8-7 a na posledních čtyřech akcích nedokázal porazit více než jednoho soupeře. Navíc zaznamenal porážky s Francesem Tiafoem, Cameronem Norriem, Tommym Paulem, Adrianem Mannarinem, Boticem van de Zandschulpem a Taylorem Fritzem.

Cesta turnajem

Do letošního ročníku vstoupil mnohem lépe než do toho loňského, v souboji trápících se hráčů bez ztráty setu přehrál Stefanose Tsitsipase. Vzápětí však jasně nestačil na Novaka Djokoviče, se světovou jedničkou uhrál pouhých pět gamů.

Historie na Turnaji mistrů

Na závěrečný vrchol sezony se poprvé probojoval loni, zvládl jediný ze tří zápasů a skončil ve skupině.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (triumf); Cincinnati, Halle, Monte Carlo (finále); San Diego, Miami, Dubaj, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Rotterdam (triumf)

Bilance: 49-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance v hale: 8-4

Bilance proti hráčům Top 10: 4-4 (kariérní 13-21)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (osmifinále), US Open (3. kolo)

Andrej Rubljov - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: skupina (2020-21)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Moskva (2. kolo), Petrohrad (čtvrtfinále), Paříž (2. kolo)

Odehrané zápasy: Tsitsipas (6-4 6-4), Djokovič (3-6 2-6)

Aktuální forma

Ruud se kvalifikoval díky zisku pěti trofejí a hlavně konzistentním a skvělým výsledkům. Za sebou má 17 turnajů ATP a pouze dvakrát se nedostal alespoň do čtvrtfinále. Kromě premiérové účasti na Turnaji mistrů si vysloužil i debut v elitní desítce světového hodnocení. Na halových generálkách nastartoval další sérii čtvrtfinálových účastí, mezi nejlepší osmičku se podíval ve Vídni (porážka s Jannikem Sinnerem) i na Masters v Paříži (s Alexanderem Zverevem).

Cesta turnajem

Svůj debut na závěrečném vrcholu sezony zahájil skvěle a v úvodním dějství držel krok s Novakem Djokovičem, světové jedničce ale nakonec set nesebral. Šanci na postup do semifinále si udržel po úspěšném obratu proti náhradníkovi Cameronovi Norriemu.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaj mistrů se kvalifikoval poprvé.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego, Kitzbühel, Gstaad, Bastad, Ženeva (triumf); Madrid, Mnichov, Monte Carlo (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž, Vídeň (čtvrtfinále)

Bilance: 54-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 6-3

Bilance proti hráčům Top 10: 2-8 (kariérní 3-14)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (2. kolo)

Casper Ruud - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (čtvrtfinále), Paříž (čtvrtfinále)

Odehrané zápasy: Djokovič (6-7 2-6), Norrie (1-6 6-3 6-4)



Novak Djokovič (1.) - Cameron Norrie (12.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Pětinásobný šampion Novak Djokovič už má jisté prvenství ve skupině i semifinálové střetnutí s Alexanderem Zverevem. Letošní skupinové boje Turnaje mistrů ukončí premiérovým soubojem s Cameronem Norriem, který se do hry dostal díky odstoupení Mattea Berrettiniho a Stefanose Tsitsipase.

Djokovič určitě nebude chtít ztratit svou aktuální neporazitelnost čítající šest zápasů. S nejlepším britským tenistou v žebříčku ATP, jenž dnes zakončí svou jasně nejlepší sezonu kariéry, by si měl poradit.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Djokovič ovládl letošní Australian Open, French Open a Wimbledon, ale na Golden Slam ani kalendářní Grand Slam nakonec nedosáhl. Na olympiádě ho zastavil Alexander Zverev a na US Open Daniil Medveděv. Nejúspěšnější hráč sezony se po US Open představil až před dvěma týdny v Paříži a částečně si spravil chuť. V hale Bercy triumfoval již pošesté, získal první letošní trofej z Masters, a navíc ve finále oplatil porážku Medveděvovi.

Cesta turnajem

V prvním zápase měl pomalejší start, ale pak už byl proti debutantovi Casperovi Ruudovi jasně lepším hráčem. Set neztratil ani s Andrejem Rubljovem.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaj mistrů se kvalifikoval už počtrnácté, ve skupinové fázi neuspěl jen čtyřikrát. Pětinásobný šampion loni vypadl v semifinále, což se mu stalo teprve podruhé (2010). Pokud v Turíně získá titul, vyrovná rekord Rogera Federera.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Paříž, Wimbledon, French Open, Bělehrad 2, Australian Open (triumf); US Open, Řím (finále); OH Tokio, Bělehrad (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (triumf)

Bilance: 50-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 6-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 4-1 (kariérní 115-28)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (triumf), Wimbledon (triumf), US Open (finále)

Novak Djokovič - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 40-16

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2012-15)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Paříž (triumf)

Odehrané zápasy: Ruud (7-6 6-2), Rubljov (6-3 6-2)

Aktuální forma

Norrie dnes zakončí svou jasně nejlepší sezonu kariéry. V aktuálním tenisovém roce posbíral 54 vítězství, byl šestkrát ve finále, získal své první tituly (Los Cabos a Masters v Indian Wells), vypracoval se z osmé desítky na momentální maximum, 12. místo, a předváděl konzistentní výkony napříč všemi povrchy. Přímá účast na Turnaji mistrů mu neutekla o moc.

Cesta turnajem

Na závěrečném vrcholu sezony se přece jen představil, přestože byl až druhým náhradníkem. A začal skvěle, když suverénně ovládl úvodní dějství proti Casperovi Ruudovi, náskok však neuhájil a ztratil možnost postoupit ze skupiny.

Historie na Turnaji mistrů

Na Turnaji mistrů účinkuje poprvé.

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Los Cabos (triumf); San Diego, Queens, Lyon, Estoril (finále); Delray Beach (semifinále)

Největší úspěchy v hale: Paříž (osmifinále)

Bilance: 54-23

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 7-5

Bilance proti hráčům Top 10: 2-8 (kariérní 3-17)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (1. kolo)

Cameron Norrie - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (2. kolo), Paříž (osmifinále)

Odehrané zápasy: Ruud (6-1 3-6 4-6)