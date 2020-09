9. den na US Open: Na programu jsou první čtvrtfinále. Favority jsou Ósakaová, Bradyová, Zverev a Shapovalov

V rámci devátého hracího dne letošního ročníku US Open jsou na programu první čtvrtfinálové duely. O postup do semifinále se utkají Jennifer Bradyová s Julií Putincevovou, Borna Čorič s Alexanderem Zverevem, předloňská šampionka Naomi Ósakaová se Shelby Rogersovou a Pablo Carreño s Denisem Shapovalovem.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále dvouhry žen • Bradyová (28-USA) - Putincevová (23-Kaz.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Ósakaová (4-Jap.) - Rogersová (USA) | Arthur Ashe Stadium (středa 1:00 SELČ) • Čtvrtfinále dvouhry mužů • Čorič (27-Chorv.) - A. Zverev (5-Něm.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ) Carreño (20-Šp.) - Shapovalov (12-Kan.) | Arthur Ashe Stadium (středa 2:30 SELČ)



• Čtvrtfinále dvouhry žen •

Jennifer Bradyová (41.) - Julia Putincevová (35.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Domácí naděje Jennifer Bradyová, která má letos a hlavně po pauze životní formu, ve svém premiérovém grandslamovém čtvrtfinále narazí na dvojnásobnou čtvrtfinalistku antukového French Open Julii Putincevovou, jež se pokusí vylepšit své grandslamové maximum. Oba předchozí souboje bez ztráty setu vyhrála Kazaška.

Bradyová na turnaji jen jednou přišla o podání a ještě neztratila set. Američanka si ovšem v posledním utkání musela nechat obvázat levé stehno. Pokud k souboji s Putincevovou nastoupí ve stoprocentní fyzické kondici, pak by měla slavit další vítězství.

Tip: Bradyová ve dvou setech

Aktuální forma

Bradyová měla vynikající formu už před pauzou, kdy se po několika velmi cenných skalpech dostala do čtvrtfinále v Brisbane a semifinále v Dubaji. Hned po restartu sezony na skvělé výkony z úvodu roku navázala, když se na novém domácím podniku v Lexingtonu dočkala premiérového titulu.

Cesta turnajem

Na US Open se zatím prezentuje famózní formou. Po cestě do čtvrtfinále jen jednou přišla o vlastní podání a bez ztráty setu vyřadila Annu Blinkovovou, CiCi Bellisovou, Caroline Garciaovou, přemožitelku turnajové jedničky Karolíny Plíškové, i vítězku ročníku 2016, trojnásobnou grandslamovou šampionku a bývalou světovou jedničku Angelique Kerberovou.

Historie na US Open

Bradyová si svůj debut v hlavní soutěži domácího grandslamu odbyla v roce 2017 a hned se dostala do druhého týdne, v osmifinále schytala výprask od Karolíny Plíškové. V posledních dvou letech však pokaždé skončila v prvním kole, loni na raketě Aljaksandry Sasnovičové. Letošní čtvrtfinále je tak jejím novým maximem.

Jennifer Bradyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lexington (vítězka); Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Lexington (vítězka); Dubaj (semifinále)

Bilance: 21-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 21-5

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 4-2 (kariérní 14-8)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Jennifer Bradyová - US Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Lexington (vítězka), New York (1. kolo)

Cesta turnajem: Blinkovová (6-3 6-2), Bellisová (6-1 6-2), Garciaová (6-3 6-3), (17) Kerberová (6-1 6-4)

Aktuální forma

Putincevová na US Open hraje svůj nejlepší letošní turnaj. Na americký grandslam se připravovala velmi pilně, startovala v Lexingtonu i na přípravném podniku právě ve Flushing Meadows, na obou skončila s bilancí 1-1.

Cesta turnajem

Na US Open nejprve suverénně potvrdila roli favoritky proti Robin Montgomeryové i Věře Lapkové, poté si po obratu poradila s Aljaksandrou Sasnovičovou a ve svém prvním newyorském osmifinále ve třech setech zdolala nasazenou osmičku Petru Martičovou.

