8. den na US Open: Kvitová se o čtvrtfinále utká s Pegulaovou, Plíšková s Azarenkovou

V rámci osmého hracího dne se zkompletuje čtvrtfinálové obsazení letošního ročníku US Open. Do akce půjdou dvě české naděje, Petra Kvitová se utká s domácí Jessicou Pegulaovou, Karolína Plíšková změří síly s trojnásobnou finalistkou Viktorií Azarenkovou. Do akce půjdou také světová jednička Iga Šwiateková, Rafael Nadal či Carlos Alcaraz.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (21-ČR) - Pegulaová (8-USA) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Kar. Plíšková (22-ČR) - Azarenková (26-) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ) • Další osmifinále žen • Šwiateková (1-Pol.) - Niemeierová (Něm.) | Louis Armstrong Stadium (19:00 SELČ) Collinsová (19-USA) - Sabalenková (6-) | Arthur Ashe Stadium (úterý 1:00 SELČ) • Osmifinále mužů • Norrie (7-Brit.) - Rubljov (9-) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ) Tiafoe (22-USA) - Nadal (2-Šp.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ) Ivaška (-) - Sinner (11-It.) | Louis Armstrong Stadium (22:00 SELČ) Čilič (15-Chorv.) - Alcaraz (3-Šp.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 2:30 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (21.) - Jessica Pegulaová (8.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Petra Kvitová poprvé od semifinále na French Open 2020 (podzimní termín) postoupila do druhého týdne grandslamů. O vyrovnání svého newyorského maxima se popere s domácí Jessicou Pegulaovou. Američanka naopak byla od začátku loňské sezony už třikrát ve čtvrtfinále majorů, které je jejím maximem. Oba předchozí souboje vyhrála ve dvou setech Kvitová, ten první předloni v tomto dějišti.

Kvitová až na pár výsledků prožívá další podprůměrnou sezonu. Kromě triumfu v Eastbourne a finále v Cincinnati nedokázala na žádném z letošních turnajů dojít dál než do čtvrtfinále. Nedařilo se jí ani na grandslamech, nejdál se dostala do třetího kola Wimbledonu. Po solidní travnaté části sezony vstoupila v Torontu do US Open Series a loučila se hned po prvním zápase. Mnohem lepší to bylo v Cincinnati, kde po odvráceném mečbolu prošla až do svého největšího finále po více než dvou letech. Solidní formu potvrzuje na US Open, kvalifikantku Eriku Andrejevovou dorazila kanárem, ve druhém měla po odstoupení Anheliny Kalininové volno a v následujícím ve fantastické bitvě (12-10 v super tie-breaku) a po dvou odvrácených mečbolech udolala Garbiňe Muguruzaovou.

Pegulaová je v poslední době hráčkou těch největších akcí, na podnicích WTA 1000 či grandslamech posbírala 11 ze 13 čtvrtfinálových účastí od začátku loňské sezony. Jejím letošním maximem je finále na antukové "tisícovce" v Madridu. Po semifinále v Torontu a čtvrtfinále v Cincinnati (pokaždé prohrála s pozdější šampionkou) se solidní formou prezentuje i na domácím grandslamu, kde nedala šanci Aljaksandře Sasnovičové ani kvalifikantkám Viktoriji Golubicové a Yue Yuan.

Kvitová na Pegulaovou umí, Američanka byla ve skvělé formě už před předloňským duelem v tomto dějišti. Hodně bude záležet na tom, kolik fyzických a psychický sil české lvici zbývá, protože Pegulaová předvádí solidní a velmi stabilní výkony a v osmifinále grandslamů je neporažena (3-0), což z ní dělá velmi těžkou soupeřku. Kvitová může postup urvat přes zkušenosti, kterých má stále mnohem více, a díky skvěle zvládnutým předchozím soubojům s domácí hráčkou.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T); Cincinnati (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 24-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 15-9

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-5 (kariérní 59-66)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 13-8)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Petra Kvitová - US Open

