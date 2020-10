7. den na French Open: Kvitová se o osmifinále popere s teenagerkou Fernandezovou

V rámci sedmého dne letošního ročníku French Open se o postup do osmifinále popere Petra Kvitová, nasazenou sedmičku čeká premiérový souboj s kanadskou teenagerkou Leylah Fernandezovou. Šlágry dne obstarají Aryna Sabalenková s Ons Džabúrovou a Christian Garín s Karenem Chačanovem.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (7-ČR) - Fernandezová (Kan.) | Court Suzanne Lenglen (15:00 SELČ) • Šlágr dne - muži • Garín (20-Chile) - Chačanov (15-Rus.) | Court 14 (14:00 SELČ) • Šlágr dne - ženy • Sabalenková (8-Běl.) - Džabúrová (30-Tun.) | Court 14 (12:30 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (11.) - Leylah Fernandezová (100.) | Court Suzanne Lenglen (15:00 SELČ)

Petra Kvitová si naposledy ve druhém týdnu French Open zahrála před pěti lety. Dnes semifinalistku ročníku 2012 čeká premiérový souboj s Leylah Fernandezovou. Teprve 18letá Kanaďanka, která loni v Paříži vyhrála juniorku a mezi dospělými hraje antukový grandslam poprvé, je ve třetím kole grandslamů premiérově.

Kvitová před pauzou startovala na čtyřech turnajích a na všech postoupila minimálně do čtvrtfinále. Po restartu sezony ovšem na další takovou účast čeká, na generálce v New Yorku ztroskotala hned na krajance Marii Bouzkové a na US Open vypadla v osmifinále se Shelby Rogersovou. Svůj první letošní turnaj na antuce odstartovala dvousetovým vítězstvím nad domácí Océane Dodinovou a bez ztráty setu si poradila také s antukářkou Jasmine Paoliniovou.

Fernandezové se na hlavním okruhu povedl první pořádný výsledek těsně před pauzou v Acapulku, kde bez ztráty setu došla z kvalifikace až do finále, v němž podlehla Heather Watsonové. Na antuce se poprvé představila v Římě a hned v prvním kole kvalifikace prohrála se Stefanií Vögeleovou. Mnohem lépe si vede na French Open, v Paříži ve třech setech vyřadila nasazenou Magdu Linetteovou a Polonu Hercogovou.

Fernandezová je určitě velkým příslibem do budoucna a na antuce hrát umí, ale zkušená Kvitová by si s ní měla vcelku snadno poradit.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 17-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 2-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 8-1 (kariérní 148-43)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (osmifinále)

Petra Kvitová - French Open

Kariérní bilance: 25-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2012)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Dodinová (6-3 7-5), Paoliniová (6-3 6-3)

Leylah Fernandezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (finále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3. kolo)

Bilance: 23-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo)

Leylah Fernandezová - French Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Řím (kvalifikace)

Cesta turnajem: (31) Linetteová (1-6 6-2 6-3), Hercogová (6-4 3-6 6-1)



• Šlágr dne - muži •

Christian Garín (19.) - Karen Chačanov (16.) | Court 14 (14:00 SELČ)

Mužský šlágr sobotního programu nabídne premiérový souboj členů elitní dvacítky žebříčku mezi Christianem Garínem, který je na grandslamech ve třetím kole vůbec poprvé, a loňským čtvrtfinalistou Karenem Chačanovem.

Garín letos exceluje právě na antuce, na betonech se mu naopak vůbec nedařilo. Nejlepší Chilan světového hodnocení v únoru triumfoval v Córdobě a Rio de Janeiru a po restartu sezony se po zklamání v Římě, kde vypadl v prvním kole, dostal do semifinále na poslední generálce v Hamburku. Na French Open si ve čtyřech setech poradil s Philippem Kohlschreiberem i lucky loserem Marcem Polmansem.

