8. den v Paříži: Muchová je v osmifinále favoritkou. Sabalenkovou čeká šlágr se Stephensovou

• Češi v akci •

Karolína Muchová (43.) - Elina Avanesjanová (134.) | Court Suzanne-Lenglen (13:00 SELČ)

Poslední česká naděje Karolína Muchová si zahraje své premiérové osmifinále na French Open, kterým zkompletovala účast ve druhém týdnu všech podniků velké čtyřky. V něm se utká s ruským lucky loserem Elinou Avanesjanovou, jež absolvuje svou druhou hlavní soutěž na majorech a poprvé přešla přes první kolo. Hráčky se potkávají poprvé.

Muchová má v letošní sezoně velmi dobrou a hlavně stabilní formu a zatím se na své poměry celkem úspěšně vyhýbá zdravotním problémům. Sice stále čeká na první semifinálovou účast od Australian Open 2021, nicméně v aktuálním roce vyhrála 22 z 29 zápasů a už třikrát byla mezi nejlepší osmičkou. Do antukového jara vstoupila před měsícem v Madridu, po demolici Anett Kontaveitové nestačila ve druhém kole na Irinu Beguovou. Na mnohem lepší výsledek dosáhla v Římě, kde vypadla až v osmifinále s Paulou Badosaovou. Na French Open začala skalpem Marie Sakkariové, kterou tady vyřadila i loni, pak si poradila s další bývalou semifinalistkou Nadiou Podoroskou a jasně přehrála Beguovou.

Avanesjanová se v posledních týdnech hodně zlepšila, na antuce zvládla 16 z 22 utkání a postupem do osmifinále v Paříži si zajistila debut v elitní stovce. Dosud byla nejvýše na 122. místě. Před startem antukového vrcholu sezony neměla stabilní formu, ale i tak získala na W100 ve Wiesbadenu svůj největší profesionální titul. Hlavní fázi French Open si ani zahrát nemusela, protože ve finále kvalifikace podlehla Kayle Dayové. V hlavní soutěži ovšem zdolala světovou dvanáctku Belindu Bencicovou, přehrála divokou kartu Leolii Jeanjeanovou a po obratu přetlačila kvalifikantku Claru Tausonovou.

Muchová je jasnou favoritkou na postup. Rodačka z Olomouce má letos velmi stabilní a dobrou formu, na French Open měla těžší cestu do osmifinále, a pokud ji nebude nijak výrazně limitovat momentální nachlazení nebo jiný zdravotní problém, pak by měla postoupit. Avanesjanová si v prvním kole proti Bělindě Bencicové připsala svůj první skalp TOP 50 (bilance 1:5). Švýcarka se ovšem vrátila po delší zdravotní pauze a Ruska pak využila příznivého losu v podobě domácí divoké karty a kvalifikantky.

Tip na vítězku: Karolína Muchová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 22:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:2

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 6:1 (kariérní 138:68)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:1)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - French Open

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (2K), Řím (OF)

Cesta turnajem: (8) Sakkariová (7:6, 7:5), Podoroská (6:3, 0:6, 6:3), (27) Beguová (6:3, 6:2)

Elina Avanesjanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (OF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (OF)

Bilance: 21:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 16:6

Bilance proti hráčkám TOP 50: 1:1 (kariérní 1:5)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Elina Avanesjanová - French Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: W60 Chiasso (ČF), Madrid (Q), W100 Wiesbaden (T), 125k Florencie (1K)

Cesta turnajem: (12) Bencicová (6:3, 2:6, 6:4), Jeanjeanová (6:0, 7:5), Tausonová (3:6, 6:1, 7:5)



• Další osmifinále žen •

Anastasia Pavljučenkovová (333.) - Elise Mertensová (28.) | Court Philippe-Chatrier (11:00 SELČ)

Anastasia Pavljučenkovová startuje na French Open poprvé od předloňské finálové účasti a při celkově 15. startu je teprve potřetí ve druhém týdnu. To Elise Mertensová potřebovala na stejný úspěch jen osm účastí, ale zase nikdy na pařížské antuce nehrála čtvrtfinále. Vzájemná bilance je vyrovnaná, bude se jednat o první souboj po téměř šesti letech.