Kariérní bilance: 33-14

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 2-4

Generálka: Toronto (1K), Cincinnati (F)

Cesta turnajem: E. Andrejevová (7-6 6-0), Kalininová (bez boje), (9) Muguruzaová (5-7 6-3 7-6)

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (F); Toronto, Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto, Miami (SF)

Bilance: 34-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 20-10

Bilance proti hráčkám Top 30: 8-8 (kariérní 25-32)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2-0 (kariérní 3-0)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (ČF), Wimbledon (3K)

Jessica Pegulaová - US Open

Kariérní bilance: 8-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Washington (2K), Toronto (SF), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Golubicová (6-2 6-2), Sasnovičová (6-4 6-4), Yue Yuan (6-2 6-7 6-0)



Karolína Plíšková (22.) - Viktoria Azarenková (26.) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ)

Karolína Plíšková už pošesté z posledních sedmi startů prošla do druhého týdne US Open, na letošních grandslamech poprvé. O zopakování loňského čtvrtfinále si finalistka ročníku 2016 zahraje s Viktorií Azarenkovou, která v tomto dějišti už třikrát bojovala o titul. Vzájemná bilance je vyrovnaná, hráčky se potkávají po více než třech letech.

Plíšková do sezony kvůli zlomenině ruky naskočila až v březnu a návrat jí zatím vůbec nevychází, pouze na třech turnajích se probojovala alespoň do čtvrtfinále. Jejím maximem jsou dvě semifinálové účasti. Do US Open Series vstoupila v San José a skončila ve druhém kole na Amandě Anisimovové. V Torontu se naopak dostala až do semifinále, jenže stejně jako ve dvou předchozích případech nedokázala navázat na solidní letošní výsledek a v Cincinnati se loučila již ve druhém kole. V úvodním kole US Open měla namále, s Magdou Linetteovou prohrávala 1-4 v rozhodující sadě a byla dva míčky od porážky. Ve druhém naopak měla usnadněnou práci, jelikož čelila zraněné krajance Marii Bouzkové. Ve třetím po obratu zdolala Belindu Bencicovou.

Azarenková nemůže letošní sezonu hodnotit pozitivně. Bývalá světová jednička sice zvládla vstup do 11 ze 12 turnajů, ale v New Yorku teprve podruhé v tomto roce zvládla tři zápasy po sobě. Do US Open Series naskočila po více než dvouměsíční pauze, a to kvůli zákazu Rusů a Bělorusů startovat na britských travnatých akcích včetně Wimbledonu. Ve Washingtonu uhrála čtvrtfinále a ve druhém kole v Cincinnati schytala výprask od Emmy Raducanuové. Na US Open si až na kolaps ve druhé sadě v úvodním kole vede suverénně, postupně si poradila s Ashlyn Kruegerovou, Martou Kosťukovou a Petrou Martičovou.

Šance na postup jsou naprosto vyrovnané, obě aktérky se v New Yorku prezentují solidní formou a prožívají podprůměrnou sezonu. Azarenková si ale v posledním zápase vedla přece jen o trochu lépe, ačkoli měla o něco slabší soupeřku, a na betonech s Plíškovou vyhrála dva ze tří předchozích soubojů. Obě výhry si připsala na těch amerických. Česká dvojka má nehledě na statistiky velkou šanci loňský výsledek obhájit.

