Alcaraz nastoupí ke šlágru s Rubljovem, Sabalenková a Rybakinová si mohou zajistit vzájemný souboj

V rámci středečního programu letošního ročníku Mutua Madrid Open poznáme další semifinalisty španělské tisícovky. Šampion posledních dvou ročníků Carlos Alcaraz vyzve ve šlágru Andreje Rubljova, vítěz si zahraje s Franciscem Cerúndolem, nebo Taylorem Fritzem. Obhájkyně titulu Aryna Sabalenková s Jelenou Rybakinovou se můžou potkat v semifinále, pokud Běloruska potvrdí roli favoritky proti Miře Andrejevové a Rybakinová si poradí s krajankou Julií Putincevovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 1. 5.

Čtvrtfinále mužů

Rubljov (7-) - Alcaraz (2-Šp.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)

Fritz (12-USA) - F. Cerúndolo (21-Arg.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)



Čtvrtfinále žen

Putincevová (Kaz.) - Rybakinová (4-Kaz.) | Manolo Santana Stadium (12:00 SELČ)

M. Andrejevová (-) - Sabalenková (2-) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)

Rubljov – Alcaraz | 16:00 SELČ

Andrej Rubljov si evidentně po selhání Alejandra Davidoviche v úvodní sadě ve třetím kole na Masters v Madridu pořádně zvedl sebevědomí, protože v osmifinále exceloval proti Tallonovi Griekspoorovi. V souboji o čtvrtfinále předvedl svůj nejlepší výkon po kontroverzní diskvalifikaci na začátku března v Dubaji a nizozemskou jedničku přehrál jednoznačně 6:2, 6:4.

Do osmifinále v Madridu postoupil i při svém čtvrtém startu a podruhé prošel do další fáze. Čtvrtfinále si tady 26letý Rus zahrál také předloni a podlehl ve třech setech Stefanosovi Tsitsipasovi. Středečním vítězstvím by si tak zajistil nové maximum v Caja Mágica.

Po kontroverzní diskvalifikaci v Dubaji ztratil formu i sebevědomí a sám přiznal, že se nedokáže naplno soustředit na tenis. To vedlo k sérii nezdarů a do Madridu přijel se šňůrou čtyř porážek a osmi prohraných setů. Ve španělské metropoli ovšem využil příznivého losu a možná definitivně ukončil zhruba dvouměsíční krizi.

Ve čtvrtfinále turnajů Masters má velmi solidní úspěšnost, obzvláště v porovnání s grandslamy (bilance 0:10). Také na tisícovkách odehrál 10 čtvrtfinálových duelů a sedm z nich dokázal vyhrát, to zahrnuje senzační skalp antukového krála Rafaela Nadala na oranžové drti v Monte Carlu 2021.

Vizitka Andreje Rubljova. (@ Livesport)

Rubljov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hongkong (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 18:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 3:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:1 (kariérní 24:37)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 7:3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Rubljov – Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022, 2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Monte Carlo (2. kolo), Barcelona (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Bagnis (6:1, 6:4), (27) Davidovich (7:6, 6:4), (24) Griekspoor (6:2, 6:4)

Carlos Alcaraz zvládl v osmifinále reprízu loňského finále s Janem-Lennardem Struffem. Se svým výkonem ale asi nebude úplně spokojený, jelikož proti skvěle hrajícímu soupeři zahodil náskok setu a brejku a za stavu 5:3 v rozhodujícím dějství nedokázal utkání dopodávat, ačkoli měl k dispozici čtyři mečboly, tři v řadě. Rozjetého Němce nakonec přetlačil až v tie-breaku (6:3, 6:7, 7:6).

Dvacetiletý Španěl až na probíhajícím Masters v Madridu vstupuje do antukového jara a vrací se po měsíční pauze zaviněné zraněním pravé ruky. Je tak pochopitelné, že jeho výkony nejsou konzistentní. V tuto chvíli má necelý měsíc, aby vyladil formu na blížící se antukový vrchol sezony French Open.

Po vydřeném vítězství nad Struffem protáhl svou neporazitelnost v tomto dějišti na 14 utkání. V Caja Mágica dokázal porazit mimo jiné Novaka Djokoviče a Rafaela Nadala, vyhrál poslední dva ročníky a zaznamenal jedinou porážku, a to při debutu v roce 2021 ve druhém kole proti Nadalovi.