Pavljučenkovová loni odehrála jen pět utkání a sezonu uzavřela už v květnu. Na kurty se vrátila na začátku letošního roku a zpočátku se jí vůbec nedařilo. V posledním měsíci se ale zvedla a nic na tom nemění ani výprask v podobě dvou kanárů od světové jedničky Igy Šwiatekové. V Madridu i Římě se dostala do druhého kola a na poslední generálce ve Štrasburku uhrála své první čtvrtfinále na této úrovni od konce sezony 2021. V něm nevyužila dva mečboly proti Lauren Davisové. Na French Open ve zlepšené formě pokračuje, po jasné výhře nad Lindou Fruhvirtovou otočila derby s Ljudmilou Samsonovovou i Anastasií Potapovovou.

Mertensová patřila v posledních letech k nejstabilnějším hráčkám na okruhu a stále se drží vysoko na žebříčku, ačkoli se jí od začátku předchozí sezony moc nedaří. V letošním roce má na kontě jediné čtvrtfinále a zároveň semifinále, na které dosáhla na začátku března na menším podniku v Mexiku. Do antukového jara vstoupila překvapivou porážkou s Mirjam Björklundovou v Bogotě, v Madridu prohrála osmifinále s Majar Šarífovou a v Římě nestačila hned na Annu Kalinskou. Na French Open ale zatím neztratila set, nejdříve si poradila s lucky losery Viktórií Hrunčákovou a Camilou Osoriovou a pak povolila jen čtyři gamy světové trojce Jessice Pegulaové.

Vzájemná bilance je vyrovnaná a šance na postup také. Pavljučenkovová měla možná o něco lepší přípravu, nicméně Mertensová byla zase po cestě do osmifinále suverénnější a v předchozím kole snadno přehrála chybující Jessicu Pegulaovou. Navíc má zkušenosti s grandslamy na podobné úrovni než Pavljučenkovová a je celkově stabilnější hráčkou, i když se jí v posledních letech tolik nedaří. Pro obě aktérky se každopádně jedná o jedinečnou příležitost zapsat další čtvrtfinálovou účast na podnicích velké čtyřky.

Tip na vítězku: Elise Mertensová

Anastasia Pavljučenkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (ČF)

Bilance: 11:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 8:4

Bilance proti hráčkám TOP 30: 3:3 (kariérní 106:156)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 7:2)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Anastasia Pavljučenkovová - French Open

Kariérní bilance: 27:14

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: W80 Zaragoza (2K), Madrid (2K), Řím (2K), Štrasburk (ČF)

Cesta turnajem: L. Fruhvirtová (6:2, 6:2), (15) Samsonovová (4:6, 7:5, 7:5), (24) Potapovová (4:6, 6:3, 6:0)

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (OF)

Bilance: 18:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 5:3

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 5:1 (kariérní 209:90)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:9)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Elise Mertensová - French Open

Kariérní bilance: 16:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018, 2022-23)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0:2

Generálka: Madrid (OF), Řím (2K)

Cesta turnajem: Hrunčáková (6:1, 6:4), Osoriová (6:3, 7:6), (3) Pegulaová (6:1, 6:3)



Elina Svitolinová (192.) - Darja Kasatkinová (9.) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ)

Elina Svitolinová má na dosah své čtvrté čtvrtfinále na French Open a první na grandslamech od US Open 2021. V osmifinále letošního ročníku antukového majoru se utká se svou oblíbenou soupeřkou a loňskou semifinalistkou Darjou Kasatkinovou, se kterou vyhrála všech šest předchozích soubojů. Ruska zvládla poslední tři osmifinálové duely na podnicích velké čtyřky.

Svitolinová se na začátku dubna vrátila po mateřské pauze. Zpočátku se jí nedařilo a z úvodních pěti zápasů čtyři prohrála. Vše se ale změnilo v prvním květnovém týdnu právě ve Francii, když se probojovala do semifinále na 125k v Saint-Malu. Rozhodit se nenechala ani nezdarem v prvním kole v Římě s Lesjou Curenkovou a ve Štrasburku si došla pro svůj první triumf na turnajích WTA od srpna 2021. Na poslední generálce skvěle využila příznivého losu. A to samé se jí daří v Paříži, nejprve smetla loňskou semifinalistku Martinu Trevisanovou a pak vždy po obratu zdolala Storm Hunterovou a v repríze štrasburského finále Annu Blinkovovou.

