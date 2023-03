8. den v Indian Wells: Kvitová má na dosah první semifinále v Indian Wells, ve čtvrtfinále vyzve Sakkariovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (15-ČR) - Sakkariová (7-Řec.) | PREVIEW LS | Stadium 1 (čtvrtek 2:00 SEČ) • Další čtvrtfinále žen • Gauffová (6-USA) - Sabalenková (2-) | PREVIEW LS | Stadium 1 (21:00 SEČ) • Čtvrtfinále mužů • Norrie (10-Brit.) - Tiafoe (14-USA) | PREVIEW LS | Stadium 1 (19:00 SEČ) Medveděv (5-) - Davidovich (23-Šp.) | PREVIEW LS | Stadium 1 (23:00 SEČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (15.) - Maria Sakkariová (7.) | Stadium 1 (čtvrtek 2:00 SEČ)

Petra Kvitová absolvuje svůj již 12. start na BNP Paribas Open a potřetí bude usilovat o své premiérové semifinále v tomto dějišti. V letošním čtvrtfinále narazí na svou loňskou přemožitelku a úřadující finalistku Marii Sakkariovou. Právě loni v Indian Wells sehrály poslední souboj, Kvitová v něm uhrála jen tři gamy a ve vzájemné bilanci prohrává 3-4.

Kvitová by měla předvést lepší výkon než loni, kdy od Sakkariové dokonce schytala "kanára". V posledních dvou střetnutích ale uhrála s řeckou jedničkou dohromady jen 10 gamů. Sakkariová nepůsobí v Indian Wells nijak přesvědčivě, se všemi třemi soupeřkami včetně Karolíny Plíškové potřebovala tři sety. Ani česká jednička se však neprezentuje stabilními výkony a po psychicky i fyzicky vyčerpávající bitvě s Jessicou Pegulaovou může postrádat síly.

Tip na vítězku: Maria Sakkariová

Aktuální forma

Kvitová měla parádní vstup do letošní sezony, první ztracený set a porážku zaznamenala až v pátém utkání, a to se zástupkyní Top 10 světového hodnocení Darjou Kasatkinovou. Po čtvrtfinále v Adelaide se mezi nejlepší osmičku znovu dostala až v Indian Wells, na Australian Open překvapivě vypadla už ve druhém kole s Anhelinou Kalininovou, v Dauhá ve stejné fázi podlehla Cori Gauffové a v osmifinále v Dubaji uhrála pouhých pět gamů s krajankou a pozdější šampionkou Barborou Krejčíkovou.

Cesta turnajem

V úvodním zápase v Indian Wells neměla proti domácí divoké kartě Elizabeth Mandlikové daleko k rozhodující sadě a ve třetím kole absolvovala utkání jako na horské dráze s Jelenou Ostapenkovou. V osmifinále odehrála nervy drásající bitvu s domácí Jessicou Pegulaovou, které nedovolila zápas dvakrát dopodávat a odvrátila v něm celkem čtyři mečboly.

Historie na BNP Paribas Open

Osm z předchozích 11 startů v kalifornské poušti zakončila dříve než v osmifinále. Ve čtvrtfinále je potřetí a neuspěla v něm před 10 lety ani o tři roky později.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 11-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-2 (kariérní 62-69)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 16-14)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 18-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2013, 2016, 2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-2

Generálka: Dauhá (2K), Dubaj (OF)

Cesta turnajem: volný los, Mandliková (6-1 7-5), (24) Ostapenková (0-6 6-0 6-4), (3) Pegulaová (6-2 3-6 7-6)

Aktuální forma

Sakkariová pořád čeká na svůj druhý kariérní triumf na nejvyšším okruhu a i na první letošní finále. Po zklamání v podobě vyřazení ve třetím kole grandslamového Australian Open s Lin Zhu prohrála semifinále v Linci s Petrou Martičovou a v Dauhá s Jessicou Pegulaovou. V Dubaji se loučila hned po úvodním zápase a výprasku od Karolíny Plíškové.

Cesta turnajem

Chuť si bude chtít spravit v Indian Wells, loňská finalistka však stále nemá svou nejlepší formu a domácí Shelby Rogersovou i Anhelinu Kalininovou zdolala až po obratu. Všechny tři sety musela absolvovat i v osmifinále s Karolínou Plíškovou.

