8. den v Miami: Alcaraz bude pokračovat v obhajobě. Ženy mají na programu první čtvrtfinále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Cesta za obhajobou titulu • Alcaraz (1-Šp.) - Paul (16-USA) | PREVIEW LS | Stadium (21:30 SELČ) • Čtvrtfinále žen • Trevisanová (25-It.) - Rybakinová (10-Kaz.) | PREVIEW LS | Stadium (20:00 SELČ) Pegulaová (3-USA) - Potapovová (27-) | PREVIEW LS | Stadium (středa 1:00 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI



• Cesta za obhajobou titulu •

Carlos Alcaraz (1.) - Tommy Paul (19.) | Stadium (21:30 SELČ)

Carlos Alcaraz bude pokračovat v obhajobě a stále se může stát nejmladším hráčem, který v rámci jedné sezony ovládne Indian Wells i Miami. Jeho dalším protivníkem bude domácí Tommy Paul, jenž postupem do osmifinále vylepšil své maximum na floridském Masters. Na jediný předchozí souboj došlo loni na Masters v Montréalu, Alcaraz nevyužil mečbol a prohrál.

Alcaraz přišel kvůli zranění o debut na Turnaji mistrů a také celé australské léto. Do letošní sezony tak úřadující vítěz US Open naskočil až v únoru během Golden Swingu. Na všech třech turnajích v tomto roce se dostal do finále. V Buenos Aires v něm porazil Camerona Norrieho, pak si v souboji o titul v Rio de Janeiru proti stejnému soupeři obnovil zranění a následně bez ztráty setu ovládl Masters v Indian Wells, čímž si zajistil návrat na post světové jedničky. Obhajobu v Miami zahájil demolicí Facunda Bagnise a set nepovolil ani Dušanovi Lajovičovi.

Paul si vedl velmi konzistentně už loni a posbíral celkem 10 čtvrtfinálových účastí. Letos je na tom ještě lépe, po senzačním semifinále na grandslamovém Australian Open uhrál čtvrtfinále v Delray Beach, finále v Acapulku a osmifinále v Indian Wells, v němž nevyužil šest mečbolů proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu. V Miami začal obratem proti Marcovi-Andreovi Hüslerovi a pak ve dvou setech přehrál nebezpečného Španěla Alejandra Davidoviche.

Alcaraz je jasným favoritem a měl by srovnat vzájemnou bilanci. V průběhu Sunshine Doublu se prezentuje skvělou a stabilní formou a bylo by překvapením, kdyby nepostoupil do další fáze a přišel o možnost setrvat na tenisovém trůnu. Paula však nesmí podcenit. Američan hraje letos svůj nejlepší tenis, v Acapulku přemohl Taylora Fritze a v Indian Wells byl kousek od skalpu Félixe Augera-Aliassimeho. S hráči Top 10 má bilanci 7-14, a s Top 5 dokonce ještě lepší 5-6.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T)

Bilance: 16-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčům Top 20: 4-1 (kariérní 26-15)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - Miami Open

Kariérní bilance: 8-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Indian Wells (T)

Cesta turnajem: volný los, Bagnis (6-0 6-2), Lajovič (6-0 7-6)

Tommy Paul - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (F); Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko (F); Australian Open (SF)

Bilance: 16-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 15-5

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 7-14)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Tommy Paul - Miami Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: volný los, Hüsler (5-7 6-3 6-4), (20) Davidovich (6-3 7-5)



• Čtvrtfinále žen •

Martina Trevisanová (24.) - Jelena Rybakinová (7.) | Stadium (20:00 SELČ)

Martina Trevisanová nastoupí ke svému premiérovému čtvrtfinále na turnajích WTA 1000. Italská antuková specialistka v něm vyzve šampionku předchozí akce této kategorie v Indian Wells a úřadující wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Už čtvrtfinále je pro 29letou Trevisanovou obrovský úspěch, na tvrdých površích je na nejvyšším okruhu takto daleko poprvé v kariéře. O to bylo její vítězství v osmifinále nad Jelenou Ostapenkovou překvapivější. Rybakinová však v posledních týdnech exceluje, do utkání půjde se sérií 11 vyhraných zápasů a měla by mít v těchto podmínkách jasně navrch. Trevisanová má s hráčkami Top 10 překvapivě solidní bilanci 3-5, mimo antuku porazila jen Marii Sakkariovou letos v United Cupu.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Aktuální forma

Trevisanová je takto vysoko na žebříčku hlavně díky premiérovému triumfu na nejvyšším okruhu, který slavila loni na antuce v Rabatu, a semifinálové účasti na French Open. Od té doby se jí vůbec nedařilo. Na úvodních čtyřech letošních turnajích ztroskotala hned na první soupeřce a s ani jednou neuhrála více než pět gamů. Už v Indian Wells se ale zvedla a po obratu proti Madison Brengleové potrápila rozjetou Karolínu Muchovou.

Cesta turnajem

V Miami ve zlepšené formě pokračuje. Na úvod si poradila s kvalifikantkou Nao Hibinovou, následně vydřela postup přes domácí Claire Liuovou a v osmifinále povolila jen šest her favorizované grandslamové šampionce Jeleně Ostapenkové.

Historie na Miami Open

V hlavní soutěži debutuje, oba předchozí starty (2021-22) zakončila v kvalifikaci.

