8. den na US Open: Na programu jsou zbylá osmifinále, o postup se popere Muchová

V rámci osmého hracího dne letošního ročníku US Open jsou na programu zbylé osmifinálové duely. Do nich zasáhne i poslední česká zástupkyně na turnaji Karolína Muchová, která se utká s letos ve Flushing Meadows neporaženou Běloruskou Viktorií Azarenkovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (20-ČR) - Azarenková (Běl.) | Louis Armstrong Stadium (23:00 SELČ) • Osmifinále dvouhry žen • Sakkariová (15-Řec.) - S. Williamsová (3-USA) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Cornetová (Fr.) - Pironkovová (Bulh.) | Louis Armstrong Stadium (19:00 SELČ) Mertensová (16-Belg.) - Keninová (2-USA) | Arthur Ashe Stadium (úterý 3:00 SELČ) • Osmifinále dvouhry mužů • Pospisil (Kan.) - de Minaur (21-Austr.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ) Auger-Aliassime (15-Kan.) - Thiem (2-Rak.) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ) Berrettini (6-It.) - Rubljov (10-Rus.) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ) Tiafoe (USA) - Medveděv (3-Rus.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 1:00 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Muchová (26.) - Viktoria Azarenková (27.) | Louis Armstrong Stadium (23:00 SELČ)

Karolína Muchová na třetí pokus dokázala projít do osmifinále US Open a dnes se pokusí vyrovnat své maximum na grandslamech, kterým je loňské čtvrtfinále Wimbledonu. V cestě jí bude stát dvojnásobná finalistka US Open, dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Viktoria Azarenková. Běloruska, jež letos ve Flushing Meadows ještě neprohrála, se do druhého týdne grandslamu dostala poprvé od Wimbledonu 2017. Hráčky se potkávají poprvé.

Muchová má za sebou nejlepší sezonu kariéry, ale ta letošní je pro ni zatím trápením. Talentovaná Češka na žádném z pěti předchozích turnajů nedokázala vyhrát dva zápasy v řadě. Po pauze se přece jen herně zvedla. Na přípravné akci ve Flushing Meadows ve druhém kole statečně vzdorovala člence elitní desítky a pozdější finalistce Naomi Ósakaové. US Open zahájila cenným skalpem Venus Williamsové a bez ztráty setu si poradila i s Annou Kalinskou, ovšem proti Soraně Cirsteaové musela v rozhodující sadě likvidovat manko brejku a tři mečboly v řadě.

Azarenková kvůli osobním problémům a částečně i pandemii koronaviru od loňského US Open odehrála jen tři turnaje a přes rok čekala na výhru. Dočkala se před týdnem právě ve Flushing Meadows, kde si nakonec senzačně dokráčela pro 21. titul a první od dubna 2016. Na skvělé výkony navazuje i na US Open, kde bez ztráty setu a větších potíží přehrála Barbaru Haasovou, nasazenou pětku Arynu Sabalenkovou a Igu Šwiatekovou.

Azarenková má parádní formu, Muchová stále nepřesvědčila, že má tu svou nejlepší zpět, a navíc se na US Open každým zápasem zhoršovala. I ve své top formě by to Muchová s momentálním herním projevem Azarenkové měla velmi těžké. Bývalá světová jednička je favoritkou.

Tip: Azarenková ve dvou setech

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (osmifinále)

Bilance: 6-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-5

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-0 (kariérní 2-0)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Karolína Muchová - US Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: V. Williamsová (6-3 7-5), Kalinská (6-3 7-6), Cirsteaová (6-3 2-6 7-6)

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (vítězka)

Bilance: 8-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 1-0 (kariérní 52-22)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 16-7)

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Viktoria Azarenková - US Open

Kariérní bilance: 37-12

Nejlepší výsledek: finále (2012 - 2013)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 4-1

Generálka: Lexington (1. kolo), New York (vítězka)

Cesta turnajem: Haasová (6-1 6-2), (5) Sabalenková (6-1 6-3), Šwiateková (6-4 6-2)



• Osmifinále dvouhry žen •

Maria Sakkariová (22.) - Serena Williamsová (8.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Maria Sakkariová a šestinásobná šampionka Serena Williamsová se ve Flushing Meadows znovu potkávají po necelých 14 dnech. Williamsová, která je v osmifinále domácího grandslamu podevatenácté v řadě a neuspěla v něm jen dvakrát (naposledy v roce 2006), v osmifinále Western & Southern Open utkání nedopodávala a s Řekyní, jež zaútočí na první grandslamové čtvrtfinále, prohrála.