Historie na BNP Paribas Open

V hlavní soutěži debutovala v roce 2018 a dostala se do osmifinále. Na další čekala do loňského ročníku, v němž prohrála až ve finále s Igou Šwiatekovou.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Linec (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (SF)

Bilance: 14-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-4

Bilance proti hráčkám Top 20: 3-2 (kariérní 44-54)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 6-3)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Maria Sakkariová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 11-4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Dauhá (SF), Dubaj (2K)

Cesta turnajem: volný los, Rogersová (2-6 6-4 6-0), (27) Kalininová (3-6 6-2 6-4), (17) Kar. Plíšková (6-4 5-7 6-3)



• Další čtvrtfinále žen •

Cori Gauffová (6.) - Aryna Sabalenková (2.) | Stadium 1 (21:00 SEČ)

Zástupkyně Top 10 světového hodnocení Cori Gauffová a Aryna Sabalenková absolvují své premiérové čtvrtfinále v kalifornské poušti, přičemž první jmenovaná bude bojovat o vyrovnání svého kariérního maxima na nejprestižnějších turnajích WTA. Ve vzájemné bilanci vede 3-1 domácí teenagerka.

Všechny jejich předchozí souboje měly alespoň jeden těsný set a tři z nich došly do rozhodující sady. Sabalenková má jedinečnou příležitost manko ve vzájemné bilanci snížit, jelikož letos hraje v životní formě a přemožitelku našla jen v podobě Barbory Krejčíkové, přestože vedla už 6-0 3-1. Po úspěšné odvetě proti Češce v minulém kole bude chtít oplatit porážku i Gauffové, která prohrála 13 z posledních 16 střetnutí s hráčkami Top 10.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aktuální forma

Gauffová postoupila na všech čtyřech letošních turnajích minimálně mezi nejlepší šestnáctku a od začátku loňské sezony se finalistka posledního French Open v závěrečných kolech objevuje pravidelně. V aktuálním roce triumfovala v Aucklandu a hrála osmifinále Australian Open, čtvrtfinále v Dauhá a semifinále v Dubaji. Všechny tři porážky si připsala proti kolegyním z Top 20.

Cesta turnajem

V Indian Wells teprve až ve čtvrtfinále narazí na soupeřku z nejlepší padesátky žebříčku. Po snadných výhrách nad kvalifikantkou Cristinou Bucsaovou a Lindou Noskovou si v osmifinále poradila s další kvalifikantkou Rebeccou Petersonovou, nicméně proti ní už potřebovala všechny tři sety a mohla v tom rozhodujícím prohrávat o dva brejky.

Historie na BNP Paribas Open

Na kalifornském podniku startuje potřetí, obě předchozí návštěvy zakončila ve třetím kole.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (T); Dubaj (SF)

Bilance: 14-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 7-17)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 2-5)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Cori Gauffová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Dauhá (ČF), Dubaj (SF)

Cesta turnajem: volný los, Bucsaová (6-2 6-4), Nosková (6-4 6-3), Petersonová (6-3 1-6 6-4)

Aktuální forma

Sabalenková se rozjela po slabším období už ve druhé půlce předchozí sezony a v té letošní exceluje. Za sebou má 16 utkání a na kontě jedinou porážku, kterou utrpěla ve čtvrtfinále v Dubaji s Barborou Krejčíkovou (ze stavu 6-0 3-1). Na australském kontinentu dominovala, když bez ztráty setu ovládla silně obsazenou generálku v Adelaide a na Australian Open prohrála v sedmi zápasech jediný set a stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou.

Cesta turnajem

V Indian Wells jí stačila na postup do osmifinále jediná výhra, Jevgeniji Rodinové povolila dva gamy a Lesja Curenková odstoupila. V souboji o čtvrtfinále přetlačila ve třech setech osm zápasů neporaženou Barboru Krejčíkovou a oplatila jí nedávnou porážku z Dubaje.

