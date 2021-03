7. den v Miami: Kvitová a Vondroušová budou útočit na čtvrtfinále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (9-ČR) - Svitolinová (5-Ukr.) | Court 1 (17:00 SELČ) Vondroušová (19-ČR) - Sabalenková (7-Běl.) | Court 1 (19:00 SELČ) • Šlágr dne - ženy • Bartyová (1-Austr.) - Azarenková (14-Běl.) | Grandstand (17:00 SEČ) • Šlágr dne - muži • Nišikori (28-Jap.) - Tsitsipas (2-Řec.) | Grandstand (úterý 1:00 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (10.) - Elina Svitolinová (5.) | Court 1 (17:00 SELČ)

Petra Kvitová už ve třetím kole narazí na kolegyni z elitní desítky žebříčku WTA a dnes zabojuje o vyrovnání svého nejlepšího výsledku na turnaji. Se světovou pětkou Elinou Svitolinovou, která byla zatím na Miami Open rovněž nejdále ve čtvrtfinále, poslední souboj před třemi lety na Turnaji mistryň prohrála, ovšem ve vzájemné bilanci dominuje 7-2.

Kvitové se vůbec nepovedl vstup do sezony, v rámci australského léta dokázala na dvou turnajích včetně grandslamového Australian Open vždy vyhrát jen jedno utkání. O to byl překvapivější její triumf v Dauhá. Ten si však vybral svou daň a na úvodní letošní akci série WTA 1000 v Dubaji musela hned úvodní zápas vzdát. V Miami už je ale fit a vede si naprosto suverénně, šanci nedala Alizé Cornetové ani vítězce ročníku 2017 Johanně Kontaové.

Svitolinová se letos zúčastnila pěti turnajů a čtyřikrát byla v závěrečných kolech (Abú Zabí, generálka v Melbourne a Dauhá - čtvrtfinále, Australian Open - osmifinále). Poslední vystoupení v Dubaji se jí však nepovedlo, coby nasazená jednička hned v úvodním zápase nestačila na Světlanu Kuzněcovovou. V Miami až po obratu zdolala domácí Shelby Rogersovou a ve dvou těsných setech porazila Jekatěrinu Alexandrovovou.

Kvitová má teď jasně lepší formu než Svitolinová. Pokud naváže na výkony z předchozích dvou zápasů, měla by slavit postup.

Tip: Kvitová ve dvou setech

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (vítězka)

Bilance: 8-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 56-58)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Petra Kvitová - Miami Open

Kariérní bilance: 14-10

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014, 2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2-1

Generálka: Dauhá (vítězka), Dubaj (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Cornetová (6-0 6-4), (17) Kontaová (6-1 6-2)

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Melbourne 1, Abú Zabí (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Melbourne 1, Abú Zabí (čtvrtfinále)

Bilance: 11-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 11-5

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 33-39)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Elina Svitolinová - Miami Open

Kariérní bilance: 11-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Dauhá (čtvrtfinále), Dubaj (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Rogersová (3-6 7-5 6-3), (30) Alexandrovová (7-6 6-4)



Markéta Vondroušová (20.) - Aryna Sabalenková (8.) | Court 1 (19:00 SELČ)

Markéta Vondroušová se o vyrovnání svého nejlepšího a posledního výsledku v Miami popere s Arynou Sabalenkovou, která v Miami také startuje potřetí a poprvé se dostala přes druhé kolo. Hráčky se potkávají po téměř třech letech, ve vzájemné bilanci vede 2-1 česká tenistka.

Vondroušová může australské léto určitě hodnotit pozitivně, jelikož si na generálce zahrála semifinále a na Australian Open poprvé v kariéře postoupila do druhého týdne (osmifinále). Po zdravotní pauze se vrátila před dvěma týdny v Dubaji, kde porazila Anu Bogdanovou a ve druhém kole nestačila na Cori Gauffovou. V Miami začala dvousetovým vítězstvím nad Qiang Wang a po obratu udolala Belindu Bencicovou.

Sabalenková do letošní sezony vstoupila triumfem v Abú Zabí a vyhrála už třetí turnaj v řadě. Od té doby se jí tolik nedaří. Na generálce v Melbourne hned na úvod skončila její 15zápasová vítězná série, následovalo osmifinále Australian Open a na posledních dvou akcích (Dauhá - 2. kolo, Dubaj - čtvrtfinále) nestačila na letos skvěle hrající Garbiñe Muguruzaovou. V Miami na úvod po odvrácených mečbolech přetlačila Cvetanu Pironkovovou a poté ve dvou těsných setech zdolala Veroniku Kuděrmetovovou.

Sabalenková teď nemá nejlepší formu, čehož by Vondroušová mohla využít. Česká hráčka totiž v předchozím zápase s Bencicovou předvedla velmi dobrý výkon. Sabalenková je dle sázkových kanceláří překvapivě jasnou favoritkou na postup.