Historie na US Open

Putincevová se hlavní soutěže US Open účastní pošesté a až letos se dokázala dostat do druhého týdne. Jejím předchozím maximem bylo loňské třetí kolo, v němž prohrála s Donnou Vekičovou.

Julia Putincevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (čtvrtfinále)

Bilance: 17-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 16-6

Bilance proti hráčkám Top 31-50: 2-1 (kariérní 20-21)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Julia Putincevová - US Open

Kariérní bilance: 8-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Lexington (2. kolo), New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Montgomeryová (6-1 6-3), Lapková (6-3 6-3), Sasnovičová (3-6 6-2 6-1), (8) Martičová (6-3 2-6 6-4)



Naomi Ósakaová (9.) - Shelby Rogersová (93.) | Arthur Ashe Stadium (středa 1:00 SELČ)

Naomi Ósakaovou čeká třetí grandslamové čtvrtfinále v kariéře a obě předchozí nakonec přetavila v triumf, když ovládla předloňské US Open a loňské Australian Open. Tuto sérii se pokusí překazit domácí překvapení Shelby Rogersová, která zabojuje o první grandslamové semifinále. Všechny tři předchozí souboje vyhrála bez ztráty setu Američanka.

Jenže poslední z nich se uskutečnil na jaře roku 2017, kdy Ósakaová zdaleka nebyla hráčkou, kterou je dnes. Vzájemná bilance by neměla v dnešním souboji hrát žádnou roli, jasnou favoritkou na postup je bývalá světová jednička.

Tip: Ósakaová ve dvou setech

Aktuální forma

Ósakaová se po restartu sezony prezentuje skvělou formou. Na přípravném podniku ve Flushing Meadows se dostala až do finále, kvůli zranění zadního stehenního svalu však nenastoupila.

Cesta turnajem

Stehno má na US Open v každém zápase obvázané a už dvakrát musela do rozhodující sady, a to proti Misaki Doiové v prvním kole a proti Martě Kosťukové v souboji o osmifinále. Mezitím smetla Camilu Giorgiovou. V osmifinále suverénně přehrála nebezpečnou Anett Kontaveitovou, které nenabídla jediný brejkbol.

Historie na US Open

Ósakaová předloni obvykle závěrečný grandslam sezony senzačně ovládla a získala svůj první grandslamový titul, tehdy jí bylo pouhých 20 let. Na něj loni nenavázala, když v osmifinále nestačila na Belindu Bencicovou. Hlavní soutěž hraje popáté a potřetí je ve druhém týdnu.

Naomi Ósakaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (finále); Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (finále); Brisbane (semifinále)

Bilance: 13-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 13-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-2 (kariérní 44-19)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Naomi Ósakaová - US Open

Kariérní bilance: 18-3

Nejlepší výsledek: vítězka (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: New York (finále)

Cesta turnajem: Doiová (6-2 5-7 6-2), Giorgiová (6-1 6-2), Kosťuková (6-3 6-7 6-2), (14) Kontaveitová (6-3 6-4)

Aktuální forma

Rogersová má po restartu sezony velmi dobrou formu. Na novém domácím podniku v Lexingtonu, kde si vyšlápla na Serenu Williamsovou, si zahrála své první semifinále na turnajích WTA po čtyřech letech.

Cesta turnajem

Na US Open poprvé v kariéře došla do osmifinále, a to dokonce bez ztráty setu, když vyřadila Irinu Chromačevovou, nasazenou jedenáctku a kometu letošní sezony Jelenu Rybakinovou a krajanku Madison Brengleovou. V osmifinálové dramatické bitvě odvrátila čtyři mečboly Petry Kvitové.

Historie na US Open

Rogersová se hlavní soutěže US Open účastní posedmé a letošní výsledek je jejím jednoznačným maximem. Nikdy předtím se do druhého týdne nedostala. Loni po skreči skončila již v kvalifikaci.