Historie na BNP Paribas Open

Letošní start je jejím celkově čtvrtým, předchozím maximem bylo tři roky staré osmifinále.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T)

Bilance: 15-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 15-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 22-24)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 8-5)

Grandslamy: Australian Open (T)

Aryna Sabalenková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Dubaj (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Rodinová (6-2 6-0), Curenková (bez boje), (16) Krejčíková (6-3 2-6 6-4)



• Čtvrtfinále mužů •

Cameron Norrie (12.) - Frances Tiafoe (16.) | Stadium 1 (19:00 SEČ)

Předloňský šampion Cameron Norrie se do čtvrtfinále v Indian Wells dostal třetím rokem po sobě a letos v něm vyzve domácího Francese Tiafoea, který už postupem do osmifinále vylepšil své maximum v kalifornské poušti a bude dnes útočit na svou premiérovou semifinálovou účast na turnajích Masters. Jediný předchozí oficiální souboj předloni v Delray Beach došel do rozhodujícího setu a na jeho konci se radoval Brit.

Vítěz se tipuje velmi těžko. Norrie si v uplynulých dnech nevedl příliš stabilně, ale v osmifinále smetl Andreje Rubljova. Tiafoe byl zase ve všech třech zápasech celkem suverénní, jenže žádnou výraznější hrozbu nepotkal. Oba aktéři mají negativní bilanci s kolegy z Top 20 (Norrie 23-40 a Tiafoe 19-53), druhý jmenovaný s nimi dokonce prohrál posledních šest soubojů. Hodně bude záležet na výkonu Norrieho. Pokud nastoupí se svou precizní obranou, pak to nebude mít agresivně hrající Tiafoe, kterého požene domácí publikum, vůbec jednoduché.

Tip na vítěze: Cameron Norrie

Aktuální forma

Norrie má za sebou dvě skvělé sezony a výborně si vede i v té letošní. To jasně potvrzuje bilance 21 výher a pouhých tří porážek. Na všech třech turnajích ATP, kterých se zúčastnil, se probojoval až do finále: v Aucklandu nedotáhl vedení proti Richardovi Gasquetovi, v Buenos Aires podlehl Carlosovi Alcarazovi a v Rio de Janeiru španělského teenagera porazil.

Cesta turnajem

V Indian Wells zatím předvádí nestabilní výkony. Po jasné výhře nad Tung-Lin Wuem měl velké potíže s dalším kvalifikantem Tarem Danielem, dokonce prohrával o set a brejk. V osmifinále naopak povolil jen šest gamů členovi Top 10 Andrejovi Rubljovovi.

Historie na BNP Paribas Open

Při úvodních dvou účastech vypadl hned v prvním kole. Při následujících dvou však prošel minimálně do čtvrtfinále, předloni tu získal svůj největší titul a loni ho před branami semifinále zastavil Carlos Alcaraz.

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rio de Janeiro (T); Buenos Aires, Auckland (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (F)

Bilance: 21-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 11-2

Bilance proti hráčům Top 20: 4-1 (kariérní 23-40)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 2-1)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Cameron Norrie - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 12-3

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Tung-Lin Wu (6-2 6-4), Daniel (6-7 7-5 6-2), (6) Rubljov (6-2 6-4)

Aktuální forma

Tiafoe našel ve druhé půlce loňské sezony stabilitu a zaznamenal značný výkonnostní i výsledkový progres. Na začátku letošního roku se mu však nedaří na tyto úspěchy navázat. Na Australian Open vypadl už ve třetím kole s Karenem Chačanovem, v Dallasu prohrál čtvrtfinále s Jeffreym Johnem Wolfem a ve stejné fázi v Acapulku byl nad jeho síly další krajan Taylor Fritz.

Cesta turnajem

V Indian Wells vyhrál všech šest setů a v ani jednom neztratil více než čtyři gamy. Po cestě do čtvrtfinále si postupně poradil s krajanem Marcosem Gironem, nebezpečným Jasonem Kublerem a rozjetým kvalifikantem Alejandrem Tabilem.

Historie na BNP Paribas Open

Postupem do čtvrtfinále už dvakrát vylepšil své zdejší maximum, při všech šesti předchozích návštěvách tohoto dějiště vypadl dříve než v osmifinále.

