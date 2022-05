V rámci osmého hracího dne letošního ročníku Mutua Madrid Open budou muži hrát osmifinále a ženy už semifinále. Šlágrem dnešního programu je souboj aktuální světové jedničky Novaka Djokoviče s bývalou světovou jedničkou Andym Murraym. Do akce půjdou také Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas a obhájce Alexander Zverev. O finále se utkají Jekatěrina Alexandrovová s Ons Džabúrovou a Jil Teichmannová s Jessicou Pegulaovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále žen • Alexandrovová (-) - Džabúrová (8-Tun.) | Manolo Santana Stadium (13:30 SELČ) Teichmannová (Švýc.) - Pegulaová (12-USA) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ) • Největší favorité v akci • Djokovič (1-Srb.) - Murray (Brit.) | Manolo Santana Stadium (12:00 SELČ) Nadal (3-Šp.) - Goffin (Belg.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ) Tsitsipas (4-Řec.) - Dimitrov (Bulh.) | Arantxa Sanchez Stadium (17:30 SELČ) Alcaraz (7-Šp.) - Norrie (9-Brit.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Zverev (2-Něm.) - Musetti (It.) | Arantxa Sanchez Stadium (15:30 SELČ)



• Semifinále žen •

Jekatěrina Alexandrovová (45.) - Ons Džabúrová (10.) | Manolo Santana Stadium (13:30 SELČ)

Kvalifikantka Jekatěrina Alexandrovová zvládla své premiérové čtvrtfinále na "tisícovkách" a v semifinále se utká s Ons Džabúrovou, která rovněž zaútočí na své největší finále v kariéře a po skalpu Simony Halepové zajistila nejprestižnějším turnajům WTA zbrusu novou šampionku. Ve vzájemné bilanci dominuje 6-1 Alexandrovová, ani jeden souboj však nelze moc brát v potaz, jelikož v tom loňském Džabúrová vzdala a ostatní jsou přes tři roky staré.

Sedmadvacetiletá Alexandrovová ke svému největšímu semifinále nastoupí s bilancí 3-7 v této fázi, od předloňského ledna zvládla jediný z pěti semifinálových duelů (skreč Marie Sakkariové loni v Moskvě). Na dosah má své čtvrté finále. Rusko může mít zastoupení ve finále Mutua Madrid Open popáté, naposledy o titul bojovala v roce 2015 Světlana Kuzněcovová. Teprve jako třetí dokázala v Madridu projít z kvalifikace až do semifinále, Lucie Hradecká (2012) ani Louisa Chiricová (2016) se dál nedostaly.

Její vrstevnice Džabúrová má naopak v semifinálových bojích pozitivní úspěšnost 5-3, jediné dosavadní na podnicích WTA 1000 absolvovala loni v Indian Wells a jasně v něm nestačila na Paulu Badosaovou. Dnes bude útočit na své druhé letošní a celkově šesté finále a může se stát první tuniskou finalistkou prestižních "tisícovek".

Obě aktérky v Madridu předvádí parádní tenis. Džabúrová měla v posledních dvou zápasech (Halepová a Belinda Bencicová) přece jen těžší soupeřky než Alexandrovová (Marie Bouzková a Amanda Anisimovová), přesto byla suverénnější. Vzájemná bilance jasně hovoří ve prospěch Alexandrovové a může Rusce poskytnout psychickou výhodu, nicméně větší kvalitu má teď Džabúrová a je zaslouženě mírnou favoritkou.

Tip na vítězku: Ons Džabúrová

Aktuální forma

Alexandrovová letos na betonech absolvovala šest akcí a ani na jedné neporazila více než jednu soupeřku. Na nejpomalejším povrchu se ovšem rozjela, v Charlestonu až v semifinále padla s pozdější šampionkou Belindou Bencicovou a ve druhém kole ve Stuttgartu sahala po skalpu členky Top 10 Anett Kontaveitové.

Cesta turnajem

V Madridu včetně kvalifikace zvládla už šest duelů, na úvod hlavní fáze ve třech setech zdolala Jelenu Ostapenkovou, pak si poradila s domácí Nurií Párrizasovou, v osmifinále v třísetové bitvě přetlačila poslední českou naději Marii Bouzkovou a ve svém prvním čtvrtfinále na turnajích WTA 1000 zastavila rozjetou Amandu Anisimovovou.

Historie na Mutua Madrid Open

V Madridu startuje počtvrté, při předchozích účastech nepřešla přes první kolo.

