6. den ve Wimbledonu: Krejčíková, Muchová a Siniaková budou bojovat o osmifinále

V rámci šestého hracího dne letošního Wimbledonu se o postup do osmifinále poperou Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Kateřina Siniaková, která ve šlágru vyzve světovou jedničku Ashleigh Bartyovou. Mužský šlágr bude patřit Félixovi Augerovi-Aliassimemu a Nickovi Kyrgiosovi.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (19-ČR) - Pavljučenkovová (16-Rus.) | Court 18 (12:00 SELČ) Krejčíková (14-ČR) - Sevastovová (Lot.) | No. 3 Court (14:00 SELČ) Siniaková (ČR) - Bartyová (1-Austr.) | Centre Court (18:00 SELČ) • Mužský šlágr • Auger-Aliassime (16-Kan.) - Kyrgios (Austr.) | No. 1 Court (15:30 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Muchová (22.) - Anastasia Pavljučenkovová (19.) | Court 18 (12:00 SELČ)

Karolína Muchová v hlavní soutěži Wimbledonu debutovala předloni, dostala se až do čtvrtfinále a i ve třetím zápase letošního ročníku bude čelit soupeřce, jejímž maximem v All England Clubu je také čtvrtfinále. Tentokrát nastoupí proti čtvrtfinalistce ročníku 2016 a senzační finalistce nedávného French Open Anastasii Pavljučenkovové. S Ruskou prohrála oba předchozí souboje, ten poslední nedávno na antuce v Madridu.

Muchová se po doléčení natrženého břišního svalu na kurty vrátila na antuce ve Stuttgartu, kde měla pro změnu problém se zády a prohrála hned v prvním kole. Mnohem lepší to bylo v Madridu (čtvrtfinále) a na French Open (3. kolo). Na trávě si před Wimbledonem zahrála jediný zápas, v Berlíně v úvodním kole podlehla Veronice Kuděrmetovové. Ve Wimbledonu si na úvod poradila se Shuai Zhang a poté zdolala nebezpečnou Camilu Giorgiovou.

Pavljučenkovová ještě před dvěma měsíci prožívala krizi, na antuce se však rozjela. Nejprve uhrála semifinále na prestižní akci v Madridu, na French Open poprvé postoupila do semifinále grandslamů a až ve finále podlehla Barboře Krejčíkové. Na generálce v Eastbourne hned v prvním kole narazila na fantasticky hrající pozdější šampionku Jelenu Ostapenkovou. Ve Wimbledonu snadno přehrála Anu Bogdanovou i Kristýnu Plíškovou.

Muchovou čeká nejspíše další těžký zápas. Pavljučenkovová ale na trávě není tak silná jako na antuce nebo tvrdých površích, takže na třetí pokus by to Muchové mohlo vyjít. Češka, která měla v předchozím zápase problém s puchýřem na palci pravé nohy, je mírnou favoritkou na postup.

Tip: Muchová ve třech setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3. kolo)

Bilance: 15-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 2-0 (kariérní 7-4)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (3. kolo)

Karolína Muchová - Wimbledon

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Generálka: Berlín (1. kolo)

Cesta turnajem: Shuai Zhang (6-3 6-3), Giorgiová (6-3 5-7 6-3)

Anastasia Pavljučenkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (finále); Madrid (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3. kolo)

Bilance: 17-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 2-0 (kariérní 32-25)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (finále)

Anastasia Pavljučenkovová - Wimbledon

Kariérní bilance: 14-13

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: A. Bogdanová (6-2 6-2), Kr. Plíšková (6-3 6-3)



Barbora Krejčíková (17.) - Anastasija Sevastovová (56.) | No. 3 Court (14:00 SELČ)

Barbora Krejčíková zatím při svém debutu v hlavní soutěži Wimbledonu úspěšně navazuje na senzační triumf na nedávném French Open. Nasazená Češka se v dalším zápase utká s Anastasijí Sevastovovou. Bývalá světová jedenáctka hraje už svou osmou wimbledonskou hlavní soutěž a ve třetím kole je poprvé. S Lotyškou se Krejčíková střetla pouze v rámci české extraligy a oba souboje prohrála.

Krejčíkové se zpočátku na antuce vůbec nedařilo. Na nejpomalejším povrchu se však postupně zlepšovala, po římském osmifinále získala ve Štrasburku svůj premiérový titul, poté naprosto senzačně ovládla grandslamové French Open (vyhrála i čtyřhru) a protáhla svou neporazitelnost na 12 zápasů. Na trávě žádnou z generálek nehrála, přesto si v prvním kole Wimbledonu suverénně poradila s Clarou Tausonovou a bez ztráty setu přehrála i Andreu Petkovicovou.

Sevastovová letos střídá lepší výkony s horšími, formu vyrovnanou nemá. Jejím letošním maximem jsou čtvrtfinále na tvrdém povrchu v Adelaide a Miami a na travnaté generálce v Eastbourne, v němž coby lucky loser prohrála třísetovou bitvu s Jelenou Rybakinovou. Ve Wimbledonu si na úvod snadno poradila se Zarinou Dijasovou, ve druhém kole po obratu porazila Martu Kosťukovou.

Sevastovová je velkým otazníkem, na trávě se letos rozehrála k velmi slušným výkonům, ale její forma opravdu vyrovnaná není. V Eastbourne prohrála s Christinou McHaleovou, do hlavní soutěže se dostala jako lucky loser a vyřadila Kosťukovou a Cori Gauffovou a potrápila Rybakinovou. Krejčíková na trávě nemá odehráno mnoho zápasů, ovšem ve Wimbledonu si vede slušně. Češka se veze na vlně výher, což by jí mělo k postupu přes nebezpečnou soupeřku pomoct.