Williamsová je po restartu sezony velmi aktivní. Na domácí půdě se zúčastnila malého turnaje v Lexingtonu (ve čtvrtfinále prohrála bitvu s krajankou Shelby Rogersovou), i přípravné akce právě ve Flushing Meadows, kde v osmifinále nedopodávala souboj právě se Sakkariovou. Ve všech pěti zápasech musela do rozhodující sady. Dvousetového vítězství se dočkala až na US Open proti krajance Kristie Ahnové, set neztratila ani s Margaritou Gasparjanovou a ve třetím kole po obratu vyhrála bitvu šampionek se Sloane Stephensovou.

Sakkariová měla výbornou formu už na začátku sezony a úspěšně na ni navazuje i po pauze. Na antuce v Palermu sice skončila hned v prvním kole, ovšem na tvrdém povrchu zase řádí. V osmifinále generálky na US Open si vyšlápla na svou dnešní soupeřku a prohrála až ve čtvrtfinále. Na US Open musela proti outsiderkám Stefanii Vögeleové a Bernardě Peraové do rozhodující sady, nicméně nasazené Amandě Anisimovové povolila jen čtyři hry.

Williamsová hraje o něco lépe než před dvěma týdny, kdy měla možnost utkání se Sakkariovou dopodávat. Pokud se bude zápas nést v podobném duchu, tentokrát by měla Američanka zvládnout vyhrát. Jednoduché to ale proti bojovné Řekyni určitě nebude.

Tip: Williamsová ve třech setech

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (čtvrtfinále)

Bilance: 15-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-6

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-2 (kariérní 9-13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Maria Sakkariová - US Open

Kariérní bilance: 8-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: New York (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Vögeleová (6-3 3-6 7-5), Peraová (2-6 6-3 6-2), (22) Anisimovová (6-3 6-1)

Serena Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (vítězka)

Bilance: 14-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 13-3

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 1-2 (kariérní 83-22)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 52-8)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Serena Williamsová - US Open

Kariérní bilance: 104-13

Nejlepší výsledek: vítězka (1999, 2002, 2008, 2012 - 2014)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 16-2

Generálka: Lexington (čtvrtfinále), New York (osmifinále)

Cesta turnajem: Ahnová (7-5 6-3), Gasparjanová (6-2 6-4), (26) Stephensová (2-6 6-2 6-2)



Alizé Cornetová (56.) - Cvetana Pironkovová (-) | Louis Armstrong Stadium (19:00 SELČ)

Že se do čtvrtfinále letošního US Open probojuje Alizé Cornetová, nebo Cvetana Pironkovová snad nemohl nikdo čekat. Třicetiletá Cornetová se do osmifinále newyorského grandslamu dostala až při své 14. účasti a zaútočí na první grandslamové čtvrtfinále v kariéře, o dva roky starší Pironkovová hraje svůj vůbec první turnaj po více než tříleté mateřské pauze. Ve vzájemné bilanci vede 2-1 Pironkovová, jediný dosavadní souboj na tvrdém povrchu však vyhrála Cornetová. Hráčky se potkávají po skoro deseti letech.

Cornetová sice na začátku sezony uhrála čtvrtfinále na menším podniku v Aucklandu, ale jinak se neprosadila. Mnohem lépe si herně vede po pauze. Na přípravném turnaji ve Flushing Meadows porazila Sofii Keninovou a v osmifinále sehrála dva vyrovnané sety s pozdější šampionkou Viktorií Azarenkovou. Na US Open vyřadila Lauren Davisovou a Ysaline Bonaventureovou, ve třetím kole jí vzdala Madison Keysová.

Pironkovová to před mateřskou pauzou nejvýše dotáhla na 31. příčku žebříčku a na kontě má jeden turnajový triumf na hlavním okruhu. Svůj poslední turnaj odehrála před více než třemi lety ve Wimbledonu, kde zároveň dosáhla svého dosavadního grandslamového maxima (semifinále 2010). Bulharka zatím prožívá pohádkový návrat na kurty, na US Open bez ztráty setu vyřadila Ljudmilu Samsonovovou, Garbiñe Muguruzaovou a Donnu Vekičovou.

Tento souboj by měl nabídnout tenis plný dlouhých výměn, jelikož ani jedna z hráček nevyznává agresivní styl. Pironkovová je díky skvělým výkonům v předchozích zápasech zaslouženou favoritkou.

