7. den na Turnaji mistryň: O finále se utkají Garciaová se Sakkariovou a Šwiateková se Sabalenkovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále dvouhry • Garciaová (6-Fr.) - Sakkariová (5-Řec.) | PREVIEW LS | Stadium Court (22:30 SEČ) Šwiateková (1-Pol.) - Sabalenková (7-) | PREVIEW LS | Stadium Court (pondělí 2:00 SEČ)



Caroline Garciaová (6.) - Maria Sakkariová (5.) | Stadium Court (22:30 SEČ)

První semifinále letošního ročníku Turnaje mistryň obstarají Caroline Garciaová a Maria Sakkariová. Obě aktérky na závěrečném vrcholu sezony startují podruhé v kariéře a obě předchozí účast zakončily právě v semifinále. Potkávají se potřetí, ve Wuhanu 2017 i před pár měsíci v Cincinnati slavila postup Francouzka.

Devětadvacetiletá Garciaová má v semifinálových duelech negativní bilanci 12-14, v letošní sezoně vyhrála polovinu ze šesti. Rodačka ze Saint-Germain-en-Laye má na dosah celkově 14. finálovou účast, čtvrtou v tomto roce a tu největší v kariéře. Z Francouzek se do finále Turnaje mistryň naposledy podívaly Mary Pierceová před 17 lety a Amélie Mauresmová o rok později.

Sedmadvacetiletá Sakkariová v této fázi disponuje podstatně horší úspěšností 7-16, ale letos je v pozitivních číslech (4-2). Rodačka z Atén, která stále čeká na druhou kariérní trofej, bude usilovat o své již páté letošní finále, celkově osmé a stejně jako Garciaová to největší. Řecko ještě nikdy zastoupení ve finále Turnaje mistryň nemělo (vznik v roce 1972).

Sakkariová suverénně ovládla skupinu Nancy Richeyové, jenže teď přichází fáze, ve které se jí obecně moc nedaří. Na druhou stranu letos zvládla čtyři ze šesti semifinále a možná blok definitivně zlomila. Garciaová po senzačním tažení od začátku června do konce US Open značně ztratila formu a v Texasu se prezentuje horšími výsledky i výkony než soupeřka. Zaslouženě je mírnou favoritkou na postup Řekyně.

Tip na vítězku: Maria Sakkariová

Aktuální forma

Garciaová si ještě v půlce června procházela skoro pětiletou krizí, ale s příchodem léta neskutečně ožila. Dokonce triumfovala na všech površích, na trávě v Bad Homburgu (první trofej po třech letech), na antuce ve Varšavě a na hardové "tisícovce" v Cincinnati (z kvalifikace) a vrátila se do Top 10. Navíc si na US Open zahrála své první semifinále na majorech. V následujících týdnech nedokázala porazit více než jednu soupeřku, na druhou stranu si porážky připsala proti Shuai Zhang, Danielle Collinsové a Sloane Stephensové.

Cesta turnajem

V Texasu začala hladkou výhrou nad nejmladší účastnicí a debutantkou Cori Gauffovou, ačkoli v utkání dvakrát ztratila podání. Pak přišla očekávaná porážka se světovou jedničkou Igou Šwiatekovou, s největší favoritkou uhrála jen pět gamů. V přímém souboji o semifinále přetlačila další debutantku Darju Kasatkinovou.

Historie na Turnaji mistryň

Turnaje mistryň se účastní podruhé, před pěti lety vypadla v semifinále.

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Varšava, Bad Homburg (T); US Open, Lausanne, Lyon (SF)

Největší úspěchy v hale: Lyon (SF)

Bilance: 43-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 5-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 6-4 (kariérní 23-48)

Bilance v semifinále: 3-3 (kariérní 12-14)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (OF), US Open (SF)

Caroline Garciaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2017, 2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: Tokio (2K), San Diego (1K), Guadalajara 2 (OF)

Odehrané zápasy: Gauffová (6-4 6-3), Šwiateková (3-6 2-6), Kasatkinová (4-6 6-1 7-6)

Aktuální forma

Sakkariová ještě na začátku sezony excelovala a uhrála dvě finále a jedno další semifinále. V posledních sedmi měsících si však procházela krizí a stále čeká na druhý kariérní titul. V průběhu travnaté části roku úplně ztratila stabilitu a na posledních deseti turnajích zaregistrovala pouhá dvě čtvrtfinále. Na antuce v Parmě i "tisícovce" v Guadalajaře se nakonec probojovala do finále, ale set neuhrála s Majar Šarífovou ani Jessicou Pegulaovou.

Cesta turnajem

V úvodním zápase narazila na svou poslední přemožitelku Jessicu Pegulaovou a porážku jí ve dvou tie-breacích vrátila, Američanku ani jednou nepustila do vedení brejku. Ani v dalších utkáních neztratila set, Aryně Sabalenkové povolila pouhých šest her a Ons Džabúrové ještě o jednu méně.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaji mistryň poprvé účinkovala loni a skončila v semifinále.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara 2, Parma, Indian Wells, Petrohrad (F); Berlín, Dauhá (SF)

Největší úspěchy v hale: Petrohrad (F)

Bilance: 40-22

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance v hale: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 4-5 (kariérní 23-25)

Bilance v semifinále: 4-2 (kariérní 7-16)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (3K), US Open (2K)

Maria Sakkariová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: Parma (F), Ostrava (2K), San Diego (1K), Guadalajara 2 (F)

Odehrané zápasy: Pegulaová (7-6 7-6), Sabalenková (6-2 6-4), Džabúrová (6-2 6-3)



Iga Šwiateková (1.) - Aryna Sabalenková (7.) | Stadium Court (pondělí 2:00 SEČ)

Také ze druhého semifinále vzejde zbrusu nová finalistka Turnaje mistryň. Největší favoritku a suverénní světovou jedničku Igu Šwiatekovou vyzve Aryna Sabalenková. Premiérový souboj se uskutečnil loni v Mexiku právě na této události a po obratu zvítězila Běloruska. Polka měla ovšem navrch ve všech čtyřech měřeních sil v letošním roce a vede 4-1.