Jekatěrina Alexandrovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (SF)

Bilance: 15-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 11-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-3 (kariérní 8-18)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 0-1 (kariérní 3-7)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Jekatěrina Alexandrovová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Charleston (SF), Stuttgart (2K)

Cesta turnajem: (10) Ostapenková (6-2 4-6 6-4), Párrizasová (6-4 7-5), Bouzková (6-7 6-0 7-5), Anisimovová (6-4 6-3)

Aktuální forma

Džabúrová se v úvodních měsících letošní sezony trápila zdravotně, dokonce musela vynechat Australian Open. Na sérii alespoň tří vítězství dosáhla až na začátku antukového jara v Charlestonu, kde ve finále podlehla Belindě Bencicové. Další generálku odehrála ve Stuttgartu a ve čtvrtfinále ve třech setech nestačila na Paulu Badosaovou.

Cesta turnajem

V Madridu měla v každém ze tří úvodních zápasů potíže, postupně vyřadila Jasmine Paoliniovou, Varvaru Gračevovou i Belindu Bencicovou, které oplatila nedávnou porážku. Paradoxně nejjednodušší pro ni bylo čtvrtfinále se Simonou Halepovou, jež v tomto dějišti dvakrát triumfovala, hrála další dvě finále a patří mezi nejúspěšnější hráčky turnaje.

Historie na Mutua Madrid Open

V Caja Mágica debutovala loni, v osmifinále vzdala Belindě Bencicové.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (F)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (F)

Bilance: 18-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 10-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 10-6 (kariérní 58-63)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-1)

Bilance v semifinále: 1-0 (kariérní 5-3)

Grandslamy: Australian Open (-)

Ons Džabúrová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Charleston (F)

Cesta turnajem: Paoliniová (7-6 6-1), Gračevová (7-5 0-6 6-4), (11) Bencicová (6-2 3-6 6-2), Halepová (6-3 6-2)



Jil Teichmannová (35.) - Jessica Pegulaová (14.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)

Jil Teichmannová má jako jediná z letošních semifinalistek zkušenost s finále na podnicích WTA 1000 a o další se popere s Jessicou Pegulaovou, která nikdy předtím v semifinále největších akcí WTA neuspěla. Bude se jednat o premiérové střetnutí.

Čtyřiadvacetiletá Teichmannová se může v semifinálových duelech pyšnit pozitivní bilancí 4-2, na "tisícovkách" to má 1-1. Ve čtvrtek zabojuje o své první finále od loňského srpna a celkově páté a může se stát první švýcarskou finalistkou Mutua Madrid Open.

Osmadvacetiletá Pegulaová má za sebou sedm semifinále s úspěšností 3-4, v této fázi už třikrát za sebou prohrála. Poslední dvě absolvovala na podnicích této kategorie a neradovala se loni v Montréalu ani letos v Miami. Na finálovou účast čeká od ledna 2020. V Caja Mágica se jako poslední z Američanek do závěrečného kola dostala Serena Williamsová v roce 2013.

Obě aktérky v Madridu chytly výbornou formu a šance jsou naprosto vyrovnané. Výkony Teichmannové jsou ale přece jen možná o něco působivější a mohla by mít mírně navrch.

Tip na vítězku: Jil Teichmannová

Aktuální forma

Teichmannová se letos teprve podruhé dostala do čtvrtfinále a do španělské metropole dorazila s negativní letošní bilancí. Generálku na první velký antukový podnik aktuální sezony absolvovala v Istanbulu, po třísetovém vítězství nad Greet Minnenovou překvapivě nestačila na kvalifikantku a hráčku druhé stovky Julii Grabherovou.

Cesta turnajem

V Madridu však chytla výbornou formu a bez ztráty setu vyřadila se třemi triumfy nejúspěšnější hráčku turnaje Petru Kvitovou, Leylah Fernandezovou, Jelenu Rybakinovou i Anhelinu Kalininovou a poprvé v sezoně prošla do semifinále.

Historie na Mutua Madrid Open

Debut si odbyla loni, ve druhém kole podlehla Paule Badosaové.