Tip na vítězku: Viktoria Azarenková

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Toronto, Štrasburk (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (SF)

Bilance: 18-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 9-5

Bilance proti hráčkám Top 30: 5-4 (kariérní 112-106)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 9-3)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (2K)

Karolína Plíšková - US Open

Kariérní bilance: 27-9

Nejlepší výsledek: finále (2016)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 4-1

Generálka: San José (2K), Toronto (SF), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Linetteová (6-2 4-6 7-6), Bouzková (6-3 6-2), (13) Bencicová (5-7 6-4 6-3)

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington, Adelaide (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington, Adelaide (ČF)

Bilance: 20-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-7

Bilance proti hráčkám Top 30: 3-6 (kariérní 192-137)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 17-9)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (-)

Viktoria Azarenková - US Open

Kariérní bilance: 45-14

Nejlepší výsledek: finále (2012-13, 2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 5-1

Generálka: Washington (ČF), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Kruegerová (6-1 4-6 6-2), Kosťuková (6-2 6-3), Martičová (6-3 6-0)



• Další osmifinále žen •

Iga Šwiateková (1.) - Jule Niemeierová (108.) | Louis Armstrong Stadium (19:00 SELČ)

Největší favoritka, dvojnásobná grandslamová šampionka a světová jednička Iga Šwiateková bude o své první newyorské čtvrtfinále usilovat proti Jule Niemeierové. Mladá Němka v hlavní fázi grandslamů debutovala teprve na letošním French Open a bude útočit už na své druhé čtvrtfinále na této úrovni. Toto střetnutí bude jejich premiérovým.

Šwiateková prožívá naprosto neskutečnou sezonu. Do New Yorku dorazila s fenomenální bilancí 50 výher a pouhých sedmi porážek, podruhé ovládla antukové French Open a v aktuálním roce triumfovala celkem šestkrát. Ve třetím kole Wimbledonu však přišla o neuvěřitelnou sérii 37 vítězství, nejdelší v tomto století, a od té doby se trápí. Na domácí antuce ve Varšavě skončila už ve čtvrtfinále a na velkých generálkách v Torontu ani Cincinnati nepřešla přes osmifinále. Na US Open se možná znovu chytla, bez ztráty setu si poradila s Jasmine Paoliniovou, bývalou šampionkou Sloane Stephensovou i další domácí zástupkyní Lauren Davisovou.

Niemeierová ještě před pár měsíci sbírala úspěchy hlavně na nižších okruzích. Jejím maximem na nejvyšší tour jsou loňská semifinále ve Štrasburku a Hamburku. Do čtvrtfinále se na této úrovni znovu dostala až po roce, a to ve Wimbledonu, kde hrála svou teprve druhou hlavní soutěž na podnicích velké čtyřky, a ještě na menší akci v Lausanne. Generálku absolvovala pouze na W60 v Bronxu a skončila hned v prvním kole. Na US Open však ještě neztratila set, recept našla na trápící se grandslamovou vítězku Sofii Keninovou, Julii Putincevovou i rozjetou Qinwen Zheng.

Po ztrátě historické neporazitelnosti už Šwiateková nepůsobí nezastavitelně, nicméně v New Yorku dosud postupovala s přehledem a s o dva roky starší, ale mnohem méně zkušenou Niemeierovou by si měla bez větších problémů poradit. Druhá jmenovaná má sice za sebou čtvrtfinále Wimbledonu, ovšem z těžších soupeřek v Londýně narazila pouze na trápící se Anett Kontaveitovou.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Bilance: 53-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 31-5

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 11-0 (kariérní 90-16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2-0 (kariérní 4-5)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (T), Wimbledon (3K)

Iga Šwiateková - US Open

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Toronto (OF), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Paoliniová (6-3 6-0), Stephensová (6-3 6-2), Davisová (6-3 6-4)

Jule Niemeierová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (OF)

Bilance: 34-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-6

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 1-0)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (1K), Wimbledon (ČF)

Jule Niemeierová - US Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: W60 Bronx (1K)

Cesta turnajem: Keninová (7-6 6-4), Putincevová (6-4 6-3), Qinwen Zheng (6-4 7-6)



Danielle Collinsová (19.) - Aryna Sabalenková (6.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 1:00 SELČ)

Finalistka letošního Australian Open Danielle Collinsová se poprvé dostala do osmifinále domácího grandslamu a vyzve v něm světovou šestku a loňskou semifinalistku Arynu Sabalenkovou. Všechna tři předchozí střetnutí ovládla Běloruska a už dvakrát v tomto dějišti Američanku porazila.

