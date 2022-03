9. den v Miami: Kvitová se ve čtvrtfinále pokusí zastavit Šwiatekovou. Favority jsou Badosaová, Zverev a Sinner

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (28-ČR) - Šwiateková (2-Pol.) | Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ) • Čtvrtfinále žen • Badosaová (5-Šp.) - Pegulaová (16-USA) | Stadium (19:00 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Sinner (9-It.) - F. Cerúndolo (Arg.) | Stadium (21:00 SELČ) Ruud (6-Nor.) - Zverev (2-Něm.) | Stadium (čtvrtek 3:00 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (32.) - Iga Šwiateková (2.) | Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ)

Petra Kvitová bude při svém 12. startu v Miami bojovat o první semifinálovou účast na turnaji. O ni se utká s budoucí světovou jedničkou a vítězkou obou letošních akcí WTA 1000 Igou Šwiatekovou, která může na tuto metu dosáhnout již při druhé účasti v hlavní soutěži prestižní floridské akce. Bude se jednat o premiérové vzájemné měření sil.

Kvitová je jasnou outsiderkou. Šwiateková se momentálně veze na vlně 14 výher a už teď potvrzuje, že se do čela žebříčku po konci kariéry Ashleigh Bartyové dostane zaslouženě. Bylo by docela velkým překvapením, kdyby Kvitová v nestabilní a nijak oslnivé formě výborně hrající a suverénní Polku zastavila. Dvojnásobná wimbledonská královna však na své hře nebude nic měnit, a pokud si její agresivní údery najdou ta správná místa uvnitř kurtu, pak to nebude mít Šwiateková s potvrzením role velké favoritky vůbec jednoduché. Polku na druhou stranu povzbudí neskutečná kariérní čtvrtfinálová úspěšnost 18-2, na hlavní tour 9-1.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Kvitová měla katastrofální vstup do sezony, na čtyřech akcích posbírala pouhé dvě výhry. Na Blízkém východě se však zvedla, ve čtvrtfinále v Dubaji měla mečbol proti pozdější šampionce Jeleně Ostapenkové a v Dauhá oplatila porážku Irině Beguové a pak kvůli obnovenému zánětu zápěstí musela ve druhém kole vzdát. Zdravotně se dala rychle dohromady, ale formu ztratila, v Indian Wells se trápila s Aljaksandrou Sasnovičovou a pak schytala výprask od Marii Sakkariové.

Cesta turnajem

V Miami už je to zase o kus lepší, i když přesvědčivý výkon nepodala proti Claře Burelové (tři sety), domácí Lauren Davisové (třikrát nepotvrdila brejk v úvodní sadě) ani Veronice Kuděrmetovové (Ruska podávala na zisk úvodního dějství a ve druhém vedla 4-0 40-0). Až z osmého letošního turnaje odjede s pozitivní bilancí.

Historie na Miami Open

Za sebou má 11 startů. Dařit se jí začalo až při těch posledních, počtvrté v řadě a celkově popáté je ve druhém týdnu. Čtvrtfinále je jejím maximem.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (ČF)

Bilance: 9-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-6

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-2 (kariérní 57-63)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 15-13)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Petra Kvitová - Miami Open

Kariérní bilance: 17-11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014, 2019, 2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-2

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los, Burelová (6-1 3-6 6-3), Davisová (7-5 6-1), (21) Kuděrmetovová (7-6 6-4)

Aktuální forma

Šwiateková si ve druhé půlce loňské sezony prošla menší krizí, ale pod vedením nového kouče se okamžitě rozjela a prožívá jedno z nejlepších období své kariéry. V Adelaide a na Australian Open uhrála semifinále, v Dubaji v tie-breaku rozhodující sady podlehla pozdější šampionce Jeleně Ostapenkové a suverénně ovládla úvodní letošní akce WTA 1000 v Dauhá a Indian Wells.

Cesta turnajem

V Miami v brutální formě pokračuje, ve třech zápasech dohromady ztratila jen devět gamů. Po demolici Viktorije Golubicové si zajistila post světové jedničky a šanci nedala ani domácím Madison Brengleové a Cori Gauffové. Letos má fenomenální bilanci 23-3.

Historie na Miami Open

V hlavní soutěži debutovala loni, ve třetím kole prohrála s Anou Konjuhovou.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Bilance: 23-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 23-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 18-3 (kariérní 47-28)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2-0 (kariérní 3-0)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Iga Šwiateková - Miami Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (T)

Cesta turnajem: volný los, Golubicová (6-2 6-0), Brengleová (6-0 6-3), (14) Gauffová (6-3 6-1)



• Čtvrtfinále žen •

Paula Badosaová (6.) - Jessica Pegulaová (21.) | Stadium (19:00 SELČ)

Paula Badosaová se v Miami poprvé dostala do druhého týdne a ve svém působení na Floridě bude pokračovat proti domácí Jessice Pegulaové, která je ve čtvrtfinále prestižního podniku rovněž poprvé. Aktérky čeká premiérový vzájemný souboj.

