7. den v Miami: Do akce půjdou Kvitová, Krejčíková, Vondroušová a Lehečka

Jiří Lehečka (44.) - Karen Chačanov (16.) | Butch Buchholz (17:00 SELČ)

Jiří Lehečka se při svém debutu na Miami Open poprvé v kariéře dostal mezi nejlepší dvaatřicítku na turnajích Masters a o znovu vylepšení svého maxima bude usilovat proti Karenovi Chačanovovi, který má rovněž na dosah své první osmifinále v Miami. Bude se jednat o první vzájemný souboj.

Lehečka prožíval ještě před měsícem nejlepší období své kariéry. Na Australian Open si připsal své první výhry v hlavních soutěžích majorů a nakonec se stal prvním českým čtvrtfinalistou grandslamů po pěti letech. Pak byl v Dauhá několikrát jediný míček od svého prvního finále na nejvyšší tour. Po neproměněných mečbolech proti Andymu Murraymu však přišel propad formy. Po nezdarech v prvním kole v Dubaji s Alexanderem Zverevem a ve druhém v Indian Wells s Andrejem Rubljovem skončil na challengeru ve Phoenixu hned na úvod na Thanasim Kokkinakisovi. V Miami si poradil s antukářem Federicem Coríou i trápícím se Lorenzem Musettim.

Chačanov na začátku sezony navazoval na solidní závěr té loňské. Po čtvrtfinálových účastech na dvou generálkách v Adelaide se probojoval do semifinále Australian Open a vyrovnal své maximum na grandslamových akcích. Od té doby se mu však nedaří. V Dubaji ztroskotal hned na Boticovi van de Zandschulpovi, v Indian Wells se loučil už ve třetím kole po porážce s Alejandrem Davidovichem a v Miami potřeboval na úvod všechny tři sety s antukovým specialistou Tomásem Martínem Etcheverrym.

Lehečka má velmi solidní šanci projít do dalšího kola. Nejlepší Čech v žebříčku ATP na turnaji stále neztratil servis a Chačanov na posledních dvou akcích prohrál s Alejandrem Davidovichem a Boticem van de Zandschulpem a v Miami měl na úvod potíže s antukářem Tomásem Martínem Etcheverrym. Rodák z Mladé Boleslavi má letos solidní bilanci 4-5 se zástupci Top 20.

Tip na vítěze: Jiří Lehečka

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (SF)

Bilance: 16-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 14-7

Bilance proti hráčům Top 20: 4-5 (kariérní 5-10)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jiří Lehečka - Miami Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Indian Wells (2K), Phoenix challenger (1K)

Cesta turnajem: Coría (6-3 6-4), (18) Musetti (6-4 6-4)

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (SF)

Bilance: 10-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 10-5

Bilance proti hráčům Top 50: 4-5 (kariérní 85-124)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Karen Chačanov - Miami Open

Kariérní bilance: 3-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018, 2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los, Etcheverry (6-1 3-6 6-3)



Markéta Vondroušová (103.) - Sorana Cirsteaová (74.) | Butch Buchholz (20:00 SELČ)

Markéta Vondroušová si při třetí účasti v Miami v řadě zahraje osmifinále a o vyrovnání svého maxima na floridském turnaji WTA 1000 se popere se Soranou Cirsteaovou. Rumunka startuje na této akci už popatnácté, v této fázi je teprve podruhé a dál se zatím nedostala. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná.

Vondroušová letos odehrála pět turnajů a na čtyřech z nich posbírala minimálně dvě výhry. Jedinou výjimkou je vystoupení na konci února v Dubaji, kde v prvním kole podlehla Karolíně Plíškové. Jejím dosavadním maximem v této sezoně je semifinále v linecké hale. Před dvěma týdny v Indian Wells solidní formu potvrdila, když bez ztráty setu přehrála Rebeccu Marinovou, Marii Bouzkovou i Ons Džabúrovou a v osmifinálové bitvě nestačila na Karolínu Muchovou. V Miami si suverénně poradila s Tatjanou Mariaovou, #11 Veronikou Kuděrmetovovou i Plíškovou.

Cirsteaová zakončila loňskou sezonu už v polovině září po vystoupení v Bukurešti a úvodní dva měsíce té letošní se jí vůbec nepovedly. V lednu a únoru se zúčastnila dohromady šesti akcí a posbírala jen dvě výhry v hlavních soutěžích. Do Indian Wells dorazila s negativní letošní bilancí 4-6 a jejím maximem bylo druhé kolo v Adelaide a Dubaji. V Kalifornii si ovšem vyšlápla na Caroline Garciaovou a prošla až do čtvrtfinále, v němž ji zastavila Iga Šwiateková. V Miami neztratila set s Fernandou Contrerasovou Gómezovou, Garciaovou ani rozjetou Karolínou Muchovou.

Vondroušová už má jistý návrat do Top 100 žebříčku. V Miami exceluje, všechny tři soupeřky přehrála suverénně. Skvělou formu má však i Cirsteaová. Rodačka ze Sokolova je přece jen stabilnější hráčkou, a pokud nebude zdravotně limitována, mohlo by se jí podařit potvrdit roli jasné favoritky na postup mezi nejlepší osmičku.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 10-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-2 (kariérní 43-25)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - Miami Open

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: Mariaová (6-4 6-1), (11) Kuděrmetovová (6-4 6-2), (17) Kar. Plíšková (6-1 6-2)

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (ČF)

Bilance: 11-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 11-7

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-1 (kariérní 267-122)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Sorana Cirsteaová - Miami Open

Kariérní bilance: 9-12

Nejlepší výsledek: osmifinále (2013, 2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: Contrerasová Gómezová (7-6 6-2), (5) Garciaová (6-2 6-3), Muchová (7-5 6-1)



Petra Kvitová (12.) - Varvara Gračovová (54.) | Butch Buchholz (21:30 SELČ)

Petra Kvitová postoupila popáté v řadě do osmifinále Miami Open a na čtvrté čtvrtfinále na této akci a vyrovnání svého maxima na floridské "tisícovce" bude útočit v premiérovém souboji s Varvarou Gračovovou. Ruska se z kvalifikace mezi nejlepší šestnáctku dostala i v Indian Wells a zabojuje o své největší čtvrtfinále v kariéře.