Bývalý lídr žebříčku loni prohrál jen jeden ze 13 čtvrtfinálových duelů. Letos je na tom už teď hůře, nyní disponuje v této fázi poloviční úspěšností 2:2. Ještě nikdy neprohrál dvě čtvrtfinále po sobě, což mu ve středu hrozí, jelikož v tom posledním na březnovém Masters v Miami podlehl Grigorovi Dimitrovovi.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (semifinále)

Bilance: 18:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 5:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:1 (kariérní 26:16)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:1 (kariérní 8:4)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 15:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022-23)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Ševčenko (6:2, 6:1), Seyboth Wild (6:3, 6:3), (23) Struff (6:3, 6:7, 7:6)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 1:0, pokud nepočítáme exhibice. Rubljov má veškeré potřebné zbraně na to, aby v jakýchkoli podmínkách porážel nejlepší hráče světa. Jeho největším problémem je slabší psychická odolnost, která se projevuje přesně v těchto velkých zápasech. Alcaraz je tedy zaslouženě jasným favoritem.

Fritz – Cerúndolo | 21:30 SELČ

Taylor Fritz vyhrál ve dvou setech osmifinálový souboj dělových servisů s Hubertem Hurkaczem a poprvé postoupil do čtvrtfinále na Masters v Madridu. K němu měl blízko už loni, ale v osmifinále prohrál těsnou bitvu s Zhizhen Zhangem. Na probíhajícím turnaji potkává už třetího argentinského rodáka, v úvodních kolech vyřadil Luciana Darderiho a Sebastiána Báeze.

Šestadvacetiletý Američan se loni na antukových dvorcích zlepšil a s 11 výhrami zaznamenal svou nejlepší sezonu na povrchu. V tomto trendu evidentně pokračuje letos, před necelými dvěma týdny v Mnichově padl až ve finále s Janem-Lennardem Struffem a teď má velmi hratelné čtvrtfinále na madridské tisícovce.

Po postupu mezi nejlepší osmičku v Madridu mu chybí ke zkompletování čtvrtfinálových účastí na Masters a grandslamech už jen čtyři podniky, konkrétně Řím, kanadské Masters (Toronto i Montreal), Šanghaj a French Open.

V posledním roce se celkem stabilně pohyboval v nejlepší desítce žebříčku, ovšem jeho výsledky v závěrečných fázích těch největších turnajů takovému rankingu příliš neodpovídají. Pokud vezmeme v potaz grandslamy i podniky Masters, tak má ve čtvrtfinále bilanci 3:9, na antuce 1:1. Také proto se bývalý pátý muž pořadí propadl na současné 13. místo.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (triumf); Mnichov (finále)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (finále)

Bilance: 18:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 6:2

Bilance proti hráčům TOP 30: 6:5 (kariérní 59:73)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 3:6)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Fritz – Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (1. kolo), Mnichov (finále)

Cesta turnajem: volný los, Darderi (7:6, 6:4), (18) Báez (6:2, 6:3), (8) Hurkacz (7:6, 6:4)

Francisco Cerúndolo na Masters v Madridu zřejmě nastartoval letošní sezonu a ukončil trápení z předchozích měsíců. V úvodním zápase porazil ve formě hrajícího Fábiána Marozsána, následně vyřadil světovou šestnáctku Tommyho Paula a v osmifinále zaskočil dvojnásobného šampiona a nasazenou čtyřku Alexandera Zvereva. Jeho tažení je překvapivé, jelikož oba předchozí starty v tomto dějišti zakončil na prvním protivníkovi.

Přestože si na Mutua Madrid Open připsal už tři vítězství, jeho letošní bilance stále není v pozitivních číslech (12:12). Ve španělské metropoli zapsal svou teprve druhou vítěznou sérii v aktuálním roce, v únoru se probojoval do semifinále na antukové pětistovce v Rio de Janeiru.

Kvůli mizerným úvodním měsícům letošní sezony přišel o pozici argentinské jedničky. Pokud by ovšem v Madridu postoupil do čtvrtfinále, tak by si zajistil návrat na tento post a také do nejlepší dvacítky pořadí.

Pětadvacetiletý Argentinec je mnohými považován za antukového specialistu, nicméně svůj nejlepší výsledek na turnajích Masters zaregistroval na betonech (semifinále v Miami 2022). Na antuce je ve čtvrtfinále na Masters podruhé, loni v Římě prohrál 6:7, 4:6 s Casperem Ruudem.