Badosaová na amerických betonech podstatně zlepšila svou formu a je momentálně velmi těžko k zastavení. Pegulaová letos hraje výborně na těch největších akcích a nebude pro favorizovanou Španělku jednoduchou soupeřkou.

Tip na vítězku: Paula Badosaová

Aktuální forma

Badosaová prožila nejlepší sezonu, kterou korunovala triumfem v Indian Wells a účastí na Turnaji mistryň. Letos ovládla Sydney a došla do osmifinále Australian Open. Na Blízkém východě se jí ale vůbec nedařilo, v Dubaji hned v úvodním kole prohrála s Elenou-Gabrielou Ruseovou a v osmifinále v Dauhá uhrála jen pět gamů s Cori Gauffovou. V Indian Wells se však znovu chytla, v roli obhájkyně titulu bez ztráty setu došla do semifinále, v němž ve třech setech podlehla Marii Sakkariové.

Cesta turnajem

V Miami zatím neztratila set. V úvodních kolech vyřadila Marii Bouzkovou a Julii Putincevovou a v osmifinále zastavila senzační jízdu teenagerky Lindy Fruhvirtové.

Historie na Miami Open

Debut si odbyla v roce 2015 a došla do třetího kola. Při dalších čtyřech startech se ale dočkala jediné výhry, a to po skreči soupeřky.

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (T); Indian Wells (SF)

Bilance: 16-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 16-5

Bilance proti hráčkám Top 30: 6-3 (kariérní 19-17)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 3-1)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Paula Badosaová - Miami Open

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (SF)

Cesta turnajem: volný los, Bouzková (7-5 7-5), Putincevová (6-3 6-2), L. Fruhvirtová (6-2 6-3)

Aktuální forma

Pegulaová letos sbírá největší úspěchy na nejprestižnějších akcích. Zatímco na Australian Open (ČF) a v Dauhá (OF) se dostala do závěrečných kol, na generálce v Melbourne, v Sydney, Dubaji a Indian Wells dohromady zvládla jediný zápas. Na Floridu tak dorazila s nepříliš lichotivou bilancí sedmi výher a šesti porážek.

Cesta turnajem

Po krachu v Indian Wells formu zase našla. V Miami v úvodních kolech přejela Sloane Stephensovou i Jelenu Rybakinovou a v osmifinále nadělila kanára Anhelině Kalininové, která pak vzdala.

Historie na Miami Open

Turnaje se účastní potřetí. Debut v roce 2019 pro ni skončil hned v prvním kole, loni v osmifinále nevyužila šest mečbolů proti Marii Sakkariové.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (ČF)

Bilance: 10-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 10-6

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-3 (kariérní 8-13)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-4)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jessica Pegulaová - Miami Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: Stephensová (6-1 6-4), (17) Rybakinová (6-3 6-4), Kalininová (6-0 skreč)



• Čtvrtfinále mužů •

Jannik Sinner (11.) - Francisco Cerúndolo (103.) | Stadium (21:00 SELČ)

Francisco Cerúndolo v Miami nepřestává překvapovat. Třiadvacetiletý Argentinec nikdy předtím na nejvyšším okruhu nevyhrál zápas hlavní soutěže na tvrdém povrchu a na floridském Masters je už ve čtvrtfinále. V něm vyzve Jannika Sinnera, úřadující finalista si své jediné předchozí čtvrtfinále na největších akcích ATP zahrál loni právě v Miami. Jedná se o první střetnutí.

Cerúndolo má jedinečnou šanci si na betonech připsat velmi cenný skalp, Sinner totiž v posledních týdnech nehraje v nejlepší formě a kurty v Miami jsou pomalejší. O tři roky mladší Sinner má nicméně více zkušeností s velkými zápasy i hardovými podmínkami a měl by potvrdit roli favorita.

Tip na vítěze: Jannik Sinner

Aktuální forma

Sinner do letošní sezony vstoupil fantasticky, když zvládl úvodních sedm zápasů. Po Australian Open se do čtvrtfinále dostal také v Dubaji, ale po nákaze Covidem-19 a změnám v realizačním týmu se mu výkonnostně moc nedaří, ačkoli se může pyšnit skvělou letošní bilancí 16-2. V Indian Wells měl ve třetím kole nečekané potíže s Benjaminem Bonzim a k osmifinále nenastoupil.

Cesta turnajem

Přesvědčivý není ani v Miami. Hned proti Emilovi Ruusuvuorimu musel likvidovat tři mečboly a vítězství vydřel až v tie-breaku rozhodující sady, pak po obratu vyhrál třísetovou bitvu s trápícím se Pablem Carreñem a v osmifinále vyřadil Nicka Kyrgiose, který mu v klíčových okamžicích pomohl trestným bodem i trestným gamem.