Kasatkinová prožila loni nejlepší sezonu své kariéry, ale letos se jí nedaří. Za sebou má celkem 12 turnajových vystoupení, během nich posbírala pouhých 12 výher a pouze na čtyřech akcích porazila více než jednu soupeřku. Po nepovedených úvodních měsících na betonech (s výjimkou finále v Adelaide) se během antukového jara zlepšila. Pokud přehlédneme výprask od Pauly Badosaové ve Stuttgartu, tak si vedla solidně v Charlestonu (SF), Madridu (OF) i Římě (OF) a vždy těsně prohrála s někým z TOP 20. V Paříži stále neztratila set, stejným skóre si poradila s Jule Niemeierovou i Markétou Vondroušovou a pak deklasovala rozjetou Peyton Stearnsovou.

Kasatkinová má jedinečnou šanci na sedmý pokus Svitolinovou porazit. Její soupeřka se totiž vrací po mateřské pauze a stále není v nejlepší formě, ačkoli vyhrála posledních sedm duelů. Jednalo se ovšem o slabší soupeřky a už v posledním kole měla velké potíže s Annou Blinkovovou. Kasatkinová se během antukového jara výrazně zvedla, v Paříži zatím exceluje, její hra v tomto dějišti platí, a proto je zaslouženě favoritkou. Postup Svitolinové by nicméně i vzhledem ke vzájemné bilanci žádným šokem nebyl.

Tip na vítězku: Darja Kasatkinová

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (T)

Největší úspěchy na antuce: Štrasburk (T)

Bilance: 11:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 11:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 35:41)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 8:5)

Grandslamy: Australian Open (-)

Elina Svitolinová - French Open

Kariérní bilance: 25:9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017, 2020)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 3:1

Generálka: W60 Chiasso (2K), W100 Oeiras (1K), Madrid (1K), 125k Saint-Malo (SF), Řím (1K), Štrasburk (T)

Cesta turnajem: (26) Trevisanová (6:2, 6:2), Hunterová (2:6, 6:3, 6:1), Blinkovová (2:6, 6:2, 7:5)

Darja Kasatkinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (F); Charleston (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (SF)

Bilance: 15:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 10:4

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 2:1 (kariérní 114:26)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:1)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Darja Kasatkinová - French Open

Kariérní bilance: 20:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: Stuttgart (1K), Madrid (OF), Řím (OF)

Cesta turnajem: Niemeierová (6:3, 6:4), Vondroušová (6:3, 6:4), Stearnsová (6:0, 6:1)



Sloane Stephensová (30.) - Aryna Sabalenková (2.) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)

Sloane Stephensová si v posledních čtyřech letech zahrála grandslamové osmifinále jen čtyřikrát a pokaždé v Paříži, kde je finalistka ročníku 2018 ve druhém týdnu už podeváté. Jedna z největších favoritek a nejlepší hráčka dosavadního průběhu sezony Aryna Sabalenková je naopak v osmifinále antukového majoru poprvé v kariéře. Všechny tři předchozí souboje vyhrála Běloruska a pokaždé se hrály tři sety.

Stephensová brala loni v únoru titul v Guadalajaře, ovšem od té doby pouze na sedmi turnajích včetně letošního French Open porazila více než jednu soupeřku. Na pařížské antuce se jí přesto dařilo, loni prohrála až ve čtvrtfinále s Cori Gauffovou. Do francouzské metropole ani tentokrát nepřijela ve zrovna oslnivé formě, ovšem v posledních týdnech se výrazně zlepšila. Po triumfu na 125k v Saint-Malu se dostala do semifinále v Rabatu. V posledních dnech zlepšenou formu potvrdila, po jasných výhrách nad Karolínou Plíškovou a Varvarou Gračovovou přehrála ve třech setech Julii Putincevovou.

