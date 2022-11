V rámci sedmého hracího dne letošního ročníku Turnaje mistrů jsou na programu semifinálové duely. Pětinásobného šampiona a největšího favorita Novaka Djokoviče vyzve debutant Taylor Fritz. Loňský semifinalista Casper Ruud se o finále utká s Andrejem Rubljovem, který do vyřazovacích bojů závěrečného vrcholu sezony prošel poprvé.

Novak Djokovič (8.) - Taylor Fritz (9.) | Centre Court (14:00 SEČ)

Letos v Turíně stále neporažený Novak Djokovič bude pokračovat v útoku na šestý triumf na Turnaji mistrů, kterým by vyrovnal rekordmana Rogera Federera, proti debutantovi Taylorovi Fritzovi. S ním vyhrál všech pět předchozích soubojů, ve čtyřech z nich neztratil jediný set.

Pětatřicetiletý Djokovič při posledních dvou startech na Turnaji mistrů (2020-21) skončil právě v semifinále, a to po třísetových bitvách s Dominicem Thiemem a Alexanderem Zverevem. Celkově má v této fázi závěrečného vrcholu sezony bilanci 7-3 a poslední finále absolvoval v roce 2018. Rodák z Bělehradu bude usilovat o své sedmé letošní finále a 130. kariérní.

Pětadvacetiletý Fritz přetavil všechna tři letošní semifinále v triumf a teď má na dosah své největší finále, čtvrté v této sezoně a jubilejní 10. kariérní. Rodák ze San Diega je prvním americkým semifinalistou a účastníkem dvouhry na Turnaji mistrů od Jacka Socka v roce 2017 a může se stát prvním zástupcem své země ve finále prestižního podniku po 16 letech (James Blake, 2006).

Djokovič si ve včerejší maratonské bitvě s Daniilem Medveděvem sáhl na dno svých sil, ačkoli už měl jistý postup ze skupiny a Rus byl bez šance projít do semifinále. Otázkou je, v jaké fyzické kondici tedy nastoupí proti Fritzovi. Američan se v letošním roce ohromně zlepšil, ale na motivovaného a skvěle hrajícího Srba, který udělá vše pro to, aby v neděli přebíral trofej pro šampiona, by stačit neměl.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 letos absolvoval pouhých 10 turnajů a přišel o kompletní australské léto i sezonu amerických betonů. Přesto posbíral šest finálových účastí, získal čtyři trofeje, obhájil triumf ve Wimbledonu, skončil v Top 8 v letošní race a zvládl 32 z posledních 34 duelů na individuálních turnajích. Po úspěšné obhajobě ve Wimbledonu se na klasické turnaje vrátil až na konci září a na halových betonech exceloval. Přemožitele nenašel v Tel Avivu ani Astaně a k dalšímu triumfu měl blízko na Masters v Paříži, kde ve finále podlehl Holgerovi Runemu.

Cesta turnajem

V úvodních dvou zápasech potvrdil roli favorita a zajistil si první místo ve skupině, s bývalým šampionem Stefanosem Tsitsipasem ani Andrejem Rubljovem neztratil set. Přestože už mu v pátek proti Daniilovi Medveděvovi o nic nešlo, Rusovi nedovolil utkání dopodávat a po více než třech hodinách zvítězil v tie-breaku rozhodující sady.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaj mistrů hraje popatnácté v kariéře, pětkrát jej ovládl a pouze čtyřikrát neprošel skupinovou fází. Poslední dva ročníky pro něj skončily v semifinále a letos má další šanci vyrovnat rekord Rogera Federera.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Astana, Tel Aviv, Wimbledon, Řím (T); Paříž, Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana, Tel Aviv (T); Paříž (F)

Bilance: 40-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 17-2

Bilance proti hráčům Top 10: 9-3 (kariérní 238-107)

Bilance v semifinále: 6-1 (kariérní 128-46)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF), Wimbledon (T), US Open (-)