Chačanov nemůže být s vývojem letošní sezony spokojený, jeho maximem je jediné čtvrtfinále, které si zahrál v únoru v Dubaji. Na antuce se mu letos zatím vůbec nedaří, v Římě skončil hned v prvním kole na raketě pozdějšího semifinalisty Caspera Ruuda a v Hamburku ve druhém kole schytal výprask od Dušana Lajoviče. Své působení na letošním French Open zahájil třísetovým vítězstvím nad Kamilem Majchrzakem, proti Jiřímu Veselému potřeboval set navíc.

Šance na postup jsou velmi vyrovnané. Vzhledem k antukovým výsledkům v letošní sezoně mírně favorizujeme Garína. Rovněž postup Chačanova by nebyl žádným překvapením, ruský tenista na French Open hraje hlavní soutěž počtvrté a při předchozích startech se pokaždé dostal do druhého týdne.

Tip: Garín v pěti setech

Christian Garín - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rio de Janeiro, Córdoba (vítěz); Hamburk (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Rio de Janeiro, Córdoba (vítěz); Hamburk (semifinále)

Bilance: 17-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 15-3

Bilance proti hráčům Top 11-20: 1-0 (kariérní 5-7)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (2. kolo)

Christian Garín - French Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Hamburk (semifinále)

Cesta turnajem: Kohlschreiber (6-4 4-6 6-1 6-4), Polmans (6-7 6-2 7-6 6-4)

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3. kolo)

Bilance: 16-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčům Top 11-20: 1-1 (kariérní 9-18)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (3. kolo)

Karen Chačanov - French Open

Kariérní bilance: 12-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Řím (1. kolo), Hamburk (2. kolo)

Cesta turnajem: Majchrzak (7-6 6-3 6-3), Veselý (6-1 6-7 7-6 7-6)



• Šlágr dne - ženy •

Aryna Sabalenková (12.) - Ons Džabúrová (35.) | Court 14 (12:30 SELČ)

Také dnešní ženský šlágr nabídne premiérový souboj, střetnou se v něm nasazené Aryna Sabalenková a Ons Džabúrová. Zatímco Sabalenková bude útočit na vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je osmifinále předloňského US Open, Džabúrová si na letošním Australian Open zahrála čtvrtfinále.

Sabalenková těsně před pauzou ovládla podnik Premier 5 v Dauhá, ale po restartu sezony svou nejlepší formu stále hledá. Z Lexingtonu, generálky ve Flushing Meadows i US Open odjížděla s bilancí 1-1. Na antuce se připravovala pouze na poslední přípravce ve Štrasburku, kde v semifinále podlehla pozdější šampionce Elině Svitolinové. Na French Open si bez ztráty setu poradila s Jessicou Pegulaovou a Darjou Kasatkinovou.

Džabúrová si celý rok vede velmi solidně, jejím maximem je čtvrtfinále, které si zahrála na čtyřech turnajích. Před French Open se rozhodla absolvovat generálku v italském Římě, kde hned v prvním kole nestačila na Cori Gauffovou. Na French Open má potíže, ale vždy to zatím stačilo na postup. Tunisanka po obratu porazila Zarinu Dijasovou a ve dvou těsných setech Nao Hibinovou.

Sabalenková má teď o něco lepší formu a v premiérovém souboji by měla mít mírně navrch. Džabúrová je však na všech površích nesmírně nebezpečnou soupeřkou a její postup by nebyl zas takovým překvapením.

Tip: Sabalenková ve třech setech

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (vítězka); Štrasburk, Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (semifinále)

Bilance: 20-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 3-0 (kariérní 19-11)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo)

Aryna Sabalenková - French Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Štrasburk (semifinále)

Cesta turnajem: Pegulaová (6-3 6-1), Kasatkinová (7-6 6-0)

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York, Lexington, Dauhá, Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3. kolo)

Bilance: 24-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 3-2 (kariérní 5-8)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (3. kolo)

Ons Džabúrová - French Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017, 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Řím (1. kolo)

Cesta turnajem: Dijasová (4-6 6-3 6-1), Hibinová (7-6 6-4)