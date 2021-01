800 týdnů nepřetržitě v Top 10. Nadal překonal další milník

800 týdnů v řadě, tak dlouho už se Rafael Nadal drží v elitní desítce žebříčku ATP. Antukový král a majitel 20 grandslamových titulů v Top 10 figuruje už přes 15 let, včera to bylo přesně 5 600 dní.

Nadal v listopadu překonal rekordmana Jimmyho Connorse (789 týdnů) a jeho rekord se bude jen velmi těžko překonávat. Když 34letý rodák z Manacoru naposledy figuroval mimo elitní desítku, Facebook byl teprve rok starý a Twitter ani Instagram ještě nevznikly.

Nadal se do elitní desítky poprvé dostal v dubnu 2005 a nikdy z ní nevypadl. Tehdy mu bylo 18 let a o pár týdnů později slavil svůj první ze 13 triumfů na antukovém French Open. Za posledních skoro 16 let byl většinou světovou jedničkou či dvojkou.

Párkrát mu však hrozilo, že nejlepší desítku opustí, hlavně když delší dobu laboroval se zraněním. Například v létě 2015 elitní desítku uzavíral, na přelomu let 2016 a 2017 byl na devátém místě.

Jeho dva největší rivalové v souboji o titul tzv. GOATa už Španěla s největší pravděpodobností nepřekonají. Roger Federer o svou sérii 734 týdnů v Top 10 (říjen 2002 - říjen 2016) přišel kvůli zranění pravého kolene a pobyt Novaka Djokoviče v nejvyšším patře žebříčku (2007 - 2017) skončil ke konci roku 2017, důvodem byl zraněný loket.

Nadal má stále co překonávat. V celkovém počtu strávených týdnů v Top 10 je "až" třetí, za Federerem (931) a Connorsem (816), Djokovič je až na šestém místě (656).