Tip: Pironkovová ve dvou setech

Alizé Cornetová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (čtvrtfinále)

Bilance: 13-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 7-0 (kariérní 202-83)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Alizé Cornetová - US Open

Kariérní bilance: 16-13

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: New York (osmifinále)

Cesta turnajem: Davisová (6-3 1-6 6-0), Bonaventureová (7-6 6-3), (7) Keysová (7-6 3-2 skreč)

Cvetana Pironkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 3-0

Bilance z posledních 10 zápasů: přes tři roky nehrála

Bilance na venkovních betonech: 3-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 21-27)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-2)

Grandslamy: Australian Open (nehrála)

Cvetana Pironkovová - US Open

Kariérní bilance: 11-11

Nejlepší výsledek: osmifinále (2012, 2020)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Samsonovová (6-2 6-3), (10) Muguruzaová (7-5 6-3), (18) Vekičová (6-4 6-1)



Elise Mertensová (18.) - Sofia Keninová (4.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 3:00 SELČ)

Elise Mertensová se pokusí postupem do čtvrtfinále zopakovat svůj loňský výsledek ve Flushing Meadows. Nasazená Belgičanka vyzve světovou čtyřku a senzační vítězku letošního Australian Open Sofii Keninovou, která na čtvrtý pokus na domácím grandslamu přešla přes třetí kolo. Oba předchozí souboje rozhodoval třetí set a vždy po obratu zvítězila Američanka.

Mertensová má po pauze vynikající formu. Po překvapivém vyřazení v prvním kole na antuce v Palermu si na dalším antukovém podniku v Praze zahrála finále a na generálce ve Flushing Meadows až v semifinále prohrála s Naomi Ósakaovou. Na US Open dosud neztratila set, postupně si poradila s Laurou Siegemundovou, Sarou Sorribesovou a Caty McNallyovou. Proti poslední jmenované musela likvidovat dva setboly.

Sofia Keninová na začátku sezony senzačně ovládla Australian Open, ale od té doby svou nejlepší formu hledá, přestože s odřenýma ušima triumfovala na slabě obsazeném halovém podniku v Lyonu. To se potvrdilo i na přípravném turnaji v dějišti US Open, kde skončila hned po úvodním zápase. Na US Open se ovšem do formy z úvodu roku postupně dostává. V úvodních dvou kolech proti Yanině Wickmayerové ani Leylah Fernandezové neztratila servis a bez ztráty setu zvládla i těžké třetí kolo proti nebezpečné Ons Džabúrové.

Keninová ještě nemá svou nejlepší formu a Mertensová teď hraje velmi dobře, bude tedy velmi nebezpečnou protivnicí. Tady to vidíme na další třísetový souboj, znovu se šťastným koncem pro Američanku.

Tip: Keninová ve třech setech

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (finále); New York (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (semifinále)

Bilance: 22-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 16-6

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-3 (kariérní 6-18)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Elise Mertensová - US Open

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: New York (semifinále)

Cesta turnajem: Siegemundová (6-2 6-2), Sorribesová (6-3 7-5), McNallyová (7-5 6-1)

Sofia Keninová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Australian Open (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (vítězka)

Bilance: 18-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-5

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-1 (kariérní 7-9)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (vítězka)

Sofia Keninová - US Open

Kariérní bilance: 9-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Wickmayerová (6-2 6-2), Fernandezová (6-4 6-3), (27) Džabúrová (7-6 6-3)



• Osmifinále dvouhry mužů •

Vasek Pospisil (94.) - Alex de Minaur (28.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)

Letošní ročník mužské dvouhry US Open bude mít minimálně jednoho překvapivého čtvrtfinalistu. O postup mezi nejlepší osmičku se totiž utkají Vasek Pospisil a Alex de Minaur. Zatímco Pospisil už se jednou na grandslamech dál dostal, když ve Wimbledonu 2015 skončil až ve čtvrtfinále, de Minaur bude útočit na své premiérové čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky. Oba předchozí souboje vyhrál o devět let mladší Australan.

Pospisil se v únoru na halových turnajích ATP rozehrál do skvělé formy, v Montpellieru sahal po premiérovém triumfu na hlavním okruhu, v Rotterdamu si zahrál druhé kolo a v Marseille čtvrtfinále. Po restartu sezony hraje svůj první turnaj a vede si nad jakákoli očekávání. Po skalpu Philippa Kohlschreibera si na US Open vyšlápl na krajana Milose Raonice, který se v New Yorku o týden dříve probojoval do finále Masters, a na semifinalistu zmíněného Masters Roberta Bautistu.

