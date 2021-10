8. den v Indian Wells: Na programu jsou první čtvrtfinále. Azarenkovou vyzve Pegulaová, Rogersová se utká s Ostapenkovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Azarenková (27-Běl.) - Pegulaová (19-USA) | Stadium 1 (23:59 SELČ) Rogersová (USA) - Ostapenková (24-Lot.) | Stadium 1 (čtvrtek 3:00 SELČ) • Šlágr mužů • Monfils (14-Fr.) - Zverev (3-Něm.) | Stadium 1 (čtvrtek 4:30 SELČ)



• Čtvrtfinále žen •

Viktoria Azarenková (32.) - Jessica Pegulaová (24.) | Stadium 1 (23:59 SELČ)

Dvojnásobná šampionka Viktoria Azarenková ve čtvrtfinále "pátého grandslamu" narazí na domácí Jessicu Pegulaovou, která bude usilovat o vyrovnání svého maxima na akcích WTA 1000. Oba předchozí souboje se uskutečnily letos, Pegulaová se radovala na Australian Open, bývalá světová jednička Azarenková jí porážku vrátila na trávě v Berlíně.

Azarenková i Pegulaová mají v kalifornské poušti vynikající formu a mezi nejlepší osmičku prošly bez ztráty setu. Mírnou favoritkou je Pegulaová, nicméně Azarenková má stále podstatně větší zkušenosti s velkými zápasy a v Indian Wells je díky skvělé bilanci možná o něco více doma než její dnešní soupeřka, která má letos ve čtvrtfinálových bojích negativní bilanci 2-4.

Tip: Azarenková ve třech setech

Aktuální forma

Azarenková se na konci loňské sezony dostala do své nejlepší formy, jenže letos se trápí zdravotně. V letošní sezoně absolvovala 13 turnajů a z pěti z nich musela v průběhu odstoupit. Do konce nedohrála ani poslední generálku v Chicagu, kde nenastoupila k osmifinále.

Cesta turnajem

V kalifornské poušti jí na úvod vzdala Magda Linetteová, poté si po skvělých výkonech a bez ztráty setu poradila v souboji dvojnásobných grandslamových vítězek se svou dlouholetou rivalkou Petrou Kvitovou a také krajankou Aljaksandrou Sasnovičovou, která si vyšlápla na dvě grandslamové šampionky.

Historie na BNP Paribas Open

Azarenková je se dvěma triumfy nejúspěšnější hráčkou poslední dekády tohoto turnaje a díky letošnímu výsledku se dostala přes hranici 30 výher. Dále než do druhého kola "pátého grandslamu" postoupila poprvé od triumfu v roce 2016, ve čtvrtfinále je pošesté.

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (semifinále)

Bilance: 26-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 16-5

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 5-0 (kariérní 60-22)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 17-8)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (3. kolo)

Viktoria Azarenková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 31-8

Nejlepší výsledek: triumf (2012, 2016)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 3-1

Generálka: Chicago 2 (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Linetteová (7-5 3-0 skreč), (7) Kvitová (7-5 6-4), Sasnovičová (6-3 6-4)

Aktuální forma

Pegulaová před loňskou koronavirovou pauzou nikdy nepatřila k hrozbám, ale po restartu chytla životní formu a ve skvělých výkonech pokračuje i letos. Na kontě má sedm čtvrtfinálových účastí, poprvé byla takto daleko na grandslamech. V Dauhá a Montréalu se dostala ještě o kolo dál. Na další postup mezi nejlepší osmičku čekala dva měsíce, přestože na posledních třech akcích ve všech případech porazila dvě soupeřky.

Cesta turnajem

Pegulaová zatím v Indian Wells kosí jednu soupeřku za druhou. Nejprve povolila jen pět gamů krajance Sloane Stephensové i Jasmine Paoliniové a v osmifinále smetla světovou sedmičku Elinu Svitolinovou.

Historie na BNP Paribas Open

Pegulaová se hlavní soutěže domácího prestižního podniku účastní potřetí, v roce 2012 vypadla v prvním kole a předloni o kolo později.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montréal, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal, Dauhá (semifinále)

Bilance: 39-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 29-11

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 5-0 (kariérní 10-6)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-2 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (3. kolo)

Jessica Pegulaová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Chicago 2 (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Stephensová (6-2 6-3), Paoliniová (6-4 6-1), (4) Svitolinová (6-1 6-1)



Shelby Rogersová (44.) - Jelena Ostapenková (29.) | Stadium 1 (čtvrtek 3:00 SELČ)

Shelby Rogersové do sbírky chyběla právě čtvrtfinálová účast na akcích WTA 1000, teď už mezi nejlepší osmičku postoupila na turnajích všech kategorií. Devětadvacetiletá Američanka se nyní proti Jeleně Ostapenkové, která se rovněž v kalifornské poušti poprvé probojovala dál než do třetího kola, pokusí znovu vylepšit své maximum na podnicích této úrovně. Oba předchozí souboje vyhrála grandslamová šampionka z Lotyšska.

Ostapenková je favoritkou na postup, ale hodně bude záležet na tom, jak dokáže ukočírovat své nevynucené chyby. Lotyška je jasně agresivnější hráčkou a bude diktovat tempo hry. Rogersová nejednou ukázala, že je skvělá i v obraně a nejspíše nás čeká napínavý třísetový duel. S Ostapenkovou sice oba předchozí duely prohrála, nicméně poprvé se potkávají mimo antuku.