Historie na Miami Open

Premiéru na turnaji absolvoval loni a až ve finále podlehl Hubertovi Hurkaczovi.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Australian Open (ČF)

Bilance: 16-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 14-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 8-0 (kariérní 79-32)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jannik Sinner - Miami Open

Kariérní bilance: 8-1

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Indian Wells (OF)

Cesta turnajem: volný los, Ruusuvuori (6-4 3-6 7-6), (17) Carreño (5-7 7-5 7-5), Kyrgios (7-6 6-3)

Aktuální forma

Cerúndolo se na své žebříčkové maximum, 76. místo, dostal hlavně díky antukovým výsledkům, do elitní stovky se ovšem vrátí po senzačním tažení v Miami. Zatímco před startem turnaje měl na tvrdém povrchu bilanci 2-4, na antuce letos zvládl 14 z 18 duelů, což zahrnuje triumf na challengeru, čtvrtfinále v Buenos Aires a semifinále v Rio de Janeiru.

Cesta turnajem

Při svém debutu v hlavní fázi turnajů Masters sbírá svá vůbec první hardová vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu. V Miami si vyšlápl na Tallona Griekspoora, Reillyho Opelku (skreč), Gaëla Monfilse a Francese Tiafoea.

Historie na Miami Open

Debut.

Francisco Cerúndolo - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rio de Janeiro (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (ČF)

Bilance: 20-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-4

Bilance proti hráčům Top 20: 1-2 (kariérní 1-3)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (Q)

Francisco Cerúndolo - Miami Open

Kariérní bilance: 4-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (Q)

Cesta turnajem: T. Griekspoor (7-5 4-6 6-3), (16) Opelka (6-1 3-1 skreč), (22) Monfils (6-2 6-3), (28) Tiafoe (6-7 7-6 6-2)



Casper Ruud (8.) - Alexander Zverev (4.) | Stadium (čtvrtek 3:00 SELČ)

Casper Ruud má za sebou šest čtvrtfinále na turnajích Masters. Zatímco na antuce v této fázi vyhrál všechny tři duely, na hardu ani jednou neuspěl. Dvakrát ho zastavil právě finalista ročníku 2018 Alexander Zverev, který ve dvou setech vyhrál loni v Cincinnati i v pařížské hale a ve vzájemné bilanci vede 2-0.

Ruud se v posledním roce na tvrdém povrchu výrazně zlepšil a ukazuje, že umí sbírat úspěchy i mimo antukové dvorce. Zverev je ale kvalitou v těchto podmínkách stále jinde a do tohoto střetnutí vstoupí jako jasný favorit. Jeho letošní forma nicméně není přesvědčivá, takže naopak obvykle stabilní Ruud určitě není bez šance.

Tip na vítěze: Alexander Zverev

Aktuální forma

Ruud měl na začátku sezony zdravotní potíže a musel vynechat grandslamové Australian Open. Na kurty se vrátil tím nejlepším možným způsobem, když v polovině února ovládl menší antukový podnik v Buenos Aires a získal svou sedmou trofej. V Indian Wells měl smůlu na los, už ve třetím kole narazil na rozjetého Nicka Kyrgiose.

Cesta turnajem

První letošní vítězné série na tvrdém povrchu se dočkal až v Miami, kde nedal šanci Henrimu Laaksonenovi, Alexanderovi Bublikovi, kterému oplatil porážku z Davis Cupu, ani Cameronovi Norriemu.

Historie na Miami Open

V minulosti se na Floridě představil čtyřikrát a ani jednou nepřešel přes první kolo hlavní soutěže, dvakrát skončil v kvalifikačních bojích.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (ČF)

Bilance: 11-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 4-15)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 3-3)

Grandslamy: Australian Open (-)

Casper Ruud - Miami Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (3K)

Cesta turnajem: volný los, Laaksonen (6-1 6-2), (30) Bublik (6-3 6-2), (10) Norrie (6-3 6-4)

Aktuální forma

Pro Zvereva je letošní sezona zatím velkým zklamáním. V ATP Cupu své zemi nepomohl postoupit ze skupiny, na Australian Open se loučil už v osmifinále, ve finále v Montpellieru jasně prohrál s Alexanderem Bublikem, v Acapulku byl za agresivní chování diskvalifikován a v Indian Wells ztroskotal hned ve druhém kole s Tommym Paulem.

Cesta turnajem

Chuť by si mohl spravit svým šestým triumfem na Masters. V Miami začal "tříseťákem" s Bornou Čoričem vracejícím se po zranění a pak suverénně přehrál Mackenzieho McDonalda i Thanasiho Kokkinakise.

Historie na Miami Open

V Miami účinkuje posedmé a teprve potřetí se dostal dál než do druhého kola, před pěti lety vypadl ve čtvrtfinále a o rok později prohrál finále s Johnem Isnerem.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (ČF)

Bilance: 14-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 9-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 39-43)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 12-8)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Alexander Zverev - Miami Open

Kariérní bilance: 13-6

Nejlepší výsledek: finále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1-1

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: volný los, Čorič (6-4 3-6 6-3), McDonald (6-2 6-2), Kokkinakis (6-4 6-4)