8. den na Turnaji mistrů: Djokovič může vyrovnat rekordmana Federera. Ve finále se utká s Ruudem

V rámci osmého hracího dne Turnaje mistrů se rozhodne o vítězích letošního ročníku. Novak Djokovič bude na šestý triumf na akci pro osm nejlepších tenistů sezony, kterým by vyrovnal rekordmana Rogera Federera, útočit proti Casperovi Ruudovi. Deblové finále obstarají bývalé světové jedničky a neporažené páry Nikola Mektič, Mate Pavič a Rajeev Ram, Joe Salisbury.

• Finále dvouhry •

Casper Ruud (4.) - Novak Djokovič (8.) | Centre Court (19:00 SEČ)

Casper Ruud absolvuje své premiérové finále na halových akcích ATP a bude v něm útočit na svůj největší kariérní titul. V závěrečném zápase letošního Turnaje mistrů vyzve pětinásobného šampiona a největšího favorita Novaka Djokoviče, který by šestým triumfem vyrovnal rekordmana Rogera Federera. Všechny tři předchozí souboje včetně toho loňského v tomto dějišti vyhrál Djokovič, s Ruudem dosud neztratil set.

Třiadvacetiletý Ruud je dle očekávání prvním norským finalistou Turnaje mistrů, ovšem ze skandinávských zemí závěrečný vrchol sezony ovládli Björn Borg (1979-80) a Stefan Edberg (1989). Rodáka z Osla čeká 15. kariérní finále (9-5) a sedmé v letošní sezoně (3-3). Všech devět svých trofejí posbíral na nejmenších podnicích série ATP 250 a pouze jednou se radoval mimo antukové dvorce. Ve finálových duelech mimo "dvěstěpadesátky" má bilanci 0-3 (vše letos).

Pětatřicetiletý Djokovič se může pochlubit finálovou úspěšností 89-39, v letošní sezoně 4-2 a v hale 16-6. Na dosah má 91. kariérní vavřín. Na Turnaji mistrů si zahraje finále již poosmé (4-2), v posledních dvou prohrál (Andy Murray 2016 a Alexander Zverev 2018) a k jednomu z nich nenastoupil Federer. Rodák z Bělehradu je jediným srbským finalistou i šampionem v historii akce pro osm nejlepších tenistů sezony a může se stát jejím nejstarším vítězem, nyní rekord drží Federer (2011, 30 let). Pokud v neděli uspěje, jako první od Federera v roce 2010 ovládne turnaje všech pěti kategorií, letos kraloval v Tel Avivu (250), Astaně (500), Římě (Masters) a Wimbledonu (grandslam).

Ruud v případě triumfu vyrovná své maximum a vrátí se na post světové dvojky za Carlose Alcaraze, v live žebříčku je momentálně třetí. Djokovič se nehledě na výsledek finále posune na pátou pozici. Druhý jmenovaný může jako neporažený šampion získat šek na rekordní částku, a to 4.740.300 dolarů.

Ruuda čeká čtvrté velké finále v tomto roce a zároveň v kariéře, na Masters v Miami neuhrál set s Alcarazem, na French Open schytal výprask od Rafaela Nadala a za kratší konec tahal i na US Open proti Alcarazovi. Na obě své semifinálové účasti na halových podnicích ATP dosáhl v tomto dějišti.

Djokovič má s finálovými zápasy mnohem více zkušeností, je celkově lepším hráčem, mnohem kvalitnějším halařem a s Ruudem ještě neztratil ani set, přestože se dvakrát střetli na antuce. Jeho největším problémem bude fyzická kondice. Po maratonské bitvě s Daniilem Medveděvem se včera v semifinále s Taylorem Fritzem nepředstavil v nejlepší formě a bude se nejspíše muset podstatně zlepšit, pokud hodlá potvrdit roli jasného favorita.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Aktuální forma

Ruud si na US Open zahrál své druhé grandslamové finále a celkově šesté v sezoně a mohl získat čtvrtý letošní titul, první na majorech, a stát se světovou jedničkou. V tomto roce se zase o kus zlepšil na tvrdých površích a nic na tom nemění ani nepovedené poslední dva měsíce. Po skončení US Open se mu totiž úplně přestalo dařit. Na následujících čtyřech akcích se dočkal pouhých dvou vítězství, přičemž na halových turnajích prohrál se Stanem Wawrinkou a Lorenzem Musettim a dokázal najít recept pouze na Richarda Gasqueta.