Shelby Rogersová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lexington (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Lexington (semifinále)

Bilance: 19-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 15-6

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 3-8)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Shelby Rogersová - US Open

Kariérní bilance: 10-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Lexington (semifinále), New York (kvalifikace)

Cesta turnajem: Chromačevová (6-2 6-2), (11) Rybakinová (7-5 6-1), Brengleová (6-2 6-4), (6) Kvitová (7-6 3-6 7-6)



• Čtvrtfinále dvouhry mužů •

Borna Čorič (32.) - Alexander Zverev (7.) | Arthur Ashe Stadium (19:30 SELČ)

Borna Čorič i světová sedmička Alexander Zverev si dnes zahrají své premiérové čtvrtfinále na US Open. Zatímco Čoriče čeká vůbec první čtvrtfinále na grandslamech, Zverev bude útočit na vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je semifinále letošního Australian Open. Zverev se pokusí Čoričovi, jenž ve vzájemné bilanci vede 3-1, oplatit tři roky starou porážku právě z New Yorku.

Čorič se oproti předchozímu průběhu letošní sezony hodně zlepšil. Zverev zase potvrzuje, že se mu letos daří na grandslamech a ne na turnajích ATP, kde v minulosti sbíral své největší úspěchy. V souboji 23letých talentů by měl mít navrch Zverev, který je celkově lepším a zkušenějším hráčem.

Tip: Zverev ve čtyřech setech

Aktuální forma

Čoričovi se před pauzou absolutně nedařilo. Jediný slušný výsledek zaznamenal na antuce v Rio de Janeiru, kde postoupil do semifinále. Mnohem lépe si vede po pauze, na přípravném turnaji ve druhém kole svedl vyrovnaný souboj s hráčem elitní desítky Davidem Goffinem.

Cesta turnajem

Slušnou formou se prezentuje i na US Open, kde přešel přes Pabla Andújara a v pěti setech přes Juana Ignacia Lóndera. Ve třetím kole byl velmi blízko vyřazení, Stefanos Tsitsipas však zahodil jasné vedení a šest mečbolů a do osmifinále překvapivě prošel Chorvat. Zaváhání favorita využil a v osmifinále přejel Jordana Thompsona.

Historie na US Open

Čorič se hlavní soutěže amerického grandslamu účastní posedmé. Jeho předchozím maximem bylo předloňské osmifinále. Loni kvůli zdravotním problémům nenastoupil k utkání druhého kola.

Borna Čorič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rio de Janeiro (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (čtvrtfinále)

Bilance: 9-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 6-4

Bilance proti hráčům Top 10: 2-1 (kariérní 14-31)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Borna Čorič - US Open

Kariérní bilance: 11-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Andújar (7-5 6-3 6-1), Lóndero (7-5 4-6 6-7 6-2 6-3), (4) Tsitsipas (6-7 6-4 4-6 7-5 7-6), Thompson (7-5 6-1 6-3)

Aktuální forma

Zverev letos startoval na čtyřech turnajích a až na Australian Open, kde si poprvé zahrál semifinále na grandslamech, to byla bída. Na dalších třech akcích zvládl vyhrát jediný zápas, na přípravce ve Flushing Meadows hned v úvodním utkání podlehl Andymu Murraymu.

Cesta turnajem

Na grandslamech se mu ale letos daří, což potvrzuje i na US Open. Ve Flushing Meadows si ve čtyřech setech poradil s Kevinem Andersonem, Brandonem Nakashimou i Adrianem Mannarinem. V osmifinále s Alejandrem Davidovichem Fokinou poprvé na turnaji neztratil set.

Historie na US Open

Zverev hraje hlavní soutěž newyorského grandslamu pošesté v kariéře a postupem do čtvrtfinále vylepšil své maximum. Tím ještě před pár dny bylo loňské osmifinále, ve kterém prohrál s Diegem Schwartzmanem.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 10-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 10-6

Bilance proti hráčům Top 31-50: 1-0 (kariérní 45-18)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Alexander Zverev - US Open

Kariérní bilance: 11-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Anderson (7-6 5-7 6-3 7-5), Nakashima (7-5 6-7 6-3 6-1), (32) Mannarino (6-7 6-4 6-2 6-2), Davidovich Fokina (6-2 6-2 6-1)