De Minaur se na začátku roku v ATP Cupu představil ve skvělé formě, ale zdravotní potíže mu znemožnily účastnit se domácího Australian Open a před pauzou stihl už jen jeden zápas v Acapulku. Po restartu sezony se vrátil jasnou porážkou s Janem-Lennardem Struffem. Na US Open si však vede podstatně lépe, postupně vyřadil Andreje Martina, Richarda Gasqueta a po pětisetové bitvě nasazenou jedenáctku Karena Chačanova.

De Minaur je kurzovým favoritem na postup, ale my vidíme šance spíše 50 na 50, obzvláště, pokud nemá Pospisil nějaký zdravotní problém. Oba aktéři mají letos v New Yorku skvělou formu a čeká nás nejspíše velmi napínavý duel, v němž by mohla rozhodnout vzájemná bilance ve prospěch de Minaura.

Tip: de Minaur v pěti setech

Vasek Pospisil - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (osmifinále))

Bilance: 13-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčům Top 21-30: 1-0 (kariérní 11-10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Vasek Pospisil - US Open

Kariérní bilance: 7-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Kohlschreiber (7-6 7-5 7-6), (25) Raonic (6-7 6-3 7-6 6-3), (8) Bautista (7-5 2-6 4-6 6-3 6-2)

Alex de Minaur - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (osmifinále)

Bilance: 5-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-4

Bilance proti hráčům Top 50-100: 2-1 (kariérní 31-21)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (nehrál)

Alex de Minaur - US Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019 - 2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: New York (1. kolo)

Cesta turnajem: Martin (6-4 6-3 7-5), Gasquet (6-4 6-3 6-7 7-5), (11) Chačanov (6-4 0-6 4-6 6-3 6-1)



Felix Auger-Aliassime (21.) - Dominic Thiem (3.) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ)

Felix Auger-Aliassime si poprvé v kariéře zahraje grandslamové osmifinále. Dvacetiletý Kanaďan v něm vyzve nasazenou dvojku a čtvrtfinalistu US Open 2018 Dominica Thiema. Bude se jednat o premiérový souboj.

Auger-Aliassime si letos zahrál další dvě finále, ale v Rotterdamu ani Marseille neuspěl a stále na premiérový titul na okruhu ATP čeká. Po pauze se kanadského mladíkovi příliš nedaří. Na přípravce ve Flushing Meadows skončil ve druhém kole na raketě Tennyse Sandgrena a v prvním kole US Open měl potíže s antukovým specialistou Thiagem Monteirem. Od té doby má ale zpět svou nejlepší formu, ve druhém kole přejel bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho a poté Corentina Mouteta.

Finalista letošního Australian Open Thiem během koronavirové přestávky nelenil a odehrál celkem 28 zápasů s bilancí 25-3. Po restartu sezony se ale v dobré formě nepředvedl, na přípravném turnaji ve Flushing Meadows skončil hned na úvod po výprasku od Filipa Krajinoviče. Na US Open si vede o poznání lépe, po cestě do osmifinále ztratil jen jeden set. V úvodním kole mu vzdal Jaume Munar, následně si poradil se Sumitem Nagalem a ve čtyřech setech se šampionem ročníku 2014 Marinem Čiličem.

Pokud Auger-Aliassime dokáže zopakovat výkon z posledních dvou zápasů, čeká Thiema hodně práce. Rakušan je samozřejmě favoritem, ale kanadský mladík má hru na to, aby rakouskou jedničku vyřadil.

Tip: Thiem ve čtyřech setech

Felix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille, Rotterdam (finále); Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (semifinále)

Bilance: 17-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-7

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 2-10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Felix Auger-Aliassime - US Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Monteiro (6-3 6-7 7-6 7-6), A. Murray (6-2 6-3 6-4), Moutet (6-1 6-0 6-4)

Dominic Thiem - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 12-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 10-4

Bilance proti hráčům Top 21-30: 0-1 (kariérní 35-13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 6-6)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Dominic Thiem - US Open

Kariérní bilance: 18-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1-3

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Munar (7-6 6-3 skreč), Nagal (6-3 6-3 6-2), (31) Čilič (6-2 6-2 3-6 6-3)



Matteo Berrettini (8.) - Andrej Rubljov (14.) | Louis Armstrong Stadium (20:30 SELČ)

Souboj mezi loňským semifinalistou Matteem Berrettinim a čtvrtfinalistou ročníku 2017 Andrejem Rubljovem bude reprízou loňského osmifinále, v němž Berrettini zvítězil bez ztráty setu. Nejlepší Ital v žebříčku ATP poté vyhrál i ve Vídni a srovnal vzájemnou bilanci.

