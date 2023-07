9. den Wimbledonu: Vondroušová ve čtvrtfinále vyzve Pegulaovou. Djokovič, Šwiateková a Sinner jsou favority

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Vondroušová (ČR) - Pegulaová (4-USA) | No.1 Court (14:00 SELČ) Šwiateková (1-Pol.) - Svitolinová (Ukr.) | Centre Court (14:30 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Sinner (8-It.) - Safiullin (-) | No.1 Court (15:30 SELČ) Rubljov (7-) - Djokovič (2-Srb.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Čtvrtfinále žen

Markéta Vondroušová (42.) - Jessica Pegulaová (4.) | No.1 Court (14:00 SELČ)

Markéta Vondroušová zapsala čtyři cenné skalpy a podruhé v kariéře absolvuje grandslamové čtvrtfinále. Mezi nejlepší osmičku se probojovala po dvousetových výhrách nad Peyton Stearnsovou, nasazenou dvanáctkou Veronikou Kuděrmetovovou a turnajovou dvacítkou Donnou Vekičovou a v osmifinále po obratu zdolala 2:6, 6:4, 6:3 krajanku Marii Bouzkovou.

Ještě před třemi týdny měla hrozivou bilanci 2:10 v hlavních soutěžích na nejvyšší tour na trávě, včetně úspěšnosti 1:4 ve Wimbledonu. Loni se na nejrychlejším povrchu kvůli půlroční pauze zaviněné zraněním zápěstí vůbec nepředstavila. První solidnější výsledek uhrála až před pár týdny v Berlíně, kde zaregistrovala své první čtvrtfinále v těchto podmínkách.

Do semifinále se 24letá Češka nedostala, ve čtvrtfinále ji po setech 6:7, 1:6 zastavila Maria Sakkariová. Ve Wimbledonu by ale mohla v probíhající povedené sezoně uspět, v aktuálním roce postoupila do semifinále v Linci, čtvrtfinále v Adelaide a do osmifinále v Indian Wells, Miami a Římě.

Takto daleko na grandslamech se podívala už jen na French Open před čtyřmi lety. Tehdy coby nenasazená hráčka senzačně prošla až do finále, dokonce bez ztráty jediného setu, ale v souboji o titul podlehla na pařížském centrálním dvorci Philippa Chatriera za pouhých 70 minut 1:6, 3:6 Ashleigh Bartyové.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (ČF)

Bilance: 28:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:4 (kariérní 9:18)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K)

Markéta Vondroušová - Wimbledon

Kariérní bilance: 5:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Berlín (ČF)

Cesta turnajem: Stearnsová (6:2, 7:5), (12) Kuděrmetovová (6:3, 6:3), (20) Vekičová (6:1, 7:5), (32) Bouzková (2:6, 6:4, 6:3)

Jessica Pegulaová v minulosti nikdy neprošla do druhého týdne Wimbledonu a nyní má kompletní sbírku čtvrtfinálových účastí na všech grandslamech. Nasazená čtyřka sice ztratila set v úvodním kole s krajankou Lauren Davisovou, ovšem proti Cristině Bucsaové, Elisabettě Cocciarettové ani Lesje Curenkové rozhodující sadu nepotřebovala.

Na trávě se začala 29letá Američanka prosazovat velmi pozdě, na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu dosáhla až předloni v Berlíně. Od té doby postoupila do čtvrtfinále na tomto povrchu dvakrát, a to právě v Berlíně 2021 a ještě před pár týdny v Eastbourne. V této fázi však neuspěla proti Viktorii Azarenkové ani Cori Gauffové.

Po vypuknutí pandemie koronaviru patří k nejpravidelnějším účastnicím závěrečných kol, od začátku roku 2021 posbírala 11 semifinále (sedm na podnicích WTA 1000). Na druhou stranu získala na nejvyšší úrovni pouhé dva tituly, po Washingtonu 2019 ovládla ještě loňskou "tisícovku" v mexické Guadalajaře.

Na kontě má tři grandslamová semifinále ve čtyřhře, ovšem na první singlové stále čeká. Na podnicích velké čtyřky prohrála všech pět čtvrtfinále, to úvodní ve třech setech a všechna následující ve dvou. Při posledním pokusu nestačila na letošním Australian Open 4:6, 1:6 na dvojnásobnou šampionku Azarenkovou.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (F); Charleston, Miami, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (ČF)

Bilance: 35:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 21:10 (kariérní 72:55)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:5)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K)

Jessica Pegulaová - Wimbledon

Kariérní bilance: 7:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Eastbourne (ČF)