Novak Djokovič - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 45-17

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2012-15)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 7-3

Generálka: Astana (T), Paříž (F)

Odehrané zápasy: Tsitsipas (6-4 7-6), Rubljov (6-4 6-1), Medveděv (6-3 6-7 7-6)

Aktuální forma

Fritz ukončil skoro tříleté čekání na druhou kariérní trofej, když ovládl Masters v Indian Wells, 500 v Tokiu a 250 v Eastbourne a dvakrát vylepšil své maximum na grandslamových podnicích (Australian Open OF a Wimbledon ČF). Navíc debutoval v Top 10. V hale letos absolvoval tři akce a ani na jedné se nedočkal vítězné série. Po triumfu v Tokiu se představil ve Vídni a na Masters v Paříži, kde byli nad jeho síly Denis Shapovalov a překvapivě loučící se veterán Gilles Simon.

Cesta turnajem

Na úvod využil slabší formy Rafaela Nadala a po skvělém výkonu nakonec favorita, který je v halových podmínkách nejzranitelnější, celkem jasně přehrál. Ve druhém utkání prohrál bitvu s jistým vítězem skupiny a výborně hrajícím Casperem Ruudem. V přímém souboji o semifinále zdolal vynikajícího halaře Félixe Augera-Aliassimeho.

Historie na Turnaji mistrů

Debut.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Tokio, Eastbourne, Indian Wells (T)

Největší úspěchy v hale: Dallas (ČF)

Bilance: 45-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 6-4

Bilance proti hráčům Top 10: 6-6 (kariérní 15-28)

Bilance v semifinále: 3-0 (kariérní 9-8)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (ČF), US Open (1K)

Taylor Fritz - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Vídeň (2K), Paříž (2K)

Odehrané zápasy: Nadal (7-6 6-1), Ruud (3-6 6-4 6-7), Auger-Aliassime (7-6 6-7 6-2)



Casper Ruud (4.) - Andrej Rubljov (7.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Casper Ruud si i při svém druhém startu na Turnaji mistrů zahraje semifinále a o první finálovou účast bude usilovat proti překvapivému postupujícímu z Červené skupiny Andrejovi Rubljovovi, který se do vyřazovacích bojů na závěrečném vrcholu sezony dostal až na třetí pokus. Ve vzájemné bilanci vede 4-1 Rubljov, poslední souboj se uskutečnil loni právě v tomto dějišti a Ruud po velké bitvě vyhrál.

Třiadvacetiletý Ruud prošel skupinou na Turnaji mistrů také loni a v semifinále uhrál jen šest gamů s Daniilem Medveděvem. Letos má v semifinálových duelech velmi solidní úspěšnost 6-2. Finalista dvou ze tří posledních grandslamů tak bude útočit na své sedmé letošní finále a celkově 15. v kariéře. Rodák z Osla se může stát prvním norským finalistou akce pro osm nejlepších tenistů roku.

Pětadvacetiletý Rubljov se letos do finále probojoval čtyřikrát a pokaždé bral titul, sbírku finálových účastí na nejvyšším okruhu rozšířil na 17 a teď bude usilovat o tu vůbec největší. Na rozdíl od protivníka má v tomto roce negativní semifinálovou bilanci 4-5. Rodák z Moskvy stále může napodobit krajana Daniila Medveděva, předloňského šampiona a loňského finalistu Turnaje mistrů.

Druhé semifinále nemá výrazného favorita. Ruud si v Turíně výkonnostně vede o něco stabilněji a Rubljov, jenž je velmi dobrým halařem, zase už dvakrát překvapil. Tempo hry bude s největší pravděpodobností diktovat Rus, záležet tak bude na jeho počtu nevynucených chyb. Na Nora každopádně umí, tři ze čtyř výher dokonce slavil na antuce, nejsilnějším povrchu soupeře. Pokud bude ale průběh těsný, lepší psychickou odolnost vidíme u Ruuda.

