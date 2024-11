Adept na finále Alcaraz je jasným favoritem, do Turnaje mistrů vstoupí ve stejné roli i Zverev

Skupina Ilieho Nastaseho má první duely za sebou a v pondělí zahájí své působení na letošním Turnaji mistrů v Turíně také účastníci skupiny Johna Newcomba. Carlos Alcaraz (21) je druhým největším favoritem po Jannikovi Sinnerovi a začne proti předloňskému finalistovi Casperovi Ruudovi (25). V souboji s trápícím se Norem je jednoznačným favoritem. Stejnou roli se pokusí potvrdit dvojnásobný šampion Alexander Zverev (27) v utkání s Andrejem Rubljovem (27).

Alcaraz – Ruud | 14:00 SEČ

Carlos Alcaraz už třetí sezonu po sobě patří mezi, dalo by se říct, dva nejlepší hráče na světě. V předchozích dvou letech se však ani jednou výrazněji neprosadil na Turnaji mistrů. A to i z toho důvodu, že nebyl po skončení US Open v nejlepší kondici. Předloňský ročník akce pro osm nejlepších tenistů roku musel vynechat a loňský debut začal nezdarem proti Alexanderovi Zverevovi a zakončil jasnou prohrou s Novakem Djokovičem v semifinále.

Jednadvacetiletému Španělovi navíc nesedí rychlejší betony. Před pár dny si postěžoval na rychlost kurtů na Masters v Paříži, kde ztroskotal už v osmifinále na outsiderovi Ugovi Humbertovi. Podobné potíže s povrchem by mohl mít teď v Turíně. V italské metropoli totiž bude čelit jen kolegům z TOP 10. Navzdory všemu zmíněnému je po Jannikovi Sinnerovi největším adeptem na titul.

Halové betony jsou jediným prostředím, na kterém ještě na nejvyšší úrovni netriumfoval, pokud nepočítáme prvenství na Next Gen ATP Finals. Přitom má v těchto podmínkách solidní kariérní bilanci 24:11. Bývalý lídr žebříčku bude jistě doufat, že ve své kariéře nenapodobí, co se výsledků na Turnaji mistrů týče, legendárního krajana Rafaela Nadala. Majitel 22 grandslamových trofejí totiž tento prestižní podnik nikdy nevyhrál.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Peking, Wimbledon, French Open, Indian Wells (triumf); OH Paříž (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (osmifinále)

Bilance: 52:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na halových betonech: 3:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 11:3 (kariérní 34:18)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (triumf), US Open (2. kolo)

Alcaraz – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 2:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Paříž (osmifinále)

Casper Ruud ještě zhruba před týdnem neměl účast na Turnaji mistrů jistou. Navíc hraje v posledních měsících v mizerné formě, když po skončení US Open vyhrál jen dva z 10 zápasů a zaznamenal řadu nečekaných porážek třeba s Henriquem Rochou či Aleksandarem Vukicem.

Jeho největší rivalové v boji o start v Turíně však rovněž selhávali a 25letému Norovi usnadnila cestu k letence do italského města také předčasná omluvenka Novaka Djokoviče. Původně měl bojovat o účast na Turnaji mistrů na poslední akci v Métách, ale po získání jistoty prohrál hned úvodní zápas a mohl se vydat odpočatý na závěrečný vrchol sezony.

Na halových betonech se mu obecně nedaří, což není překvapením vzhledem k tomu, že největší úspěchy posbíral na antuce. Překvapivá je naopak jeho historie na Turnaji mistrů. Debut v roce 2021 dotáhl do semifinále a předloni skončil až ve finále s Djokovičem.

Vizitka Caspera Ruuda. (@ Livesport / Enetpulse)

Ruud – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Barcelona (triumf); Monte Carlo, Acapulco, Los Cabos (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Stockholm (čtvrtfinále)

Bilance: 49:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 2:8

Bilance na halových betonech: 1:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:2 (kariérní 14:27)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (osmifinále)

Ruud – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 5:4

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Stockholm (čtvrtfinále), Basilej (1. kolo), Paříž (2. kolo), Méty (osmifinále)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 4:0 (na sety 9:1). Španělský supertalent je v těchto podmínkách velmi zranitelný, nicméně Ruud má natolik mizernou formu a nízké sebevědomí, že by neměl mít Alcaraz s potvrzením role jednoznačného favorita žádné výraznější potíže.