Collinsová kvůli častým zdravotním problémům absolvuje svůj teprve devátý letošní turnaj. Po senzačním finále na Australian Open se dostala do čtvrtfinále v Miami, ale na další vítěznou sérii čekala až do prvního týdne domácího majoru, na kterém se vrátila po téměř dvouměsíční pauze. V New Yorku zatím neztratila set, postupně vyřadila dvojnásobnou šampionku Naomi Ósakaovou, kvalifikantku Cristinu Bucsaovou a nebezpečnou Alizé Cornetovou.

Sabalenková má letos obrovské potíže s dvojchybami, v aktuálním roce jich nasekala jasně nejvíc ze všech hráček na tour (celkem 339 ve 41 zápasech). Přesto si zahrála finále v Hertogenboschi a Stuttgartu a semifinále v Římě a Cincinnati, kde ve třech setech podlehla pozdější šampionce Caroline Garciaové. Stále jí však hrozí, že poprvé od roku 2017 zakončí sezonu bez triumfu na hlavním okruhu. Na US Open zatím střídá lepší a horší výkony, v úvodním kole nedala šanci Catherine Harrisonové, ve druhém otáčela stav 2-6 1-5 a likvidovala dva mečboly proti Kaie Kanepiové a ve třetím přejela Claru Burelovou.

U Sabalenkové bude, jak je tomu letos už zvykem, hodně záležet na podání. Zdá se, že problém s dvojchybami v posledních týdnech eliminovala, nicméně ve druhém kole byla kousíček od vyřazení. Collinsová po skoro dvouměsíční pauze nehraje v nijak oslnivé formě a s největší pravděpodobností neuspěje ani na čtvrtý pokus.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (F)

Bilance: 15-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 12-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 8-15)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 3-0)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (2K), Wimbledon (1K)

Danielle Collinsová - US Open

Kariérní bilance: 6-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Ósakaová (7-6 6-3), Bucsaová (6-2 7-5), Cornetová (6-4 7-6)

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Stuttgart (F); Cincinnati, Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (SF)

Bilance: 27-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-10

Bilance proti hráčkám Top 20: 3-5 (kariérní 38-32)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (-)

Aryna Sabalenková - US Open

Kariérní bilance: 13-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: San José (ČF), Toronto (OF), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Harrisonová (6-1 6-3), Kanepiová (2-6 7-6 6-4), Burelová (6-0 6-2)



• Osmifinále mužů •

Cameron Norrie (9.) - Andrej Rubljov (11.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)

Cameron Norrie se teprve před dvěma měsíci poprvé dostal do druhého týdne grandslamů a teď si zahraje osmifinále už na druhém majoru v řadě. Semifinalista nedávného Wimbledonu vyzve dvojnásobného čtvrtfinalistu US Open Andreje Rubljova, který může vyrovnat své maximum na podnicích velké čtyřky. Vzájemná bilance je před tímto soubojem vyrovnaná.

Norrie letos navazuje na průlomovou loňskou sezonu, na kontě má dvě trofeje, další dvě finále a ještě byl v semifinále Wimbledonu a na Masters v Cincinnati. Do US Open Series vstoupil v mexickém Los Cabos a málem obhájil loňský triumf, až ve finále podlehl světové jedničce Daniilovi Medveděvovi. Kromě zmíněného Cincinnati se představil ještě na Masters v Montréalu, v osmifinále byl nad jeho síly domácí Félix Auger-Aliassime. Na US Open využil příznivého losu a postupně si bez ztráty setu poradil s Benoitem Pairem, Joaem Sousou a Holgerem Runem.