Tip: Sabalenková ve třech setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (semifinále)

Bilance: 9-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 3-10)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Markéta Vondroušová - Miami Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Dubaj (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Qiang Wang (6-4 6-4), (11) Bencicová (4-6 6-4 6-4)

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (vítězka)

Bilance: 13-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-4

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-3 (kariérní 14-8)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Aryna Sabalenková - Miami Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Dauhá (2. kolo), Dubaj (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Pironkovová (0-6 6-3 7-6), (32) Kuděrmetovová (7-6 6-4)



• Šlágr dne - ženy •

Ashleigh Bartyová (1.) - Viktoria Azarenková (15.) | Grandstand (17:00 SEČ)

Ashleigh Bartyová bude pokračovat v obhajobě předloňského triumfu proti trojnásobné vítězce Viktorii Azarenkové, bude se jednat o šlágr dnešního programu dvouhry žen. Současná světová jednička a bývalá světová jednička se potkávají potřetí, vzájemná bilance grandslamových šampionek je vyrovnaná.

Bartyová loni po restartu sezony už nehrála a do akce se vrátila až letos na domácích turnajích. Hned na prvním podniku (generálka v Melbourne) získala titul a na Australian Open ve čtvrtfinále prohrála s Karolínou Muchovou. Domácí sérii završila v Adelaide, kde nezvládla úvodní duel s Danielle Collinsovou. Od té doby kvůli zranění nohy nehrála. V Miami měla hned na úvod obrovské potíže, proti kvalifikantce Kristině Kučové musela v rozhodující sadě otáčet stav 2-5 a odvracet mečbol. Mnohem lépe si vedla v následujícím zápase proti Jeleně Ostapenkové.

Azarenkové se i kvůli zdravotním problémům vůbec nepovedlo australské léto a další zranění přišlo v Dauhá, kde suverénně prošla do semifinále, ale nastoupit k němu nemohla. Poté musela vynechat úvodní letošní podnik série WTA 1000 v Dubaji. V Miami zatím odehrála jediný zápas, v úvodním kole měla volno, její první soupeřka Laura Siegemundová z turnaje odstoupila a poté si poradila s trápící se Angelique Kerberovou.

Bartyová i Azarenková patří k nejlepším hráčkám na okruhu. Rozhodovat mohou opravdu maličkosti, jelikož ani jedna z aktérek nemá jasně lepší formu. Mírnou favoritkou je nicméně vedoucí žena světového hodnocení.

Tip: Bartyová ve třech setech

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (vítězka)

Bilance: 10-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 10-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 20-18)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Ashleigh Bartyová - Miami Open

Kariérní bilance: 11-2

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: vítězka

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Kučová (6-3 4-6 7-5), Ostapenková (6-3 6-2)

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (semifinále)

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 71-73)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Viktoria Azarenková - Miami Open

Kariérní bilance: 37-8

Nejlepší výsledek: vítězka (2009, 2011, 2016)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 5-1

Generálka: Dauhá (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Siegemundová (bez boje), (24) Kerberová (7-5 6-2)



• Šlágr dne - muži •

Kei Nišikori (39.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | Grandstand (úterý 1:00 SELČ)

Dnešní šlágr mužské dvouhry obstarají finalista ročníku 2016 a bývalý čtvrtý hráč světa Kei Nišikori se světovou pětkou a nasazenou dvojkou Stefanosem Tsitsipasem. Jediný dosavadní souboj před třemi lety na domácí akci v Tokiu vyhrál Nišikori.

Nišikori se loni v září vrátil po další dlouhé zdravotní pauze a jeho maximem jsou letošní čtvrtfinále z Petrohradu a poslední akce v Dubaji. Do úvodního letošního podniku Masters v Miami vstoupil vydřeným vítězstvím nad Aljažem Bedenem.

Tsitsipas se na všech předchozích letošních akcích probojoval do závěrečných kol. Na Australian Open a v Rotterdamu hrál semifinále, v Marseille vypadl ve čtvrtfinále a neobhájil loňský triumf a v Acapulku ve finále prohrál s Alexanderem Zverevem. V Miami si na úvod poradil s lucky loserem Damirem Džumhurem.

Nišikori je sice momentálně zdravotně v pořádku, ale svou nejlepší formu už půl roku marně hledá. Tsitsipas letos podává nevyrovnané výkony, nicméně v úvodních kolech vždy našel cestu k vítězství. Jinak by tomu nemělo být ani dnes, proti Nišikorimu je jasným favoritem, i když zkušený Japonec by mu mohl cestu do dalšího kola hodně znepříjemnit.

Tip: Tsitsipas ve dvou setech

Kei Nišikori - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Rotterdam (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (čtvrtfinále)

Bilance: 6-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 39-70)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Kei Nišikori - Miami Open

Kariérní bilance: 22-9

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Rotterdam (čtvrtfinále), Marseille (1. kolo), Dubaj (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Bedene (7-6 5-7 6-4)

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (finále); Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko (finále); Australian Open (semifinále)

Bilance: 15-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-2

Bilance proti hráčům Top 31-50: 1-0 (kariérní 31-11)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Stefanos Tsitsipas - Miami Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Generálka: Rotterdam (semifinále), Marseille (čtvrtfinále), Acapulko (finále)

Cesta turnajem: volný los, Džumhur (6-1 6-4)