Jednadvacetiletá Šwiateková si může zahrát své již 10. letošní finále a celkově čtrnácté. Napříč všemi úrovněmi má rodačka z Varšavy skvělou semifinálovou bilanci 19-6, konkrétně na hlavním okruhu 13-3, a posledních devět semifinálových duelů zvládla. Jedinou polskou finalistkou a zároveň šampionkou této akce je Agnieszka Radwaňská (triumf 2015).

Čtyřiadvacetiletá Sabalenková naopak prohrála tři z pěti letošních semifinále. Rodačka z Minsku, která má poslední možnost zakončit i probíhající sezonu s alespoň jedním titulem, bude útočit na své 18. kariérní finále a vůbec největší. Z Bělorusek se v minulosti o tuto prestižní trofej prala pouze Viktoria Azarenková, ve finále ročníku 2011 podlehla Petře Kvitové.

Šwiateková se po slabším období zase chytla a od začátku US Open zvládla 17 z 18 duelů, recept na ni našla pouze rozjetá Barbora Krejčíková v ostravském finále. Na Turnaji mistryň navíc naprosto suverénně ovládla skupinu Tracy Austinové. Sabalenková si v Texasu vede solidně, ale její současná forma by neměla na nejlepší hráčku sezony stačit.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková bude jen těžko překonávat letošní sezonu. V aktuálním roce odehrála 16 turnajů a osm z nich vyhrála, přidala druhý a třetí grandslamový triumf a je jasnou královnou světového hodnocení. Navíc předvedla historicky nejdelší neporazitelnost v tomto století. Po prvenství na French Open se pár měsíců hledala, ale na posledních třech akcích prošla do finále a do Texasu přijela s parádní bilancí 14-1 z posledních 15 zápasů. Kromě triumfu na US Open a v San Diegu bojovala o titul také v ostravské hale.

Cesta turnajem

V úvodním duelu potkala svou oblíbenou soupeřku Darju Kasatkinovou, Rusce povolila jen pět gamů a vyhrála s ní suverénně i páté letošní střetnutí. Jednoznačně si poradila i s Caroline Garciaovou, které oplatila nedávnou porážku z Varšavy. Největší výprask od ní schytala Cori Gauffová.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaji mistryň debutovala loni a s bilancí 1-2 skončila ve skupinové fázi.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: San Diego, US Open, French Open, Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Ostrava (F); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy v hale: Ostrava (F)

Bilance: 67-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 15-1 (kariérní 20-7)

Bilance v semifinále: 9-2 (kariérní 13-3)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (T), Wimbledon (3K), US Open (T)

Iga Šwiateková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: skupina

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Ostrava (F), San Diego (T)

Odehrané zápasy: Kasatkinová (6-2 6-3), Garciaová (6-3 6-2), Gauffová (6-3 6-0)

Aktuální forma

Sabalenková se v úvodu sezony extrémně trápila se servisem a jasně vede letošní statistiku dvojchyb, i když problém před nějakou dobou vyřešila. Na první solidnější výsledek dosáhla až na konci dubna ve Stuttgartu. Ve druhé půlce roku se neprezentuje stabilní formou. Po finále v Hertogenboschi neporazila na třech akcích po sobě více než jednu soupeřku, pak uhrála semifinále v Cincinnati i na US Open, ale v San Diegu a Guadalajaře dosáhla maximálně na jednu výhru.

Cesta turnajem

V úvodním zápase měla namále a byla dva míčky od porážky, s favorizovanou Ons Džabúrovou ztrácela 3-5 v tie-breaku druhé sady a v rozhodujícím dějství doháněla manko brejku. V utkání s Mariou Sakkariovou byla naopak celkem bez šance, příliš chybovala a Řekyni sebrala jen šest gamů. V posledním duelu skupiny však ve dvou setech porazila domácí Jessicu Pegulaovou a Sakkariová jí dalším jednoznačným vítězstvím pomohla do semifinále.

Historie na Turnaji mistryň

Premiéru na Turnaji mistryň si odbyla loni a skončila ve skupině.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Stuttgart (F); US Open, Cincinnati, Řím (SF)

Největší úspěchy v hale: první turnaj

Bilance: 32-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance v hale: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 4-5 (kariérní 20-23)

Bilance v semifinále: 2-3 (kariérní 17-12)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (-), US Open (SF)

Aryna Sabalenková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: skupina

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: San Diego (ČF), Guadalajara 2 (2K)

Odehrané zápasy: Džabúrová (3-6 7-6 7-5), Sakkariová (2-6 4-6), Pegulaová (6-3 7-5)