Cesta turnajem: Davisová (6:2, 6:7, 6:3), Bucsaová (6:1, 6:4), Cocciarettová (6:4, 6:0), Curenková (6:1, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Vondroušová je v open éře teprve devátou levačkou ve čtvrtfinále Wimbledonu, v této statistice navázala na krajanky Petru Kvitovou a Lucii Šafářovou. Naposledy se Češka a Američanka ve čtvrtfinálové fázi Wimbledonu střetly v roce 2012 a Serena Williamsová tehdy porazila Kvitovou.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Iga Šwiateková (1.) - Elina Svitolinová (76.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Iga Šwiateková zvládla jeden ze svých nejtěžších zápasů v kariéře a poprvé postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Světová jednička nevyužila v úvodním dějství dva setboly a v tom následujícím musela na vlastním servisu likvidovat sérii dvou mečbolů Belindy Bencicové. Švýcarku nakonec udolala 6:7, 7:6, 6:3.

Utkání trvalo tři hodiny a 22letá Polka musela poprvé v kariéře sehrát dva tie-breaky v jednom duelu. Teprve potřetí v probíhající sezoně dokázala otočit manko setu. Po postupu si musela pořádně oddechnout, protože právě osmifinálová fáze byla jedinou na grandslamech, ve které neměla před soubojem s Bencicovou pozitivní bilanci.

Ještě před dvěma týdny vlastnila jen šest výher v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu na trávě a stále čekala na první čtvrtfinále na nejrychlejším povrchu. Čtyřnásobná grandslamová šampionka ovšem letos na pažitech vyhrála všech sedm duelů a do té části roku vstoupila semifinále v Bad Homburgu, k němuž ale kvůli nemoci nenastoupila.

Letos ve Wimbledonu začala třemi dvousetovými výhrami a protáhla aktuální neporazitelnost na 14 zápasů. S bilancí 5:1 ve čtvrtfinále grandslamů se pokusí zkompletovat semifinálové účasti na všech podnicích velké čtyřky, jediný nezdar v této fázi zaznamenala proti Marii Sakkariové na French Open 2021, kde obhajovala titul.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (SF)

Bilance: 42:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na trávě: 7:0

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 14:0 (kariérní 55:7)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 5:1)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T)

Iga Šwiateková - Wimbledon

Kariérní bilance: 9:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Bad Homburg (SF)

Cesta turnajem: Lin Zhu (6:1, 6:3), Sorribesová (6:2, 6:0), (30) Martičová (6:2, 7:5), (14) Bencicová (6:7, 7:6, 6:3)

Také Elina Svitolinová sehrála v osmifinále jeden z nejnapínavějších zápasů turnaje a v bitvě bývalých semifinalistek přetlačila Viktorii Azarenkovou. S Běloruskou prohrála všech pět předchozích soubojů, ale tentokrát zlikvidovala manko setu a brejku a po dvou hodinách a 46 minutách zvítězila 2:6, 6:4, 7:6.

Osmadvacetiletá Ukrajinka se teprve na začátku dubna vrátila po roční mateřské pauze a už stihla triumfovat na nejvyšším okruhu (Štrasburk) a také zvládla na obou grandslamech projít do čtvrtfinále. Bývalá světová trojka má od půlky května bilanci 12:2, která zahrnuje dva skalpy hráček TOP 20 světového pořadí.

V rámci letošního Wimbledonu vyřadila také pětinásobnou šampionku Venus Williamsovou (6:4, 6:3), nasazenou osmadvacítku Elise Mertensovou (6:1, 1:6, 6:1) a dvojnásobnou grandslamovou finalistku Sofii Keninovou (7:6, 6:2). Ve čtvrtfinále v tomto dějišti je podruhé, bývalá vítězka Turnaje mistryň tu v roce 2019 v této fázi přemohla Karolínu Muchovou a skončila v semifinále.

Ve čtvrtfinále grandslamových turnajů má nicméně vysoce negativní úspěšnost 2:7, proti členkám elitní desítky 0:4. Na nedávném French Open potkala v souboji o semifinále světovou dvojku Arynu Sabalenkovou a prohrála ve dvou setech. Na obě grandslamová semifinále dosáhla v roce 2019, a to v All England Clubu a na US Open.

