8. den na French Open: Na programu jsou osmifinále. Do akce půjdou největší favorité Djokovič, Nadal a Alcaraz

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Osmifinále žen • Trevisanová (It.) - Sasnovičová (-) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ) Fernandezová (17-Kan.) - Anisimovová (27-USA) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ) Mertensová (31-Belg.) - Gauffová (18-USA) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ) Teichmannová (23-Švýc.) - Stephensová (USA) | Court Suzanne-Lenglen (16:30 SELČ) • Osmifinále mužů • Djokovič (1-Srb.) - Schwartzman (15-Arg.) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ) Zverev (3-Něm.) - Zapata (Šp.) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ) Auger-Aliassime (9-Kan.) - Nadal (5-Šp.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ) Chačanov (21-) - Alcaraz (6-Šp.) | Court Philippe-Chatrier (20:45 SELČ)



• Osmifinále žen •

Martina Trevisanová (59.) - Aljaksandra Sasnovičová (47.) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)

Martina Trevisanová kromě French Open ještě na žádném z grandslamů nepřekročila druhé kolo, nicméně v Paříži má na dosah další čtvrtfinálovou účast. O ni se popere s Aljaksandrou Sasnovičovou, která bude hrát druhé osmifinále na majorech, ve Wimbledonu 2018 neuspěla. Hráčky se dosud neutkaly.

Trevisanová po zmíněném čtvrtfinále French Open 2020 úplně odpadla, loni se dokonce vrátila na nižší okruh ITF. V posledních týdnech se však zvedla a teď je v žebříčku nejvýše v kariéře. Její aktuální osmizápasová neporazitelnost začala v minulém týdnu v Rabatu, kde si nakonec i díky skalpu Garbiñe Muguruzaové došla pro svůj premiérový titul z turnajů WTA. V Paříži nedala šanci Harriet Dartové, Magdě Linetteové ani Darje Savilleové.

Sasnovičová excelovala už na začátku sezony, na jedné z generálek v Melbourne se z kvalifikace probojovala až do finále, na první trofej však nedosáhla. Za zmínku z letošních výsledků určitě stojí i čtvrtfinále v Petrohradu a také osmifinále v Miami. Na antuce prohrála úvodní dva duely, ale pak se z kvalifikace dostala do druhého kola v Madridu i Štrasburku. V Paříži ve výborné letošní formě pokračuje, na úvod si poradila s Xinyu Wang a pak vyřadila grandslamové šampionky Emmu Raducanuovou a sedm zápasů neporaženou Angelique Kerberovou.

Trevisanová má sice na rozdíl od Sasnovičové titul a veze se na vítězné vlně, nicméně mírnou favoritkou je Sasnovičová. Běloruska v Paříži hraje rovněž výborně a bude diktovat tempo hry. Důležitým faktorem tak bude, kolik nevynucených chyb spáchá.

Tip na vítězku: Aljaksandra Sasnovičová

Martina Trevisanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rabat (T)

Největší úspěchy na antuce: Rabat (T)

Bilance: 18-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 11-4

Bilance proti hráčkám Top 50: 1-2 (kariérní 3-14)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Martina Trevisanová - French Open

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Madrid (Q), Řím (1K), Rabat (T)

Cesta turnajem: Dartová (6-0 6-2), Linetteová (6-3 6-2), Savilleová (6-3 6-4)

Aljaksandra Sasnovičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (F)

Největší úspěchy na antuce: French Open (OF)

Bilance: 24-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 9-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-1 (kariérní 71-48)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Aljaksandra Sasnovičová - French Open

Kariérní bilance: 7-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (Q), Řím (2K), Štrasburk (2K)

Cesta turnajem: Xinyu Wang (6-4 6-1), (12) Raducanuová (3-6 6-1 6-1), (21) Kerberová (6-4 7-6)



Leylah Fernandezová (18.) - Amanda Anisimovová (28.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)

Šampionka pařížské juniorky z roku 2019 Leylah Fernandezová si podruhé v kariéře zahraje grandslamové osmifinále. Finalistka loňského US Open v něm narazí na semifinalistku ročníku 2019 Amandu Anisimovovou. Jediný dosavadní duel se uskutečnil letos v Indian Wells, Anisimovová v něm nevyužila čtyři mečboly a po ztracené druhé sadě zničehonic vzdala.

