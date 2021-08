7. den National Bank Open: Karolína Plíšková se o titul utká s Giorgiovou, Medveděv s Opelkou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále žen • Kar. Plíšková (4-ČR) - Giorgiová (It.) | Centre Court (19:30 SELČ) • Finále mužů • Medveděv (1-Rus.) - Opelka (USA) | Stadium (22:00 SELČ) • Finále čtyřhry žen • Dabrowská/Stefaniová (5-Kan./Braz.) - Juraková/Klepačová (6-Chorv./Slovin.) | Centre Court (21:30 SELČ) • Finále čtyřhry mužů • Mektič/Pavič (1-Chorv.) - Ram/Salisbury (3-USA/Brit.) | Stadium (19:30 SELČ)



• Finále žen •

Karolína Plíšková (6.) - Camila Giorgiová (71.) | Centre Court (19:30 SELČ)

Bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová finalistka Karolína Plíšková bude ve finále v Montréalu čelit Camile Giorgiové, kterou čeká největší finále v kariéře, první mimo nejmenší akce WTA 250. Ve vzájemné bilanci sice vede 5-3 Plíšková, jenže s Giorgiovou letos prohrála v Eastbourne i na nedávných olympijských hrách v Tokiu.

Devětadvacetiletá Plíšková po koronavirové pauze všechna tři finále prohrála (Řím 2020-21, letošní Wimbledon) a zhoršila si bilanci na 16-15. Na tvrdých površích má úspěšnost 10-9 a na podnicích této kategorie 2-4. Poslední titul vybojovala loni v lednu na hardu v Brisbane. Dnes se může stát čtvrtou českou šampionkou National Bank Open po Regině Maršíkové (1977-78), Heleně Sukové (1986) a Petře Kvitové (2012).

Její vrstevnice Giorgiová je vůbec první italskou finalistkou prestižní kanadské akce. Ve finálových bojích se jí nedaří, poslední dvě absolvovala předloni na severoamerických betonech ve Washingtonu a Bronxu, ani jedno nezvládla a její momentální bilance je 2-6. Poslední úspěch v této fázi zaznamenala před třemi lety v hale v Linci. Až na triumf na trávě v Hertogenboschi v roce 2015 hrála všechna finále na tvrdém povrchu.

Plíšková se bez ohledu na dnešní výsledek posune ze šestého na čtvrté místo. Bývalá 26. hráčka světa Giorgiová má jistý návrat do Top 50, ve virtuálním žebříčku je teď na 44. místě, v případě triumfu poskočí ještě o deset příček.

Plíšková je favoritkou, ve finále má lepší bilanci, se souboji o trofej podstatně více zkušeností a je celkově mnohem úspěšnější hráčkou. Giorgiová však vyhrála oba letošní duely a je otázkou, zda se jí ve finále tradičně nebude dařit a Plíšková už obě porážky hodila za hlavu. Aktérky se v Montréalu po cestě do finále prezentovaly výbornou formou a ztratily jediný set.

Tip: Plíšková ve třech setech

Aktuální forma

Plíšková už má snad dlouhou krizi definitivně za sebou. Ve Wimbledonu si zahrála své druhé finále na grandslamových turnajích a v solidní formě se představila i na olympijských hrách v Tokiu, přestože v osmifinále prohrála se svou dnešní protivnicí.

Cesta turnajem

V Montréalu měla na úvod volný los a v prvním zápase byla dva míčky od porážky s Donnou Vekičovou. Mnohem lepší výkon předvedla proti kvalifikantce Amandě Anisimovové, ačkoli čelila setbolu. Bez větších potíží naopak zvládla souboj se Sarou Sorribesovou, utkání zakončila ziskem deseti gamů v řadě, i nasazenou jedničkou Arynou Sabalenkovou.

Historie na National Bank Open

Plíšková postupem do finále už podruhé vylepšila své maximum. Tím předchozím byla čtvrtfinále z Toronta v letech 2017 a 2019.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Řím (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (finále)

Bilance: 27-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-7

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 10-3 (kariérní 121-47)

Bilance ve finále WTA 1000: 0-1 (kariérní 2-4)

Bilance ve finále: 0-2 (kariérní 16-15)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (finále)

Karolína Plíšková - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 11-6

Nejlepší výsledek: finále (Montréal 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): čtvrtfinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: OH Tokio - osmifinále

Cesta turnajem: volný los, Vekičová (4-6 6-3 7-6), Anisimovová (6-1 7-6), Sorribesová (6-4 6-0), (1) Sabalenková (6-3 6-4)

Aktuální forma

Giorgiová se prvního pořádného výsledku v letošním roce dočkala na trávě v Eastbourne, kde se z kvalifikace probojovala až do semifinále, v němž musela vzdát. Další úspěch zaznamenala na olympiádě v Tokiu, dokonce neměla daleko k medaili, po skalpu Karolíny Plíškové ve čtvrtfinále podlehla Elině Svitolinové.