Tip: Krejčíková ve třech setech

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Štrasburk (vítězka); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 28-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 2-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 12-1 (kariérní 23-12)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (vítězka)

Barbora Krejčíková - Wimbledon

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Tausonová (6-3 6-2), Petkovicová (7-5 6-4)

Anastasija Sevastovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Miami, Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (čtvrtfinále)

Bilance: 18-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-1 (kariérní 10-24)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Anastasija Sevastovová - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Eastbourne (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Dijasová (6-4 6-1), Kosťuková (1-6 6-4 6-3)



Kateřina Siniaková (64.) - Ashleigh Bartyová (1.) | Centre Court (18:00 SELČ)

Kateřina Siniaková dnes bude bojovat o vyrovnání svého grandslamového maxima (osmifinále French Open 2019) a vylepšení toho wimbledonského. Českou tenistku čeká šlágr a premiérový souboj se světovou jedničkou, grandslamovou šampionkou a jednou z největších favoritek na letošní triumf Ashleigh Bartyovou.

Siniaková ještě nedávno procházela dlouhou krizí, ale s přechodem na antuku se herně i výsledkově zvedla. Zlepšenou formu si přivezla i na svou jedinou generálku. Tu absolvovala v Bad Homburgu a poprvé od ledna 2018 se dostala do finále turnajů WTA. V něm nestačila na domácí bývalou světovou jedničku Angelique Kerberovou. Ve Wimbledonu na úvod deklasovala lucky losera Yafan Wang a po obratu porazila zlepšující se dvojnásobnou čtvrtfinalistku Coco Vandewegheovou.

Bartyová je se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou letošní sezony. Po finálové účasti v Madridu se však trápila zdravotně. V Římě musela vzdát dobře rozehrané čtvrtfinále a na French Open druhé kolo, v Paříži tak neobhájila předloňský triumf. Na trávě žádnou z generálek neabsolvovala. Ve Wimbledonu zatím nehraje nijak přesvědčivě, s Carlou Suárezovou ani Annou Blinkovovou však nezaváhala.

Bartyová je jasnou favoritkou na postup. Jak již bylo řečeno, světová jednička měla potíže proti Carle Suárezové (nedopodávala druhý set) i Anně Blinkovové (třikrát ztratila podání a spáchala devět dvojchyb). Siniaková si teď hodně věří a mohla by jednu z největších favoritek minimálně potrápit.

Tip: Bartyová ve dvou setech

Kateřina Siniaková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále); Parma (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (finále)

Bilance: 15-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 6-20)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo)

Kateřina Siniaková - Wimbledon

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016, 2018, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Bad Homburg (finále)

Cesta turnajem: Yafan Wang (6-1 6-0), Vandewegheová (4-6 6-2 6-2)

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami, Melbourne 2 (vítězka); Madrid (finále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 30-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 2-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 13-1 (kariérní 68-15)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo)

Ashleigh Bartyová - Wimbledon

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Suárezová (6-1 6-7 6-1), Blinkovová (6-4 6-3)



• Mužský šlágr •

Félix Auger-Aliassime (19.) - Nick Kyrgios (60.) | No. 1 Court (15:30 SELČ)

Dnešní šlágr mužské dvouhry obstarají Félix Auger-Aliassime, který bude bojovat o vyrovnání svého grandslamového maxima a první wimbledonské osmifinále, a čtvrtfinalista ročníku 2014 Nick Kyrgios. Jediný dosavadní souboj se odehrál předloni na trávě v londýnském Queen's Clubu, třísetovou bitvu vyhrál kanadský mladík.

Auger-Aliassime si na začátku sezony na generálce v Melbourne zahrál finále. Na další solidní výsledek čekal až do startu travnaté části sezony. Ve Stuttgartu se znovu po dvou letech probojoval do finále, jenže ani ve svém celkově osmém souboji o titul neuhrál set. Do závěrečných kol se dostal i v Halle, v semifinále podlehl pozdějšímu šampionovi Ugovi Humbertovi. Ve Wimbledonu si bez větších potíží poradil s Thiagem Monteirem i Mikaelem Ymerem.

Kyrgios letos absolvoval pouze domácí akce, generálku v Melbourne (osmifinále) a Australian Open (3. kolo). Do Wimbledonu po téměř pětiměsíční pauze přijel nerozehraný, přesto dokázal vyřadit nasazeného Uga Humberta (9-7 ve třetím setu) a bez ztráty setu přehrát Gianlucu Magera.

Šance na postup jsou velmi vyrovnané. Oba aktéři jsou na trávě vynikajícími hráči a rozhodovat mohou jen maličkosti. Každopádně by měli nabídnout pohlednou a dramatickou bitvu. Auger-Aliassime je jen velmi mírným kurzovým favoritem.

Tip: Auger-Aliassime v pěti setech

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Melbourne 2 (finále); Halle (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Stuttgart (finále); Halle (semifinále)

Bilance: 22-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 8-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 12-3 (kariérní 40-23)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo)

Félix Auger-Aliassime - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2019, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Generálka: Stuttgart (finále), Halle (semifinále)

Cesta turnajem: Monteiro (6-3 6-3 6-3), M. Ymer (6-4 4-6 7-6 6-1)

Nick Kyrgios - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (osmifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: dlouhé pauzy

Bilance na trávě: 2-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-0 (kariérní 15-15)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (nehrál)

Nick Kyrgios - Wimbledon

Kariérní bilance: 15-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: (21) Humbert (6-4 4-6 3-6 6-1 9-7), Mager (7-6 6-4 6-4)