Sabalenková může letošní sezonu už teď hodnotit jako tu zatím nejpovedenější. Do francouzské metropole přijela se skvělou zápasovou bilancí 29:5 a letos už třikrát triumfovala. Na Australian Open se stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou a přemožitelku nenašla ani v Adelaide. Ve výborné letošní formě pokračuje v průběhu antukového jara. Ve Stuttgartu si třetím rokem po sobě zahrála finále a znovu po dvou letech ovládla "tisícovku" v Madridu. V Římě i vinou vyčerpávajícího programu posledních týdnů vypadla hned na úvod se Sofií Keninovou. Na French Open nepovolila set Martě Kosťukové, Iryně Šymanovičové ani Kamille Rachimovové a poprvé je ve druhém týdnu.

Stephensová je v posledních týdnech zase při chuti a na grandslamech málokdy postrádá motivaci. Její poslední výkon nebyl přesvědčivý, nicméně ani tak nemusí čekat Sabalenkovou na jejím nejslabším povrchu vůbec snadná práce. Běloruska je ale letos natolik solidní, že by měla roli favoritky potvrdit. Navíc ji motivuje možný posun na post světové jedničky. Nebylo by však překvapením, kdyby i jejich čtvrté střetnutí došlo do rozhodujícího setu.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Sloane Stephensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rabat (SF)

Největší úspěchy na antuce: Rabat (SF)

Bilance: 17:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 13:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 20:42)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 7:8)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Sloane Stephensová - French Open

Kariérní bilance: 35:11

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 3:5

Generálka: Madrid (1K), 125k Saint-Malo (T), Řím (2K), Rabat (SF)

Cesta turnajem: (16) Kar. Plíšková (6:0, 6:4), Gračovová (6:2, 6:1), Putincevová (6:3, 3:6, 6:2)

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); Stuttgart, Indian Wells (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (T); Stuttgart (F)

Bilance: 32:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 12:2

Bilance proti hráčkám TOP 30: 12:3 (kariérní 77:55)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 4:3)

Grandslamy: Australian Open (T)

Aryna Sabalenková - French Open

Kariérní bilance: 10:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (F), Madrid (T), Řím (2K)

Cesta turnajem: Kosťuková (6:3, 6:2), Šymanovičová (7:5, 6:2), Rachimovová (6:2, 6:2)



• Osmifinále mužů •

Karen Chačanov (11.) - Lorenzo Sonego (48.) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)

Karen Chačanov hraje hlavní soutěž French Open posedmé v kariéře a už pošesté je účastníkem druhého týdne. Semifinalista posledních dvou grandslamů bude o vyrovnání svého maxima v tomto dějišti usilovat proti Lorenzovi Sonegovi, jenž se bude snažit se na třetí pokus dostat mezi nejlepší osmičku na majorech. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 ruský tenista, na antuce je srovnáno 1:1. Potkávají se poprvé od Říma 2019.

Chačanov do sezony vstoupil skvěle, po čtvrtfinále na dvou generálkách v Adelaide se na úvodním grandslamu roku Australian Open probojoval až mezi nejlepší čtyři. Poté měl slabší období, ale zase se nastartoval postupem do semifinále v Miami. Na antuce si vedl solidně už v přípravě, tedy až na překvapivé porážky s Danielem Evansem v Barceloně a Grégoirem Barrérem při posledním vystoupení v Římě. Na French Open nezačal dobře, s Constantem Lestiennem prohrál úvodní dvě sady. Od té doby však ztratil jen jeden set a vyřadil také Radu Albota a Thanasiho Kokkinakise.

Sonego přijel s negativní letošní zápasovou bilancí 12:13 a vyrovnanou 4:4 na antuce. Tato čísla však neodpovídají jeho výkonnosti, na spoustě turnajů měl smůlu na los. V Monte Carlu se ve druhém kole utkal s Daniilem Medveděvem, v Mnichově v té samé fázi s antukářem Cristianem Garínem, v Madridu hned na úvod čelil pozdějšímu finalistovi Janovi-Lennardovi Struffovi a v římském osmifinále potkal Stefanose Tsitsipase. Na French Open přehrál Bena Sheltona a rozjetého Uga Humberta a ve třetím kole předvedl parádní obrat z 0:2 na sety proti Andrejovi Rubljovovi.