Fernandezová loni zazářila postupem do finále US Open, ale na další výraznější výsledek čekala až do března, kdy obhájila titul v Monterrey. Na dalších sedmi letošních akcích zaznamenala jedinou vítěznou sérii a na antuce před startem French Open zvládla jen dva z pěti zápasů. V Paříži ovšem prožívá další z mála povedených turnajů, bez ztráty setu přehrála Kristinu Mladenovicovou a Kateřinu Siniakovou a pak zdolala Belindu Bencicovou.

Anisimovová měla vynikající vstup do sezony, po triumfu na generálce v Melbourne a osmifinále Australian Open se sice dva měsíce trápila, ale na antuce se opět zvedla. Na všech třech akcích prošla do čtvrtfinále (Charleston SF, Madrid a Řím), dvakrát porazila Arynu Sabalenkovou a recept našla třeba i na Viktorii Azarenkovou, Belindu Bencicovou a Danielle Collinsovou. Na French Open bez ztráty setu přehrála bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou i kvalifikantku Donnu Vekičovou, ve třetím kole jí vzdala Karolína Muchová.

Anisimovová má letos mnohem stabilnější a celkově lepší formu a je zaslouženě favoritkou. Fernandezová je však schopná, pokud se jí daří, porazit kohokoli na tour a nebylo by překvapením, kdyby mezi nejlepší osmičku prošla ona.

Tip na vítězku: Amanda Anisimovová

Leylah Fernandezová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (T)

Největší úspěchy na antuce: French Open (OF)

Bilance: 15-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-3

Bilance proti hráčkám Top 30: 2-3 (kariérní 8-11)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Leylah Fernandezová - French Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (2K), Řím (2K)

Cesta turnajem: Mladenovicová (6-0 7-5), Siniaková (6-3 6-2), (14) Bencicová (7-5 3-6 7-5)

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (T); Charleston (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (SF)

Bilance: 23-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 13-3

Bilance proti hráčkám Top 20: 6-4 (kariérní 12-23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Amanda Anisimovová - French Open

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Madrid (ČF), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Ósakaová (7-5 6-4), Vekičová (6-4 6-1), Muchová (6-7 6-2 3-0 skreč)



Elise Mertensová (32.) - Cori Gauffová (23.) | Court Philippe-Chatrier (13:30 SELČ)

Elise Mertensovou čeká už 11. grandslamové osmifinále, v němž se pokusí vylepšit svou mizernou bilanci 3-7 v této fázi největších podniků, naposledy uspěla na US Open 2020. Do cesty se jí postaví Cori Gauffová, americká teenagerka své jediné předchozí čtvrtfinále na majorech absolvovala loni právě v tomto dějišti. Aktérky se dosud střetly pouze loni na trávě v Eastbourne, Gauffová se oklepala z kanára a vybojovala na svou stranu následující dva velmi těsné sety.

Mertensová ještě nedávno patřila k nejvyrovnanějším hráčkám na tour a dalo se spolehnout na to, že se většinou dostane do závěrečných kol. Za poslední rok však dosáhla na jedinou semifinálovou účast (loni v srpnu) a letos má na kontě jen 13 výher, ačkoli se i na druhém grandslamu roku probojovala do osmifinále. V posledních týdnech se navíc trápila zdravotně a musela vynechat Madrid i Řím. V Paříži začala snadným skalpem Eleny-Gabriely Ruseové, ve druhém kole měla po odstoupení Marie Bouzkové volno a ve třetím nedala šanci Varvaře Gračevové.

Ani Gauffová letos nemá nejlepší formu a v aktuální sezoně se mezi nejlepší kvarteto podívala pouze jednou, a to v lednu na malém podniku v Adelaide. Alespoň čtvrtfinále si pak zahrála už jen na konci února v Dauhá. Na French Open přijela po osmifinálových účastech na velkých akcích v Madridu a Římě a bez ztráty setu si poradila s kvalifikantkou Rebeccou Marinovou, Alison Van Uytvanckovou i Kaiou Kanepiovou.

Gauffová je celkem jasnou kurzovou favoritkou, v Paříži se jí dařilo už loni. Mertensová však rozhodně není bez šance, jelikož to vypadá, že se herně o něco zvedla a je stoprocentně fit. Zápas je za nás hodně otevřený a favoritku nemá.

