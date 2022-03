8. den v Miami: O semifinále se utkají Ósakaová s Collinsovou a Bencicová se Savilleovou, Tsitsipase čeká šlágr s Alcarazem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Bencicová (22-Švýc.) - Savilleová (Austr.) | Stadium (21:00 SELČ) Ósakaová (Jap.) - Collinsová (9-USA) | Stadium (středa 1:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Hurkacz (8-Pol.) - Harris (JAR) | Grandstand (21:30 SELČ) • Šlágr dne • Tsitsipas (3-Řec.) - Alcaraz (14-Šp.) | Grandstand (středa 1:00 SELČ)



• Čtvrtfinále žen •

Belinda Bencicová (28.) - Darja Savilleová (249.) | Stadium (21:00 SELČ)

Belinda Bencicová i Darja Savilleová v roce 2015 při svém debutu v hlavní soutěži Miami Open postoupily do osmifinále a dnes je čeká premiérové čtvrtfinále na prestižním floridském podniku. Druhá jmenovaná si na akcích WTA 1000 zahrála jediné semifinále, a to před dlouhými sedmi lety na antuce v Římě. Právě tam se uskutečnil poslední souboj a Savilleová se ve vzájemné bilanci dostala do vedení 2-1.

Od té doby se u Australanky odehrálo pár změn, bývalá světová dvacítka kvůli zdravotním problémům momentálně v žebříčku figuruje až ve třetí stovce, ale dnešním vítězstvím by si mohla zajistit návrat do Top 100. Výkonnostně by však na Bencicovou, která se na Floridě pořádně rozjela, stačit zatím neměla. Potíže měla už s kvalifikantkou Luciou Bronzettiovou, dokonce byla míček od vyřazení. Bencicová na druhou stranu prohrála posledních sedm čtvrtfinále.

Tip na vítězku: Belinda Bencicová

Aktuální forma

Bencicová do Miami dorazila s letošní bilancí 5-5, jen dvěma čtvrtfinálovými účastmi (Sydney a Petrohrad) a sérií tří porážek. Teprve až na Floridě dokázala poprvé v aktuální sezoně porazit tři soupeřky v řadě a částečně si tak spravit chuť po okamžitém vyřazení v Dauhá (Clara Tausonová) i Indian Wells (Kaia Kanepiová).

Cesta turnajem

V Miami už je zpět ve své nejlepší formě. Zlatá medailistka z posledních olympijských her nedala šanci Martě Kosťukové, Heather Watsonové ani Aljaksandře Sasnovičové, všem povolila maximálně pět gamů.

Historie na Miami Open

Hlavní soutěž absolvuje pošesté a do druhého týdne se v minulosti probojovala jen při debutu v roce 2015, kdy skončila v osmifinále.

Belinda Bencicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Petrohrad, Sydney (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (ČF)

Bilance: 8-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-4

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-0 (kariérní 120-46)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 4-3)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Belinda Bencicová - Miami Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: volný los, Kosťuková (6-3 6-1), Watsonová (6-4 6-1), Sasnovičová (6-2 6-3)

Aktuální forma

Savilleová kvůli problému s achillovkou skoro rok nehrála a už měsíc má mnohem lepší formu. Ruská rodačka v mexické Guadalajaře prošla do svého prvního čtvrtfinále na turnajích WTA od května 2019, v němž ve třech setech podlehla pozdější vítězce Sloane Stephensové, a v Indian Wells se z kvalifikace probojovala až mezi nejlepší šestnáctku (skreč).

Cesta turnajem

V Miami využila odstoupení Simony Halepové a bez ztráty setu přehrála Greet Minnenovou i Harmony Tanovou. Ve třetím kole jí vzdala Kateřina Siniaková a v osmifinálovém maratonu zlikvidovala mečbol kvalifikantky Lucie Bronzettiové.

Historie na Miami Open

Je na tom úplně stejně jako Bencicová, hlavní soutěž hraje pošesté a jejím předchozím maximem bylo osmifinále z roku 2015.

