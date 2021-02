9 finále, 9 výher. Djokovič v Melbourne přehrál Medveděva a slaví 18. grandslamový titul

Novak Djokovič si před devíti dny v průběhu třetího kola proti Tayloru Fritzovi poranil břišní sval a po vyhrané pětisetové bitvě se obával, že bude natržený. Druhý den netrénoval, ale v turnaji pokračoval, postupně rozjel svou mašinu a už podeváté v kariéře a třetí rok po sobě na Australian Open nenašel přemožitele.



V dnešním finále 33letý Srb předvedl velmi dobrý výkon proti ve formě hrajícímu Daniilu Medveděvovi. S Rusem, který neprohrál 20 zápasů v řadě a s hráči Top 10 vyhrál dvanáctkrát po sobě, si po malém zaváhání v úvodní sadě poradil jednoznačně 7-5 6-2 6-2.



Djokovič v prvním setu promarnil vedení 3-0, za stavu 6-5 ale podruhé sebral soupeři servis a třetím setbolem rozhodl. Do druhé sady Djokovič vstoupil ztraceným podáním, ale poté dovolil soupeři získat už jen jeden game. Rozhodující set měl od začátku jasný průběh, Djokovič zápas ukončil prvním mečbolem při Medveděvově podání.



"Musím poděkovat svému týmu, především Ulimu," začal svou děkovnou řeč s trofejí v ruce Djokovič směrem ke svému fyzioterapeutovi, kterým je Ulises Badio. "Bylo to tady pro mě jako na horské dráze, ale děkuju Uli, jak ses mi tu věnoval. Děkuju všem za energii, kterou mi v průběhu těch dvou týdnů dodávali," dodal vděčný rodák z Bělehradu Djokovič, který upravil vzájemnou bilanci s Medveděvem na 5-3.



"Škoda, že jsem ten zápas neudělal delší a zábavnější, ale dnes jsem na to prostě neměl," uznal Medveděv.



Djokovič tak opět potvrdil pravidlo, že když na grandslamu v Melbourne Parku projde přes čtvrtfinále, nedokáže ho už nikdo zastavit. Na Australian Open navázal na triumfy z let 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020.



Ve svém 28. grandslamovém finále Djokovič získal 18. titul a přiblížil se rekordmanům Rogeru Federerovi a Rafaelu Nadalovi, kteří mají na kontě ještě o dvě grandslamové trofeje více. V celkově 117. finále získal 82. titul.



"Mám trochu smíšené pocity z toho, co se v posledních týdnech stalo. Ale když bych to nakonec měl podtrhnout a sečíst, tak to byl velmi úspěšný turnaj," uvedl Djokovič.



Pětadvacetiletý Medveděv, který se letos na Australian Open dostal poprvé dál než do osmifinále, ve finále grandslamu neuspěl ani na druhý pokus. Na US Open 2019 v něm padl po pětisetové bitvě s Rafaelem Nadalem. Celkovou bilanci ve finálových duelech má 9-7.



Djokovič už v průběhu turnaje získal jistotu, že překoná Federerův rekord v počtu týdnů na postu světové jedničky.







Medveděvovi se nepovedlo stát se teprve třetím ruským vítězem grandslamu a prvním od roku 2005, kdy Marat Safin triumfoval právě v Melbourne. Přesto se v pondělí posune poprvé na post světové trojky před Rakušana Dominica Thiema a těsně za Nadala.



"Po prohraném finále grandslamu se nemluví snadno. Gratuluju Novakovi, devět titulů na Australian Open a osmnáct na grandslamu je fantastický výsledek," řekl Medveděv, jenž má se svým přemožitelem kamarádský vztah.



"Trénovali jsme spolu už v době, když jsem byl v žebříčku na 500. místě a už tehdy byl pro mě velkým vzorem. Neustále se mě na něco ptal a bavil se se mnou jako s kamarádem. V té době jsem se trochu styděl, ale teď jsem za ty zkušenosti moc rád," řekl Medveděv.

• AUSTRALIAN OPEN 2021 •

Austrálie / Melbourne, tv. povrch, 80.000.000 australských dolarů

nedělní výsledky (21. 02. 2021) • Dvouhra mužů - finále • Djokovič (1-Srb.) - Medveděv (4-Rus.) 7-5 6-2 6-2 • Čtyřhra mužů - finále • Dodig/Polášek (9-Chorv./SR) - Ram/Salisbury (5-USA/Brit.) 6-3 6-4