Tip na vítězku: Cori Gauffová

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk, Petrohrad (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (ČF)

Bilance: 13-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 1-4 (kariérní 36-64)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 3-7)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Elise Mertensová - French Open

Kariérní bilance: 13-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Štrasburk (ČF)

Cesta turnajem: Ruseová (6-3 6-1), Bouzková (bez boje), Gračevová (6-2 6-3)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid (OF)

Bilance: 17-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 8-8 (kariérní 29-27)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Cori Gauffová - French Open

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Madrid (OF), Řím (OF)

Cesta turnajem: Marinová (7-5 6-0), Van Uytvancková (6-1 7-6), Kanepiová (6-3 6-4)



Jil Teichmannová (24.) - Sloane Stephensová (64.) | Court Suzanne-Lenglen (16:30 SELČ)

Jil Teichmannová se na grandslamech poprvé v kariéře dostala přes druhé kolo a své maximum se pokusí znovu vylepšit proti bývalé finalistce French Open a šampionce US Open 2017 Sloane Stephensové. Trápící se bývalou světovou trojku vyzve poprvé.

Teichmannová si mohla v úvodních měsících cenit pouze čtvrtfinále v Dubaji, kde se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser. Na antuce, na níž získala oba své tituly, se ovšem rozjela. V Istanbulu sice ve druhém kole senzačně vypadla s hráčkou druhé stovky, nicméně v Madridu se podívala až do semifinále a v Římě do čtvrtfinále, které vzdala. Ve vynikající formě pokračuje v Paříži, šanci nedala Bernardě Peraové ani kvalifikantce Olze Danilovičové a ve třetím kole zvládla maratonskou bitvu s Viktorií Azarenkovou.

Stephensová se obvykle dokáže najít na těch největších akcích, ačkoli si zrovna prochází krizí. Na konci února sice v Guadalajaře vybojovala svou první trofej od sezony 2018, nicméně pokud tento turnaj škrtneme, pak do areálu Rolanda Garrose dorazila s katastrofální letošní bilancí 1-7 a pěti porážkami v řadě. Do pozitivních čísel se dostala až na pařížském grandslamu, když otočila souboje s kvalifikantkou Jule Niemeierovou a nasazenou Soranou Cirsteaovou a v souboji o osmifinále jasně přehrála domácí Diane Parryovou.

Teichmannová je favoritkou, ale na Stephensovou si musí dát obrovský pozor. Američanka totiž v Paříži startuje pojedenácté a poosmé je ve druhém týdnu, podmínky v tomto dějišti jí tak rozhodně sedí. Navíc je lepší hráčkou než Švýcarka, má mnohem více zkušeností a na grandslamech jí obvykle motivace nechybí, což je pro její výkony stěžejní.

Tip na vítězku: Jil Teichmannová

Jil Teichmannová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (SF)

Bilance: 18-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 11-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-3 (kariérní 25-28)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Jil Teichmannová - French Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (SF), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Peraová (6-2 6-1), Danilovičová (6-4 6-1), (15) Azarenková (4-6 7-5 7-6)

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (T)

Největší úspěchy na antuce: French Open (OF)

Bilance: 9-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 3-4

Bilance proti hráčkám Top 30: 1-2 (kariérní 56-80)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 6-8)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Sloane Stephensová - French Open

Kariérní bilance: 31-10

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 2-5

Generálka: Madrid (1K), Řím (1K), Štrasburk (1K)

Cesta turnajem: Niemeierová (5-7 6-4 6-2), (26) Cirsteaová (3-6 6-2 6-0), Parryová (6-2 6-3)



• Osmifinále mužů •

Novak Djokovič (1.) - Diego Schwartzman (16.) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ)

Novak Djokovič bude pokračovat v obhajobě titulu a útoku na vyrovnání rekordu Rafaela Nadala v počtu grandslamových trofejí proti Diegovi Schwartzmanovi, který do osmifinále French Open prošel třetím rokem po sobě a bude usilovat o čtvrté čtvrtfinále po skončení ročníku 2017. Ve vzájemné bilanci dominuje Djokovič, vyhrál všech šest soubojů a ztratil jen tři sety, dva právě na French Open před pěti lety.

