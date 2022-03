7. den v Indian Wells: Vondroušová bude bojovat o čtvrtfinále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Vondroušová (30-ČR) - Kuděrmetovová (21-) | Stadium 2 (středa 4:00 SEČ) • Cesta za obhajobou titulu • Badosaová (5-Šp.) - Fernandezová (18-Kan.) | Stadium 1 (středa 2:00 SEČ) • Šlágr dne • Šwiateková (3-Pol.) - Kerberová (15-Něm.) | Stadium 1 (20:30 SEČ)



• Češi v akci •

Markéta Vondroušová (33.) - Veronika Kuděrmetovová (24.) | Stadium 2 (středa 4:00 SEČ)

Poslední česká naděje Markéta Vondroušová bude o čtvrtfinále a vyrovnání svého maxima v Indian Wells usilovat proti Veronice Kuděrmetovové, která je v osmifinále "pátého grandslamu" poprvé. S nasazenou Ruskou se měla poprvé utkat nedávno v semifinále v Dubaji, k utkání ale nenastoupila.

Vondroušová se chytla až na poslední akci. Zatímco v Adelaide, na Australian Open i v Petrohradu skončila v úvodních kolech, v Dubaji se z kvalifikace probojovala až do semifinále. Jenže přišlo další zranění, o finále nakonec vůbec nebojovala a od té doby nehrála. V Indian Wells ji ale zřejmě zdravotně nic nelimituje, v úvodním zápase si suverénně poradila s lucky loserem Magdalenou Frechovou a pak v maratonské bitvě přetlačila světovou pětku Anett Kontaveitovou.

Kuděrmetovová letos nemá úplně vyrovnanou formu, ale na kontě už dvě finále. Na druhý titul však stále čeká, v Melbourne podlehla Simoně Halepové a v Dubaji Jeleně Ostapenkové. Do Indian Wells dorazila po překvapivé porážce v prvním kole v Dauhá s Arantxou Rusovou. V Kalifornii ovšem se ztrátou pouhých čtyř gamů deklasovala bývalou šampionku Naomi Ósakaovou a ve třetím kole jí za stavu 4-6 2-0 ze svého pohledu vzdala zraněná Marie Bouzková.

Vondroušová už je zase ve velmi solidní formě a letos nevyrovnanou Kuděrmetovovou by mohla porazit. Proti agresivnější Rusce by jí měl pomoct i pomalejší povrch. U Kuděrmetovové bude jako obvykle záležet na počtu nevynucených chyb.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (SF)

Bilance: 11-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 11-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 1-1 (kariérní 27-26)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Dubaj (SF)

Cesta turnajem: volný los, Frechová (6-1 6-3), (4) Kontaveitová (3-6 7-5 7-6)

Veronika Kuděrmetovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Melbourne 1 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Melbourne 1 (F)

Bilance: 10-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 10-4

Bilance proti hráčkám Top 50: 3-4 (kariérní 32-41)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Veronika Kuděrmetovová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Dubaj (F), Dauhá (1K)

Cesta turnajem: volný los, Ósakaová (6-0 6-4), Bouzková (6-4 0-2 skreč)



• Cesta za obhajobou titulu •

Paula Badosaová (7.) - Leylah Fernandezová (21.) | Stadium 1 (středa 2:00 SEČ)

Obhájkyně titulu Paula Badosaová bude bojovat o prodloužení své neporazitelnosti v hlavní soutěži BNP Paribas Open proti finalistce loňského US Open Leylah Fernandezové, která rovněž i při svém druhém startu v hlavní fázi prestižního turnaje prošla do osmifinále. Jediný dosavadní souboj předloni v kvalifikaci v Aucklandu ve dvou těsných setech vyhrála Španělka.

Badosaová prožila nejlepší sezonu, kterou korunovala triumfem právě v Indian Wells a účastí na Turnaji mistryň. Letos ovládla Sydney a došla do osmifinále Australian Open. Na Blízkém východě se jí ale vůbec nedařilo, v Dubaji hned v úvodním kole prohrála s Elenou-Gabrielou Ruseovou a v osmifinále v Dauhá uhrála jen pět gamů s Cori Gauffovou. V Indian Wells začala výhrou nad Terezou Martincovou a set neztratila ani s krajankou Sarou Sorribesovou.