Berrettini před pauzou stihl jen Australian Open, kde ke svému zklamání skončil již ve druhém kole. Během pauzy byl velmi aktivní a odehrál nespočet exhibičních zápasů. Na Masters ve Flushing Meadows mu to ale nebylo nic platné, v osmifinále prohrál s Reillym Opelkou. Na US Open si ovšem zatím vede suverénně. Osmý hráč světa si bez ztráty setu poradil s Go Soedou, Ugem Humbertem i Casperem Ruudem, a dokonce ani jednou nepřišel o podání.

Rubljov do letošní sezony vstoupil famózně, když vyhrál 11 zápasů v řadě a ovládl turnaje ATP v Dauhá a Adelaide. Skvělou formou se prezentoval i v Melbourne, kde uhrál osmifinále. Vůbec poprvé v letošní sezoně se do závěrečných kol nepodíval až na Masters přesunutém do New Yorku, v prvním kole nestačil na Daniela Evanse. Na US Open ale formu naladil, bez ztráty setu vyřadil Jérémyho Chardyho, Grégoira Barréreho i Salvatora Carusa.

Dnešní souboj by mohl být velmi vyrovnaný a rozhodnout o vítězi by mohlo pár míčků. Berrettini i Rubljov mají letos ve Flushing Meadows skvělou formu a po cestě do osmifinále byli naprosto suverénní. Jen kvůli tomu, že se Berrettinimu podařilo vyhrát dva poslední vzájemné souboje, o chlup více věříme Italovi.

Tip: Berrettini v pěti setech

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (osmifinále)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-0 (kariérní 5-3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Matteo Berrettini - US Open

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: New York (osmifinále)

Cesta turnajem: Soeda (7-6 6-1 6-4), Humbert (6-4 6-4 7-6), (30) Ruud (6-4 6-4 6-2)

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide, Dauhá (vítěz)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide, Dauhá (vítěz)

Bilance: 18-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 16-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 5-13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Andrej Rubljov - US Open

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: New York (1. kolo)

Cesta turnajem: Chardy (6-4 6-4 6-3), Barrére (6-2 6-4 7-6), Caruso (6-0 6-4 6-0)



Frances Tiafoe (82.) - Daniil Medveděv (5.) | Arthur Ashe Stadium (úterý 1:00 SELČ)

Frances Tiafoe ve svém premiérovém osmifinále na domácím grandslamu vyzve Daniila Medveděva a bude útočit na vyrovnání svého grandslamového maxima, kterého se dočkal na loňském Australian Open. Loňský finalista Medveděv vyhrál poslední souboj v prvním kole letošního Australian Open a ve vzájemné bilanci vede 2-1.

Tiafoe letos vůbec poprvé vyhrál tři zápasy v řadě. Jeho letošním maximem je čtvrtfinálová účast na domácím turnaji v Delray Beach. Po restartu sezony si nenechal ujít domácí Masters, ale hned v prvním kole prohrál s vracejícím se Andym Murraym. Na US Open se prezentuje asi nejlepší formou v letošní sezoně. Američan parádně využil toho, že nemusel čelit nasazenému soupeři, a porazil Andrease Seppiho, Johna Millmana i Mártona Fucsovicse.

Medveděv vypadá po dlouhé koronavirové pauze konečně odpočatě. Ve slušné formě se představil na přípravné akci právě ve Flushing Meadows, kde nedal šanci Marcosovi Gironovi ani Aljažovi Bedenemu a ve čtvrtfinále ve třech setech podlehl Robertovi Bautistovi. Na US Open zatím neztratil jediný set, postupně si poradil s Federicem Delbonisem, Christopherem O'Connelem a J. J. Wolfem.

Medveděv do celkově čtvrtého vzájemného souboje vstoupí jako jasný favorit. Tiafoe by pro jednoho z největších favoritů na titul neměl představovat větší problém.

Tip: Medveděv ve třech setech

Frances Tiafoe - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (čtvrtfinále)

Bilance: 9-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-8

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 3-19)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Frances Tiafoe - US Open

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: New York (1. kolo)

Cesta turnajem: Seppi (4-6 6-3 6-4 7-5), Millman (7-6 3-6 1-6 6-3 6-3), Fucsovics (6-2 6-3 6-2)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (čtvrtfinále)

Bilance: 13-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 12-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 6-1 (kariérní 50-18)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-1 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 11-3

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: New York (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Delbonis (6-1 6-2 6-4), O'Connell (6-3 6-2 6-4), Wolf (6-3 6-3 6-2)