Cesta turnajem

V Montréalu po cestě do semifinále neztratila set, vyřadila nasazenou Elise Mertensovou, Nadiu Podoroskou, šampionku ročníku 2012 Petru Kvitovou i letos skvěle hrající Cori Gauffovou. V semifinále s Jessicou Pegulaovou sice už do rozhodující sady musela, ale vyhrála ji suverénně.

Historie na National Bank Open

Hlavní soutěž kanadského podniku hraje počtvrté a poprvé se dostala přes druhé kolo.

Camila Giorgiová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (finále)

Bilance: 22-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 10-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-2 (kariérní 12-22)

Bilance ve finále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 2-6)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (2. kolo)

Camila Giorgiová - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: finále (Montréal 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Toronto): 1. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: OH Tokio (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (9) Mertensová (6-3 7-5), Podoroská (6-2 6-4), (7) Kvitová (6-4 6-4), (15) Gauffová (6-4 7-6), Pegulaová (6-3 3-6 6-1)



• Finále mužů •

Daniil Medveděv (2.) - Reilly Opelka (32.) | Stadium (22:00 SELČ)

Zatímco největší favorit na titul Daniil Medveděv v semifinále turnajů Masters uspěl už popáté v řadě, Reilly Opelka bude hrát své premiérové finále mimo nejmenší akce ATP 250. Ve vzájemné bilanci vede 3-1 Medveděv. Kromě letošního French Open, kde Medveděv vyhrál jasně 3-0 na sety, byl průběh vždy těsný a vítěze musela určit rozhodující sada.

Pětadvacetiletý Medveděv bude hrát své čtvrté letošní finále (bilance 2-1) a do utkání vstoupí s finálovou úspěšností 11-7. Právě na National Bank Open předloni v Montréalu absolvoval své první finále na akcích Masters a schytal výprask od Rafaela Nadala. Od té doby všechna tři zvládl (Cincinnati a Šanghaj 2019, Paříž 2020). Jediným ruským šampionem kanadského podniku je Marat Safin (2000).

Třiadvacetiletý Opelka finálovou porážku ještě neokusil, za sebou má dva souboje o titul (New York 2019 a Delray Beach 2020). Američané mají na National Bank Open mnohem bohatší historii, nicméně na titul čekají už 17 let (Andy Roddick, 2003). Jako poslední si finále zahrál Mardy Fish v roce 2011.

Medveděv v žebříčku zůstane druhý, ale zase může ukrojit pořádný kus z náskoku světové jedničky Novaka Djokoviče. Opelka má jisté nové kariérní maximum, v pondělí bude nejhůře světovou třiadvacítkou, v případě triumfu se zařadí na 16. místo.

Opelka sice zvládl obě předchozí finále, ale čelil v nich podstatně méně kvalitním soupeřům (Brayden Schnur a Jošihito Nišioka). O dva roky mladší Američan nicméně nemá co ztratit. Aby měl možnost zvítězit, určitě potřebuje co největší úspěšnost trefených prvních podání. Jak se říká, tie-break je vždy loterie, a pokud se Opelkovi povede set do zkrácené hry dovést, pak má asi největší šanci. Medveděv nicméně na servismany umí a měl by potvrdit roli favorita.

Tip: Medveděv ve dvou setech

Aktuální forma

Medveděv ve finále Australian Open přišel o 20zápasovou neporazitelnost a následoval pokles formy. Letos má sice na kontě dva tituly, ale oba získal na nejmenších akcích ATP 250 (Marseille a Mallorca). Po prvním triumfu na trávě patřil ve Wimbledonu mezi největší favority, už v osmifinále však nestačil na svého dnešního protivníka. Další zklamání přišlo v Tokiu, kde jako jediný ruský tenista nezískal medaili.

Cesta turnajem

V Torontu měl na úvod volný los, pak si i popáté poradil s Alexanderem Bublikem (poprvé s ním ztratil set) a v osmifinále nedal šanci kvalifikantovi Jamesovi Duckworthovi. Ve čtvrtfinále měl namále, nakonec ale Hubertovi Hurkaczovi porážku z nedávného Wimbledonu oplatil. V semifinále naopak přejel devět zápasů neporaženého Johna Isnera.

Historie na National Bank Open

Před startem letošního ročníku bylo jeho maximem v kanadských metropolích předloňské finále z Montréalu. V Torontu byl v minulosti nejdále v osmifinále.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Marseile (triumf); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 36-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 20-3

Bilance proti hráčům Top 31-50: 11-1 (kariérní 36-18)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 3-1)

Bilance ve finále: 2-1 (kariérní 11-7)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále)

Daniil Medveděv - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: finále (Montréal 2019, Toronto 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Montréal): finále

Bilance ve finále: 0-1

Generálka: OH Tokio (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Bublik (4-6 6-3 6-4), Duckworth (6-2 6-4), (7) Hurkacz (2-6 7-6 7-6), Isner (6-2 6-2)

Aktuální forma

Opelka měl katastrofální úvodní měsíce letošní sezony, od února do začátku května odehrál devět zápasů a jen dva vyhrál. Pak se nečekaně dostal do semifinále v Římě, ale od té doby se znovu trápil. Nedařilo se mu ani na domácích betonech, z Atlanty i Washingtonu odjížděl s bilancí jednoho vítězství a jedné porážky.