Chačanov si nálepku favorita zaslouží. V posledních měsících zapracoval na stabilitě, předchozí dva grandslamy se mu vydařily náramně a měl solidní přípravu s minimem výpadků. Sonego je ovšem letos obzvláště proti vysoko postaveným soupeřům velmi nebezpečný. Například v Římě potrápil Stefanose Tsitsipase a v předchozím kole antukového majoru si z 0:2 na sety vyšlápl na Andreje Rubljova. Zápas tak může být mnohem vyrovnanější, než napovídají papírové předpoklady. Ital se rozhodně nevzdá ani za nepříznivého stavu a bude se rvát o každý míč.

Tip na vítěze: Karen Chačanov

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 22:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 9:4

Bilance proti hráčům TOP 50: 10:9 (kariérní 91:128)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 4:5)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Karen Chačanov - French Open

Kariérní bilance: 20:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1:4

Generálka: Monte Carlo (OF), Barcelona (OF), Madrid (ČF), Řím (2K)

Cesta turnajem: Lestienne (3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3), Albot (6:3, 6:4, 6:2), Kokkinakis (6:4, 6:1, 3:6, 7:6)

Lorenzo Sonego - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Montpellier (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (3K)

Bilance: 15:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 7:4

Bilance proti hráčům TOP 20: 3:7 (kariérní 11:30)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Lorenzo Sonego - French Open

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020, 2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Monte Carlo (2K), Mnichov (2K), Madrid (1K), Řím (3K)

Cesta turnajem: (30) Shelton (6:4, 3:6, 6:3, 6:3), Humbert (6:4, 6:3, 7:6), (7) Rubljov (5:7, 0:6, 6:3, 7:6, 6:3)



Novak Djokovič (3.) - Juan Pablo Varillas (94.) | Court Philippe-Chatrier (12:30 SELČ)

Dvojnásobný šampion Novak Djokovič v Paříži stále pokračuje v útoku na rekordní 23. grandslamový titul, kterým by se odpoutal od antukového krále Rafaela Nadala. Jeho další překážkou bude Juan Pablo Varillas, který letos v areálu Rolanda Garrose sbírá svá premiérová vítězství v hlavní fázi majorů. Bude se jednat o první vzájemný souboj.

Djokovič měl nejlepší možný vstup do sezony. Po generálce v Adelaide nenašel přemožitele ani na Australian Open, úvodní grandslam roku ovládl už podesáté a 22. grandslamovým vavřínem dorovnal rekord. V následujících měsících se však trápil, v Dubaji přišel o sérii 20 vítězství a přípravu na French Open rozhodně neměl ideální. V Monte Carlu i Banja Luce ztroskotal i vinou zranění lokte už na druhém protivníkovi. Výkonnostně si mnohem lépe vedl v oblíbeném Římě, kde prohrál třísetové čtvrtfinále s Holgerem Runem. V Paříži nepovolil set Aleksandarovi Kovacevicovi, Mártonovi Fucsovicsovi ani Alejandrovi Davidovichovi a vyhrál všechny čtyři tie-breaky.

Varillas prožívá svou nejlepší sezonu, co se výsledků na nejvyšším okruhu týče, a je jasným antukovým specialistou. Zatímco na nejpomalejším povrchu letos odehrál 28 duelů (16:12), v jiných podmínkách jen pět (2:3). V únoru si v Buenos Aires zahrál své premiérové semifinále na turnajích ATP, ale na další výraznější výsledek čekal až do tohoto týdne. Na French Open porazil po obratu z 0:2 na sety teenagera Juncheng Shanga i zkušeného Roberta Bautistu a pětisetovou řežbu sehrál i se světovou čtrnáctkou Hubertem Hurkaczem. Přitom zrovna do Paříže nedorazil v nijak dobré formě.

Překvapení turnaje Varillas dosud odehrál pět zápasů v hlavních soutěžích grandslamů a pokaždé došlo na pětisetovou bitvu. Všechny tři letošní v Paříži zakončil s pozitivním poměrem vítězných úderů a nevynucených chyb. Djokovič však bude jiným kalibrem než předchozí soupeři, a přestože stále ladí formu, očekává se, že potvrdí roli favorita. Zkušený Srb je navíc v této fázi French Open neporažen (16:0) a celkově to má v osmifinále grandslamů 54:5. Varillas si každopádně půjde zápas užít a popere se o svůj první skalp TOP 10 (bilance 0:2).