Tip na vítěze: Andrej Rubljov

Aktuální forma

Ruud si na US Open zahrál své druhé grandslamové finále a celkově šesté v sezoně a mohl získat čtvrtý letošní titul, první na majorech, a stát se světovou jedničkou. V tomto roce se zase o kus zlepšil na tvrdých površích a nic na tom nemění ani nepovedené poslední dva měsíce. Po skončení US Open se mu totiž úplně přestalo dařit. Na následujících čtyřech akcích se dočkal pouhých dvou vítězství, přičemž na halových turnajích prohrál se Stanem Wawrinkou a Lorenzem Musettim a dokázal najít recept pouze na Richarda Gasqueta.

Cesta turnajem

V Turíně začal překvapivou výhrou nad favorizovaným Augerem-Aliassimem, v utkání nečelil jedinému brejkbolu a sám jedinou šanci využil, trefil však více nevynucených chyb než vítězných úderů. Pak si poradil i s druhým debutantem, Taylora Fritze přetlačil v tie-breaku rozhodující sady a zajistil si prvenství ve skupině. Do závěrečného skupinového duelu s Rafaelem Nadalem zřejmě nešel na 100% a prohrál ve dvou setech.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaj mistrů si poprvé vyzkoušel loni a prošel do semifinále, v němž ho zastavil Daniil Medveděv.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Gstaad, Ženeva, Buenos Aires (T); US Open, French Open, Miami (F); Montréal, Řím (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž (OF)

Bilance: 50-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 4-3

Bilance proti hráčům Top 10: 4-5 (kariérní 8-20)

Bilance v semifinále: 6-2 (kariérní 14-11)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (F), Wimbledon (2K), US Open (F)

Casper Ruud - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: Basilej (1K), Paříž (OF)

Odehrané zápasy: Auger-Aliassime (7-6 6-4), Fritz (6-3 4-6 7-6), Nadal (5-7 5-7)

Aktuální forma

Rubljov letos posbíral čtyři trofeje, polovinu z nich na halových betonech. Stále však čeká na výraznější průlom na grandslamech a také první triumf na podnicích série Masters. Na tvrdém povrchu v hale zvládl 18 z 23 odehraných duelů v tomto roce. Do závěrečné fáze sezony vstoupil solidně, v Astaně se suverénně probojoval do semifinále a v Gijónu získal čtvrtý letošní titul. Ve Vídni a na Masters v Paříži však ztroskotal na v pořadí už druhém protivníkovi, Grigorovi Dimitrovovi a pozdějším šampionovi Holgerovi Runemu.

Cesta turnajem

V úvodním zápase překvapil, když zvládl dvouapůlhodinovou bitvu se svým krajanem, předloňským šampionem a loňským finalistou Daniilem Medveděvem, ačkoli zahodil spoustu šancí a cestu k vítězství si dost komplikoval. V následujícím jasně nestačil na největšího favorita Novaka Djokoviče, s nímž uhrál jen pět gamů. V přímém souboji o semifinále překvapivě a po obratu přehrál dalšího bývalého vítěze Stefanose Tsitsipase.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaje mistrů se účastní třetím rokem po sobě, při obou předchozích startech skončil s bilancí 1-2 v základní skupině.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Gijón, Bělehrad, Dubaj, Marseille (T); Astana, Washington, Bastad, Indian Wells, Rotterdam (SF)

Největší úspěchy v hale: Gijón, Marseille (T); Astana, Rotterdam (SF)

Bilance: 51-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 18-5

Bilance proti hráčům Top 10: 5-3 (kariérní 18-25)

Bilance v semifinále: 4-5 (kariérní 17-10)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (-), US Open (ČF)

Andrej Rubljov - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 4-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: skupina

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Astana (SF), Gijón (T), Vídeň (2K), Paříž (OF)

Odehrané zápasy: Medveděv (6-7 6-3 7-6), Djokovič (4-6 1-6), Tsitsipas (3-6 6-3 6-2)