Rubljov měl vynikající úvodní měsíce roku. Po semifinále v Rotterdamu ovládl halu v Marseille i venkovní betony v Dubaji, probojoval se do semifinále na Masters v Indian Wells a triumfoval ještě na antuce v Bělehradu. Od té doby byl ale jen dvakrát v semifinále, naposledy na svém prvním přípravném turnaji ve Washingtonu. Na akcích Masters v Montréalu ani Cincinnati se do závěrečných bojů nepodíval. Na US Open absolvoval už dvě pětisetové bitvy, a to s antukářem Laslem Djerem a nevyzpytatelným Denisem Shapovalovem. Mezitím smetl Soonwoo Kwona.

Norrie je mírným favoritem zaslouženě, letos má mnohem stabilnější formu než Rubljov a loni ho po obratu porazil v kalifornském San Diegu. Na druhou stranu v tomto roce vyhrál jen třetinu z 15 soubojů s hráči Top 20. Bude tak hodně záležet na tom, s čím Rubljov na kurt přijde, hlavně jeho výkon totiž může rozhodnout o výsledku.

Tip na vítěze: Cameron Norrie

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Delray Beach (T); Los Cabos, Acapulko (F); Cincinnati, Wimbledon (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (T); Los Cabos, Acapulko (F); Cincinnati (SF)

Bilance: 44-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 25-10

Bilance proti hráčům Top 20: 5-10 (kariérní 18-37)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (3K), Wimbledon (SF)

Cameron Norrie - US Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Los Cabos (F), Montréal (OF), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Paire (6-0 7-6 6-0), J. Sousa (6-4 6-4 7-6), (28) Rune (7-5 6-4 6-1)

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad, Dubaj, Marseille (T); Washington, Bastad, Indian Wells, Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (T); Washington, Indian Wells (SF)

Bilance: 39-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 18-6

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 15-24)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 5-3)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (-)

Andrej Rubljov - US Open

Kariérní bilance: 16-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017, 2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 2-1

Generálka: Washington (SF), Montréal (2K), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Djere (7-6 6-3 3-6 4-6 6-4), Soonwoo Kwon (6-3 6-0 6-4), (19) Shapovalov (6-4 2-6 6-7 6-4 7-6)



Frances Tiafoe (26.) - Rafael Nadal (3.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Zatímco Frances Tiafoe bude bojovat o vyrovnání svého maxima a teprve druhé čtvrtfinále na majorech, rekordman v počtu grandslamových trofejí Rafael Nadal dál útočí na 23. triumf, už čtvrtý na US Open, a post světové jedničky. Oba předchozí souboje bez ztráty setu vyhrál Nadal a domácího tenistu zastavil právě v jeho jediném předchozím čtvrtfinále na grandslamech.

Tiafoe neprožívá nijak povedenou sezonu. V Estorilu sice bojoval o titul, ale v dalším průběhu roku dosáhl jen na jediné další semifinále. To si zahrál na své první generálce v Atlantě, následovalo čtvrtfinále ve Washingtonu, v němž nevyužil šest mečbolů proti pozdějšímu šampionovi Nickovi Kyrgiosovi, a druhé kolo na podnicích Masters v Montréalu a Cincinnati. Na US Open využil příznivého losu a bez ztráty setu přehrál Marcose Girona, Jasona Kublera i trápícího se Diega Schwartzmana.

Nadal se na začátku letošní sezony vrátil po zdravotní pauze a exceloval. V úvodních 20 zápasech nenašel jediného přemožitele a po Australian Open ovládl také French Open, na kontě má rekordních 22 grandslamových trofejí. V poslední době se ale zase trápí zdravotně, od začátku června se zúčastnil jen dvou turnajů. Ve Wimbledonu kvůli zranění břišního svalu nenastoupil k semifinále a na Masters v Cincinnati ztroskotal hned na pozdějším vítězi Bornovi Čoričovi. Do US Open poprvé v kariéře vstoupil prohraným setem, a to s Rinkym Hijikatou. Ještě větší potíže měl ve druhém s Fabiem Fogninim, s Italem prohrával už 2-6 2-4. Ve třetím smetl Richarda Gasqueta.