Pablo Carreño (27.) - Denis Shapovalov (17.) | Arthur Ashe Stadium (středa 2:30 SELČ)

Pablo Carreño si před třemi lety na US Open zahrál své jediné dosavadní grandslamové semifinále a dnes může na tom samém turnaji vyrovnat své maximum na podnicích velké čtyřky. Proti bude Denis Shapovalov, kterého naopak čeká premiéra ve čtvrtfinále grandslamů. Ve vzájemné bilanci vede 3-1 Carreño, který před třemi lety v New Yorku právě Shapovalova vyřadil a vyhrál s ním všechny tři souboje na tvrdém povrchu.

Carreño měl hodně jednoduchou cestu do čtvrtfinále, na vážnějšího soupeře narazil až v osmifinále, největší favorit Novak Djokovič byl však diskvalifikován. Shapovalov měl minimálně dvě poslední kola o poznání těžší a v New Yorku hraje ve velmi dobré formě. Proto by měl konečně ukořistit skalp Španěla i na rychlejším povrchu.

Tip: Shapovalov ve čtyřech setech

Aktuální forma

Carreñovým prozatimním letošním maximem je semifinále z haly v Rotterdamu. Po pauze si stejně jako Shapovalov nenechal ujít přesunutý podnik Masters, kde skončil ve druhém kole po porážce s Karenem Chačanovem.

Cesta turnajem

Na US Open měl v prvním kole velké potíže s Jasutakou Učijamou, kterého porazil až po pětisetové bitvě. S Mitchellem Kruegerem ani Ričardasem Berankisem naopak neztratil jediný set. V osmifinále se očekával jeho konec na turnaji, největší favorit Novak Djokovič byl však diskvalifikován.

Historie na US Open

Carreño se do druhého týdne amerického grandslamu dostal teprve podruhé. Premiérově se mu to povedlo před třemi lety, kdy až v semifinále nestačil na Kevina Andersona. Loni skončil ve třetím kole na Davidovi Goffinovi.

Pablo Carreño - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 11-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-4

Bilance proti hráčům Top 11-20: 1-1 (kariérní 11-19)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Pablo Carreño - US Open

Kariérní bilance: 17-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2017)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Učijama (4-6 6-3 1-6 6-3 6-3), Krueger (6-1 6-2 6-2), Berankis (6-4 6-3 6-2), (1) Djokovič (6-5 diskvalifikace)

Aktuální forma

Jednadvacetiletý Shapovalov se prezentoval skvělou formou na začátku roku v ATP Cupu, ale na individuálních turnajích v ní nepokračoval a teprve až na právě probíhajícím US Open dokázal vyhrát alespoň dva zápasy v řadě.

Cesta turnajem

Ve Flushing Meadows si Shapovalov poradil se Sebastianem Kordou a Soon-Woo Kwonem. Ve třetím kole byl blízko porážky, s domácím Taylorem Fritzem prohrával 1-2 na sety a ve čtvrté sadě 2-5. Nejlepší výkon podal v osmifinále, v němž ve čtyřech setech přehrál světovou desítku Davida Goffina. Stal se tak prvním kanadským čtvrtfinalistou US Open v open éře.

Historie na US Open

Pro Shapovalova je US Open jasně nejúspěšnějším grandslamem, na žádném jiném se do druhého týdne nedostal. V New Yorku to zvládl hned při své premiéře (2017) a v posledních dvou letech došel do třetího kola. Postupem do čtvrtfinále vylepšil své maximum.

Denis Shapovalov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille, Auckland (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (čtvrtfinále)

Bilance: 9-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 8-5

Bilance proti hráčům Top 21-30: 1-1 (kariérní 6-6)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Denis Shapovalov - US Open

Kariérní bilance: 11-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: New York (2. kolo)

Cesta turnajem: Korda (6-4 4-6 6-3 6-2), Soon-Woo Kwon (6-7 6-4 6-4 6-2), (19) Fritz (3-6 6-3 4-6 7-6 6-2), (7) Goffin (6-7 6-3 6-4 6-3)