8. den v Madridu: O finále si to rozdají Bartyová s Badosaovou a Sabalenková s Pavljučenkovovou

• Semifinále žen •

Ashleigh Bartyová (1.) - Paula Badosaová (62.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)

Paula Badosaová se pokusí zopakovat nedávnou senzační výhru z Charlestonu nad světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou a pokračovat ve svém životním turnaji. Španělka dnes absolvuje své největší semifinále v kariéře a je první divokou kartou a domácí tenistkou v semifinále Mutua Madrid Open.

Pětadvacetiletá Bartyová si letos zahraje semifinále počtvrté a všechna tři předchozí přetavila v triumf. Dnes se může stát první australskou finalistkou v historii turnaje a postoupit do svého čtvrtého finále na akcích WTA 1000. O dva roky mladší Badosaová si může své premiérové finále na nejvyšším okruhu zahrát na jednom z nejprestižnějších podniků.

Bartyová by tentokrát prohrát neměla, do Charlestonu dorazila po čerstvém triumfu v Miami a neměla příliš času se adaptovat na úplně jiný povrch. Australanka navíc na evropských antukách neprohrála už 15 utkání v řadě a bylo by velkým překvapením, kdyby šampionka French Open 2019 o tuto sérii přišla. Badosaová, vítězka juniorského French Open z roku 2015, ovšem hraje svůj životní turnaj a nemá co ztratit.

Tip: Bartyová ve dvou setech

Aktuální forma

Bartyová loni po restartu už nehrála, přesto se na kurty letos vrátila triumfem na generálce v Melbourne, v Miami úspěšně obhájila titul a ovládla generálku ve Stuttgartu. V letošní sezoně má bilanci 24-3 a na antuce 10-1.

Cesta turnajem

V Madridu na úvod smetla Shelby Rogersovou, s kvalifikantkou Tamarou Zidanšekovou naopak překvapivě musela do rozhodující sady a v osmifinále ve dvou těsných setech vyhrála souboj posledních šampionek French Open s Igou Šwiatekovou. Ve čtvrtfinále ve třech setech porazila nejúspěšnější hráčku turnaje Petru Kvitovou.

Historie na Mutua Madrid Open

Bartyová v Madridu hraje teprve potřetí, při svém debutu v roce 2018 skončila ve druhém kole, předloni ve čtvrtfinále na raketě Simony Halepové.

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami, Melbourne 2 (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (vítězka)

Bilance: 24-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 10-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 10-1 (kariérní 65-15)

Bilance v semifinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 4-5)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Ashleigh Bartyová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Charleston (čtvrtfinále), Stuttgart (vítězka)

Cesta turnajem: Rogersová (6-2 6-1), Zidanšeková (6-4 1-6 6-3), (14) Šwiateková (7-5 6-4), (9) Kvitová (6-1 3-6 6-3)

Aktuální forma

Badosaová si letos vede velmi slušně a momentálně je v žebříčku WTA nejvýše v kariéře. Do antukové části sezony vstoupila výborně, když v Charlestonu po cestě do semifinále vyřadila světovou jedničku Ashleigh Bartyovou a Belindu Bencicovou.

Cesta turnajem

Badosaová v úvodním kole přehrála Barboru Krejčíkovou, následně po prohrané úvodní sadě smetla Jil Teichmannovou a v osmifinále po více než dvouapůlhodinové bitvě vydřela postup přes Anastasiji Sevastovovou. Ve čtvrtfinále porazila Belindu Bencicovou a zajistila si premiérový posun do Top 50 světového hodnocení.

Historie na Mutua Madrid Open

Badosaová si letos v Madridu vede jasně nejlépe. V letech 2015 a 2016 skončila v prvním kole a ročníky 2017 a 2018 pro ni skončily už v kvalifikaci.

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston, Lyon (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (semifinále)

Bilance: 14-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 8-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 1-3)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Paula Badosaová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Charleston (semifinále)

Cesta turnajem: Krejčíková (6-1 7-5), Teichmannová (5-7 6-1 6-2), Sevastovová (6-7 7-6 6-0), (8) Bencicová (6-4 7-5)



Aryna Sabalenková (7.) - Anastasia Pavljučenkovová (41.) | Manolo Santana Stadium (20:30 SELČ)

Aryna Sabalenková při předchozích dvou startech v Madridu nevyhrála jediný zápas hlavní soutěže, ovšem letos bude útočit na finále. Její soupeřkou bude Anastasia Pavljučenkovová, která si semifinále na akcích WTA 1000 zahraje potřetí v kariéře a poprvé od srpna 2010. Jediný dosavadní souboj předloni v Torontu po velké bitvě vyhrála Ruska.

Třiadvacetiletá Sabalenková bude útočit na své třetí letošní a celkově 15. finále, čtvrté na turnajích této kategorie. Po Viktorii Azarenkové se může stát druhou běloruskou finalistkou Mutua Madrid Open. Devětadvacetiletá Pavljučenkovová bude usilovat o své největší finále, 21. kariérní a první od podzimu 2019.

Sabalenková má v Madridu famózní formu a ani s Pavljučenkovovou, jež se v předchozích čtyřech zápasech mnohem více nadřela, by neměla mít výraznější potíže. O šest let mladší Běloruska je jasnou favoritkou.