Tiafoe může být nepříjemným soupeřem, nicméně málokdy dokáže udržet vysokou úroveň hry celý zápas. I proto má s hráči Top 10 mizernou kariérní úspěšnost 7-27 (letos 0-2) a s největší pravděpodobností na domácím majoru skončí už třetím rokem po sobě v osmifinále. Nadal by měl bez potíží projít do další fáze.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Frances Tiafoe - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Estoril (F); Atlanta (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta (SF)

Bilance: 24-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-9

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 7-27)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K), Wimbledon (OF)

Frances Tiafoe - US Open

Kariérní bilance: 11-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-2

Generálka: Washington (ČF), Montréal (2K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Giron (7-6 6-4 6-3), Kubler (7-6 7-5 7-6), (14) Schwartzman (7-6 6-4 6-4)

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T); Indian Wells (F); Wimbledon (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T); Indian Wells (F)

Bilance: 38-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 23-2

Bilance proti hráčům Top 30: 17-3 (kariérní 464-159)

Bilance v osmifinále grandslamů: 3-0 (kariérní 47-6)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (SF)

Rafael Nadal - US Open

Kariérní bilance: 67-11

Nejlepší výsledek: triumf (2010, 2013, 2017, 2019)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 9-2

Generálka: Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Hijikata (4-6 6-2 6-3 6-3), Fognini (2-6 6-4 6-2 6-1), Gasquet (6-0 6-1 7-5)



Ilja Ivaška (73.) - Jannik Sinner (13.) | Louis Armstrong Stadium (22:00 SELČ)

Osmadvacetiletý Ilja Ivaška podruhé v kariéře postoupil do osmifinále majorů a na první čtvrtfinálovou účast zaútočí proti Jannikovi Sinnerovi, který zopakoval své newyorské maximum a může vyrovnat to grandslamové. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Ivaškovi se letos moc nedaří a tuto chvíli zaostává o 33 míst za svým žebříčkovým maximem. Nejlepšího výsledku v aktuálním roce dosáhl na začátku US Open Series, když v Atlantě prošel do semifinále. Na následujících dvou akcích se však nedostal přes první kolo hlavní soutěže a ve Winston-Salemu, kde obhajoval svůj jediný dosavadní triumf na okruhu ATP, skončil už v osmifinále. Na US Open ale hraje lépe, ve čtyřech setech porazil Sama Querreyho, světovou desítku Huberta Hurkacze i nasazeného Lorenza Musettiho.

Sinner se letos často trápí zdravotně, přesto má skvělou bilanci 41-11 a na šesti z 10 dokončených turnajů (bez skreče či odstoupení) postoupil minimálně do čtvrtfinále. Uspěl až v tom posledním na antuce v Umagu, kde získal svou první letošní trofej. Na podnicích Masters v Montréalu a Cincinnati skončil shodně v osmifinále, v Kanadě prohrál s pozdějším vítězem Pablem Carreňem a ve Spojených státech s Félixem Augerem-Aliassimem. Na US Open se stabilní formou neprezentuje, v úvodním kole vyhrál divoký "pětiseťák" s Danielem Altmaierem, pak neztratil set s Christopherem Eubanksem a Brandona Nakashimu porazil ve čtyřech.

Sinner je ve všech směrech jasně kvalitnějším tenistou, a pokud nebude zdravotně limitován, neměl by ve čtvrtfinálové fázi závěrečného grandslamu sezony chybět. Letos vyhrál všech 17 soubojů s hráči figurujícími od 50. místa níž.