Cesta turnajem

V Torontu se ale herně zvedl. V úvodních kolech vyřadil Nicka Kyrgiose a nasazeného Grigora Dimitrova, v osmifinále odvrátil mečbol nebezpečného Lloyda Harrise, ve čtvrtfinále překvapivě a snadno přehrál Roberta Bautistu a v semifinále šokoval vítězstvím nad Stefanosem Tsitsipasem (první skalp hráčů Top 5).

Historie na National Bank Open

Jediný předchozí start absolvoval před čtyřmi lety v Montréalu a skončil hned v prvním kole.

Reilly Opelka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (finále)

Bilance: 15-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-7

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 7-8)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 2-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo)

Reilly Opelka - National Bank Open (Montréal i Toronto)

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: finále (Toronto 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019 (Montréal): nehrál

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Atlanta (čtvrtfinále), Washington (osmifinále)

Cesta turnajem: Kyrgios (4-6 7-6 6-4), (14) Dimitrov (6-3 6-4), Harris (4-6 7-6 7-6), (10) Bautista (6-3 7-6), (3) Tsitsipas (6-7 7-6 6-4)



• Finále čtyřhry žen •

/ G. Dabrowská / L. Stefaniová - / D. Juraková / A. Klepačová | Centre Court (21:30 SELČ)

Finále čtyřhry žen obstarají domácí Gabriela Dabrowská s Brazilkou Luisou Stefaniovou, bronzovou medailistkou z her v Tokiu, a chorvatsko-slovinská dvojice Darija Juraková, Andreja Klepačová. Páry se poprvé potkaly před týdnem ve finále v San José, úspěšnější byly Juraková s Klepačovou.





Dabrowská se Stefaniovou budou hrát i na svém třetím společném turnaji finále, stále čekají na první titul. Devětadvacetiletá Dabrowská má na kontě devět triumfů, z toho dva z akcí WTA 1000. O pět let mladší Stefaniová zatím vybojovala dvě trofeje, obě na nejmenších podnicích série WTA 250.

Cesta turnajem

1K: Voráčová/Lohoffová (6-4 4-6 10-4)

2K: Bektasová/Mooreová (7-5 6-2)

ČF: (1) Mertensová/Sabalenková (6-2 6-2)

SF: Kuděrmetovová/Rybakinová (6-2 6-3)





Juraková s Klepačovou se daly dohromady na začátku antukového jara a vyhrály v Bad Homburgu a San José, nyní se vezou na vlně osmi výher. Sedmatřicetiletá Juraková má doma devět vavřínů, jediný z "tisícovek". Pětatřicetiletá Klepačová vlastní o jeden titul více, ale také jen jeden z turnajů této kategorie.

Cesta turnajem

1K: Badosaová/Sorribesová (7-5 6-2)

2K: Heisenová/Rosolská (6-0 7-6)

ČF: (4) Guarachiová/Krawczyková (6-4 6-2)

SF: Linetteová/Peraová (7-5 6-4)



• Finále čtyřhry mužů •

/ N. Mektič / M. Pavič - / R. Ram / J. Salisbury | Stadium (19:30 SELČ)

Nikola Mektič a Mate Pavič s Rajeevem Ramem a Joem Salisburym se letos potkávají už popáté a potřetí ve finále. Všechny čtyři předchozí souboje vyhráli letos fenomenální Chorvaté.





Mektič s Pavičem hrají svou první společnou sezonu a předvádí naprostou dominanci. Letos mají famózní bilanci 56-5 a na kontě devět triumfů, mezi nimi grandslamový (Wimbledon), tři na Masters (Miami, Monte Carlo a Řím) a ještě k tomu zlato z olympiády. Dvaatřicetiletý Mektič bude usilovat o svůj 18. titul, sedmý z podniků Masters. Pavič jich má doma 26, ale na Masters se radoval "jen" čtyřikrát.

Cesta turnajem

1K: volný los

2K: Evans/N. Skupski (3-6 7-5 13-11)

ČF: Middelkoop/Saville (6-3 6-7 10-7)

SF: (4) Krawietz/Tecau (7-6 7-6)





Ram se Salisbury spolu hrají třetím rokem, letos absolvovali tři finále a stále čekají na první titul. Společně získal tři, dva předloni a jeden loni. Sedmatřicetiletý veterán Ram se pokusí načít třetí desítku sbírky trofejí, na Masters dosud triumfoval dvakrát. Devětadvacetiletý Salisbury slavil celkem pětkrát, na premiérový vavřín z Masters stále čeká.

Cesta turnajem

1K: volný los

2K: Golubjov/Mies (6-3 6-2)

ČF: (8) Bopanna/Dodig (4-6 6-3 10-4)

SF: Gille/Vliegen (6-3 7-5)