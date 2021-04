8. den v Monte Carlu: O trofej budou bojovat Tsitsipas s Rubljovem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále dvouhry • Tsitsipas (4-Řec.) - Rubljov (6-Rus.) | Court Rainier III (14:30 SELČ) • Finále čtyřhry • Evans/N. Skupski (Brit.) - Mektič/Pavič (2-Chorv.) | Court Rainier III (12:00 SELČ)



• Finále dvouhry •

Stefanos Tsitsipas (5.) - Andrej Rubljov (8.) | Court Rainier III (14:30 SELČ)

Finále dvouhry letošního ročníku nabídne utkání mezi světovou pětkou Stefanosem Tsitsipasem a osmičkou Andrejem Rubljovem. Oba aktéři budou bojovat o premiérovou trofej z turnajů Masters. Ve vzájemné bilanci vede 4-2 Rubljov, který vyhrál poslední souboj nedávno v semifinále v rotterdamské hale.

Dvaadvacetiletý Tsitsipas je prvním řeckým finalistou podniků této kategorie. Na hlavní tour si o titul zahraje počtrnácté (bilance 5-8) a zaútočí na svůj první triumf od loňského února. Konkrétně na Masters v ani jednom ze dvou předchozích finále neuspěl.

O rok starší Rubljov je prvním ruským finalistou Rolex Monte-Carlo Masters v open éře. Ve finálových bojích má parádní bilanci 8-2, letos uspěl v Rotterdamu. Na Masters si finále na rozdíl od Tsitsipase zahraje poprvé.

Tsitsipas bez ohledu na dnešní výsledek v pondělním vydání žebříčku ATP zůstane na pátém místě. Rubljov má naopak jistotu, že vylepší své maximum na sedmou příčku. V případě triumfu předběhne ještě Alexandera Zvereva a bude světovou šestkou.

Tsitsipas měl papírově rozhodně lehčí cestu do finále, Rubljov se nenadřel pouze v úvodním ze čtyř zápasů. Právě to by mohlo ve finále rozhodnout, obzvláště pokud dojde do rozhodující sady. Na druhou stranu má Rubljov výhodu v tom, že si už zahrál s těžšími soupeři. Šance na vítězství jsou každopádně naprosto vyrovnané.

Tip: Rubljov ve třech setech

Aktuální forma

Tsitsipas letos i na všech pěti předchozích akcích postoupil minimálně do čtvrtfinále, nejdále se dostal do finále podniku ATP 500 v mexickém Acapulku. Při svém posledním vystoupení na Masters v Miami ve čtvrtfinále neudržel vedení proti pozdějšímu šampionovi Hubertovi Hurkaczovi.

Cesta turnajem

Na antuce letos hraje poprvé a zatím se mu skvěle daří. Nejlepší řecký tenista bez ztráty setu porazil kometu letošní sezony Aslana Karaceva i nasazeného Christiana Garína a ve čtvrtfinále mu po prohrané úvodní sadě vzdal Alejandro Davidovich. V semifinále smetl překvapení turnaje Daniela Evanse.

Historie na Rolex Monte-Carlo Masters

V Monte Carlu hraje potřetí a každou účastí vylepšuje své maximum na turnaji. V roce 2018 při svém debutu vypadl ve druhém kole a předloni v osmifinále podlehl Daniilovi Medveděvovi.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (finále); Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 21-5

Bilance z posledích 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 4-0

Bilance proti hráčům Top 10: 1-3 (kariérní 19-27)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 0-2)

Bilance ve finále: 0-1 (kariérní 5-8)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Stefanos Tsitsipas - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Karacev (6-3 6-4), (16) Garín (6-3 6-4), Davidovich (7-5 skreč), Evans (6-2 6-1)

Aktuální forma

Rubljov má v posledních dvou letech vynikající formu, což potvrzuje i letos. Ruský mladík se i na své šesté letošní akci dostal minimálně do čtvrtfinále a už má na kontě i triumf (hala v Rotterdamu).

Cesta turnajem

V Monte Carlu postoupil do semifinále už na čtvrtém turnaji v řadě. Na úvod si snadno poradil s kvalifikantem Salvatorem Carusem, v osmifinále zdolal Roberta Bautistu, kterému oplatil nedávnou porážku, a ve čtvrtfinále ve třech setech porazil antukového krále, největšího favorita a s 11 triumfy nejúspěšnějšího hráče turnaje Rafaela Nadala. V semifinále přehrál Caspera Ruuda.

Historie na Rolex Monte-Carlo Masters

Rubljov hraje hlavní soutěž monackého Masters počtvrté a při předchozích třech startech vyhrál jediný zápas. Předloni hned v prvním kole prohrál bitvu s pozdějším šampionem Fabiem Fogninim.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (vítěz); Miami, Dubaj, Dauhá (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 24-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 4-0

Bilance proti hráčům Top 10: 2-1 (kariérní 11-18)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 1-0 (kariérní 8-2)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Andrej Rubljov - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Caruso (6-3 6-2), (9) Bautista (7-6 5-7 6-3), (3) Nadal (6-2 4-6 6-2), Ruud (6-3 7-5)



• Finále čtyřhry •

/ D. Evans / N. Skupski - / N. Mektič / M. Pavič | Court Rainier III (12:00 SELČ)

Také druhý letošní podnik Masters uvidí finále mezi britským duem Daniel Evans, Neal Skupski a letos nejúspěšnějším párem Nikola Mektič, Mate Pavič. Nedávno v Miami ve dvou setech zvítězili Chorvaté.





Evans čtyřhru skoro vůbec nehraje, ale spolupráce s krajanem a deblovým specialistou Skupskim mu očividně sedí, britské duo má úspěšnost 8-1 a i na druhém turnaji došlo do finále. Britové v Monte Carlu vyhráli všechny čtyři zápasy v super tie-breaku a po cestě do finále vyřadili nasazené jedničky. Pro 30letého Evanse se bude jednat o druhé deblové finále na hlavním okruhu a další útok na premiérovou trofej. O rok starší Skupski bude hrát své 15. finále (bilance 5-9), třetí na turnajích Masters, kde ještě nikdy netriumfoval.

Cesta turnajem

1K: Gille/Vliegen (7-6 3-6 10-8)

2K: (3) Dodig/Polášek (3-6 7-6 13-11)

ČF: Klaasen/McLachlan (1-6 7-6 10-4)

SF: (1) Cabal/Farah (7-6 2-6 10-4)





Mektič s Pavičem začali spolupracovat od letošní sezony a mají skvělou bilanci 28-3, už čtyři triumfy a na všech předchozích sedmi akcích došli minimálně do čtvrtfinále. Dvaatřicetiletý Mektič bude útočit na svůj 13. titul, pátý z Masters. O pět let mladší Pavič může vybojovat svou 22. trofej, na Masters dosud triumfoval dvakrát.

Cesta turnajem

1K: volný los

2K: Behar/Escobar (6-4 1-6 6-3)

ČF: (7) Herbert/Mahut (6-3 6-1)

SF: (4) M. Granollers/Zeballos (3-6 7-5 10-4)