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Banja Luka (ČF)

Bilance: 23:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 8:3

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 6:1 (kariérní 234:16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 54:5)

Grandslamy: Australian Open (T)

Novak Djokovič - French Open

Kariérní bilance: 88:16

Nejlepší výsledek: triumf (2016, 2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 16:0

Generálka: Monte Carlo (OF), Banja Luka (ČF), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Kovacevic (6:3, 6:2, 7:6), Fucsovics (7:6, 6:0, 6:3), (29) Davidovich (7:6, 7:6, 6:2)

Juan Pablo Varillas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (SF)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (SF)

Bilance: 18:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 16:12

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 0:2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Juan Pablo Varillas - French Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (Q), Banja Luka (2K), Madrid (1K), Řím (1K), Turín challenger (2K), Lyon (2K)

Cesta turnajem: Juncheng Shang (4:6, 2:6, 6:2, 6:3, 6:1), (19) Bautista (1:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:1), (13) Hurkacz (3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:2)



Carlos Alcaraz (1.) - Lorenzo Musetti (18.) | Court Philippe-Chatrier (14:30 SELČ)

Největší favorit Carlos Alcaraz bude usilovat o vyrovnání loňského výsledku a zároveň svého maxima na French Open proti Lorenzovi Musettimu, který zabojuje o své první grandslamové čtvrtfinále a i své druhé osmifinále na podnicích velké čtyřky absolvuje v tomto dějišti. Také potřetí se potkávají na antuce, Musetti ve finálové loňské bitvě v Hamburku srovnal vzájemnou bilanci na 1:1.

Alcaraz naskočil kvůli zranění do sezony až v polovině února, ale i tak se řadí k nejlepším hráčům dosavadního průběhu tohoto tenisového roku. Pochlubit se může famózní bilancí 33:3 a jen na jednom ze sedmi turnajů neprošel alespoň do semifinále. Na kontě má už čtyři triumfy a ještě další jednu finálovou účast. Antukové jaro zahájil tím nejlepším možným způsobem, když obhájil trofej v Barceloně i na Masters v Madridu. Debut na římském Masters zahájil jasnou výhrou, ovšem ve třetím kole překvapivě neuhrál set se skvěle hrajícím kvalifikantem Fábiánem Marozsánem. V Paříži si postupně poradil s Flaviem Cobollim, Tarem Danielem (ztracený set) a Denisem Shapovalovem.

Musetti měl naprosto katastrofální vstup do sezony, z úvodních devíti turnajových zápasů dokázal vyhrát pouze dva. V průběhu antukového jara se ale zvedl. Po čtvrtfinále v Marrákeši došel do stejné fáze na Masters v Monte Carlu, kde si vyšlápl na Novaka Djokoviče, a ještě o krok dál to dotáhl v Barceloně. V Madridu naopak ztroskotal hned na Yannickovi Hanfmannovi a v římském osmifinále nenašel recept na Stefanose Tsitsipase. Na antuce letos zvládl 12 z 20 duelů. Na French Open zatím exceluje, set nepovolil Mikaelovi Ymerovi, Alexanderovi Ševčenkovi ani Cameronovi Norriemu.

Alcaraz zatím prochází turnajem bez problémů, ale to i Musetti, který měl možná i o něco těžší cestu do druhého týdne a na rozdíl od světové jedničky neztratil jediný set. Španěl je zaslouženě favoritem, nicméně ještě nebyl nikým pořádně prověřen. Ital by mohl být první těžší překážkou, ale nejspíše neuspěje ani se svým nejlepším možným výkonem. Navíc může mít v hlavě dva roky staré osmifinále, v němž vyhrál úvodní dva sety proti Novakovi Djokovičovi a pak už byl bez šance.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F); Miami (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Barcelona, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Bilance: 33:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 23:2

Bilance proti hráčům TOP 20: 10:2 (kariérní 32:16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:1)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - French Open

Kariérní bilance: 9:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Barcelona (T), Madrid (T), Řím (3K)

Cesta turnajem: Cobolli (6:0, 6:2, 7:5), Daniel (6:1, 3:6, 6:1, 6:2), (26) Shapovalov (6:1, 6:4, 6:2)