Darja Savilleová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Guadalajara (ČF)

Bilance: 14-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 14-6

Bilance proti hráčkám Top 30: 3-2 (kariérní 36-61)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Darja Savilleová - Miami Open

Kariérní bilance: 8-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: Minnenová (7-5 6-3), Tanová (6-4 6-2), Siniaková (6-0 1-0 skreč), Bronzettiová (5-7 6-4 7-5)



Naomi Ósakaová (77.) - Danielle Collinsová (11.) | Stadium (středa 1:00 SELČ)

Naomi Ósakaová postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum na Miami Open a zároveň loňský výsledek a o první semifinále na Floridě se bývalá světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka popere se semifinalistkou ročníku 2018 Danielle Collinsovou. Oba předchozí souboje jednoznačně ovládla Ósakaová.

Collinsová bude v agresivitě úderů Ósakaové jistě velmi zdatně konkurovat, takže nás čeká pořádná přestřelka. Ósakaová by mohla mít mírně navrch díky lepšímu servisu, o který zatím přišla jen jednou na turnaji. Klíčovým faktorem bude počet nevynucených chyb z obou raket a také zdravotní stav Američanky.

Tip na vítězku: Naomi Ósakaová

Aktuální forma

Ósakaová absolvuje teprve sedmý turnaj po incidentu na French Open a čtvrtý v letošní sezoně. Na generálce v Melbourne nenastoupila k semifinálovému utkání a na Australian Open její obhajoba titulu skončila již ve třetím kole. V Indian Wells otočila utkání s rozjetou Sloane Stephensovou, jenže v dalším kole se nechala rozhodit divačkou a s Veronikou Kuděrmetovovou uhrála jen čtyři gamy.

Cesta turnajem

Na Floridě si zatím vede naprosto suverénně. V úvodním kole nenabídla brejkbol Astře Sharmaové, podání neztratila ani s Angelique Kerberovou, ve třetím kole měla po odstoupení Karolíny Muchové volno a jediné zaváhání na servisu předvedla v osmifinále s Alison Riskeovou.

Historie na Miami Open

Při úvodních čtyřech startech se nedokázala dostat přes úvodní kola, loni skončila ve čtvrtfinále po výprasku od Marie Sakkariové.

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (SF)

Bilance: 9-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 9-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-0 (kariérní 32-33)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 4-4)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Naomi Ósakaová - Miami Open

Kariérní bilance: 10-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021-22)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: Sharmaová (6-3 6-4), (13) Kerberová (6-2 6-3), Muchová (bez boje), Riskeová (6-3 6-4)

Aktuální forma

Collinsová se loni trápila zdravotně, přesto si vedla skvěle a v Palermu a San José vybojovala své první tituly. Zranění se jí nevyhýbají ani letos, v Miami hraje teprve třetí turnaj. Sezonu zahájila na Australian Open a až ve finále podlehla Ashleigh Bartyové. V Dubaji musela vzdát utkání prvního kola proti Markétě Vondroušové.

Cesta turnajem

Své letošní působení v Miami zahájila "tříseťákem" s Annou Bondárovou, proti veteránce Věře Zvonarevové i světové desítce Ons Džabúrové jí stačily dva sety, obě přehrála suverénně.

Historie na Miami Open

Debut si odbyla v roce 2018 a dostala se až do semifinále, tehdy si zahrála své jediné dosavadní čtvrtfinále na WTA 1000. Při dalších dvou startech vypadla v úvodních kolech.

Danielle Collinsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (F)

Bilance: 9-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 9-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-0 (kariérní 36-22)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (F)

Danielle Collinsová - Miami Open

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Bondárová (6-3 3-6 6-4), Zvonarevová (6-1 6-4), (8) Džabúrová (6-2 6-4)



• Cesta za obhajobou titulu •

Hubert Hurkacz (10.) - Lloyd Harris (44.) | Grandstand (21:30 SELČ)

Hubert Hurkacz bude v obhajobě své největší trofeje pokračovat soubojem s Lloydem Harrisem, který zaútočí na své premiérové čtvrtfinále na turnajích Masters. Jediný předchozí duel nemá žádnou váhu, odehrál se totiž před pěti lety na antukovém challengeru v Lisabonu.

Hurkacz si rozhodně nemůže dosavadní průběh letošní sezony pochvalovat, pouze na jedné ze čtyř akcí prošel do čtvrtfinále a na Australian Open se loučil již ve druhém kole. Na posledních dvou turnajích už si vedl podstatně lépe, v Dubaji prohrál semifinálovou bitvu s Andrejem Rubljovem a na ruskou dvojku nestačil ani v osmifinále v Indian Wells. Za obhajobou vykročil dvousetovou výhrou nad Arthurem Rinderknechem a pak zvládl "tříseťák" s Aslanem Karacevem.