Jil Teichmannová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (SF)

Bilance: 12-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 4-2 (kariérní 11-8)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-1)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Jil Teichmannová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Istanbul (2K)

Cesta turnajem: Kvitová (6-3 7-5), (17) Fernandezová (6-4 6-4), (16) Rybakinová (6-3 6-1), Kalininová (6-3 6-4)

Aktuální forma

Pegulaové se letos daří pouze na největších akcích. Zatímco na Australian Open byla ve čtvrtfinále, v Dauhá v osmifinále a v Miami v semifinále, na podnicích nižších kategorií než WTA 1000 má bilanci 2-4. Antukovou generálku odehrála na domácí půdě v Charlestonu, v osmifinále nečekaně prohrála s trápící se krajankou Coco Vandewegheovou.

Cesta turnajem

V Madridu začala vydřeným vítězstvím nad Camilou Giorgiovou, se kterou v rozhodující sadě prohrávala už 2-5, a dokonce čelila mečbolu. Kvalifikantce Kaie Kanepiové, Biance Andreescuové ani domácí obranářce Saře Sorribesové naopak nepovolila set.

Historie na Mutua Madrid Open

Hlavní soutěž madridského podniku si poprvé zahrála loni, v osmifinále schytala výprask od pozdější vítězky Aryny Sabalenkové.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (SF)

Bilance: 17-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 9-4 (kariérní 36-35)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 0-2)

Bilance v semifinále: 0-1 (kariérní 3-4)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jessica Pegulaová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Charleston (OF)

Cesta turnajem: Giorgiová (7-5 2-6 7-5), Kanepiová (6-3 6-3), Andreescuová (7-5 6-1), Sorribesová (6-4 6-2)



• Největší favorité v akci •

Novak Djokovič (1.) - Andy Murray (78.) | Manolo Santana Stadium (12:00 SELČ)

Šlágr dnešního programu obstarají současná světová jednička Novak Djokovič a bývalá světová jednička Andy Murray. Trojnásobný šampion a dvojnásobný vítěz Mutua Madrid Open sehráli řadu památných bitev a nyní se potkávají poprvé od finále v Dauhá 2017. Ve vzájemné bilanci dominuje Djokovič, který vyhrál 25 ze 36 soubojů a pět ze šesti na nejpomalejším povrchu.

Djokovič se letos kvůli odmítání vakcíny a opatřením proti Covidu-19 do akce dostal až na konci února v Dubaji a ve čtvrtfinále senzačně nestačil na Jiřího Veselého. Znovu se představil na začátku antukového jara, na Masters v Monte Carlu prohrál úvodní zápas s Alejandrem Davidovichem a ve finále na domácí půdě v Bělehradu podlehl Andrejovi Rubljovovi. V Madridu začal hladkou výhrou nad Gaëlem Monfilsem, kterého na hlavní tour porazil i poosmnácté, a zajistil si setrvání na tenisovém trůnu.

Murray do sezony vstoupil šokující porážkou s antukářem Facundem Bagnisem, ovšem pak si v Sydney zahrál své první finále na nejvyšším okruhu od října 2019. Ze všech následujících šesti akcí odjížděl s bilancí jedné výhry a jedné porážky, naposledy se představil na konci března na Masters v Miami, kde ho zastavil Daniil Medveděv. Antukové jaro chtěl kompletně vynechat, ale po obdržení divoké karty od pořadatelů madridského podniku si to rozmyslel. V Caja Mágica vyřadil Dominica Thiema a Denise Shapovalova a po skoro čtyřech měsících postoupil dál než do druhého kola.

Djokovič zatím stále postrádá herní praxi a není v ideální formě. Murray toho však s největší pravděpodobností nedokáže využít, v posledních letech už nedosahuje takových kvalit jako kdysi a i tehdy měl s mnohem úspěšnějším soupeřem potíže.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bělehrad (F)

Největší úspěchy na antuce: Bělehrad (F)

Bilance: 6-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 2-0 (kariérní 224-15)

Grandslamy: Australian Open (-)

Novak Djokovič - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 29-8

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2016, 2019)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 8-1

Generálka: Monte Carlo (2K), Bělehrad (F)

Cesta turnajem: volný los, Monfils (6-3 6-2)

Andy Murray - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (F)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 12-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 2-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-3 (kariérní 104-91)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Andy Murray - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 29-9

Nejlepší výsledek: triumf (2008 tvrdý povrch, 2015)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 6-5

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Thiem (6-3 6-4), (14) Shapovalov (6-1 3-6 6-2)



Rafael Nadal (4.) - David Goffin (60.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)

Rafael Nadal se na domácím Masters v Madridu, kde je s pěti triumfy nejúspěšnějším hráčem v historii, po zdravotní pauze vrátil famózně a potvrdil, že se řadí k největším favoritům letošního ročníku. Jeho další překážkou bude David Goffin, s bývalým sedmým hráčem světa má vzájemnou bilanci 4-2, všechny výhry si připsal na antuce.