Tip na vítěze: Jannik Sinner

Ilja Ivaška - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Atlanta (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta (SF)

Bilance: 20-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 8-5

Bilance proti hráčům Top 20: 2-7 (kariérní 6-22)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (-)

Ilja Ivaška - US Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Washington (1K), Cincinnati (Q), Winston-Salem (OF)

Cesta turnajem: Querrey (4-6 6-4 7-6 6-3), (8) Hurkacz (6-4 4-6 7-6 6-3), (26) Musetti (6-4 3-6 6-2 6-3)

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Umag (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Dubaj, Australian Open (ČF)

Bilance: 41-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 20-5

Bilance proti hráčům Top 50-100: 17-0 (kariérní 45-13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2-1 (kariérní 3-3)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (OF), Wimbledon (ČF)

Jannik Sinner - US Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Montréal (OF), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Altmaier (5-7 6-2 6-1 3-6 6-1), Eubanks (6-4 7-6 6-2), Nakashima (3-6 6-4 6-1 6-2)



Marin Čilič (17.) - Carlos Alcaraz (4.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 2:30 SELČ)

Marin Čilič si po třech letech zahraje osmifinále US Open, kde v roce 2014 získal svůj jediný dosavadní grandslamový titul. Semifinalista nedávného French Open v něm vyzve loňského čtvrtfinalistu Carlose Alcaraze, který může vyrovnat své maximum na majorech. Alcaraz vyhrál oba letošní souboje na amerických betonech ve dvou setech a ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Čilič po několikaletém trápení prožívá velmi povedenou sezonu. Jeho letošním maximem jsou semifinálové účasti v Adelaide (x2), na French Open a v londýnském Queen's Clubu. Na obou generálkách dosáhl na dvě výhry, v osmifinále Masters v Montréalu jasně prohrál s Tommym Paulem a ve stejné fázi dalšího podniku stejné kategorie v Cincinnati byl nad jeho síly dnešní soupeř. Na US Open si bez ztráty setu poradil s kvalifikantem Maximilianem Martererem i antukářem Albertem Ramosem a ve třetím kole ve čtyřech sadách zdolal Daniela Evanse.

Alcaraz má letos fenomenální bilanci 47 výher (nejvíce na tour) a devíti porážek. Silnou měl hlavně první půlku sezony, po triumfu v Rio de Janeiru získal v Miami svou první trofej z Masters a ovládl i Barcelonu a další Masters v Madridu. Po vyřazení ve čtvrtfinále French Open se mu však přestalo dařit a po skončení Wimbledonu se ještě vrátil na antuku, v Hamburku i Umagu prohrál finále. Generálky na US Open se mu nepovedly vůbec, v Montréalu nestačil hned na Tommyho Paula a ve čtvrtfinále v Cincinnati ho zastavil Cameron Norrie. V New Yorku zatím neztratil set, postupně si poradil se Sebastiánem Báezem (skreč), Federicem Coríou a Jensonem Brooksbym.

Vypadá to, že se Alcaraz v New Yorku po několika podprůměrných měsících zase chytil a šance vylepšit grandslamové maximum ani post světové jedničky nevypadají vůbec nereálně. Proti Čiličovi, který letos v New Yorku v nijak oslnivé formě nehraje, by měl potvrdit roli jasného favorita.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Marin Čilič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, French Open, Adelaide 2, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2, Adelaide (SF)

Bilance: 28-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 16-9

Bilance proti hráčům Top 10: 3-4 (kariérní 36-95)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-1 (kariérní 14-12)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (SF), Wimbledon (-)

Marin Čilič - US Open

Kariérní bilance: 41-12

Nejlepší výsledek: triumf (2014)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 5-1

Generálka: Montréal (OF), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Marterer (6-3 6-2 7-5), Ramos (6-3 7-6 6-3), (20) Evans (7-6 6-7 6-2 7-5)

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Umag, Hamburk (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (T); Indian Wells (SF)

Bilance: 47-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 17-4

Bilance proti hráčům Top 20: 14-6 (kariérní 18-11)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-1 (kariérní 2-1)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (OF)

Carlos Alcaraz - US Open

Kariérní bilance: 7-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Montréal (2K), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Báez (7-5 7-5 2-0 skreč), Coría (6-2 6-1 7-5), Brooksby (6-3 6-3 6-3)