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (T)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (ČF)

Bilance: 16:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 36:42)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 2:7)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF)

Elina Svitolinová - Wimbledon

Kariérní bilance: 15:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Birmingham (1K)

Cesta turnajem: V. Williamsová (6:4, 6:3), (28) Mertensová (6:1, 1:6, 6:1), Keninová (7:6, 6:2), (19) Azarenková (2:6, 6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 1:0. Jediné předchozí střetnutí se uskutečnilo předloni na antuce v Římě, obě jsou v tuto chvíli vícenásobnými šampionkami italské akce. Polka zvítězila 6:2, 7:5 a nakonec si došla pro titul. Svitolinová má se světovými jedničkami úspěšnost 6:6, ovšem ještě nikdy žádné nečelila na trávě.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Čtvrtfinále mužů

Jannik Sinner (8.) - Roman Safiullin (92.) | No.1 Court (15:30 SELČ)

Jannik Sinner měl asi nejsnazší cestu do čtvrtfinále letošního ročníku Wimbledonu, ale docela si ji komplikoval. Ve třetím kole prohrával o set s na trávě celkem nezkušeným Quentinem Halysem a ve druhé sadě v osmifinále měl velké potíže s trápícím se antukovým specialistou Danielem Galánem.

Navzdory zmíněným problémům je zpátky ve čtvrtfinále grandslamů. A teď má 21letý Ital jedinečnou šanci poprvé dosáhnout na semifinálovou účast na podnicích velké čtyřky, na kterých prohrál všechny čtyři předchozí čtvrtfinálové duely.

Je však důležité zmínit, že ve všech předchozích čtvrtfinále na majorech čelil někomu z TOP 5 a v posledních dvou byl velmi blízko postupu. Loni ve Wimbledonu měl náskok dvou setů proti pozdějšímu šampionovi Novakovi Djokovičovi a o pár měsíců později na US Open disponoval ve čtvrté sadě mečbolem na vlastním servisu proti pozdějšímu vítězi Carlosovi Alcarazovi.

V posledních letech má problém přejít přes čtvrtfinále napříč všemi úrovněmi, například loni v něm ztroskotal v osmi z deseti případů. V aktuálním roce se v tomto ohledu značně zlepšil a zvládl pět z osmi. V úterý ho čeká první letošní čtvrtfinále na grandslamech.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (T); Miami, Rotterdam (F); Monte Carlo, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na trávě: Halle, Hertogenbosch (ČF)

Bilance: 36:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 7:2

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 14:1 (kariérní 62:16)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:4)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K)

Jannik Sinner - Wimbledon

Kariérní bilance: 8:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022-23)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Hertogenbosch (ČF), Halle (ČF)

Cesta turnajem: J. M. Cerúndolo (6:2, 6:2, 6:2), Schwartzman (7:5, 6:1, 6:2), Halys (3:6, 6:2, 6:3, 6:4), Galán (7:6, 6:4, 6:3)

Roman Safiullin parádně využil příznivých okolností a je překvapivým čtvrtfinalistou letošního Wimbledonu. Ani jeden z jeho čtyř protivníků nepřijel do All England Clubu v dobré formě. Ten poslední, Denis Shapovalov, se navíc postupem zápasu fyzicky trápil, čímž 25letému Rusovi cestu do další fáze usnadnil.

Kvůli válce na Ukrajině se nemohl zúčastnit loňského ročníku Wimbledonu a o další grandslam přišel vlastní chybou nedávno, jelikož se zapomněl přihlásit do kvalifikačních bojů French Open. Vše si ale kompenzuje letos na londýnském pažitu a v live žebříčku poprvé figuruje v TOP 50.

Čtvrtfinálová účast ve Wimbledonu je možná překvapivá, nicméně v minulosti svůj potenciál už několikrát ukázal. Jeho největším problémem je udržet skvělou formu stabilně, aby se mohl naplno usadit v nejlepší padesátce pořadí. Výborně si vedl při absenci úspěšnějších krajanů například loni v ATP Cupu a následně si ve čtvrtfinále v Marseille vyšlápl na Stefanose Tsitsipase.

Roman Safiullin - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (ČF)

Bilance: 29:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 9:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 1:4)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (-)

Roman Safiullin - Wimbledon

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (Q), Halle (1K), Mallorca (2K)

Cesta turnajem: (20) Bautista (2:6, 7:6, 6:7, 6:4, 7:5), Moutet (7:5, 6:3, 7:6), Pella (7:6, 6:4, 6:0), (26) Shapovalov (3:6, 6:3, 6:1, 6:3)

Vzájemná bilance: Sinner vede 1:0 (loňský ATP Cup; 7:6, 6:3). Oba aktéři disponují talentem i zbraněmi na to, aby sbírali úspěchy na nejvyšším okruhu. Sinner je nicméně považován za mnohem solidnějšího a stabilnějšího hráče a v tomto střetnutí za jasného favorita. Jeho výkon v první půlce zápasu s Danielem Galánem byl však velice podprůměrný, což si nesmí proti rozjetému Safiullinovi dovolit. Rus je totiž v těchto podmínkách mnohem nebezpečnější než Kolumbijec.