Martina Trevisanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (ČF)

Bilance: 6-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na venkovních betonech: 6-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-2 (kariérní 3-5)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Martina Trevisanová - Miami Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los, Hibinová (6-4 6-3), Liuová (4-6 7-5 6-4), (24) Ostapenková (6-3 6-3)

Aktuální forma

Rybakinová loni senzačně ovládla Wimbledon, ale chvíli jí trvalo, než se po šokujícím triumfu vzpamatovala. Lednové generálky v Adelaide se jí vůbec nepovedly, ovšem poté byla na Australian Open jediný set o dalšího grandslamového vavřínu. Od konce února vyhrála všech 11 zápasů, v Dubaji nenastoupila k osmifinále, před necelými dvěma týdny prošla v Indian Wells do svého prvního semifinále na WTA 1000, porazila Igu Šwiatekovou i Arynu Sabalenkovou a získala svou nejcennější trofej na betonech.

Cesta turnajem

V Miami neměla vůbec jednoduchý los a s nebezpečnou Annou Kalinskou i bývalou světovou dvojkou Paulou Badosaovou potřebovala všechny tři sety, proti druhé jmenované dokonce odvracela mečbol. Set neztratila až v osmifinále s Elise Mertensovou.

Historie na Miami Open

Letošní start je jejím třetím, předloni i loni skončila ve třetím kole.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (T); Australian Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T); Australian Open (F)

Bilance: 19-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 19-4

Bilance proti hráčkám Top 30: 11-3 (kariérní 33-36)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (F)

Jelena Rybakinová - Miami Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (T)

Cesta turnajem: volný los, Kalinská (7-5 4-6 6-3), (21) Badosaová (3-6 7-5 6-3), Mertensová (6-4 6-3)



Jessica Pegulaová (3.) - Anastasia Potapovová (26.) | Stadium (středa 1:00 SELČ)

Jessica Pegulaová má na dosah vyrovnání loňského výsledku i svého maxima na Miami Open. Ve čtvrtfinále změří síly s Anastasií Potapovovou, která bude usilovat o své největší semifinále v kariéře. I počtvrté se potkávají na venkovních betonech, pokaždé měla navrch Američanka. V posledním souboji před dvěma týdny v Indian Wells však likvidovala manko brejku v rozhodující sadě.

Potapovová hraje během letošního Sunshine Doublu ve velmi dobré formě, což potvrzuje i její poslední střetnutí s Pegulaovou. Domácí jednička však působí v Miami o něco přesvědčivěji než v Indian Wells a mohla by si svou neporazitelnost s 21letou Ruskou udržet. Potapovová má s hráčkami Top 10 bilanci 3-9, poslední skalp slavila před pár dny po nečekaném obratu proti domácí teenagerce Cori Gauffové.

Tip na vítězku: Jessica Pegulaová

Aktuální forma

Pegulaová pokračuje ve stabilních a skvělých výkonech z loňského roku a nadále exceluje hlavně na těch největších akcích. Letos se zúčastnila čtyř turnajů, na všech porazila minimálně dvě soupeřky a prošla alespoň mezi nejlepší šestnáctku. Po čtvrtfinále na Australian Open se podívala do finále v Dauhá, semifinále v Dubaji a osmifinále v Indian Wells, v němž nevyužila mečboly proti Petře Kvitové.

Cesta turnajem

V Miami stále neztratila set, postupně si poradila s rozjetou kvalifikantkou Katherine Sebovovou, krajankou Danielle Collinsovou a semifinalistkou lednového Australian Open Magdou Linetteovou.

Historie na Miami Open

Za sebou má tři starty a pokaždé vylepšila své maximum. V roce 2019 vypadla v prvním kole, předloni v osmifinále a loni v semifinále.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (F); Dubaj (SF)

Bilance: 18-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 18-5

Bilance proti hráčkám Top 30: 9-5 (kariérní 38-42)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 5-5)

Grandslamy: Australian Open ()

Jessica Pegulaová - Miami Open

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: volný los, Sebovová (6-3 6-1), (30) Collinsová (6-1 7-6), (20) Linetteová (6-1 7-5)

Aktuální forma

Potapovové se na začátku sezony nedařilo. Na generálkách v Adelaide nepřešla přes první kolo hlavní soutěže a na Australian Open skončila ve druhém kole na Nurii Párrizasové. Po čtvrtfinále v Linci překvapila triumfem v Linci, kde slavila svůj druhý titul na nejvyšší tour. Následoval šokující kolaps ve druhém kole v Austinu s Katie Volynetsovou a účast ve třetím kole v Indian Wells, kde nedotáhla slibný náskok právě proti Pegulaové.

Cesta turnajem

V Miami byla ve všech třech zápasech outsiderkou. Po demolici Marty Kosťukové otočila stav 6-7 3-5 proti domácí hvězdě a zástupkyni Top 10 Cori Gauffové a v osmifinále ve dvou těsných setech přehrála nebezpečnou Qinwen Zheng.

Historie na Miami Open

Při ani jedné z předchozích čtyř účastí se nedostala přes první kolo hlavní soutěže, ve třech případech vypadla v kvalifikačních bojích.

Anastasia Potapovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (ČF)

Bilance: 15-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-6

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 3-9)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Anastasia Potapovová - Miami Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los, Kosťuková (6-1 6-3), (6) Gauffová (6-7 7-5 6-2), (23) Qinwen Zheng (6-4 7-6)