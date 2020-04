6. května 2003. Den, kdy Ferrer šokoval výhrou nad Agassim (+VIDEO)

David Ferrer to během kariéry dotáhl v éře Federera, Nadala či Djokoviče na post světové trojky a dlouhé roky by stabilním členem Top 10. Zahrál si celkem 47 finále, to největší na Roland Garros 2013. Získal 27 titulů, ten nejcennější slavil na Masters 1000 v Paříži 2012.



Přitom nikdy nepatřil mezi mladé talenty, do Top 30 pronikl poprvé až ve 23 letech. V sezoně 2002, kdy mu bylo 21 let, vyhrál čtyři antukové challengery a jeden menší turnaj ATP v Bukurešti, ale výrazněji na sebe neupozornil.



I tak mu to stačilo k tomu, že mohl v sezoně 2003 pravidelně startovat na akcích ATP. Jenže se mu nedařilo.



Když Ferrer na začátku května dorazil poprvé na antukový turnaj do Říma, měl mizernou zápasovou bilanci 5-12 a v zádech sérii sedmi porážek. Do té doby jen dvakrát porazil hráče Top 50, nikdy neporazil člena Top 10 a nikdy nevyhrál zápas na turnaji Masters.



A navíc hned v prvním kole prestižní akce v italské metropoli musel čelit tehdejší světové jedničce a obhájci titulu Andrému Agassimu. O dvanáct let starší Američan v předchozím průběhu sezony vyhrál 23 ze 24 zápasů, ovládl 4 z 5 turnajů včetně Australian Open a tudíž byl velkým favoritem.



"Vždy je šance, že se může něco stát. Prostě nevíte..." řekl tehdy komentátor pár minut před utkáním s ohledem na šance španělského outsidera.



V samotném zápase to však dlouho vypadalo, že se žádné překvapení nestane, neboť v prvním setu Ferrer dostal kanára. Pak však dokázal držet s osminásobným grandslamovým šampionem krok a společně s Agassim, který má ve sbírce i trofej pro vítěze French Open (1998), předváděli skvělý tenis.



Ferrer ve druhé sadě za stavu 5-5 přežil brejkbol, když Agassi napálil return do pásky a Španěl si v tie-breaku nečekaně vynutil třetí set. V něm dokázal dokonat obrat a připsat si svůj první velký skalp.



Na další výhru nad světovou jedničkou pak rodák z Alicante čekal přes osm let. Porazit aktuálního nejlepšího tenistu světa dokázal nakonec celkem pětkrát. Povedlo se mu to ještě proti Srbu Novaku Djokovičovi (Turnaj mistrů 2011) a dokonce třikrát proti krajanu Rafaelu Nadalovi (Australian Open 2011, Paříž 2013, Monte Carlo 2014).