Vizitka Francisca Cerúndola. (@ Livesport)

Cerúndolo – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rio de Janeiro (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Rio de Janeiro (semifinále)

Bilance: 12:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 8:6

Bilance proti hráčům TOP 20: 2:3 (kariérní 16:22)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Cerúndolo – Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Houston (2. kolo), Monte Carlo (2. kolo), Bukurešť (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Marozsán (6:2, 7:6), (15) Paul (6:7, 6:4, 6:2), (4) Zverev (6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Cerúndolo vede 1:0 (loňské French Open, čtyři sety). Cerúndolo by měl asi na pomalejších antukových dvorcích výhodu, nicméně podmínky v Madridu jsou rychlejší než na většině turnajů, což hraje do karet agresivnějšímu stylu hry. Mírným favoritem je tak Fritz. Je však potřeba zmínit, že se Cerúndolo v předchozím kole vypořádal s větší hrozbou v podobě Alexandera Zvereva.

Putincevová – Rybakinová | 12:00 SELČ

Julia Putincevová v osmifinále porazila 3:6, 6:2, 6:2 nasazenou desítku Darju Kasatkinovou a připsala si svůj pátý letošní skalp TOP 20, druhý na turnaji (skreč Qinwen Zheng). Mutua Madrid Open má poprvé v historii čtvrtfinalistku z Kazachstánu a nyní je jisté, že bude mít první semifinalistku z této země.

Devětadvacetiletá Kazachstánka excelovala na tisícovkách už v březnu, když se dostala do osmifinále v Indian Wells a do čtvrtfinále v Miami. Bývalá světová sedmadvacítka podlehla ve čtvrtfinále v Miami Viktorii Azarenkové, tehdy útočila na své první semifinále na akcích větších než WTA 250 po sedmi letech a premiérové na WTA 1000.

Vizitka Julie Putincevové. (@ Livesport)

Putincevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Hua Hin, Hobart (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 18:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 4:0

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 11:42)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:1 (kariérní 0:3)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Putincevová – Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 8:6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Yue Yuan (6:2, 6:4), (6) Qinwen Zheng (7:5, 2:0 skreč), Dolehideová (6:2, 6:2), (10) Kasatkinová (3:6, 6:2, 6:2)

Jelena Rybakinová neprohrála po cestě do svého prvního čtvrtfinále v tomto dějišti ani jeden set. Čtyřiadvacetiletá ruská rodačka reprezentující Kazachstán ztratila sedm gamů s Luciou Bronzettiovou a pět s Majar Šarífovou a v osmifinále po setech 6:1, 6:3 ukončila parádní jízdu teenagerky a kvalifikantky Sáry Bejlek.

Proti české senzaci odvrátila 13 z 15 brejkbolových hrozeb. Úřadující vítězka antukové tisícovky v Římě byla v minulosti v Madridu nejdál předloni v osmifinále. V dubnu nezaznamenala ani jednu porážku, do španělské metropole dorazila po triumfu na silně obsazené pětistovce ve Stuttgartu, kde mimo jiné porazila Igu Šwiatekovou.

Bývalá wimbledonská šampionka má na dosah své jubilejní 30. vítězství v aktuální sezoně. Na pěti z osmi letošních turnajů postoupila až do finále, kromě Stuttgartu kralovala také v Brisbane a Abú Zabí. Na tisícovkách v Dauhá a Miami se naopak musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku.

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport)

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Abú Zabí, Brisbane (triumf); Miami, Dauhá (finále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (triumf)

Bilance: 29:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 7:0

Bilance proti hráčkám TOP 50: 19:2 (kariérní 90:65)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 2:0 (kariérní 7:3)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Rybakinová – Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Bronzettiová (6:4, 6:3), Šarífová (6:1, 6:4), Bejlek (6:1, 6:3)

Vzájemná bilance: Putincevová vede 2:0, navrch měla před čtyřmi lety v Římě (4:6, 7:6, 6:2; prohrávala 4:6, 2:5) i před třemi roky v Indian Wells (6:2, 7:6). Už skoro dva roky čeká na skalp TOP 10 v dohraných zápasech a v tomto souboji ruských rodaček by ho zapsat neměla. Rybakinová ani v tomto kole nepotkává nasazenou soupeřku.