Nadal se po zranění vracel už na začátku letošního roku, zvládl úvodních 20 zápasů, ovládl generálku v Melbourne, na Australian Open získal rekordní 21. grandslamový vavřín, přemožitele nenašel ani v Acapulku a jeho vítěznou sérii zastavil až ve finále v Indian Wells Taylor Fritz. Antukový král na Floridě dohrával se zraněným žebrem a teprve včera vstoupil do své nejoblíbenější části sezony. V Madridu začal dvousetovou výhrou nad rozjetým Miomirem Kecmanovičem.

Goffin už se několik let trápí, ale na antuce se přece jen chytl. V Marrákeši si došel až pro titul, v Monte Carlu bez ztráty setu prošel do osmifinále a v Madridu včetně kvalifikace zvládl už čtyři zápasy, všechny ve dvou setech. V kvalifikačních bojích vyřadil Jiřího Veselého a Alejandra Tabila, v hlavní soutěži pak Aslana Karaceva a Botice van de Zandschulpa.

Nadal ještě s Goffinem na antuce nikdy neprohrál, v úvodním zápase vypadal fit a ve velmi slušné formě, takže by bylo obrovským překvapením, kdyby nepostoupil do dalšího kola.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko, Australian Open, Melbourne 1 (T); Indian Wells (F)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 21-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 4-0 (kariérní 292-20)

Grandslamy: Australian Open (T)

Rafael Nadal - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 55-13

Nejlepší výsledek: triumf (2005 tvrdý povrch, 2010, 2013-14, 2017)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 13-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Kecmanovič (6-1 7-6)

David Goffin - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marrákeš (T)

Největší úspěchy na antuce: Marrákeš (T)

Bilance: 19-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 11-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 17-53)

Grandslamy: Australian Open (1K)

David Goffin - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 7-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Monte Carlo (OF), Bělehrad (1K)

Cesta turnajem: Karacev (6-2 7-5), van de Zandschulp (6-4 6-2)



Stefanos Tsitsipas (5.) - Grigor Dimitrov (20.) | Arantxa Sanchez Stadium (17:30 SELČ)

Bývalý finalista Stefanos Tsitsipas a Grigor Dimitrov, který zaútočí na vyrovnání svého madridského maxima, se v osmifinále potkávají na druhém turnaji v řadě. V Barceloně jasně vyhrál Tsitsipas a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 3-1.

Tsitsipas se v listopadu podrobil operaci lokte, okamžitě se vrátil do turnajového kolotoče a letos disponuje velmi solidní bilancí 25-8. Za sebou má osm turnajů a jen na dvou z nich nedokázal postoupit alespoň do čtvrtfinále. Antukové jaro odstartoval na Masters v Monte Carlu a úspěšně obhájil loňský triumf. V Barceloně skončil již ve čtvrtfinále na raketě pozdějšího šampiona Carlose Alcaraze. V Madridu si na úvod poradil s trápícím se Lucasem Pouillem.

Dimitrov se letos do závěrečných kol probojoval čtyřikrát a pravidelně střídá lepší výsledky s horšími. Nejdále se v aktuální sezoně podíval do semifinále na lednové generálce v Melbourne a Masters v Monte Carlu. V Madridu absolvuje devátý letošní turnaj, šanci nedal Maximovi Cressymu ani Diegovi Schwartzmanovi a dočkal se teprve čtvrté letošní vítězné série.

Dimitrov má slušnou formu, ale od posledního souboje v Barceloně se toho moc nezměnilo a Tsitsipas by měl opět slavit postup.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (T); Rotterdam (F); Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (T)

Bilance: 25-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 8-1

Bilance proti hráčům Top 20: 3-6 (kariérní 47-47)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Stefanos Tsitsipas - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Monte Carlo (T), Barcelona (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Pouille (6-3 6-4)

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo, Melbourne 1 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (SF)

Bilance: 14-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 7-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 29-69)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Grigor Dimitrov - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 11-8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1-3

Generálka: Monte Carlo (SF), Barcelona (OF)

Cesta turnajem: Cressy (6-2 7-6), (13) Schwartzman (6-0 6-3)



Carlos Alcaraz (9.) - Cameron Norrie (11.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)

Carlos Alcaraz postupem do osmifinále vylepšil své maximum na domácím Masters a roli jednoho z největších favoritů se pokusí potvrdit také proti Cameronovi Norriemu, který v Madridu debutuje. Oba předchozí souboje suverénně vyhrál španělský teenager.