Tip na vítěze: Jannik Sinner

Andrej Rubljov (7.) - Novak Djokovič (2.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Andrej Rubljov v posledních osmi měsících vylepšil svou psychickou odolnost, nicméně případná osmifinálová prohra s Alexanderem Bublikem mohla tento progres zhatit. Pětadvacetiletý Rus měl utkání uzavřít mnohem dříve, ve čtvrté sadě disponoval za stavu 5:4 dvěma mečboly a později zahodil v tie-breaku vedení 5:3. Souboj ruských rodáků nakonec urval až po pětisetové bitvě (7:5, 6:3, 6:7, 6:7, 6:4).

Kvůli válce na Ukrajině se loňského Wimbledonu nemohl zúčastnit nikdo reprezentující Rusko ani Bělorusko. Rusové odpověděli trojnásobnou čtvrtfinálovou účastí v letošním ročníku mužské dvouhry, což se v tomto dějišti stalo poprvé v open éře. Navíc se Rubljov, Daniil Medveděv ani Roman Safiullin nikdy předtím do čtvrtfinále nejslavnějšího turnaje nepodívali.

Ve čtvrtfinále grandslamů ještě nikdy neuspěl a má v nich velké potíže hlavně se soupeři Djokovičova kalibru. Na premiérové semifinále na grandslamech tak stále čeká, ačkoli o něj bojoval už sedmkrát. Srba dokázal v minulosti porazit pouze ve finále loni v Bělehradu, kdy ale bývalý lídr žebříčku postrádal herní praxi i svou nejlepší fyzickou kondici.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (T); Halle, Banja Luka, Dubaj (F)

Největší úspěchy na trávě: Halle (F)

Bilance: 35:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 8:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:2 (kariérní 21:29)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:7)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K)

Andrej Rubljov - Wimbledon

Kariérní bilance: 9:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Halle (F)

Cesta turnajem: Purcell (6:3, 7:5, 6:4), Karacev (6:7, 6:3, 6:4, 7:5), Goffin (6:3, 6:7, 7:6, 6:2), (23) Bublik (7:5, 6:3, 6:7, 6:7, 6:4)

Novak Djokovič ztratil v osmifinále svůj první set v rámci letošního Wimbledonu, ovšem jen kvůli tomu, že Hubert Hurkacz předvedl svůj letos jasně nejlepší výkon. Polský tenista v duelu rozloženém do dvou dnů nastřílel 33 es a zaznamenal 64 vítězných úderů. Šestatřicetiletý Srb však opět předvedl svou psychickou odolnost a i díky třem odvráceným nedělním setbolům v řadě nakonec v pondělní dohrávce zvítězil 7:6, 7:6, 5:7, 6:4.

Soupeři disponující dělovým servisem vypadají jako jeho jediná hrozba v letošním Wimbledonu. Sedminásobný šampion a vítěz posledních čtyř ročníků si tak možná oddechl, že bude ve čtvrtfinále čelit Rubljovovi a ne Alexanderovi Bublikovi. Kazach sice obecně nepředstavuje takovou hrozbu, nicméně v těchto podmínkách umí být nebezpečný proti komukoli na tour.

V červnu ovládl French Open, získal rekordní 23. grandslamový titul a odpoutal se od rivala Rafaela Nadala. To ale neznamená, že nebude usilovat o další triumfy. Například ve Wimbledonu může dorovnat osmou trofejí rekordmana Rogera Federera a už teď má v All England Clubu lepší úspěšnost (90%, na zápasy 90:10) než švýcarský fenomén (88,24%).

Od roku 2016 má v dohraných duelech ve Wimbledonu neskutečnou bilanci a poslední porážku na centrálním dvorci zaregistroval ve finále ročníku 2013 proti Andymu Murraymu. Navíc se veze na vlně 25 výher na grandslamech v řadě, což se mu povedlo už popáté v kariéře a ostatním hráčům v open éře maximálně dvakrát.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 31:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na trávě: 4:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:2 (kariérní 245:109)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2:0 (kariérní 44:10)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 90:10

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 11:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Cachín (6:3, 6:3, 7:6), Thompson (6:3, 7:6, 7:5), Wawrinka (6:3, 6:1, 7:6), (17) Hurkacz (7:6, 7:6, 5:7, 6:4)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 3:1. Rubljov byl vždy hráčem s obrovským potenciálem a díky dělovému forhendu se očekávalo, že bude celkem pravidelně porážet i nejlepší tenisty světa. Tuto prognózu však zatím nenaplnil. Je tak těžké ho v takto důležitém zápase proti sedminásobnému šampionovi nepovažovat za jasného outsidera. To nic nemění na tom, že jednou u něj může nastat obrat o 180 stupňů.

Tip na vítěze: Novak Djokovič