Djokovič prožívá hlavně psychicky velmi náročnou sezonu. V Austrálii mu byla zrušena víza a kvůli následné deportaci nemohl obhajovat titul na Australian Open. Do akce naskočil až na konci února v Dubaji, kde ve čtvrtfinále senzačně nestačil na Jiřího Veselého. V průběhu antukového jara se postupně zlepšoval herně i fyzicky. V Monte Carlu skončil hned na Alejandrovi Davidovichovi, ale v Bělehradu hrál finále, v semifinále Masters v Madridu sehrál parádní maratonskou bitvu s rozjetým Carlosem Alcarazem a v Římě bez ztráty setu získal svou 38. trofej z Masters. V Paříži zatím neztratil set, postupně vyřadil Jošihita Nišioku, svěřence svého bývalého kouče Alexe Molčana a Aljaže Bedeneho.

Schwartzman je letos úspěšný pouze na antuce. Na pěti ze sedmi turnajů sice prošel do čtvrtfinále a na kontě má dvě finále, ovšem prohrál například s Marcosem Gironem či Alejandrem Tabilem a ztratil set s Danielem Galánem, Franciscem Cerúndolem nebo Pablem Andújarem. Velké generálky v Madridu a Římě se mu vůbec nepovedly, ve španělské metropoli schytal výprask od Grigora Dimitrova a ve druhém kole se loučil i v Itálii. Na French Open měl potíže s Andrejem Kuzněcovem i Jaumem Munarem, druhého jmenovaného dokonce pustil do vedení 2-0 na sety. Ve třetím kole smetl chybujícího Dimitrova.

Djokovič zatím postupuje s přehledem a po velmi dobrých výkonech. Schwartzman je nicméně na antuce stále nebezpečný a sbírá skvělé výsledky, ačkoli letos na svém nejoblíbenějším povrchu nepůsobí přesvědčivě. Vzhledem k vzájemné bilanci a momentální formě by si měl Djokovič udržet svou neporazitelnost v osmifinále pařížského grandslamu a Schwartzmanovu naopak ukončit.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Bilance: 15-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 13-3

Bilance proti hráčům Top 20: 4-2 (kariérní 349-133)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 51-5)

Grandslamy: Australian Open (-)

Novak Djokovič - French Open

Kariérní bilance: 84-15

Nejlepší výsledek: triumf (2016, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 15-0

Generálka: Madrid (SF), Řím (T)

Cesta turnajem: Nišioka (6-3 6-1 6-0), Molčan (6-2 6-3 7-6), Bedene (6-3 6-3 6-2)

Diego Schwartzman - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rio de Janeiro, Buenos Aires (F); Barcelona, Córdoba (SF)

Největší úspěchy na antuce: Rio de Janeiro, Buenos Aires (F); Barcelona, Córdoba (SF)

Bilance: 24-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 19-7

Bilance proti hráčům Top 10: 2-3 (kariérní 12-42)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 5-3)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Diego Schwartzman - French Open

Kariérní bilance: 21-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 3-0

Generálka: Madrid (2K), Řím (2K)

Cesta turnajem: Kuzněcov (6-3 1-6 6-4 6-2), Munar (2-6 6-7 6-2 6-2 6-2), (18) Dimitrov (6-3 6-1 6-2)



Alexander Zverev (3.) - Bernabé Zapata (131.) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ)

Kvalifikant Bernabé Zapata se pokusí svou senzační jízdu na letošním French Open, kde se vůbec poprvé dostal přes druhé kolo grandslamů, protáhnout proti loňskému semifinalistovi Alexanderovi Zverevovi. Bude se jednat o premiérové střetnutí.

Zverev má sice letos solidní bilanci 27-9, nicméně aktuální sezona pro něj zatím musí být velkým zklamáním. Na Australian Open se loučil už v osmifinále, v ve finále v Montpellieru nepotvrdil roli favorita a trofej si neodvezl ani z Indian Wells, Miami, Monte Carla, Mnichova (konec po prvním zápase), Madridu či Říma. Na French Open v úvodním kole potvrdil zlepšenou formu a suverénně si poradil se Sebastianem Ofnerem. V dalším utkání však pustil Sebastiána Báeze do vedení 2-0 na sety, a dokonce čelil mečbolu. Ve třetím kole proti Brandonovi Nakashimovi naopak ztrátu sady nepřipustil.