Alcaraz prožívá naprosto fenomenální sezonu, což potvrzuje bilance 24 výher a pouhých tří porážek, dvě z nich mu uštědřili hráči Top 10. Jediné větší zaváhání předvedl na Masters v Monte Carlu hned v úvodním zápase se Sebastianem Kordou, na druhou stranu ovládl antukové podniky ATP 500 v Rio de Janeiru a Barceloně a také Masters v Miami. Svůj druhý start v Madridu odstartoval výhrou nad nevyzpytatelným Nikolozem Basilašvilim.

Norrie do sezony vstoupil čtyřmi porážkami, ale rychle se rozjel, získal titul v Delray Beach, hrál finále v Acapulku a čtvrtfinále v Indian Wells. Na antuce se mu naopak tolik nedaří, v Monte Carlu ztroskotal hned na Albertovi Ramosovi, v Barceloně ve čtvrtfinále prohrál s Alexem de Minaurem a v Madridu měl potíže se Soonwoo Kwonem i Johnem Isnerem.

Alcaraz měl jasně navrch v obou předchozích duelech na tvrdém povrchu a na antuce by si měl s Norriem také poradit.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona, Rio de Janeiro (T)

Bilance: 24-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 11-1

Bilance proti hráčům Top 20: 9-2 (kariérní 13-7)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Carlos Alcaraz - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Monte Carlo (2K), Barcelona (T)

Cesta turnajem: volný los, Basilašvili (6-3 7-5)

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (T); Acapulko (F)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (ČF)

Bilance: 19-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-4 (kariérní 4-22)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Cameron Norrie - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Monte Carlo (2K), Barcelona (ČF)

Cesta turnajem: Soonwoo Kwon (7-5 7-5), Isner (6-4 6-7 6-4)



• Cesta za obhajobou titulu •

Alexander Zverev (3.) - Lorenzo Musetti (63.) | Arantxa Sanchez Stadium (15:30 SELČ)

Dvojnásobný šampion Alexander Zverev bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat premiérovým soubojem s Lorenzem Musettim. Dvacetiletý Ital podnikne třetí útok na první čtvrtfinálovou účast na akcích Masters.

Pro Zvereva musí být letošní sezona zatím obrovským zklamáním. Na Australian Open vypadl už v osmifinále, v Montpellieru jasně prohrál finále s Alexanderem Bublikem, v Acapulku byl diskvalifikován, v Indian Wells ztroskotal na úvodním protivníkovi, v Miami se loučil ve čtvrtfinále, v Monte Carlu v semifinále a na domácí akci v Mnichově v roli nasazené jedničky hned v úvodním zápase schytal výprask od pozdějšího šampiona Holgera Runeho. V Madridu začal obratem proti Marinovi Čiličovi.

Musetti na začátku letošního roku pokračoval v krizi z loňska, ale na antuce se celkem chytl a jde správným směrem. Na všech třech předchozích akcích na nejpomalejším povrchu zvládl dva zápasy a v Marrákeši, Monte Carlu i Barceloně se dostal minimálně mezi nejlepší šestnáctku. V Madridu po dvoukolové kvalifikaci po obratu zdolal Ilju Ivašku a překvapivě a snadno porazil Sebastiana Kordu.

Musetti stále není v top formě, i když jeho výkon proti Kordovi byl velmi solidní. Zverev, který při všech čtyřech předchozích startech v Madridu prošel minimálně do čtvrtfinále, se letos trápí a hlavně jeho předvedená hra rozhodne o postupujícím.

Tip na vítěze: Alexander Zverev

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (F); Monte Carlo (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (SF)

Bilance: 18-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 7-1 (kariérní 106-35)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Alexander Zverev - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 16-2

Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 4-0

Generálka: Monte Carlo (SF), Mnichov (2K)

Cesta turnajem: volný los, Čilič (4-6 6-4 6-4)

Lorenzo Musetti - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marrákeš, Rotterdam, Puné (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Marrákeš (ČF)

Bilance: 16-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 10-3

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Lorenzo Musetti - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Monte Carlo (OF), Barcelona (OF)

Cesta turnajem: Ivaška (2-6 6-3 7-5), Korda (6-4 6-3)