Frances Tiafoe - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko, Dallas (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko (ČF)

Bilance: 13-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-2

Bilance proti hráčům Top 20: 0-2 (kariérní 19-53)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Frances Tiafoe - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Acapulko (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Giron (6-2 6-2), Kubler (6-3 6-2), Tabilo (6-4 6-4)



Daniil Medveděv (6.) - Alejandro Davidovich (28.) | Stadium 1 (23:00 SEČ)

Bývalý lídr žebříčku Daniil Medveděv bude usilovat o už 18. vítězství v řadě. Majitel čtyř trofejí z podniků Masters bude ve svém premiérovém čtvrtfinále v Indian Wells čelit Alejandrovi Davidovichovi, který si čtvrtfinále na největších turnajích ATP zahraje teprve potřetí v kariéře a poprvé mimo antukové Monte Carlo. Oba předchozí souboje vyhrál po obratu a podobným skóre ruský tenista.

Medveděvovi evidentně podmínky v kalifornské poušti vůbec nesedí a ani se tím nijak netají. Po Alexanderovi Zverevovi ho čeká další nevyzpytatelný a kvalitní soupeř, i když možná ne tak nebezpečný. Naštěstí pro něj má Davidovich mizernou bilanci 3-16 se zástupci Top 10 a nikdy žádného neporazil na tvrdých površích. Vítězná série šampiona US Open 2021 by ještě skončit neměla, pokud ho tedy nebude limitovat zranění kotníku z předchozího zápasu.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Medveděv si ještě před měsícem procházel více než roční krizí, která začala po zahození náskoku ve finále loňského Australian Open s Rafaelem Nadalem, dokonce na chvíli vypadl z Top 10 světového hodnocení. V posledním měsíci ovšem zvládl všech 17 zápasů, přemožitele nenašel v rotterdamské hale ani na Blízkém východě v Dauhá a Dubaji.

Cesta turnajem

Na kalifornském Masters nedominuje tak jako na předchozích turnajích. Na dle jeho slov příliš pomalém betonu začal celkem jasnou výhrou nad domácím Brandonem Nakashimou, ale pak ztratil set s trápícím se Iljou Ivaškou a v osmifinále měl namále s Alexanderem Zverevem, který se vací po zranění.

Historie na BNP Paribas Open

V Indian Wells se mu nikdy nedařilo, při předchozích pěti startech byl pouze jednou v osmifinále a letošní čtvrtfinále je jeho novým maximem.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Dauhá (T); Adelaide 1 (SF)

Bilance: 22-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 17-2

Bilance proti hráčům Top 30: 10-1 (kariérní 95-69)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 9-3)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Daniil Medveděv - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 9-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Dauhá (T), Dubaj (T)

Cesta turnajem: volný los, Nakashima (6-4 6-3), Ivaška (6-2 3-6 6-1), (12) Zverev (6-7 7-6 7-5)

Aktuální forma

Davidovich se v Top 30 pořadí drží hlavně díky senzačnímu tažení do finále loňského Masters v Monte Carlu. Od té doby vyhrál tři zápasy na jednom turnaji pouze dvakrát a letos je jeho maximem právě čtvrtfinále, ve kterém neuspěl na jednom z lednových podniků v Adelaide ani nedávno v Dauhá. Nutno říct, že až na jednu výjimku zaznamenal všech šest letošních porážek proti velmi kvalitním soupeřům.

Cesta turnajem

V Indian Wells si vede nad očekávání. Na úvod nedal šanci rozjetému šampionovi nedávné akce v Dallasu Yibing Wuovi, poté přehrál ve třech setech semifinalistu letošního Australian Open Karena Chačanova a v osmifinále zastavil Cristiana Garína, který tu včetně kvalifikace vyhrál pět zápasů bez ztráty sady.

Historie na BNP Paribas Open

Při obou předchozích startech v tomto dějišti vypadl ve druhém kole.

Alejandro Davidovich - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 10-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 9-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 3-16)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Alejandro Davidovich - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Dauhá (ČF), Dubaj (2K)

Cesta turnajem: volný los, Yibing Wu (6-4 6-1), (13) Chačanov (6-3 1-6 6-4), Garín (6-3 6-4)