Harrisovi se loňská sezona povedla náramně, jenže do té letošní vstoupil pěti porážkami v řadě. Do Miami přijel s mizernou bilancí 2-7 a jediným turnajovým vítězstvím, které vybojoval v Indian Wells proti antukářovi Facundovi Bagnisovi. Teprve až na Floridě se dočkal své první letošní vítězné série, v úvodních kolech nedal šanci Bagnisovi ani Denisovi Shapovalovovi a v souboji o osmifinále zdolal Jošihita Nišioku.

Oba aktéři se zase postupně rozjíždí. Hurkacz je favoritem, nicméně Harris má hru na to, aby jeho cestu za obhajobou loňského triumfu ukončil.

Tip na vítěze: Hubert Hurkacz

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (SF)

Bilance: 12-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 11-4

Bilance proti hráčům Top 50: 4-3 (kariérní 37-50)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Hubert Hurkacz - Miami Open

Kariérní bilance: 10-1

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: volný los, Rinderknech (7-6 6-2), (29) Karacev (7-5 4-6 6-3)

Lloyd Harris - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (OF)

Bilance: 5-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 4-5

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 3-10)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Lloyd Harris - Miami Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: Bagnis (6-3 6-3), (12) Shapovalov (6-3 6-4), Nišioka (7-6 4-6 7-5)



• Šlágr dne •

Stefanos Tsitsipas (5.) - Carlos Alcaraz (16.) | Grandstand (středa 1:00 SELČ)

Dnešní šlágr bude patřit trápící se světové pětce Stefanosovi Tsitsipasovi a rozjetému teenagerovi Carlosovi Alcarazovi. Jediný dosavadní souboj ve třetím kole loňského US Open nabídl parádní bitvu, která skončila vítězstvím Alcaraze až v tie-breaku rozhodujícího setu.

Tsitsipas v listopadu podstoupil operaci lokte a okamžitě se vrátil do turnajového zápřahu. Jeho výkony nejsou přesvědčivé, přesto ani na jednom ze čtyř úvodních turnajů nechyběl ve čtvrtfinále, na Australian Open byl až v semifinále a v Rotterdamu bojoval o titul. O tuto sérii přišel v Indian Wells, kde měl potíže už s trápícím se Jackem Sockem a ve třetím kole po suverénním úvodním dějství nestačil na Jensona Brooksbyho. V Miami si poradil s Jeffreym Johnem Wolfem a Alexem de Minaurem, rozhodující sadu překvapivě absolvoval proti hráči druhé stovky.

Alcaraz zářil už loni, kdy ovládl Umag a Turnaj mistrů pro mladíky, a ve fenomenální formě pokračuje letos. V aktuální sezoně má za sebou 16 zápasů a prohrál pouhé dva, a to ve třetím kole Australian Open v tie-breaku rozhodující sady s Matteem Berrettinim a v semifinále v Indian Wells s tehdy letos neporaženým Rafaelem Nadalem. Navíc v Rio de Janeiru získal svou největší trofej. V Miami ve skvělých výkonech pokračuje, bez ztráty setu přehrál Mártona Fucsovicse i Marina Čiliče.

Alcaraz je celkem jasným favoritem. To není žádným překvapením, mladý Španěl letos exceluje a na kontě má jen dvě porážky. Tsitsipas naopak stále svou nejlepší formu hledá a na posledních třech akcích vypadl se soupeři, proti kterým byl favoritem. Nejlepší řecký tenista nicméně neodejde bez boje a samozřejmě může Alcarazovi nedávnou porážku oplatit.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (F); Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko, Australian Open (SF)

Bilance: 17-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-4

Bilance proti hráčům Top 20: 1-4 (kariérní 45-45)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Stefanos Tsitsipas - Miami Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los, Wolf (6-4 6-7 6-1), (25) de Minaur (6-4 6-3)

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rio de Janeiro (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (SF)

Bilance: 14-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-2

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 4-6)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Carlos Alcaraz - Miami Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (SF)

Cesta turnajem: volný los, Fucsovics (6-3 6-2), (21) Čilič (6-4 6-4)