Kvitová letos ztratila set a našla přemožitelku až v pátém zápase. Na dalších třech turnajích se jí nedařilo, ve druhém kole Australian Open prohrála s Anhelinou Kalininovou, ve stejné fázi v Dauhá nestačila na Cori Gauffovou a v osmifinále v Dubaji uhrála jen pět gamů s pozdější šampionkou Barborou Krejčíkovou. Mnohem lepší to bylo v Indian Wells, kde v dramatických bitvách přehrála Jelenu Ostapenkovou a Jessicu Pegulaovou a ve čtvrtfinále nedotáhla slibný náskok proti Marii Sakkariové. V úvodním duelu v Miami zničila krajanku Lindu Noskovou a set nepovolila ani letos skvěle hrající Donně Vekičové.

Gračovová se v březnu rozehrála do životní formy. V Austinu se přes Magdu Linetteovou a Sloane Stephensovou podívala do svého premiérového finále na nejvyšším okruhu, v Indian Wells vyřadila Darju Kasatkinovou a prošla z kvalifikace až do svého prvního osmifinále na podnicích WTA 1000, v němž ji zastavila pozdější šampionka Jelena Rybakinová, a to samé se jí povedlo v Miami. Na Floridě stále neztratila set, v hlavní fázi přehrála Marynu Zaněvskou, Ons Džabúrovou a Magdalenu Frechovou.

Kvitová je favoritkou, ale na rozjetou Gračovovou si bude muset dát velký pozor. Ruska totiž v posledních týdnech exceluje, v Indian Wells snadno přehrála Darju Kasatkinovou a v Miami včetně suverénní výhry nad Ons Džabúrovou vyhrála všech pět zápasů ve dvou setech. Navíc má letos pozitivní bilanci 3-2 se zástupkyněmi Top 20 světového hodnocení.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-5

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 2-0 (kariérní 170-52)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - Miami Open

Kariérní bilance: 19-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014, 2019, 2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 3-2

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Nosková (6-3 6-0), (22) Vekičová (6-4 7-6)

Varvara Gračovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Austin (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Austin (F)

Bilance: 21-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 19-7

Bilance proti hráčkám Top 20: 3-2 (kariérní 3-10)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Varvara Gračovová - Miami Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: Zaněvská (6-1 7-5), (4) Džabúrová (6-2 6-2), Frechová (6-1 6-2)



Barbora Krejčíková (13.) - Aryna Sabalenková (2.) | Stadium (úterý 2:30 SELČ)

Barbora Krejčíková už dvakrát vylepšila své maximum na Miami Open a o první čtvrtfinále v tomto dějišti se utká se světovou dvojkou Arynou Sabalenkovou, která už jednou mezi nejlepší osmičkou v Miami byla. Bělorusku potkává na třetím turnaji v řadě a ve vzájemné bilanci prohrává 1-3.

Krejčíková léčila loni touto dobou zranění lokte a formu našla až v závěru předchozího roku. Tu si drží i v tom letošním a všech pět porážek zaregistrovala proti zástupkyním Top 20 pořadí. Na posledních dvou turnajích excelovala. V Dubaji získala svůj první titul z podniků WTA 1000 a jako teprve pátá v historii porazila na jednom turnaji světovou jedničku, dvojku i trojku. V Indian Wells prohrála osmifinálovou bitvu s letos skvěle hrající Sabalenkovou. V Miami si na úvod poradila s Aljaksandrou Sasnovičovou, mnohem více práce měla s domácí Madison Keysovou, ani Američance ale set nepovolila.

Sabalenková letos exceluje. V Austrálii vyhrála všech 11 zápasů, ztratila jediný set a po triumfu v Adelaide slavila v Melbourne Parku svůj premiérový grandslamový vavřín. První porážku zaregistrovala až ve čtvrtfinále v Dubaji, když nedotáhla vedení 6-0 3-1 proti pozdější šampionce Krejčíkové. Na předchozí akci v Indian Wells se celkem suverénně podívala až do finále, v němž v repríze souboje o titul na letošním Australian Open podlehla Jeleně Rybakinové. V Miami začala hladkou výhrou nad Shelby Rogersovou a pak smetla Marii Bouzkovou.

Krejčíková a Sabalenková změří síly na třetím turnaji v řadě, v Dubaji zvítězila po senzačním obratu z 0-6 1-3 Češka a před dvěma týdny ve stejné fázi v Indian Wells se ve třech setech radovala soupeřka. Sabalenková je stále ve vynikající formě a Krejčíková se bude muset oproti poslednímu zápasu výrazně zlepšit, pokud chce mít šanci projít dál.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (T)

Bilance: 15-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 15-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 4-3 (kariérní 11-15)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Barbora Krejčíková - Miami Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: volný los, Sasnovičová (6-3 6-2), (19) Keysová (7-6 6-3)

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T); Indian Wells (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T); Indian Wells (F)

Bilance: 19-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 19-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 6-1 (kariérní 48-36)

Grandslamy: Australian Open (T)

Aryna Sabalenková - Miami Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Indian Wells (F)

Cesta turnajem: volný los, Rogersová (6-4 6-3), (31) Bouzková (6-1 6-2)