Zverev – Rubljov | 20:30 SEČ

Alexander Zverev měl ze všech účastníků letošního Turnaje mistrů nejlepší přípravu, jelikož ovládl poslední Masters sezony v Paříži. Jednalo se o jeho teprve druhý triumf v tomto roce, ten úvodní zapsal na další tisícovce v Římě, kde rovněž nečelil nikomu z TOP 10 žebříčku. Následně došel do finále French Open, na pařížské antuce porazil Rafaela Nadala a Caspera Ruuda a byl proti Carlosovi Alcarazovi jediný set od svého prvního grandslamového titulu, na který stále čeká.

Letos mu tak stále chybí triumf po skalpu kolegy z užší špičky. Kvůli tomu celkem zaniká to, že v této sezoně jako první dosáhl na metu 50 vítězství na nejvyšší tour, stabilně postupoval do závěrečných kol grandslamů a jako jediný s Jannikem Sinnerem ovládl více než jeden turnaj Masters.

Jedinečnou šanci ukončit dlouhé čekání na zisk titulu v té nejsilnější konkurenci má 27letý Němec teď v Turíně, kde se členům TOP 10 naopak v ani jednom zápase nevyhne. S Turnajem mistrů má z letošních účastníků nejvíce zkušeností a také je z nich nejúspěšnější. Závěrečný vrchol sezony už dvakrát ovládl (2018 a 2021), ale také je potřeba zmínit, že polovinu ze šesti účastí včetně té loňské zakončil ve skupině.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport / Enetpulse)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Paříž, Řím (triumf); Hamburk, French Open (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Paříž (triumf)

Bilance: 66:20

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na halových betonech: 8:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:6 (kariérní 51:68)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)

Zverev – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 14:9

Nejlepší výsledek: triumf (2018, 2021)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Vídeň (čtvrtfinále), Paříž (triumf)

Andrej Rubljov získal jistotu startu na Turnaji mistrů po předčasné omluvence Novaka Djokoviče, ale přesto o pár hodin později nastoupil v Métách, kde měl původně o poslední postupové pozice zabojovat, k úvodnímu zápasu. Po vítězství nad Lorenzem Sonegem z francouzského podniku kvůli problémům s břišním svalem odstoupil. Neúčast v Turíně by pro něj byla jistě velkým zklamáním, protože sezonu zahajoval v TOP 5 a většinu roku figuroval v nejlepší osmičce letošního hodnocení.

Na Turnaj mistrů se 27letý Rus kvalifikoval pátým rokem po sobě. Na závěrečném vrcholu sezony však úspěšný není, třikrát skončil ve skupině a nejdál byl předloni v semifinále. Nejhorší vystoupení předvedl loni, kdy nezískal v ani jednom ze tří zápasů ve skupině set, včetně toho posledního právě se Zverevem.

Po kontroverzní březnové diskvalifikaci není stejným hráčem jako v předchozích letech. Přesto má letos se zástupci TOP 10 poloviční úspěšnost 3:3. Jedná se však o jeho nejnižší počet takto cenných skalpů na jednu sezonu od roku 2018. Ještě má ale týden na to, aby si v tomto ohledu polepšil.

Vizitka Andreje Rubljova. (@ Livesport / Enetpulse)

Rubljov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Hongkong (triumf); Montreal (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Méty, Basilej, Stockholm, Rotterdam (čtvrtfinále)

Bilance: 43:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na halových betonech: 6:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:3 (kariérní 26:39)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (osmifinále)

Rubljov – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 4:9

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: skupina

Generálka: Stockholm (čtvrtfinále), Basilej (čtvrtfinále), Paříž (2. kolo), Méty (čtvrtfinále)

Vzájemná bilance: Zverev vede 6:3. Rubljov nemá dobrou formu a postrádá sebevědomí, nicméně i tak je v těchto podmínkách hrozbou. Ruský tenista je totiž schopný se svým nejlepším tenisem soupeře předčit razantními údery, zejména forhendem. Takových dní měl ale v letošním roce velmi málo, takže ve formě hrajícímu Zverevovi by se mělo podařit splnit roli favorita.

Pondělní program

CENTRE COURT (od 11:30 SEČ)

1. Arévalo/Pavič (1-Salv./Chorv.) - Krawietz/Pütz (8-Něm.)

2. Alcaraz (3-Šp.) - Ruud (6-Nor.) / nejdříve ve 14:00 SEČ

3. Bolelli/Vavassori (4-It.) - Bopanna/Ebden (6-Indie/Austr.) / nejdříve v 18:00 SEČ

4. Zverev (2-Něm.) - Rubljov (8-) / nejdříve ve 20:30 SEČ

Přehled dvouhry | Přehled čtyřhry