Zapata ještě nikdy nebyl na turnajích ATP ani ve čtvrtfinále, na grandslamech bylo jeho maximem druhé kolo a v žebříčku byl nejvýše na 110. místě. Díky senzační jízdě na French Open si ovšem zajistil debut v elitní stovce světového hodnocení. V Paříži po zvládnuté kvalifikaci vyřadil tři americké soupeře po sobě, Michaela Mmoha, Taylora Fritze a v pětisetové bitvě Johna Isnera.

Zapatu čeká premiérový souboj s hráči Top 10 a Zverev by v něm měl mít jasně navrch. Němec má mnohem více zkušeností, podstatně lepší výsledky a se svým vrstevníkem by neměl mít větší potíže.

Tip na vítěze: Alexander Zverev

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Montpellier (F); Řím, Monte Carlo (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (F); Řím, Monte Carlo (SF)

Bilance: 27-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 13-4

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 5-0 (kariérní 107-51)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 7-6)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Alexander Zverev - French Open

Kariérní bilance: 21-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 3-1

Generálka: Madrid (F), Řím (SF)

Cesta turnajem: Ofner (6-2 6-4 6-4), Báez (2-6 4-6 6-1 6-2 7-5), Nakashima (7-6 6-3 7-6)

Bernabé Zapata - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (OF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (OF)

Bilance: 22-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 19-11

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Bernabé Zapata - French Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Heilbronn 2 challenger (ČF)

Cesta turnajem: Mmoh (7-6 6-3 7-5), (13) Fritz (3-6 6-2 6-2 6-3), (23) Isner (6-4 3-6 6-4 6-7 6-3)



Félix Auger-Aliassime (9.) - Rafael Nadal (5.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ)

Félix Auger-Aliassime na French Open před startem letošního ročníku nevyhrál jediný zápas hlavní soutěže, teď má ovšem na kontě kompletní sbírku účastí ve druhém týdnu všech grandslamů. O znovu vylepšení svého pařížského maxima se utká s 13násobným šampionem a jedním z největších favoritů Rafaelem Nadalem. Antukového krále i podruhé potkává na nejpomalejším povrchu, před třemi lety v Madridu na něj jasně nestačil.

Auger-Aliassime měl skvělý vstup do sezony, v ATP Cupu pomohl své zemi k prvnímu triumfu v týmových soutěžích, ve čtvrtfinále Australian Open měl mečbol proti Daniilovi Medveděvovi a v Rotterdamu zlomil finálové prokletí. Na antuce už to taková sláva nebyla, nicméně na posledních čtyřech generálkách prošel do čtvrtfinále. Na French Open začal hodně pomalu, s Juanem Pablem Varillasem dokonce prohrával 0-2 na sety. Od té doby ale další ztrátu sady nepřipustil a porazil také Camila Uga Carabelliho a Filipa Krajinoviče.

Nadal loňskou sezonu uzavřel už v srpnu a letos se vrátil v plné parádě, když zvládl úvodních 20 zápasů, na Australian Open získal rekordní 21. grandslamovou trofej a ovládl také generálku v Melbourne a Acapulko. Jeho vítězná série se zastavila až ve finále Masters v Indian Wells, kde si přivodil zranění žebra. Do své nejoblíbenější části sezony naskočil až v Madridu, ve čtvrtfinále prohrál s krajanem a pozdějším šampionem Carlosem Alcarazem. V Římě se mu znovu ozvalo chronické zranění levého chodidla a v osmifinále podlehl Denisovi Shapovalovovi. Na French Open neztratil set s Jordanem Thompsonem, Corentinem Moutetem ani Boticem van de Zandschulpem.