Tip: Ostapenková ve třech setech

Aktuální forma

Rogersová své největší letošní úspěchy posbírala na tvrdých površích. Ve čtvrtfinále je po šesti měsících, kdy mezi nejlepší osmičku postoupila na domácí antuce v Charlestonu. Mezi nejlepší osmičku se probojovala ještě na začátku sezony na generálce v Melbourne a v Adelaide. Na postup do semifinále čeká od loňského srpna.

Cesta turnajem

V Indian Wells si bez ztráty setu poradila s Anhelinou Kalininovou, Kristínou Kučovou i Irinou Beguovou. V osmifinále až v tie-breaku rozhodující sady udolala finalistku nedávného US Open Leylah Fernandezovou.

Historie na BNP Paribas Open

Na "pátém grandslamu" se v minulosti představila pětkrát a ani jednou se nedostala přes druhé kolo.

Shelby Rogersová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston 2, Adelaide, Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide, Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Bilance: 29-21

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 20-11

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 3-2 (kariérní 6-9)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)

Shelby Rogersová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Chicago 2 (osmifinále)

Cesta turnajem: Kalininová (7-6 6-2), Kučová (6-2 6-2), Beguová (6-0 6-2), (23) Fernandezová (2-6 6-1 7-6)

Aktuální forma

Ostapenková i letos jasně ukazuje, že vyrovnané výsledky od ní prostě očekávat nemůžeme. V letošní sezoně absolvovala 18 turnajů a pouze třikrát prošla alespoň do čtvrtfinále. Zatímco na antuce v Římě v této fázi skončila, na trávě v Eastbourne získala titul a v lucemburské hale hrála finále. Poté se představila ještě v ostravské hale, kde vypadla ve druhém kole.

Cesta turnajem

V Indian Wells na úvod smetla veteránku Su-Wei Hsieh, pak ve třech setech zdolala Julii Putincevovou a v osmifinále překvapivě a snadno přehrála turnajovou dvojku Igu Šwiatekovou.

Historie na BNP Paribas Open

V Indian Wells hraje počtvrté a poprvé došla dál než do třetího kola.

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (triumf); Lucemburk (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (čtvrtfinále)

Bilance: 30-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 11-8

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 5-1 (kariérní 32-27)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (nehrála)

Jelena Ostapenková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Lucemburk (finále), Ostrava (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Su-Wei Hsieh (6-3 6-0), Putincevová (6-3 2-6 6-3), (2) Šwiateková (6-4 6-3)



• Šlágr mužů •

Gaël Monfils (18.) - Alexander Zverev (4.) | Stadium 1 (čtvrtek 4:30 SELČ)

Alexander Zverev v předchozím kole poprvé našel recept na Andyho Murrayho a dnes ho v Indian Wells čeká další šlágr se soupeřem, kterého nikdy předtím neporazil. O své první čtvrtfinále v kalifornské poušti si nejlepší německý tenista zahraje s Gaëlem Monfilsem. Všechny tři předchozí souboje vyhrála francouzská jednička, ovšem jedná se o duely z let 2015-16.

Monfils přes rok procházel obrovskou krizí, ale po návratu žebříčku ATP do normálního systému se zase rozjíždí. Na srpnové akci v Torontu zaznamenal první sérii výher a zahrál si své první čtvrtfinále od loňského února, následovalo osmifinále v Cincinnati, třetí kolo US Open, semifinále v Métách a finále v Sofii. V Indian Wells zatím postupuje bez ztráty setu, větší komplikace nepřipustil proti Gianlucovi Magerovi ani Kevinovi Andersonovi.

Zverev letos triumfoval v Acapulku a na Masters v Madridu a po smolné porážce v osmifinále Wimbledonu si vede ještě lépe. Nejlepší německý tenista získal zlato z olympijských her, ovládl Masters v Cincinnati a až v semifinále US Open se jeho vítězná série zastavila na 16 zápasech. Po závěrečném grandslamu sezony se představil jen v Laver Cupu, v němž zdolal Johna Isnera. V Indian Wells začal třísetovým vítězstvím nad domácím talentem Jensonem Brooksbym a poté poprvé našel recept na bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho.

Zverev prožívá podstatně lepší sezonu než jeho protivník. Ve vzájemné bilanci sice jasně prohrává, ale v letech 2015-16 se na hlavní tour teprve rozkoukával a od té doby udělal značný pokrok. Monfilsovi se navíc dlouhodobě proti hráčům Top 10 příliš nedaří.

Tip: Zverev ve dvou setech

Gaël Monfils - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sofie (finále); Méty (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto (čtvrtfinále)

Bilance: 15-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-6

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 33-82)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (2. kolo), US Open (3. kolo)

Gaël Monfils - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 15-10

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016, 2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2-1

Generálka: Méty (semifinále), Sofie (finále)

Cesta turnajem: volný los, Mager (6-4 6-2), Anderson (7-5 6-2)

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, OH Tokio, Madrid, Acapulko (triumf); US Open, French Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, OH Tokio, Acapulko (triumf); US Open (semifinále)

Bilance: 45-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 27-5

Bilance proti hráčům Top 11-20: 3-2 (kariérní 29-22)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (semifinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (semifinále)

Alexander Zverev - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Brooksby (6-4 3-6 6-1), A. Murray (6-4 7-6)