Fernandezová možná po velmi dlouhé době chytla vyrovnanou formu. Loni se jí totiž povedly pouhé dva turnaje (triumf v Monterrey a finále US Open) a letos v rámci australského léta zvládla jen jeden ze tří zápasů. V Monterrey ovšem dvakrát zvítězila v tie-breaku rozhodující sady a titul nakonec úspěšně obhájila a v Indian Wells zlikvidovala mečboly Amandy Anisimovové a vyřadila i další domácí naději Shelby Rogersovou.

Badosaová má i přes zaváhání v Dubaji a Dauhá stále podstatně lepší formu než Fernandezová a měla by potvrdit roli favoritky. Fernandezová ovšem na loňském US Open jasně ukázala, že se umí proti favoritkám vytáhnout a její vítězství by tak asi nebylo zas tak velkým překvapením.

Tip na vítězku: Paula Badosaová

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (T)

Bilance: 11-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-4

Bilance proti hráčkám Top 30: 4-2 (kariérní 17-16)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Paula Badosaová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8-0

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Dubaj (1K), Dauhá (OF)

Cesta turnajem: volný los, Martincová (6-2 7-6), (32) Sorribesová (7-6 6-1)

Leylah Fernandezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Monterrey (T)

Bilance: 8-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 4-3)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Leylah Fernandezová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Monterrey (T)

Cesta turnajem: volný los, Anisimovová (2-6 7-6 skreč), Rogersová (6-1 3-6 6-3)



• Šlágr dne •

Iga Šwiateková (4.) - Angelique Kerberová (16.) | Stadium 1 (20:30 SEČ)

Dnešní šlágr bude patřit sedm zápasů neporažené Ize Šwiatekové, která postupem do osmifinále vyrovnala své maximum na turnaji a zároveň loňský výsledek, a bývalé finalistce Angelique Kerberové. Bude se jednat o premiérový souboj.

Šwiateková si ve druhé půlce loňské sezony prošla menší krizí, ale pod vedením nového kouče se okamžitě rozjela. V Adelaide a na Australian Open uhrála semifinále, v Dubaji v tie-breaku rozhodující sady podlehla pozdější šampionce Jeleně Ostapenkové a suverénně ovládla úvodní letošní akci WTA 1000 v Dauhá. V Indian Wells musela obě utkání otáčet, po prohrané úvodní sadě smetla Anhelinu Kalininovou i Claru Tausonovou.

Kerberová naopak ve druhé půlce loňského roku ožila a ukončila dlouhé trápení. Mezi sezonami se však nakazila Covidem-19 a do Indian Wells dorazila bez jediného vítězství, na první soupeřce ztroskotala na Australian Open (Kaia Kanepiová) i v Dauhá (Jil Teichmannová). V kalifornské poušti po bitvě s Qinwen Zheng deklasovala Darju Kasatkinovou.

Největší favoritka turnaje Šwiateková je teď rozjetá a s největší pravděpodobností svou aktuální neporazitelnost prodlouží. Na pomalém hardu má však Kerberová díky obvykle vynikající obraně celkem slušnou šanci uspět, navíc má na své straně mnohem více zkušeností.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Bilance: 16-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 16-3

Bilance proti hráčkám Top 20: 3-1 (kariérní 14-14)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Iga Šwiateková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Dubaj (2K), Dauhá (T)

Cesta turnajem: volný los, Kalininová (5-7 6-0 6-1), (29) Tausonová (6-7 6-2 6-1)

Angelique Kerberová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (OF)

Bilance: 2-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 42-65)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Angelique Kerberová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 23-11

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 5-1

Generálka: Dauhá (1K)

Cesta turnajem: volný los, Qinwen Zheng (6-2 5-7 6-4), (23) Kasatkinová (6-2 6-1)