Tento souboj Augera-Aliassimeho s Nadalem bude mít zvláštní náboj, mladý Kanaďan totiž od loňska spolupracuje se strýčkem svého dnešního soupeře. "Můj synovec má přednost. Řekl jsem to Félixovi už tehdy, když mi nabídl spolupráci. Chci, aby vyhrál Rafael. Pokud by prohrál, asi by to proti mému svěřenci bolelo méně. Nechci ale nikomu nic nalhávat, jsem Rafaelův strejda a hodně pro mě znamená. Kdyby hrál Félix s mým synem... ani v tom případě bych nechtěl, aby vyhrál. Tohle je stejné," řekl Toni Nadal, který tento zajímavý osmifinálový souboj nebude sledovat. Nadal je každopádně favoritem a měl by tuto roli potvrdit.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (T); Marseille (F)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid, Estoril, Barcelona (ČF)

Bilance: 26-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 11-6

Bilance proti hráčům Top 10: 3-5 (kariérní 9-25)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 3-2)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Félix Auger-Aliassime - French Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (ČF), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Varillas (2-6 2-6 6-1 6-3 6-3), Ugo Carabelli (6-0 6-3 6-4), Krajinovič (7-6 7-6 7-5)

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 26-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 6-2

Bilance proti hráčům Top 10: 3-1 (kariérní 181-100)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 45-6)

Grandslamy: Australian Open (T)

Rafael Nadal - French Open

Kariérní bilance: 108-3

Nejlepší výsledek: triumf (2005-08, 2010-14, 2017-20)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 15-1

Generálka: Madrid (ČF), Řím (OF)

Cesta turnajem: Thompson (6-2 6-2 6-2), Moutet (6-3 6-1 6-4), (26) van de Zandschulp (6-3 6-2 6-4)



Karen Chačanov (25.) - Carlos Alcaraz (6.) | Court Philippe-Chatrier (20:45 SELČ)

Carlos Alcaraz na letošním French Open nadále potvrzuje roli jednoho z největších adeptů na titul. Další překážkou španělského teenagera bude bývalý čtvrtfinalista Karen Chačanov. S někdejším osmým hráčem žebříčku se aktuální světová šestka potkává poprvé.

Chačanov má letos na kontě finále v Adelaide a semifinále v Dauhá a Bělehradu, nicméně na většině turnajů se loučil na maximálně druhém soupeři. Na antuce v Madridu dokonce prohrál s trápícím se Lucasem Pouillem a na poslední generálce v Lyonu ve druhém kole vypadl s Alexem Molčanem. Na French Open ve čtyřech setech porazil Nuna Borgese, Huga Delliena i světovou jedenáctku Camerona Norrieho.

Alcaraz, který loni touto dobou ještě nebyl ani v Top 100 žebříčku, má letos fenomenální bilanci 31-3 (dvě ze tří porážek mu uštědřili hráči Top 10) a na kontě čtyři trofeje. Tři ze čtyř vavřínů vybojoval na antuce, v únoru se radoval v Rio de Janeiru a přemožitele nenašel ani v Barceloně a na Masters v Madridu. V domácí metropoli jako první v historii na jednom antukovém turnaji porazil Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče. Poté si dal kratší pauzu a do akce se vrátil v Paříži, kde začal demolicí Juana Ignacia Lóndera, v dalším kole ovšem likvidoval mečbol krajana Alberta Ramose. Ve třetím kole snadno přehrál svého jediného letošního přemožitele na antuce Sebastiana Kordu.

Chačanov je na všech površích nebezpečným soupeřem, ale v posledních letech mu chybí něco, čím by mohl proti nejlepším hráčům uspět. S Top 10 prohrál posledních 15 soubojů a jejího zástupce naposledy porazil v sezoně 2019. Alcaraz by si tak měl poradit i s další výzvou a projít mezi nejlepší osmičku.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (F); Bělehrad, Dauhá (SF)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad (SF)

Bilance: 18-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 7-5

Bilance proti hráčům Top 10: 0-4 (kariérní 10-33)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Karen Chačanov - French Open

Kariérní bilance: 17-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1-3

Generálka: Madrid (1K), Řím (OF), Lyon (2K)

Cesta turnajem: Borges (6-3 2-6 6-4 6-4), Dellien (4-6 6-4 7-6 6-3), (10) Norrie (6-2 7-5 5-7 6-4)

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Barcelona, Rio de Janeiro (T)

Bilance: 31-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 18-1

Bilance proti hráčům Top 30: 18-2 (kariérní 25-8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Carlos Alcaraz - French Open

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (T)

Cesta turnajem: Lóndero (6-4 6-2 6-0), Ramos (6-1 6-7 5-7 7-6 6-4), (27) Korda (6-4 6-4 6-2)