Cesta turnajem

V Turíně začal překvapivou výhrou nad favorizovaným Augerem-Aliassimem, v utkání nečelil jedinému brejkbolu a sám jedinou šanci využil, trefil však více nevynucených chyb než vítězných úderů. Pak si poradil i s druhým debutantem, Taylora Fritze přetlačil v tie-breaku rozhodující sady a zajistil si prvenství ve skupině. Do závěrečného skupinového duelu s Rafaelem Nadalem zřejmě nešel na 100% a prohrál ve dvou setech. V semifinále nedal šanci chybujícímu Andrejovi Rubljovovi.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaj mistrů si poprvé vyzkoušel loni a prošel do semifinále, v němž ho zastavil Daniil Medveděv.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Gstaad, Ženeva, Buenos Aires (T); US Open, French Open, Miami (F); Montréal, Řím (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž (OF)

Bilance: 51-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance v hale: 5-3

Bilance proti hráčům Top 10: 5-5 (kariérní 9-20)

Bilance ve finále: 3-3 (kariérní 9-5)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (F), Wimbledon (2K), US Open (F)

Casper Ruud - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Basilej (1K), Paříž (OF)

Odehrané zápasy: Auger-Aliassime (7-6 6-4), Fritz (6-3 4-6 7-6), Nadal (5-7 5-7), Rubljov (6-2 6-4)

Aktuální forma

Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 letos absolvoval pouhých 10 turnajů a přišel o kompletní australské léto i sezonu amerických betonů. Přesto posbíral šest finálových účastí, získal čtyři trofeje, obhájil triumf ve Wimbledonu, skončil v Top 8 v letošní race a zvládl 33 z posledních 35 duelů na individuálních turnajích. Po úspěšné obhajobě ve Wimbledonu se na klasické turnaje vrátil až na konci září a na halových betonech exceloval. Přemožitele nenašel v Tel Avivu ani Astaně a k dalšímu triumfu měl blízko na Masters v Paříži, kde ve finále podlehl Holgerovi Runemu.

Cesta turnajem

V úvodních dvou zápasech potvrdil roli favorita a zajistil si první místo ve skupině, s bývalým šampionem Stefanosem Tsitsipasem ani Andrejem Rubljovem neztratil set. Přestože už mu v pátek proti Daniilovi Medveděvovi o nic nešlo, Rusovi nedovolil utkání dopodávat a po více než třech hodinách zvítězil v tie-breaku rozhodující sady. V semifinále se představil ve slabší formě i fyzické kondici, ale Taylora Fritze přetlačil ve dvou tie-breacích.

Historie na Turnaji mistrů

Turnaj mistrů hraje popatnácté v kariéře, pětkrát jej ovládl a pouze čtyřikrát neprošel skupinovou fází. Poslední dva ročníky pro něj skončily v semifinále a dnes má další šanci vyrovnat rekord Rogera Federera.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Astana, Tel Aviv, Wimbledon, Řím (T); Paříž, Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana, Tel Aviv (T); Paříž (F)

Bilance: 41-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance v hale: 18-2

Bilance proti hráčům Top 10: 10-3 (kariérní 239-107)

Bilance ve finále: 4-2 (kariérní 89-39)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF), Wimbledon (T), US Open (-)

Novak Djokovič - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 45-17

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2012-15)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve finále: 4-2

Generálka: Astana (T), Paříž (F)

Odehrané zápasy: Tsitsipas (6-4 7-6), Rubljov (6-4 6-1), Medveděv (6-3 6-7 7-6), Fritz (7-6 7-6)



• Finále čtyřhry •

/ N. Mektič / M. Pavič - / R. Ram / J. Salisbury | Centre Court (16:00 SEČ)

Ještě před singlovým finále budou o titul bojovat deblisté. Ve finále letošního Turnaje mistrů se střetnou bývalé světové jedničky a neporažené páry Rajeev Ram, Joe Salisbury a Nikola Mektič, Mate Pavič. Zkušenost s finálovou účastí na akci pro osm nejlepších týmů sezony nemá pouze poslední jmenovaný. Ve vzájemné bilanci vedou 4-2 Chorvaté, nicméně poslední dva souboje včetně toho loňského v tomto dějišti ovládl americko-britský tandem.





Mektič s Pavičem zahájili spolupráci loni a posbírali devět trofejí. Letos se jim tolik nedaří, přesto patří k nejlepším dvojicím a svou sbírku trofejí rozšířili o dalších pět kousků. Třiatřicetiletý Mektič vlastní 22 vavřínů a předloni na Turnaji mistrů triumfoval s Wesleym Koolhofem, o čtyři roky mladší Pavič má o 10 titulů více a absolvuje své první finále na této události.

Cesta turnajem

RR: Dodig/Krajicek (6-4 3-6 10-7)

RR: Koolhof/N. Skupski (6-4 7-6)

RR: Kokkinakis/Kyrgios (7-6 7-6)

SF: Glasspool/Heliövaara (6-4 6-7 10-6)





Ram se Salisburym spolu hrají mnohem déle a na kontě mají osm prvenství, tři slavili v letošním roce a loni ve finále Turnaje mistrů prohráli s Pierrem-Huguesem Herbertem a Nicolasem Mahutem. Osmatřicetiletý Ram dosáhl na 25 titulů a ve finále závěrečného vrcholu sezony neuspěl v roce 2016 ani loni. Třicetiletý Salisbury dosud triumfoval 11krát, loni se stal prvním britským finalistou deblové soutěže na této akci.

Cesta turnajem

RR: Granollers/Zeballos (6-3 6-7 10-8)

RR: Glasspool/Heliövaara (7-5 6-4)

RR: Arévalo/Rojer (3-6 7-6 10-5)

SF: Koolhof/N. Skupski (7-6 6-4)