Andrejevová – Sabalenková | 20:00 SELČ

Mirra Andrejevová v Madridu nejen obhájila loňskou osmifinálovou účast, ale navíc poprvé postoupila do čtvrtfinále. V osmifinále zlikvidovala manko 2:5 a setbol proti světové třináctce Jasmine Paoliniové a šampionku únorové tisícovky v Dubaji přemohla 7:6, 6:4. Jedná se o její už osmý skalp TOP 20 (bilance 8:6).

Ruská kometa si toto vítězství připsala v den svých 17. narozenin a prošla do svého třetího a největšího čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Mezi nejlepší osmičku se dostala ještě letos v Brisbane a Rouenu. Do semifinále se zatím nepodívala, nad její síly byla Linda Nosková i Anhelina Kalininová.

Loni v tomto dějišti porazila tři současné či bývalé členky TOP 20 žebříčku a prorazila na hlavní tour. V tomto roce vyřadila kromě Paoliniové také Taylor Townsendovou a Noskovou z manka setu a přehrála bez ztráty sady úřadující wimbledonskou šampionku Markétu Vondroušovou, proti níž vylepšila svou bilanci s hráčkami TOP 10 na 2:4.

Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport)

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rouen, Brisbane (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Rouen (čtvrtfinále)

Bilance: 12:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:0 (kariérní 2:4)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Andrejevová – Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 7:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Rouen (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Townsendová (4:6, 6:1, 7:5), (29) Nosková (4:6, 6:3, 6:3), (7) Vondroušová (7:5, 6:1), (12) Paoliniová (7:6, 6:4)

Aryna Sabalenková také v osmifinále potřebovala všechny tři sety. V utkání s rozjetou Danielle Collinsovou získala méně než polovinu bodů po druhém servisu, ale i tak dokázala 15 zápasů neporaženou Američanku, která ovládla tisícovku v Miami a pětistovku v Charlestonu, skolit poměrem 4:6, 6:4, 6:3.

Pětadvacetiletá Běloruska se nevyhnula rozhodujícímu dějství ani v předchozích zápasech. Do turnaje vstoupila vítězstvím 6:4, 3:6, 6:3 nad Magdou Linetteovou a poté měla potíže i s náctiletou divokou kartou Robin Montgomeryovou (6:1, 6:7, 6:4). Možná přesně takové bitvy potřebovala, od konce ledna totiž před startem této akce posbírala jen čtyři výhry.

V Caja Mágica se v minulosti představila pětkrát. Buď ztroskotala v prvním kole, nebo to dotáhla až k triumfu, v ročnících 2021 a 2023 tady ztratila vždy jen jeden set. Nyní zaútočí na své první semifinále po úspěšné obhajobě na Australian Open a stále se může stát druhou trojnásobnou šampionkou tohoto podniku po Petře Kvitové.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (čtvrtfinále)

Bilance: 18:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 9:5 (kariérní 153:89)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 11:7)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sabalenková – Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 15:3

Nejlepší výsledek: triumf (2021, 2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Linetteová (6:4, 3:6, 6:3), Montgomeryová (6:1, 6:7, 6:4), (13) Collinsová (4:6, 6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 1:0. Na jediný předchozí souboj došlo loni v osmifinále právě tady v Madridu, Andrejevovou přehrála jednoznačně 6:3, 6:1. Mladá Ruska se od té doby zlepšila, nabrala zkušenosti a opět po roce bude útočit na svůj premiérový skalp TOP 5.

Středeční program

MANOLO SANTANA STADIUM (od 12:00 SELČ)

1. Putincevová (Kaz.) - Rybakinová (4-Kaz.)

2. Rubljov (7-) - Alcaraz (2-Šp.) / nejdříve v 16:00 SELČ

3. M. Andrejevová (-) - Sabalenková (2-) / nejdříve ve 20:00 SELČ

4. Fritz (12-USA) - F. Cerúndolo (21-Arg.) / nejdříve ve 21:30 SELČ



ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (od 12:00 SELČ)

1. Bucsaová/Sorribesová (8-Šp.) - Xin. Wang/S. Zheng (Čína)

2. Hassan/Shelbayh (Něm./Jor.) - J. Murray/Venus (11-Brit./N. Zél.)

3. Krejčíková/Siegemundová (6-ČR/Něm.) - Gauffová/Townsendová (4-USA)



STADIUM 3 (od 12:00 SELČ)

1. Behar/Pavlásek (Urug./ČR) - Salisbury/N. Skupski (3-Brit.)