Lorenzo Musetti - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (SF)

Bilance: 16:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 12:8

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:3 (kariérní 5:12)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Lorenzo Musetti - French Open

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Monte Carlo (ČF), Barcelona (SF), Madrid (2K), Řím (OF)

Cesta turnajem: M. Ymer (7:5, 6:2, 6:4), Ševčenko (6:1, 6:1, 6:2), (14) Norrie (6:1, 6:2, 6:4)



Sebastian Ofner (118.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | Court Suzanne-Lenglen (16:30 SELČ)

Sebastian Ofner vyhrál na letošním French Open už šest duelů a nyní rakouského kvalifikanta čeká premiérové osmifinále na grandslamech a útok na druhé čtvrtfinále na nejvyšším okruhu (Kitzbühel 2017). V Paříži v neděli vyzve předloňského finalistu a světovou pětku Stefanose Tsitsipase. Dosud se střetli jen jednou, v hale v Antverpách 2017 zvítězil po obratu Řek.

Ofner umí hrát i na ostatních površích, ale nejvíce úspěchů posbíral a nejlépe se cítí na antukových dvorcích. Na nich letos poprvé nastoupil na začátku března a odehrál už 39 duelů s bilancí 30:9. V posledních měsících stoupal žebříčkem, ve kterém je teď nejvýše v kariéře, a v novém vydání se může těšit na debut v TOP 100. Před startem French Open se rozehrál na challengerech, v Praze prohrál až ve finále a doma v Mauthausenu skončil v semifinále. V Paříži vyřadil bez ztráty setu Maxima Cressyho i Sebastiana Kordu a po pětisetové bitvě Fabia Fogniniho.

Tsitsipas je i letos pravidelným účastníkem závěrečných kol, ovšem stále čeká na první triumf od loňského června i premiérovou grandslamovou trofej. Po prohraném finále na Australian Open se trápil se zraněním lokte a znovu se chytl až na oblíbené antuce. Obhajobu v Monte Carlu zakončil už ve čtvrtfinále, v Barceloně nezvládl ani své 10. finále na podnicích ATP 500, ve čtvrtfinále v Madridu nestačil na lucky losera Jana-Lennarda Struffa a v Římě vypadl v semifinále s Daniilem Medveděvem. Na French Open se zlepšuje každým zápasem, s Jiřím Veselým mu hrozila rozhodující sada, ale pak nepovolil set Robertovi Carballésovi ani Diegovi Schwartzmanovi.

Ofner prožívá svůj nejlepší turnaj v kariéře, ale je nutné zmínit, že jeho cesta do osmifinále nebyla tak složitá. V úvodním kole narazil na trápícího se soupeře, pak potkal protivníka vracejícího se po dlouhé zdravotní pauze a naposledy bouřliváka, jehož výkony a motivace jsou jako den a noc. Tsitsipas bude úplně jiný level, Řek se v areálu Rolanda Garrose zlepšuje každým zápasem a neměl by Ofnerovi dovolit si připsat první skalp TOP 10 (bilance 0:2) a možná ani první vyhraný set v těchto soubojích.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Sebastian Ofner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (OF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (OF)

Bilance: 38:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 30:9

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 0:2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Sebastian Ofner - French Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid challenger (ČF), Oeiras challenger (SF), Madrid (Q), Praha 2 challenger (F), Mauthausen challenger (SF)

Cesta turnajem: Cressy (6:4, 7:6, 6:2), (24) Korda (6:3, 7:6, 6:4), Fognini (5:7, 6:3, 7:5, 1:6, 6:4)

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Australian Open (F); Řím (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (F); Řím (SF)

Bilance: 30:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 16:4

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 2:0 (kariérní 158:66)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 5:3)

Grandslamy: Australian Open (F)

Stefanos Tsitsipas - French Open

Kariérní bilance: 21:6

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 2:2

Generálka: Monte Carlo (ČF), Barcelona (F), Madrid (ČF), Řím (SF)

Cesta turnajem: Veselý (7:5, 6:3, 4:6, 7:6), Carballés (6:3, 7:6, 6:2), Schwartzman (6:2, 6:2, 6:3)