Tip: Sabalenková ve dvou setech

Aktuální forma

Sabalenková letos až na jednu výjimku prohrává jen s těmi nejlepšími. Běloruská jednička kromě překvapivé porážky s Kaiou Kanepiovou letos nestačila na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou (x2), Garbine Muguruzaovou (x2) a Serenu Williamsovou. Na generálce ve Stuttgartu si zahrála své druhé letošní finále (triumf v Abú Zabí), v němž podlehla Bartyové.

Cesta turnajem

Sabalenková zatím v Madridu kosí jednu soupeřku za druhou. Na úvod smetla Věru Zvonarevovou, poté nedala šanci Darje Kasatkinové, v osmifinále snadno přehrála Jessicu Pegulaovou a ve čtvrtfinále jí za stavu 1-6 0-4 vzdala bývalá deblová parťačka Elise Mertensová. Po cestě do semifinále svým soupeřkám dohromady povolila jen 13 gamů.

Historie na Mutua Madrid Open

Sabalenková v Madridu hraje potřetí a poprvé dokázala přejít přes první kolo. Předloni v něm nestačila na Světlanu Kuzněcovovou.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (vítězka); Stuttgart (finále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (finále)

Bilance: 22-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 8-1

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 7-0 (kariérní 26-12)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 3-1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Aryna Sabalenková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (finále)

Cesta turnajem: Zvonarevová (6-1 6-2), Kasatkinová (6-3 6-3), Pegulaová (6-1 6-2), (13) Mertensová (6-1 4-0 skreč)

Aktuální forma

Pavljučenkovová se před startem turnaje velmi trápila. Ruska letos odehrála osm turnajů a jen na jednom vyhrála dva zápasy (osmifinále na generálce v Melbourne). Do antukového jara vstoupila v Istanbulu a hned v úvodním kole prohrála bitvu s krajankou Anastasií Potapovovou.

Cesta turnajem

V Madridu ovšem výborně využívá příznivého losu a chytá formu. Nejprve bez ztráty setu přehrála trápící se Madison Keysovou a Karolínu Plíškovou a v osmifinále ve třech setech zdolala Jennifer Bradyovou, která nemá antuku příliš v oblibě. Ve čtvrtfinále ve dvou tie-breacích přemohla Karolínu Muchovou a poprvé od října 2019 postoupila do semifinále.

Historie na Mutua Madrid Open

Pavljučenkovová v Madridu startuje již podvanácté a postupem do semifinále vylepšila své maximum, kterým bylo čtvrtfinále z roku 2011. Při posledních třech účastech vypadla hned v prvním kole, předloni v něm schytala výprask od Jeleny Ostapenkové.

Anastasia Pavljučenkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (semifinále)

Bilance: 9-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-2 (kariérní 35-70)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Anastasia Pavljučenkovová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 14-11

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Istanbul (1. kolo)

Cesta turnajem: Keysová (7-5 6-2), (6) Kar. Plíšková (6-0 7-5), (11) Bradyová (7-5 6-7 6-3), Muchová (7-6 7-6)



• Šlágr dne - muži •

Casper Ruud (22.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | Arantxa Sanchez Stadium (16:00 SELČ)

Muži dnes budou v Madridu bojovat o postup do čtvrtfinále a šlágr osmifinálové fáze turnaje obstarají Casper Ruud s finalistou posledního ročníku a nejúspěšnějším hráčem dosavadního průběhu letošního antukového jara Stefanosem Tsitsipasem. Na hlavním okruhu se potkávají poprvé, před pěti lety na antukové akci ITF v tie-breaku rozhodující sady uspěl Tsitsipas.

Ruud má letos vynikající formu, i když ho v únoru a březnu trápilo zdraví. Norský mladík se letos zúčastnil šesti turnajů a až na jednu výjimku se vždy dostal do závěrečných kol. Do antukového jara vstoupil čtvrtfinálovou účastí v Marbelle a poté uhrál semifinále na Masters v Monte Carlu a v Mnichově. V Madridu nedal šanci nasazenému Félixovi Augerovi-Aliassimemu ani Jošihitovi Nišiokovi.

Tsitsipas letos startoval na sedmi akcích a na všech se probojoval minimálně do čtvrtfinále. Nejlepší řecký tenista je zatím nejúspěšnějším hráčem letošního antukového jara, v Monte Carlu získal svou premiérovou trofej z Masters a v Barceloně ve finále nevyužil mečbol proti Rafaelovi Nadalovi. V Madridu v úvodním zápase smetl Benoita Paireho.

Pro Ruuda je antuka nejsilnějším povrchem, ovšem na rozjetého Tsitsipase to asi stačit nebude. Pokud ale ze sebe Ruud vymáčkne to nejlepší, mohli by aktéři divákům předvést krásný tenis a možná i nějaké to drama.

Tip: Tsitsipas ve dvou setech

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov, Monte Carlo (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov, Monte Carlo (semifinále)

Bilance: 14-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 9-3

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 2-8)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Casper Ruud - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Monte Carlo (semifinále), Mnichov (semifinále)

Cesta turnajem: (15) Auger-Aliassime (6-1 6-4), Nišioka (6-1 6-2)

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (vítěz); Barcelona, Acapulko (finále); Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (vítěz); Barcelona (finále)

Bilance: 27-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 10-1

Bilance proti hráčům Top 21-30: 7-0 (kariérní 21-8)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Stefanos Tsitsipas - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Výsledek v posledním ročníku 2019: finále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Monte Carlo (vítěz), Barcelona (finále)

Cesta turnajem: volný los, Paire (6-1 6-2)